Украина требует включить в повестку дня ТКГ вопрос донецкой тюрьмы "Изоляция", в которой удерживают пленных, - Резников

Украинская сторона требует включить в повестку дня Трехсторонней контактной группы вопрос донецкой тюрьмы "Изоляция", где удерживают украинских пленных.

Об этом журналистам заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

По его словам, на минувших переговорах ТКГ предложили включить в повестку дня отдельный вопрос о тюрьме "Изоляция", в которой удерживают пленных.

"Это такой завод был, который сейчас как тюрьма, в которой издеваются, пытки применяются к людям и так далее. Мы подняли этот вопрос и ждем от посла Фриша (Тони Фриш, координатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе, - ред.) его реакции. Мы требуем, чтобы вопрос "Изоляции" был включен в повестку дня как минимум гуманитарной группы", - отметил Резников.

Он добавил, то глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук направил соответствующее обращение представителям России и ОБСЕ.

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