Из Беларуси выехал член координационного совета Воронин: За мной пришли. Они долго с такими вещами не тянут
Бизнесмен Андрей Воронин, который вошел в состав координационного совета по Брестской области, покинул Беларусь.
Об этом он сообщил в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ .
"За мной пришли. Только в воскресенье я шёл по Минску с 200-тысячной толпой, а сегодня я уже в бегах. Все произошло очень стремительно, они долго с такими вещами не тянут. Мне опечатали всю мастерскую со всеми станками, материалом и изделиями. К родителям приходили следователи, проводили обыск, перевернули все вверх дном, напугали маму. Ребят из моей команды вчера допрашивали 5 часов, забрали телефоны. Приезжали к ним домой. Мне вменяют неуплату налогов и сокрытие доходов в особо крупном размере. Это уголовное дело, срок до 5 лет. Связано ли это то, что я вошёл в состав Координационного Совета по брестчине? Связано ли это с моей гражданской позицией? Связано ли это с моими призывами и протестом на протяжении последних месяцев? Конечно! Тут к гадалке не ходи", - рассказал Воронин.
"Это неприятно, конечно. Но я был к этому готов. Я знал, что есть риск и что возможно придётся пожертвовать своей комфортной и сытой жизнью ради правды. Ради того, чтоб жить и знать, что ты не прошёл мимо несправедливости и не струсил. Не замялся, не смалодушничал, не закрыл глаза на садизм и пытки. Что ты жил согласно своей миссии и не отступил. Даже когда на кон была поставлена твоя безопасность. Мы с Ксюшей уже не в Беларуси. Сейчас мы на перепутье, потому что сидеть, как Бабарико и Тихановский по политически сфабрикованному делу не хочется. А такая вероятность приближалась к 100 процентам. Если у вас есть знакомые в протестном движении за пределами Беларуси-напишите нам. Если у вас есть какое-то жилье в аренду вне РБ-напишите нам. Какое-то время мне придётся провести в изгнании, поэтому нужно искать возможности на что-то жить. Я люблю Брест, люблю Беларусь, люблю белорусов. Я очень хочу вернуться. Поэтому мы не бросим борьбу. Координационный совет Бреста создан и он работает. Очень тихо, но очень продуктивно. Мы дублируем основные ветви власти, чтоб потом, после бегства президента омона, в городе была нормальная власть", - резюмировал Воронин.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Козлина бело русская!
Слава Украине!!!
Героям слава ✊🏻👶🏻🇺🇦!!!
Жыве Беларусь !!!
Это слова диктатора-Ленина. А этот мудак врать в таких случаях не будет.
и правильно бы сделали.
тебя выпустили, теперь попробуй вернуться...
Вони не здатні проявити твердість і характер...Вони не мають ідеалів і поглядів..хоч якихось..
Вони будуть пробувати домовитись,наї...ати,купити..
Больше песен,больше плясок, Лука вас услышит))
А следаки приходили лишь затем,чтоб ты уродец спел на БИС.Замутили людей,а сами как крысы в разные стороны)))
Вам до украинских политиков,как Зимбабве до Японии.
Нужно весь Минск усыпать цветами и тогда холодные сердца ОМОНовцев растают от любви, они перейдет на сторону народа и режим лукашенка удастся снести
В ненавистный ЕС?))
Туда сбежал,кому тихановская говорит не вмешиваться в дела Беларуси?)))
Или за цветами в Голландию собрался?))
Ну и сцыкливая же мразь...
И это те кто подбил беларусов....а овцы повелись))))
Как сказать,таракан ***** редкостный не спорю,но он пока к кацапам не слинял,в отличии от жопозиционеры,которые при первом же шухере слинял за кордон,в ненавистный ЕС,как мыши,оставив овец(народ) на растерзание Луке.И ко всему эти крысы теперь волают,что в президенты они уже идти не хотят,призывают граждан к повиновению мусора(из-за кордона кстати),конечно хорошо тявкать когда ты в безопасности А слабо оказалось возглавить народ и быть с ним до конца?
Так что как говорилось в одной поговорке хорошо когда лев управляет войском баранов,тогда они не побндимы,плохо когда баран возглавляет армию львов,тогда это заведомое поражение.Белорусам "повезло" больше всех,ихним стадом баранов управляют козлы.Как то так.
не можка весь СОЦІУМ називати боягузами чи героями..
Очень смело и ответственно.
Людей подняли и за кордон, мрази.
Так по ходу кацапский бот это ты/))