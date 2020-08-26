Данилов: Воды для гражданского населения в оккупированном Крыму достаточно, российских военных снабжать не будем

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких оснований для "гуманитарной катастрофы" в оккупированном РФ Крыму из-за якобы недостатка воды не существует.

Об этом Данилов написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Никаких оснований для "гуманитарной катастрофы" на полуострове из-за якобы недостатка воды не существует. Местные водные ресурсы способны удовлетворить хозяйственно-бытовые нужды населения. А проблему водообеспечения украденных промышленных сельскохозяйственных и других предприятий, а также российских военных объектов пусть решает российская оккупационная власть", - отметил он.

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