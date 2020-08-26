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Украина требует включить в повестку дня ТКГ вопрос донецкой тюрьмы "Изоляция", в которой удерживают пленных, - Резников

Украина требует включить в повестку дня ТКГ вопрос донецкой тюрьмы

Украинская сторона требует включить в повестку дня Трехсторонней контактной группы вопрос донецкой тюрьмы "Изоляция", где удерживают украинских пленных.

Об этом журналистам заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

По его словам, на минувших переговорах ТКГ предложили включить в повестку дня отдельный вопрос о тюрьме "Изоляция", в которой удерживают пленных.

"Это такой завод был, который сейчас как тюрьма, в которой издеваются, пытки применяются к людям и так далее. Мы подняли этот вопрос и ждем от посла Фриша (Тони Фриш, координатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе, - ред.) его реакции. Мы требуем, чтобы вопрос "Изоляции" был включен в повестку дня как минимум гуманитарной группы", - отметил Резников.

Он добавил, то глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук направил соответствующее обращение представителям России и ОБСЕ.

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Автор: 

плен (2594) Донбасс (26955) пленные (2127) Трехсторонняя контактная группа (842) Резников Алексей (1170)


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выборы там проведите и закроется Изоляция.....
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26.08.2020 14:05 Ответить
Пошел нах, никаких выборов.
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26.08.2020 14:43 Ответить
на кой хер нам какая то тюрьма в дыре?
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26.08.2020 14:10 Ответить
Это такой завод был, который сейчас как тюрьмаИсточник: https://censor.net.ua/n3215926

Он и тогда был тюрьмой.
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26.08.2020 14:26 Ответить
 
 