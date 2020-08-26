Из Беларуси выехал член координационного совета Воронин: За мной пришли. Они долго с такими вещами не тянут

Бизнесмен Андрей Воронин, который вошел в состав координационного совета по Брестской области, покинул Беларусь.

Об этом он сообщил в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ .

"За мной пришли. Только в воскресенье я шёл по Минску с 200-тысячной толпой, а сегодня я уже в бегах. Все произошло очень стремительно, они долго с такими вещами не тянут. Мне опечатали всю мастерскую со всеми станками, материалом и изделиями. К родителям приходили следователи, проводили обыск, перевернули все вверх дном, напугали маму. Ребят из моей команды вчера допрашивали 5 часов, забрали телефоны. Приезжали к ним домой. Мне вменяют неуплату налогов и сокрытие доходов в особо крупном размере. Это уголовное дело, срок до 5 лет. Связано ли это то, что я вошёл в состав Координационного Совета по брестчине? Связано ли это с моей гражданской позицией? Связано ли это с моими призывами и протестом на протяжении последних месяцев? Конечно! Тут к гадалке не ходи", - рассказал Воронин.

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"Это неприятно, конечно. Но я был к этому готов. Я знал, что есть риск и что возможно придётся пожертвовать своей комфортной и сытой жизнью ради правды. Ради того, чтоб жить и знать, что ты не прошёл мимо несправедливости и не струсил. Не замялся, не смалодушничал, не закрыл глаза на садизм и пытки. Что ты жил согласно своей миссии и не отступил. Даже когда на кон была поставлена твоя безопасность. Мы с Ксюшей уже не в Беларуси. Сейчас мы на перепутье, потому что сидеть, как Бабарико и Тихановский по политически сфабрикованному делу не хочется. А такая вероятность приближалась к 100 процентам. Если у вас есть знакомые в протестном движении за пределами Беларуси-напишите нам. Если у вас есть какое-то жилье в аренду вне РБ-напишите нам. Какое-то время мне придётся провести в изгнании, поэтому нужно искать возможности на что-то жить. Я люблю Брест, люблю Беларусь, люблю белорусов. Я очень хочу вернуться. Поэтому мы не бросим борьбу. Координационный совет Бреста создан и он работает. Очень тихо, но очень продуктивно. Мы дублируем основные ветви власти, чтоб потом, после бегства президента омона, в городе была нормальная власть", - резюмировал Воронин.





