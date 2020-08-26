В случае попадания Киева в "оранжевую" зону праздничные линейки 1 сентября могут отменить, - Рубан

Праздничные линейки 1 сентября можно проводить, если населенный пункт находится в "зеленой" или "желтой" зонах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом заявил руководитель управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

"Линейки, приуроченные к первому сентября - это тоже скопление людей, но они относятся к культурно-массовым мероприятиям. И их можно проводить, если населенный пункт находится в "зеленой" или "желтой" зонах. Но с соблюдением всех норм и правил: маски, антисептик и безопасная дистанция. Кроме того, линейку нужно проводить на отдельной территории, где для каждого человека обеспечат площадь в пять квадратных метров. Если Киев попадет в "оранжевую" зону опасности - то все линейки отменяются. В этом случае проводить их запрещено", - объяснил Рубан.

Также в учебных заведениях вводится еще одно правило, связанное с наступлением осени.

"Это контроль за микроклиматом в помещениях. Научно обосновано, что данный возбудитель передается в закрытых сухих и максимально влажных помещениях. Поэтому необходим контроль за микроклиматом. Норма - 40-60% влажности, а температура в помещениях должна быть не больше +20-25 градусов. Есть и пятый фактор. Если кто-то заболел, или появились симптомы болезни - немедленно обращаться к врачу", - добавил Рубан.

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