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Данилов: Воды для гражданского населения в оккупированном Крыму достаточно, российских военных снабжать не будем

Данилов: Воды для гражданского населения в оккупированном Крыму достаточно, российских военных снабжать не будем

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких оснований для "гуманитарной катастрофы" в оккупированном РФ Крыму из-за якобы недостатка воды не существует.

Об этом Данилов написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Никаких оснований для "гуманитарной катастрофы" на полуострове из-за якобы недостатка воды не существует. Местные водные ресурсы способны удовлетворить хозяйственно-бытовые нужды населения. А проблему водообеспечения украденных промышленных сельскохозяйственных и других предприятий, а также российских военных объектов пусть решает российская оккупационная власть", - отметил он.

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Данилов: Воды для гражданского населения в оккупированном Крыму достаточно, российских военных снабжать не будем 01

Данилов Алексей (1066) Крым (26365) россия (95372) вода (918)


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Топ комментарии
+14
Данилов: Воды для гражданского населения в оккупированном Крыму достаточно, российских военных снабжать не будем - Цензор.НЕТ 1664Зараз я трохи порахую гроші в кишенях сусідів. Вчергове бачу обговорення постачання дніпровської води в Крим і вчергове дивуюся. Питання ясне, як Божий день. Піклуватися про окуповані території має окупант. Тут взагалі нема що обговорювати. Як окупант може вирішити проблему? Дуже просто. Від місця впадіння Дону у Азовське море до криму 308 км. Далі, норма споживання води в Україні 170 л на добу на особу. У Криму живе 2 млн людей. Тобто, вони потребують 340 млн літрів води на добу, або 340 тисяч кубометрів. Добовий обсяг донської води, що впадає в Азовське море - складає 58,8 млн кубометрів. Тобто, аби забезпечити Крим прісною водою треба перекинути трубопроводом ось цих 340 тис кубометрів, що складає 0,5% (пів-відсотка) загального обсягу стоку Дону. Скільки коштуватиме такий водопровід? Важко сказати точно, але порядок цифр можна спрогнозувати по аналогії, наприклад, з "південним потоком". Вікіпедія каже, що кілометр "Південного потоку" коштує 16 млн доларів. Тобто, 308 км. відоброводу Дон-Крим має коштувати 5 млрд доларів. Насправді набагато менше, оскільки і глибині Азову аж нічк не 2 кілометри, та й качати воду на порядки дешевше, ніж газ. Але зупинимось на цій цифрі, що це за величина для російського бюджету? Бюджет росії сягає 310 млрд доларів. Тобто, водопровід коштує 1,6% дердавного бюджету. Нагадую, військовий бюджет росії складає десь 27% загальнодержавного бюджету. Тобто, вірогідні витрати на водопостачання до Криму ховається у військовому бюджеті 17 разів. То про що ми говоримо
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26.08.2020 14:17
+13
Данилов: Воды для гражданского населения в оккупированном Крыму достаточно, российских военных снабжать не будем - Цензор.НЕТ 6700
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26.08.2020 14:19
+10
а вас об этом уже кто-то просил?
шо ж так таскаетесь с этой темой, шо аж тревожно...
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26.08.2020 14:13
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а вас об этом уже кто-то просил?
шо ж так таскаетесь с этой темой, шо аж тревожно...
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26.08.2020 14:13 Ответить
Данилов: Воды для гражданского населения в оккупированном Крыму достаточно, российских военных снабжать не будем - Цензор.НЕТ 1664Зараз я трохи порахую гроші в кишенях сусідів. Вчергове бачу обговорення постачання дніпровської води в Крим і вчергове дивуюся. Питання ясне, як Божий день. Піклуватися про окуповані території має окупант. Тут взагалі нема що обговорювати. Як окупант може вирішити проблему? Дуже просто. Від місця впадіння Дону у Азовське море до криму 308 км. Далі, норма споживання води в Україні 170 л на добу на особу. У Криму живе 2 млн людей. Тобто, вони потребують 340 млн літрів води на добу, або 340 тисяч кубометрів. Добовий обсяг донської води, що впадає в Азовське море - складає 58,8 млн кубометрів. Тобто, аби забезпечити Крим прісною водою треба перекинути трубопроводом ось цих 340 тис кубометрів, що складає 0,5% (пів-відсотка) загального обсягу стоку Дону. Скільки коштуватиме такий водопровід? Важко сказати точно, але порядок цифр можна спрогнозувати по аналогії, наприклад, з "південним потоком". Вікіпедія каже, що кілометр "Південного потоку" коштує 16 млн доларів. Тобто, 308 км. відоброводу Дон-Крим має коштувати 5 млрд доларів. Насправді набагато менше, оскільки і глибині Азову аж нічк не 2 кілометри, та й качати воду на порядки дешевше, ніж газ. Але зупинимось на цій цифрі, що це за величина для російського бюджету? Бюджет росії сягає 310 млрд доларів. Тобто, водопровід коштує 1,6% дердавного бюджету. Нагадую, військовий бюджет росії складає десь 27% загальнодержавного бюджету. Тобто, вірогідні витрати на водопостачання до Криму ховається у військовому бюджеті 17 разів. То про що ми говоримо
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26.08.2020 14:17 Ответить
Данилов: Воды для гражданского населения в оккупированном Крыму достаточно, российских военных снабжать не будем - Цензор.НЕТ 2948
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26.08.2020 14:18 Ответить
говорять без кінця тільки ті... що щось хочуть з теї теми мати (чи роздражнити, чи налякати...чи запропонувати )))
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26.08.2020 14:27 Ответить
ось тільки де б рукожопим взяти кораблі-трубопрокладачі для Азовського моря глибиною 10м?
Великий привіт Сєвєрнаму патоку!
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26.08.2020 14:31 Ответить
По суше проложат.
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26.08.2020 14:37 Ответить
Як варіант - по суші і через міст. Буде трохи довше, ніж по прямій, але не набагато.
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26.08.2020 16:03 Ответить
Согласен. Боюсь если ***** понадобится провести воду к базам в Крыму, он решит вопрос гораздо быстрее и эффективней, чем наши зелёные балаболы. Вон турецкий поток пустует, считай трубы уже есть
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26.08.2020 14:19 Ответить
проверяют реакцию народа.

Боятся Майдана. Да только не понимают, что Клоуны обречены.
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26.08.2020 14:31 Ответить
Кремль сел в лужу с Крымом и снова хочет днепровской воды

https://www.youtube.com/watch?v=Byw3ACxbdew
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26.08.2020 14:13 Ответить
З зарядкою для телефона - в точку
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26.08.2020 14:35 Ответить
ye
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26.08.2020 14:25 Ответить
Данилов: Воды для гражданского населения в оккупированном Крыму достаточно, российских военных снабжать не будем - Цензор.НЕТ 8259
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26.08.2020 14:17 Ответить
Данилов: Воды для гражданского населения в оккупированном Крыму достаточно, российских военных снабжать не будем - Цензор.НЕТ 6700
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26.08.2020 14:19 Ответить
Данилов: Воды для гражданского населения в оккупированном Крыму достаточно, российских военных снабжать не будем - Цензор.НЕТ 8080
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26.08.2020 14:27 Ответить
пейте воду из собственного колодца...
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26.08.2020 16:25 Ответить
Вместе с Кравчуком ,Фокиным и гнидой назначившей продажных ветках коммуняк со старческим слабоумием
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26.08.2020 14:20 Ответить
Вода окупантам нужна для постройки новых военных городков и военных баз, после чего крым уже освобождать будет невозможно. Поетому подача на окупированную территорию воды ето прямая измена Родины и работа на окупантов. К тому же проукраинские крымчане неоднократно сами просили чтобы Украине НЕ давала окупантам воду потому что тогда понаехавшие росийские окупанты уже со своими семьями, не уедут из крыма никогда.
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26.08.2020 14:33 Ответить
Единственное для чего Крыму нужна вода Днепра - для выращивания риса. Даже сейчас, при экстремальной засухе, только начинают вводить минимальные ограничения на подачу воды населению в отдельных населённых пунктах. пройдёт месяц - другой, пройдут дожди, и вопрос дефицита воды для населения снова будет закрыт на пол года минимум.

Даже если предположить что Украина сейчас даст воду - Крыму будет тупо некуда её деть. Разве что заполнить про запас водохранилища. Сельское хозяйство перестроилось с риса на зерно и т п, вода ему больше не нужна. Перестраиваться обратно на рис в таких условиях уже никто не будет.

Крыму нужен был мост от РФ? Он построен. Нужно было электричество? Сделано. Почему ничего не сделано с водою? Значит не на столько нужна.
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26.08.2020 19:34 Ответить
Ти диви, який борзий той данілов! А шо, бубачька згодна?) Хоча, вона на все згодна. Навіть на те, шоб ми її обнулілі,обісрали та вбили!) Бо воно завжди під кайфом, їй завжди весело! Дебіли мають свій особливий світ, але до чього тут Україна, мля?!
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26.08.2020 14:37 Ответить
Все гораздо проще: именно Зеля хитро,подставляя стариков,будоражит постоянно этот "водный" вопрос по Крыму.Этот клоун дал обещание Путину дать воду Крыму,а Кравчук с Фокиным - прикрытие для тугодумов!Вся проблема Украины в некомпетентстве и именно в
предательстве Зеленского!!!
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26.08.2020 14:38 Ответить
Хоч одна людина викликає повагу...
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26.08.2020 14:49 Ответить
Данілов - найбільш притомний серед зеленої адмініструації.
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26.08.2020 20:51 Ответить
Як що Зеленський ПУСТИТЬ Дніпровську воду піде в окупований Крим ..то я так міркую що щось І кудись Зеленському ВВІЙДЕ
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26.08.2020 14:52 Ответить
Ребят , вас учить что ли надо ?
Данилов должен сказать так : "кремлёвские оккупанты издеваются над мирным населением и не позволяют нам подать воду в Крым. Украина готова НЕМЕДЛЕННО начать водоснабжение Крыма в полном объёме сразу же после вывода всех противозаконных вооружённых групппировок и передаче власти законному правительству Киева".
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26.08.2020 14:55 Ответить
Теперь то они полюбят Украину. Или не полюбят.
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26.08.2020 15:06 Ответить
а нам не пох? Мне лично любовь лаптеногих как-то до лампочки.
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26.08.2020 16:05 Ответить
задрали тему воды в крым поднимать.
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26.08.2020 19:10 Ответить
С языка снял...
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26.08.2020 20:21 Ответить
Закройте уже тему. Никакой воды в оккупированный Крым НЕ БУДЕТ. Что бы там ни было. Точка.
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26.08.2020 20:22 Ответить
 
 