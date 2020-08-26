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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Выборы в ОРДЛО должны пройти по спецзакону, но только после вывода иностранных войск и НВФ, - Резников

Выборы в ОРДЛО должны пройти по спецзакону, но только после вывода иностранных войск и НВФ, - Резников

Выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей должны пройти по специальному закону, но сейчас там нет условий для их проведения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников после заседания комитета по вопросам государственной власти, на котором рассматривалось письмо руководителя украинской делегации ТКГ Леонида Кравчука о соответствии постановления о проведении местных выборов Минским соглашениям.

"Парламент Украины должен принять соответствующий отдельный закон о выборах досрочных в отдельных районах Донецкой и Луганской областях Украины и в соответствии с этим законом там должны и могут быть проведены выборы", - отметил вице-премьер.

Резников напомнил, что о принятии специального законопроекта о выборах в ОРДЛО говорится в комплексе мероприятий Минских соглашений, в том числе и в законе об особенностях местного самоуправления.

Читайте: Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала в День Независимости шесть нарушений режима тишины на Донбассе

Он подчеркнул, что постановление Верховной Рады о местных выборах регулирует проведение выборов на территории подконтрольной правительству Украины.

"Это разные абсолютно документы правового характера с разными юридическими последствиями", - сказал вице-премьер.

В то же время, по его словам, выборы в ОРДЛО можно будет проводить только после того, как с этой территории будут выведены иностранные войска, пройдут разоружение, демилитаризация, будут выведены все незаконные вооруженные формирования.

"Моя позиция, что в ОРДЛО надо проводить выборы после того, как оттуда будут выведены иностранные войска, состоятся разоружение, демилитаризация, вывод всех незаконных вооруженных формирований, установиться конституционный порядок, что даст возможность приехать мониторинговой миссии ОБСЕ и засвидетельствовать, что выборы там прошли по украинскому закону, по украинской Конституции, по копенгагенским стандартам, со свободой голосования, свободой передвижения, политических партий и полностью восстановлен контроль правительства на всей территории", - сказал Резников.

Он уточнил, что по его информации, на неподконтрольной Украине территории "продолжают находиться российские войска и их наемники, поэтому сегодня там точно не могут быть проведены выборы".

"Потому что ни одна мониторинговая миссия ОБСЕ туда не приедет, потому что там опасно. Понятно, что правительство Украины не сможет дать им гарантию безопасности, поэтому сначала выполнение условий безопасности Минских соглашений, которые прописаны в пункте 1, 2, 3, 4 и далее по тексту, тогда можно говорить о назначении выборов", - подчеркнул вице-премьер.

Напомним, ранее привлеченный к работе ТКГ украинской стороной в качестве представителя ОРДО журналист Сергей Гармаш сообщил, что Кравчук на заседании ТКГ пообещал попросить Раду пересмотреть постановление, которое, по мнению ОРДЛО, нарушает минские соглашения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минреинтеграции планирует осенью завершить разработку концепции экономического развития Донбасса, - Резников

Автор: 

местные выборы (2752) Донбасс (26955) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+13
Скажите, а кому так очень нужны выборы на окупированных территориях? Почему нам об етом каждый день так навязчиво напоминают, точно так же как и о подаче воды в окупированный крым? Ето нужно только нашим врагам а никак не Украине. Значит закройте ету тему хотябы лет на 5-10 и не злите народ каждый день
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26.08.2020 13:58
+11
Спец закон один выборы и право голоса жителей луганды получают через 5 лет после деокупации! Каждому лугандонцу в паспорт ставится штамп что он лугандонец!
Право лугандонцу быть избранным наступает через 20 лет после оккупации! Каждый лугандонец должен сдать екзамен на знание Украинского языка и украинской истории.
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26.08.2020 14:01
+10
Закон должен быть один для всех областей Украины, чем они привилигированнее других?
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26.08.2020 13:53
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Схема операции, положенная в основу проведенного в Украине оперативного мероприятия("вагнеровцы") является частью учебного курса слушателей первой ступени обучения (1-2 год обучения) британской академии разведки. Вот как надо писать курсовые работы.
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26.08.2020 13:49 Ответить
А почему нет названия иностранного государства ,яйца не отрастил или Кадырова боишься?🤫🙄🤦😅
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26.08.2020 13:53 Ответить
А почему нет в ізраїльському спецзаконі нічого про лаптестан?
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26.08.2020 14:00 Ответить
потому, что Моисей за 40 лет далеко увёл евреев от границы с рф))
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26.08.2020 18:45 Ответить
Закон должен быть один для всех областей Украины, чем они привилигированнее других?
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26.08.2020 13:53 Ответить
Якщо б по закону, то вибори на окупованих озброєними орками територіях мають відбутися 25 жовтня 2020 р.
Якщо по "спеціальному закону", то вибори там можна провести в іншу дату, після того як будуть "выведены иностранные войска, состоятся разоружение, демилитаризация, вывод всех незаконных вооруженных формирований, установиться конституционный порядок, что даст возможность приехать мониторинговой миссии ОБСЕ...".
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26.08.2020 14:15 Ответить
Значит никогда ибо оккупационные войска уничтожают а иначе они не уходят ..
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26.08.2020 13:54 Ответить
Какие еще спецзаконы могут быть в Украине? Спецзаконы могут быть только в тюрьме или резервации, тоесть в зоне отчуждения.
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26.08.2020 13:56 Ответить
Та территория такая и есть.
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26.08.2020 14:00 Ответить
пусть на колыме голо-Суют!! ту им фиг
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26.08.2020 13:57 Ответить
Скажите, а кому так очень нужны выборы на окупированных территориях? Почему нам об етом каждый день так навязчиво напоминают, точно так же как и о подаче воды в окупированный крым? Ето нужно только нашим врагам а никак не Украине. Значит закройте ету тему хотябы лет на 5-10 и не злите народ каждый день
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26.08.2020 13:58 Ответить
"и не злите народ" - это еще почему?
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26.08.2020 14:13 Ответить
"Значит закройте ету тему хотябы лет на 5-10"

Просто закрыть нельзя, ибо это прописано в минских соглашениях. Если мы "закроем вопрос" на 5-10 лет, значит нам придется объявить, что мы отказываемся от Минских, а в связи с Минскими соглашениями на кацапов наложен отдельный пакет санкций, который будет снят, если Украина выйдет из Минских соглашений.
Потому Украине нельзя прямо заявлять об отказе от выборов - нужно все время заявлять, что мы согласны выполнять Минские, НО только после вывода с Донбасса российских и прочих НВФ.
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26.08.2020 14:50 Ответить
Чтобы начать выполнять минские условия нужно начать с возвращения под украинский контроль Дебальцевого и прилегающих раенов, а так же разбор полетов и компенсаций за нарушения РФ после подписания минских договоров
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26.08.2020 15:01 Ответить
Если бы сила была на нашей стороне - мы бы так и сделали, или даже круче - вообще забили бы на минские, как на навязанные оккупантом под давлением и освободили бы нашу страну. Но сила, к сожалению, не на нашей стороне.
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26.08.2020 16:17 Ответить
Сила на стороне того кто полный желания защищаться до конца. Поверь, любой враг обосрется нападать на страну народ которой готов сражатся с окупантом до последнего. Можно привести сотни примеров людей и животных которые вступали в схватки с превосходящими силами противника и отбывали атаки вынуждая врага бежать от ужаса. НО. Нужно чтобы народ был не стадом овец. Стадо овец за ночь может перерезать даже два-три волка. А если народу будет что защищать, поверь, кацапов зубами загрызут. К сожалению последние 6 лет правления *нашей* власти сделали все возможное чтобы народ наплевал на ету страну. Никто не хочет защищать ни заводы олигархов, ни Ахметовские *зеленые тарифы* и Обленерго дерущие с народа бешенные деньги, ни Бенины заправки, ни Парашенковские конхветные ларьки. Нету ничего у народа что ему защищать. Даже частной собственности реально у народа нету. Потому что власть не приняла законы о защите и правах на частную собственность, право на самозащиту, на личную жизнь, право на оружие, право на пользование украинскими ресурсами и тд....
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26.08.2020 16:29 Ответить
Так "та сторона" давно плюнула на те соглашения, что еще требовать в одностороннем порядке от Украины как не капитуляции!
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26.08.2020 15:06 Ответить
"Та сторона" трактует минские соглашения в свою пользу. А мы - трактуем в свою. И будем продолжать настаивать на своей трактовке.
Но официально от Минских никто не отказывается, ибо официальный отказ снимет санкции с РФ - нам это не нужно, а вам?
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26.08.2020 16:14 Ответить
А я что, призываю отказаться от этих соглашений? Мы должны жесче настаивать на своей трактовке, а не соглашаться на какие-то координационные советы и формулы Штаймайера и становиться на "лапки".
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26.08.2020 18:33 Ответить
https://censor.net/user/461407, который топикстартер, призывает именно по сути отказаться от этих соглашений.
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26.08.2020 22:30 Ответить
А зебил хочет сделать Украине побольней насильно впихивая нам эти кацапофашистские образования.
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26.08.2020 13:59 Ответить
Спец закон один выборы и право голоса жителей луганды получают через 5 лет после деокупации! Каждому лугандонцу в паспорт ставится штамп что он лугандонец!
Право лугандонцу быть избранным наступает через 20 лет после оккупации! Каждый лугандонец должен сдать екзамен на знание Украинского языка и украинской истории.
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26.08.2020 14:01 Ответить
"Резников напомнил, что о принятии специального законопроекта о выборах в ОРДЛО говорится в комплексе мероприятий Минских соглашений, в том числе и в законе об особенностях местного самоуправления."
----------
Ещё там говориться - что принято это должно быть до конца 2015 года. После этого Мордор много раз накладывал на МС большую кучу срья якутского скульптора, в том числе - начал раздавать свои паспорта.
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26.08.2020 14:05 Ответить
Выборы там будут после вывода оккупантских войск через столько лет, сколько длилась оккупация. А до того будет военно-гражданская администрация, назначаемая или президентом, или Верховной Радой (Кабинетом Министров).
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26.08.2020 14:06 Ответить
не ставьте арбу впереди... ишака!
сначала режим полнейшей тишины (а не постреливают не прицельно), потом вывод РФ и разоружение бандформирований, выход на свою границу, укрепление границы а потом уж мирная жизнь по законам Украины и с украинской атрибутикой (и паспортами в том числе)...а за выборы поговорим в мирном украинском Донецке или Луганске...
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26.08.2020 14:08 Ответить
Это логично и только на такой последовательности нам и нужно все время настаивать.
К сожалению, в Минских соглашениях прописан немного другой порядок их выполнения, а потому у нас остается только зацепка в формулировке "выборы по законам Украины"
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26.08.2020 16:19 Ответить
похоже, что работает схема "ишак - султан".
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26.08.2020 18:50 Ответить
"Он подчеркнул, что постановление Верховной Рады о местных выборах регулирует проведение выборов на территории подконтрольной правительству Украины." Источник: https://censor.net/n3215918

Якщо ця постанова не підходить, то логічно припустити, що вибори ви збираєтесь проводити на непідконтрольній Україні території. Я правильно зрозумів цих покидьків?
То проведіть відразу таким самим чином вибори в Криму, Венесуелі, Антарктиді і на Марсі! Дибілєти, курва!
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26.08.2020 14:11 Ответить
Ні, не правильно зрозумів.
Бо постанова скасовує вибори саме на підконтрольній Україні території. Саме тому її хочуть відмінити, щоб провести вібори на підконтрольній нам території. За непідконтрольну мова не йде.
Хоча я б взагалі там пока щи віборів не проводив - ані на підконтрольній, ані на не підконтрольній
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26.08.2020 16:21 Ответить
Прибалтика вообще таким отморозкам гражданство не давала а соответственно и право избирать власть как результат членство в ЕС и самом надежном оборонительном союзе НАТО
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26.08.2020 14:11 Ответить
Все так, але "Прібалтіка" - це кацапізм
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26.08.2020 14:13 Ответить
Кого може обрати вата, зомбована лаптестаном? Тим більше, вони не збираються визнавати незалежність України і її прагнення до вступу в НАТО і т.і.
Вибори в цих областях ніколи не були прозорими і чесними.
Хіба що тільки залишити право на працю, забрати право голосу ВСІХ ПОГОЛОВНО!
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26.08.2020 14:12 Ответить
И то, лет через 10 после вывода войск.
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26.08.2020 14:12 Ответить
Та шо за хипеш про выборы в оккупированном ОРДЛО? Та пусть себе выбирают, а хоть путина или сатану - нам по барабану т.к. это оккупированная территория. Если они хотят еще и особый статус - та можно им нарисовать и особый статус на башке и наобещать им коммунизм во плоти - лишь бы закрыть границу с оккупантом. После этого можно все хотелки легко отменить как принятые под угрозой военной агрессии со стороны оккупанта. У нас каждый новый президент легко меняет Конституцию и ранее принятые законы. Оккупантам наруку если мы начнем спорить с ними из-за пустяков.
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26.08.2020 14:25 Ответить
ОРДЛО это гнилой орех. Там скорлупа, а внутри боевики и руины украинских шахт и предприятий. ОРДЛО никому не нужен. РФ-ия готова свалить оттуда в любой момент сохранив лицо. Надо им что угодно наобещать что бы ушли в свой РФ-стан,
а потом отменить все хотелки, принятые под угрозой военной агрессии оккупантов и очистить этот гнилой орех от предателей, боевиков и местной гнили.
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26.08.2020 14:40 Ответить
А зачем же рассматривать в комитете Рады ту стряпню Кравчука коль член ТКГ такого мнения?
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26.08.2020 15:09 Ответить
Теперь они упадут на колени и будут просить провести у них выборы.
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26.08.2020 15:15 Ответить
Картата похнюплена нікчема.

Чому іноземні війська!?
Чому відразу прямо не сказати - інопланетні?!

Прямо треба говорити а то деякі підозрюють що це війська РФ
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26.08.2020 15:17 Ответить
мої родичі живуть за пару десятків кілометрів від цього жаху (решта шкільних знайомих - в окупаціії).. але навіть на "вільній" прилеглій території люди не озвучують вголос те, що вони думають насправді - хіба що загальну думку "з лавочки з бабАми".. люди бояться озвучувати те, що вони думають там, де це може бути небезпечно..
Зєля-безродна, ти - або дебіл або зрадник.. і ти, іуда, вже мій боржник.. с.ка.......
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26.08.2020 15:19 Ответить
-Ще Евріпід підказував: скажи мені, хто твій друг, і я скажу тобі, хто ти: І добре видно, що продажний кремлівський ... резидент ЗЕбіл капітулянт який вже почав прискорено злочинно виконувати накази свого нібито старшого друга, ні скоріш повелителя фашиста )(уйла по знищенню державності України шляхом її федералізації -капітуляції. Покірно як дворовий пес вдивляючись в очі своєму господарю цьому кривавому маньяку )(уйлу, він безвідмовно слухняно виконує всі веління і накази по знищенню державності України, від своїх повелителів кремлівських фашистів окупантів, з проклятої ворожої ********* паРаші.
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26.08.2020 15:28 Ответить
-
В Європі і в ЄС категорично проти подвійного і більше громадянства, такі держави Австрія, Литва, Норвегія, Нідерланди ... та інші.
Навіть в країні лідері невід'ємних демократичних прав Німеччини вимагають відмови від попереднього громадянства при прийнятті німецького шляхом натуралізації. Так нащо нам українцям потрібне подвійне ще і кацапське громадянство? Навіщо вибори для кривавих терористів під дулами автоматів на окупованій російськими фашистами бандитській резервації "лугандонії"? Для чого Україні цей бандитський - кацапський особливий статус окупованого Донбасу? Мабуть все це робиться для повного знищення України як держави як цього хоче і вимагає від своїх холуїв продажних ЗЕбілів -капітулянтів кривавий фашист )(уйло.
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26.08.2020 15:56 Ответить
Ещё нагнись на пару сантиметров - и глубоко вдохни...
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26.08.2020 16:49 Ответить
мсье знает толк в извращениях
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26.08.2020 18:40 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%87%d1%83%d0%ba-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81.html Кравчук подтвердил намерения Зеленского сдать Крым агрессору.
Иначе интерпретировать слова старого коммуниста не получается. Кравчук собирается вынести тему Крыма за скобки Минских договоренностей. Более того, кремлевская шестерка снова заговорила о подаче воды в оккупированное гетто.
О воде на аннексированный Крым при Порошенко даже заикнуться боялись.
Зато кадры Зеленского о воде на Крым говорят постоянно: Шмыгаль, Дубинский, Арахамия, Разумков, Кравчук etc.
Но, теперь капитулянты стали добавлять ремарку, мол, если возникнет гуманитарная катастрофа и вода только для населения, а не военных и предприятий.
Кравчук, ты идиот? Гуманитарная катастрофа настала в 2014 году с момента оккупации Крыма. Согласно международному праву, ответственность за катастрофу несет страна-оккупант.
И как ты собираешься делить воду между крымчанами, понаехами и вояками? Шлагбаумом что ли?
Крымской воды населению достаточно. Не хватает ее военным базам агрессора и понаехавшим оккупантам.
Если бы кто-то из министров СССР в 1941-42 гг. предложил помочь населению оккупированной Украины или Беларуси, то их бы расстреляли по законам военного времени.
У нас идет война. Странно, что мы терпим такие предложения от врагов украинского народа.
К слову, я уверен, что у Зеленского давно обещали подать воду оккупантам. Все восстановительные и ремонтные работы канала на полуострове проведены. Оплачивает их, разумеется, Москва.
Сорить деньгами из без того дефицитного бюджета просто так никто бы не стал. Значит, в Кремле уверены в зраде Зеленского и ждут водички. Поверьте, агрессоров там припекло.
И если Зеленский только подумает о подаче воды на Крым, а фактически о сдаче Крыма, то украинцев ничто не может сдерживать от народного трибунала над такой властью по законам военного времени. Это наше конституционное право.
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26.08.2020 16:58 Ответить
Крок перший - кацапія не визнає присутності своїх військ на Донбасі, тобто де юре іноземних військ там немає.
Крок другий зе-жаби приймають закон який легалізує мгб-ордло як "муніципальну поліцію" чи ще якусь назву. Себто нвф також немає.
Таким чином виконуються усі умови по виборах.
Шах і мат.
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26.08.2020 18:45 Ответить
Я так понимаю о контроле над границей речи уже не идет? Это, однозначно, ЗеПобеда. Ждем следующих.
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26.08.2020 22:42 Ответить
 
 