Данилов: Воды для гражданского населения в оккупированном Крыму достаточно, российских военных снабжать не будем
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких оснований для "гуманитарной катастрофы" в оккупированном РФ Крыму из-за якобы недостатка воды не существует.
Об этом Данилов написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Никаких оснований для "гуманитарной катастрофы" на полуострове из-за якобы недостатка воды не существует. Местные водные ресурсы способны удовлетворить хозяйственно-бытовые нужды населения. А проблему водообеспечения украденных промышленных сельскохозяйственных и других предприятий, а также российских военных объектов пусть решает российская оккупационная власть", - отметил он.
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шо ж так таскаетесь с этой темой, шо аж тревожно...
Великий привіт Сєвєрнаму патоку!
Боятся Майдана. Да только не понимают, что Клоуны обречены.
https://www.youtube.com/watch?v=Byw3ACxbdew
Даже если предположить что Украина сейчас даст воду - Крыму будет тупо некуда её деть. Разве что заполнить про запас водохранилища. Сельское хозяйство перестроилось с риса на зерно и т п, вода ему больше не нужна. Перестраиваться обратно на рис в таких условиях уже никто не будет.
Крыму нужен был мост от РФ? Он построен. Нужно было электричество? Сделано. Почему ничего не сделано с водою? Значит не на столько нужна.
предательстве Зеленского!!!
Данилов должен сказать так : "кремлёвские оккупанты издеваются над мирным населением и не позволяют нам подать воду в Крым. Украина готова НЕМЕДЛЕННО начать водоснабжение Крыма в полном объёме сразу же после вывода всех противозаконных вооружённых групппировок и передаче власти законному правительству Киева".