В случае попадания Киева в "оранжевую" зону праздничные линейки 1 сентября могут отменить, - Рубан
Праздничные линейки 1 сентября можно проводить, если населенный пункт находится в "зеленой" или "желтой" зонах.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом заявил руководитель управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.
"Линейки, приуроченные к первому сентября - это тоже скопление людей, но они относятся к культурно-массовым мероприятиям. И их можно проводить, если населенный пункт находится в "зеленой" или "желтой" зонах. Но с соблюдением всех норм и правил: маски, антисептик и безопасная дистанция. Кроме того, линейку нужно проводить на отдельной территории, где для каждого человека обеспечат площадь в пять квадратных метров. Если Киев попадет в "оранжевую" зону опасности - то все линейки отменяются. В этом случае проводить их запрещено", - объяснил Рубан.
Также в учебных заведениях вводится еще одно правило, связанное с наступлением осени.
"Это контроль за микроклиматом в помещениях. Научно обосновано, что данный возбудитель передается в закрытых сухих и максимально влажных помещениях. Поэтому необходим контроль за микроклиматом. Норма - 40-60% влажности, а температура в помещениях должна быть не больше +20-25 градусов. Есть и пятый фактор. Если кто-то заболел, или появились симптомы болезни - немедленно обращаться к врачу", - добавил Рубан.
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Да, на линейке, как и при совдепии, первым голова сельрады выступает.
Но жирной тётки с РАЙОНО, как при совдепии, уже очень давно нет, вместо неё теперь выступает поп.
"А в случае попадания Киева в "голубую" зону праздничные линейки 1 сентября смогут провести в "Голубой Устрице", - Рубан
Внимание вопрос: "Куда же всё-таки пойти дальтонику на 1-е сентября?" ))