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Новости Коронавирус и карантин
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В случае попадания Киева в "оранжевую" зону праздничные линейки 1 сентября могут отменить, - Рубан

В случае попадания Киева в

Праздничные линейки 1 сентября можно проводить, если населенный пункт находится в "зеленой" или "желтой" зонах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом заявил руководитель управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

"Линейки, приуроченные к первому сентября - это тоже скопление людей, но они относятся к культурно-массовым мероприятиям. И их можно проводить, если населенный пункт находится в "зеленой" или "желтой" зонах. Но с соблюдением всех норм и правил: маски, антисептик и безопасная дистанция. Кроме того, линейку нужно проводить на отдельной территории, где для каждого человека обеспечат площадь в пять квадратных метров. Если Киев попадет в "оранжевую" зону опасности - то все линейки отменяются. В этом случае проводить их запрещено", - объяснил Рубан.

Также в учебных заведениях вводится еще одно правило, связанное с наступлением осени.

"Это контроль за микроклиматом в помещениях. Научно обосновано, что данный возбудитель передается в закрытых сухих и максимально влажных помещениях. Поэтому необходим контроль за микроклиматом. Норма - 40-60% влажности, а температура в помещениях должна быть не больше +20-25 градусов. Есть и пятый фактор. Если кто-то заболел, или появились симптомы болезни - немедленно обращаться к врачу", - добавил Рубан.

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Автор: 

карантин (16729) Киев (25481) школа (3012) Рубан Олег (124) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Отмените это совдеповское лайно
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26.08.2020 13:46 Ответить
+100500
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26.08.2020 13:52 Ответить
Ничо не совдеповское, всё уже круто изменилось.
Да, на линейке, как и при совдепии, первым голова сельрады выступает.
Но жирной тётки с РАЙОНО, как при совдепии, уже очень давно нет, вместо неё теперь выступает поп.
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26.08.2020 14:03 Ответить
Та он уже давно в красной
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26.08.2020 13:50 Ответить
Госпродпотребслужба?!! Следующий эксперт-начальник транспортного цеха?
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26.08.2020 13:54 Ответить
Кому вообще нужны эти линейки ? Хватит уже этого совкового дурдома .
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26.08.2020 13:55 Ответить
Линейки - это вообще совдеповский пережиток, которого не должно быть в наше время.
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26.08.2020 15:15 Ответить
Опять двадцать пять. "Не должно быть теплее" - так почему все вирусы больше лютуют зимой? Не хотите отапливать школы, так и скажите. В дождь и снег в школу не идти, физкультура ж на улице? Хотите устанавливать зоны для своей допотопной экономики, прекрасно, но дети есть дети, они Вам быстро все зоны смешают. Почему нельзя сделать обучение как в прошлом году, не рискуя обвалить систему здравоохранения за две недели сентября? Только лишь потому, что у нас не Румыния, чтобы правительство закупило детям планшеты, и не Германия, чтобы родители смогли их купить сами?
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26.08.2020 16:37 Ответить
Цуко, новости одна другой ярчее.. ))

"А в случае попадания Киева в "голубую" зону праздничные линейки 1 сентября смогут провести в "Голубой Устрице", - Рубан


Внимание вопрос: "Куда же всё-таки пойти дальтонику на 1-е сентября?" ))
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26.08.2020 17:58 Ответить
 
 