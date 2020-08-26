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Новости Репрессии в Беларуси Революция в Беларуси
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Из Беларуси выехал член координационного совета Воронин: За мной пришли. Они долго с такими вещами не тянут

Из Беларуси выехал член координационного совета Воронин: За мной пришли. Они долго с такими вещами не тянут

Бизнесмен Андрей Воронин, который вошел в состав координационного совета по Брестской области, покинул Беларусь.

Об этом он сообщил в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ .

"За мной пришли. Только в воскресенье я шёл по Минску с 200-тысячной толпой, а сегодня я уже в бегах. Все произошло очень стремительно, они долго с такими вещами не тянут. Мне опечатали всю мастерскую со всеми станками, материалом и изделиями. К родителям приходили следователи, проводили обыск, перевернули все вверх дном, напугали маму. Ребят из моей команды вчера допрашивали 5 часов, забрали телефоны. Приезжали к ним домой. Мне вменяют неуплату налогов и сокрытие доходов в особо крупном размере. Это уголовное дело, срок до 5 лет. Связано ли это то, что я вошёл в состав Координационного Совета по брестчине? Связано ли это с моей гражданской позицией? Связано ли это с моими призывами и протестом на протяжении последних месяцев? Конечно! Тут к гадалке не ходи", - рассказал Воронин.

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"Это неприятно, конечно. Но я был к этому готов. Я знал, что есть риск и что возможно придётся пожертвовать своей комфортной и сытой жизнью ради правды. Ради того, чтоб жить и знать, что ты не прошёл мимо несправедливости и не струсил. Не замялся, не смалодушничал, не закрыл глаза на садизм и пытки. Что ты жил согласно своей миссии и не отступил. Даже когда на кон была поставлена твоя безопасность. Мы с Ксюшей уже не в Беларуси. Сейчас мы на перепутье, потому что сидеть, как Бабарико и Тихановский по политически сфабрикованному делу не хочется. А такая вероятность приближалась к 100 процентам. Если у вас есть знакомые в протестном движении за пределами Беларуси-напишите нам. Если у вас есть какое-то жилье в аренду вне РБ-напишите нам. Какое-то время мне придётся провести в изгнании, поэтому нужно искать возможности на что-то жить. Я люблю Брест, люблю Беларусь, люблю белорусов. Я очень хочу вернуться. Поэтому мы не бросим борьбу. Координационный совет Бреста создан и он работает. Очень тихо, но очень продуктивно. Мы дублируем основные ветви власти, чтоб потом, после бегства президента омона, в городе была нормальная власть", - резюмировал Воронин.

Из Беларуси выехал член координационного совета Воронин: За мной пришли. Они долго с такими вещами не тянут 01
Из Беларуси выехал член координационного совета Воронин: За мной пришли. Они долго с такими вещами не тянут 02
Из Беларуси выехал член координационного совета Воронин: За мной пришли. Они долго с такими вещами не тянут 03

Автор: 

беженцы (1637) Беларусь (7888) Лукашенко Александр (3611) репрессии (2766)


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Топ комментарии
+6
А куда сбежал?))
В ненавистный ЕС?))
Туда сбежал,кому тихановская говорит не вмешиваться в дела Беларуси?)))
Или за цветами в Голландию собрался?))
Ну и сцыкливая же мразь...
И это те кто подбил беларусов....а овцы повелись))))
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26.08.2020 14:12
+4
а вы думали, что диктатор вам коробки с зефиром подарит и власть на блюде?!
тебя выпустили, теперь попробуй вернуться...
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26.08.2020 14:03
+4
З Білорусі виїхав член координаційної ради Воронін: За мною прийшли. Вони довго з такими речами не тягнуть - Цензор.НЕТ 1932
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26.08.2020 14:44
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Правила форума Совет форумчан
Они долго с такими вещами не тянут.................. В ОТЛИЧИИ ОТ ВАС.
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26.08.2020 13:57 Ответить
Не суди не судим будешь.
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26.08.2020 14:00 Ответить
З Білорусі виїхав член координаційної ради Воронін: За мною прийшли. Вони довго з такими речами не тягнуть - Цензор.НЕТ 1932
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26.08.2020 14:44 Ответить
ПНХ.
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26.08.2020 14:42 Ответить
Рэкет.
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26.08.2020 14:10 Ответить
А как у вас называлось бы,если бы Овощ не"сбежал",по команде от **********? Только наша скотина не Янук. И не ваша задрота зеленая.Он отмороженный на голову.Точно также ломают людей,убивают,вешают,насилуют....как и у вас беркутята.А Народ все равно выходит.И я горжусь впервые за долгие годы беларусами.Но без оружия вопросы не решаются.А где его взять? Поэтому пока с кастрюлями и международной поддержкой.Все ведь понятно.
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26.08.2020 14:14 Ответить
Вам нужно связаться с нашими добробатами.
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26.08.2020 14:16 Ответить
Так лапти ********* уже эту тему со всех экранов сквозят.Это их цель и есть загнать лукадрыща в угол,и по его просьбе ввести войска против "внешнего вмешательства"....."братская помощь.".
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26.08.2020 14:19 Ответить
Причём тут ввести войска. Я насчёт оружия. От ты додик.
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26.08.2020 14:26 Ответить
Додик это ты... читать не умеешь написанное.Революционер ты полка зеленой шмаркли.Воду в Крым приготовься дать.
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26.08.2020 14:31 Ответить
Иди бульбу вари!
Козлина бело русская!
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26.08.2020 14:44 Ответить
У тебя кокошник ветром сдуло))
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26.08.2020 14:45 Ответить
З Білорусі виїхав член координаційної ради Воронін: За мною прийшли. Вони довго з такими речами не тягнуть - Цензор.НЕТ 5647
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26.08.2020 15:24 Ответить
Не нужно сравнений . Наша тактика была жесткой , и более решительной в отношении беркута , и внутренних войск .Вопрос был в другом .
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26.08.2020 15:57 Ответить
Да не время сейчас выяснять методы и правоту. Мы 25 лет назад раз в кавно наступили,вы с зелей сейчас.И тут и там-лаптеногие причиной.Надо держаться вместе и идти к общей цели-гражданская война внутри левиафании. Без мировой поддержки мы точно не справимся против лаптей.Надо реально силы соизмерять,а не жить эмоциями.За вас при Петро их грузили,за нас теперь начнут (ну пока просто желание и надежда,что так будет).Тем более, под руку и наваленный отравленный до кучи.
Слава Украине!!!
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26.08.2020 16:10 Ответить
Я не выясняю «методы и правила» , я задаю вопрос без подоплёки. Просто если у вас протест против фальсификации выборов, это одно. Если же у вас революционные порывы смены вектора развития страны , это совсем другое, и тут пацифизмом не обойтись . А держаться конечно нужно вместе.
Героям слава ✊🏻👶🏻🇺🇦!!!
Жыве Беларусь !!!
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26.08.2020 16:36 Ответить
Было именно фальсификация первичным,теперь уже избиение фашистской властью.Революцией назвать НЕВОЗМОЖНО,потому как нет лидера.У вас была оппозиция в лице олигархата,способного поддержать Майдан.У нас ГОЛОЕ ПОЛЕ давно. Все кто сегодня в оппозиции,так называемой-все прошли личную проверку лукой и утверждены списком от Ермошиной. Реальные оппозиционеры (проевропейские) либо не прошли,либо в бегах,либо закрыты.А в этом совете, либо пролукашики,либо прокацапики. Иногда сами вскрываются консервы по вопросам Крыма или гражданской войны в Украине.Поэтому я голосовал против ВСЕХ.Цель- новые выборы и новые лица.У меня трое минимум кандидатов....Санников,Статкевич,Дашкевич. Жаль Зенон Позняк уже в прошлом.Это проверенные тюрьмами и временем БЕЛАРУСЫ,а не утята в кошике луки.
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26.08.2020 16:53 Ответить
"Всякая революция хоть чего-то стоит, если она умеет защищаться".
Это слова диктатора-Ленина. А этот мудак врать в таких случаях не будет.
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26.08.2020 14:10 Ответить
См. ниже.
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26.08.2020 14:43 Ответить
Нада больше хороводов... Поможет инфа сотка...
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26.08.2020 14:01 Ответить
Езжай к ним, будешь своим примером их вдохновлять.
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26.08.2020 14:03 Ответить
Мы свое сделали на Майдане. С каких радостей еще и бульбашам помогать?
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26.08.2020 14:11 Ответить
Как только объяснишь, накуя это мне надо, так сразу..
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26.08.2020 15:31 Ответить
И Верку-Сердючку на паровозе.
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26.08.2020 14:12 Ответить
Всё. Можно расходиться. Революция отменяется.
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26.08.2020 14:01 Ответить
успел раб сбежать. иначе бы его в болотах притопили бы цырики лукавого.
и правильно бы сделали.
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26.08.2020 14:02 Ответить
Сейчас наверное ещё и жалеет что на этот блудняк подписался!
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26.08.2020 14:06 Ответить
а вы думали, что диктатор вам коробки с зефиром подарит и власть на блюде?!
тебя выпустили, теперь попробуй вернуться...
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26.08.2020 14:03 Ответить
С такими темпами побега Лукашенко если и захочет передать власть то некому будет! Жаль Порох так ЗЕлёных мразей не поганял! Хотя может и не зря народ должен выстрадать свободу. То что получено без пота и крови то не ценится!
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26.08.2020 14:05 Ответить
Невже вам невідомо,що з бариг ху..ві диктатори получаються.. Інша ментальність..

Вони не здатні проявити твердість і характер...Вони не мають ідеалів і поглядів..хоч якихось..
Вони будуть пробувати домовитись,наї...ати,купити..
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26.08.2020 14:57 Ответить
Через страдания, пот и кровь можем потерять государственность. Кстати страданий, пота и крови в течение столетий было предостаточно. И Тарас Шевченко и многие другие. Так что попрошу не забывать.
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26.08.2020 15:34 Ответить
Как там говорила Тихановская, не вмешивайтесь во внутренние дела Беларуси? Только почему то убегают как куры от Луки и ***** в другие страны.
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26.08.2020 14:07 Ответить
Тю блин,так ты же песенки пел не в той тональности и цветочки дарил мусора,видать не те))
Больше песен,больше плясок, Лука вас услышит))
А следаки приходили лишь затем,чтоб ты уродец спел на БИС.Замутили людей,а сами как крысы в разные стороны)))
Вам до украинских политиков,как Зимбабве до Японии.
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26.08.2020 14:08 Ответить
Это потому что было мало цветов.
Нужно весь Минск усыпать цветами и тогда холодные сердца ОМОНовцев растают от любви, они перейдет на сторону народа и режим лукашенка удастся снести
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26.08.2020 14:08 Ответить
Спасибо поржал! Как представлю картину тупого садиста ОМОНовца которого растрогали цветочки!
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26.08.2020 14:10 Ответить
Из Беларуси выехал член координационного совета Воронин: За мной пришли. Они долго с такими вещами не тянут - Цензор.НЕТ 4544
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26.08.2020 14:12 Ответить
Лука играет партию жестко. Налоги это аргумент, отмазаться трудно, даже если наезд.
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26.08.2020 14:09 Ответить
А куда сбежал?))
В ненавистный ЕС?))
Туда сбежал,кому тихановская говорит не вмешиваться в дела Беларуси?)))
Или за цветами в Голландию собрался?))
Ну и сцыкливая же мразь...
И это те кто подбил беларусов....а овцы повелись))))
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26.08.2020 14:12 Ответить
Это не таракан их подбил?
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26.08.2020 16:39 Ответить
Таракан говоришь ..
Как сказать,таракан ***** редкостный не спорю,но он пока к кацапам не слинял,в отличии от жопозиционеры,которые при первом же шухере слинял за кордон,в ненавистный ЕС,как мыши,оставив овец(народ) на растерзание Луке.И ко всему эти крысы теперь волают,что в президенты они уже идти не хотят,призывают граждан к повиновению мусора(из-за кордона кстати),конечно хорошо тявкать когда ты в безопасности А слабо оказалось возглавить народ и быть с ним до конца?
Так что как говорилось в одной поговорке хорошо когда лев управляет войском баранов,тогда они не побндимы,плохо когда баран возглавляет армию львов,тогда это заведомое поражение.Белорусам "повезло" больше всех,ихним стадом баранов управляют козлы.Как то так.
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26.08.2020 19:29 Ответить
Картопляныки - бздуны.
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26.08.2020 14:12 Ответить
Да ладно, хватит их топить, им и так не сладко. А тут на горизонте ещё и Северная Корея светит. Пусть ума-разуму сами набираются, если в тюрьмы не хотят садиться.
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26.08.2020 14:19 Ответить
люди різні..

не можка весь СОЦІУМ називати боягузами чи героями..
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26.08.2020 15:00 Ответить
Крысы начали покидать тонущее судно.
Очень смело и ответственно.
Людей подняли и за кордон, мрази.
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26.08.2020 14:46 Ответить
Кацапские боты завелись про "подбитых овец"
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26.08.2020 16:40 Ответить
Ты хочешь сказать,что он не прав,что эти крысы не сбежали поджав хвост?)))
Так по ходу кацапский бот это ты/))
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26.08.2020 19:32 Ответить
Дело не в том, что сбежали, а росказни про провокаторов, которые тупых овец подбили - повторение тараканьих сказок
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26.08.2020 20:00 Ответить
Ага!!! Бизнесмен. Там где бизнесмены влазят, то они конечно только для себя. Наверняка долю в дерибане Беларуси хочет получить. Народ думает о своем, но не получит, и будет жестко обманут. Получат "бизнесмены" и другие члены координационных советов.
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26.08.2020 15:41 Ответить
 
 