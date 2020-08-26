Выборы в ОРДЛО должны пройти по спецзакону, но только после вывода иностранных войск и НВФ, - Резников
Выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей должны пройти по специальному закону, но сейчас там нет условий для их проведения.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников после заседания комитета по вопросам государственной власти, на котором рассматривалось письмо руководителя украинской делегации ТКГ Леонида Кравчука о соответствии постановления о проведении местных выборов Минским соглашениям.
"Парламент Украины должен принять соответствующий отдельный закон о выборах досрочных в отдельных районах Донецкой и Луганской областях Украины и в соответствии с этим законом там должны и могут быть проведены выборы", - отметил вице-премьер.
Резников напомнил, что о принятии специального законопроекта о выборах в ОРДЛО говорится в комплексе мероприятий Минских соглашений, в том числе и в законе об особенностях местного самоуправления.
Он подчеркнул, что постановление Верховной Рады о местных выборах регулирует проведение выборов на территории подконтрольной правительству Украины.
"Это разные абсолютно документы правового характера с разными юридическими последствиями", - сказал вице-премьер.
В то же время, по его словам, выборы в ОРДЛО можно будет проводить только после того, как с этой территории будут выведены иностранные войска, пройдут разоружение, демилитаризация, будут выведены все незаконные вооруженные формирования.
"Моя позиция, что в ОРДЛО надо проводить выборы после того, как оттуда будут выведены иностранные войска, состоятся разоружение, демилитаризация, вывод всех незаконных вооруженных формирований, установиться конституционный порядок, что даст возможность приехать мониторинговой миссии ОБСЕ и засвидетельствовать, что выборы там прошли по украинскому закону, по украинской Конституции, по копенгагенским стандартам, со свободой голосования, свободой передвижения, политических партий и полностью восстановлен контроль правительства на всей территории", - сказал Резников.
Он уточнил, что по его информации, на неподконтрольной Украине территории "продолжают находиться российские войска и их наемники, поэтому сегодня там точно не могут быть проведены выборы".
"Потому что ни одна мониторинговая миссия ОБСЕ туда не приедет, потому что там опасно. Понятно, что правительство Украины не сможет дать им гарантию безопасности, поэтому сначала выполнение условий безопасности Минских соглашений, которые прописаны в пункте 1, 2, 3, 4 и далее по тексту, тогда можно говорить о назначении выборов", - подчеркнул вице-премьер.
Напомним, ранее привлеченный к работе ТКГ украинской стороной в качестве представителя ОРДО журналист Сергей Гармаш сообщил, что Кравчук на заседании ТКГ пообещал попросить Раду пересмотреть постановление, которое, по мнению ОРДЛО, нарушает минские соглашения.
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Якщо по "спеціальному закону", то вибори там можна провести в іншу дату, після того як будуть "выведены иностранные войска, состоятся разоружение, демилитаризация, вывод всех незаконных вооруженных формирований, установиться конституционный порядок, что даст возможность приехать мониторинговой миссии ОБСЕ...".
Просто закрыть нельзя, ибо это прописано в минских соглашениях. Если мы "закроем вопрос" на 5-10 лет, значит нам придется объявить, что мы отказываемся от Минских, а в связи с Минскими соглашениями на кацапов наложен отдельный пакет санкций, который будет снят, если Украина выйдет из Минских соглашений.
Потому Украине нельзя прямо заявлять об отказе от выборов - нужно все время заявлять, что мы согласны выполнять Минские, НО только после вывода с Донбасса российских и прочих НВФ.
Но официально от Минских никто не отказывается, ибо официальный отказ снимет санкции с РФ - нам это не нужно, а вам?
Право лугандонцу быть избранным наступает через 20 лет после оккупации! Каждый лугандонец должен сдать екзамен на знание Украинского языка и украинской истории.
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Ещё там говориться - что принято это должно быть до конца 2015 года. После этого Мордор много раз накладывал на МС большую кучу срья якутского скульптора, в том числе - начал раздавать свои паспорта.
сначала режим полнейшей тишины (а не постреливают не прицельно), потом вывод РФ и разоружение бандформирований, выход на свою границу, укрепление границы а потом уж мирная жизнь по законам Украины и с украинской атрибутикой (и паспортами в том числе)...а за выборы поговорим в мирном украинском Донецке или Луганске...
К сожалению, в Минских соглашениях прописан немного другой порядок их выполнения, а потому у нас остается только зацепка в формулировке "выборы по законам Украины"
Якщо ця постанова не підходить, то логічно припустити, що вибори ви збираєтесь проводити на непідконтрольній Україні території. Я правильно зрозумів цих покидьків?
То проведіть відразу таким самим чином вибори в Криму, Венесуелі, Антарктиді і на Марсі! Дибілєти, курва!
Бо постанова скасовує вибори саме на підконтрольній Україні території. Саме тому її хочуть відмінити, щоб провести вібори на підконтрольній нам території. За непідконтрольну мова не йде.
Хоча я б взагалі там пока щи віборів не проводив - ані на підконтрольній, ані на не підконтрольній
Вибори в цих областях ніколи не були прозорими і чесними.
Хіба що тільки залишити право на працю, забрати право голосу ВСІХ ПОГОЛОВНО!
а потом отменить все хотелки, принятые под угрозой военной агрессии оккупантов и очистить этот гнилой орех от предателей, боевиков и местной гнили.
Чому іноземні війська!?
Чому відразу прямо не сказати - інопланетні?!
Прямо треба говорити а то деякі підозрюють що це війська РФ
Зєля-безродна, ти - або дебіл або зрадник.. і ти, іуда, вже мій боржник.. с.ка.......
В Європі і в ЄС категорично проти подвійного і більше громадянства, такі держави Австрія, Литва, Норвегія, Нідерланди ... та інші.
Навіть в країні лідері невід'ємних демократичних прав Німеччини вимагають відмови від попереднього громадянства при прийнятті німецького шляхом натуралізації. Так нащо нам українцям потрібне подвійне ще і кацапське громадянство? Навіщо вибори для кривавих терористів під дулами автоматів на окупованій російськими фашистами бандитській резервації "лугандонії"? Для чого Україні цей бандитський - кацапський особливий статус окупованого Донбасу? Мабуть все це робиться для повного знищення України як держави як цього хоче і вимагає від своїх холуїв продажних ЗЕбілів -капітулянтів кривавий фашист )(уйло.
Иначе интерпретировать слова старого коммуниста не получается. Кравчук собирается вынести тему Крыма за скобки Минских договоренностей. Более того, кремлевская шестерка снова заговорила о подаче воды в оккупированное гетто.
О воде на аннексированный Крым при Порошенко даже заикнуться боялись.
Зато кадры Зеленского о воде на Крым говорят постоянно: Шмыгаль, Дубинский, Арахамия, Разумков, Кравчук etc.
Но, теперь капитулянты стали добавлять ремарку, мол, если возникнет гуманитарная катастрофа и вода только для населения, а не военных и предприятий.
Кравчук, ты идиот? Гуманитарная катастрофа настала в 2014 году с момента оккупации Крыма. Согласно международному праву, ответственность за катастрофу несет страна-оккупант.
И как ты собираешься делить воду между крымчанами, понаехами и вояками? Шлагбаумом что ли?
Крымской воды населению достаточно. Не хватает ее военным базам агрессора и понаехавшим оккупантам.
Если бы кто-то из министров СССР в 1941-42 гг. предложил помочь населению оккупированной Украины или Беларуси, то их бы расстреляли по законам военного времени.
У нас идет война. Странно, что мы терпим такие предложения от врагов украинского народа.
К слову, я уверен, что у Зеленского давно обещали подать воду оккупантам. Все восстановительные и ремонтные работы канала на полуострове проведены. Оплачивает их, разумеется, Москва.
Сорить деньгами из без того дефицитного бюджета просто так никто бы не стал. Значит, в Кремле уверены в зраде Зеленского и ждут водички. Поверьте, агрессоров там припекло.
И если Зеленский только подумает о подаче воды на Крым, а фактически о сдаче Крыма, то украинцев ничто не может сдерживать от народного трибунала над такой властью по законам военного времени. Это наше конституционное право.
Крок другий зе-жаби приймають закон який легалізує мгб-ордло як "муніципальну поліцію" чи ще якусь назву. Себто нвф також немає.
Таким чином виконуються усі умови по виборах.
Шах і мат.