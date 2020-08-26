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Новости Коронавирус и карантин
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Госкомиссия ТЭБ и ЧС рассмотрит запрет проведения массовых мероприятий во время празднования Рош ха-Шана в Умани, - Шмыгаль

Госкомиссия ТЭБ и ЧС рассмотрит запрет проведения массовых мероприятий во время празднования Рош ха-Шана в Умани, - Шмыгаль

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рассмотрит запрет проведения массовых мероприятий во время празднования Рош ха-Шана в Умани.

Об этом в ходе заседания Кабинета Министров заявил глава правительства Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Обращаюсь к Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций чтобы завтра мы рассмотрели запрет массовых мероприятий во время празднования Рош ха-Шана", - отметил премьер-министр.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал раввинов повлиять на хасидов, чтобы те не ехали в Умань праздновать Рош ха-Шан.

Также читайте: В Израиле призвали Зеленского запретить из-за COVID-19 паломничество хасидов в Умань

Автор: 

карантин (16729) Умань (362) хасиды (255) Шмыгаль Денис (2669) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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это будут палЫтыческие преследования мыролюбцев?
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26.08.2020 14:14 Ответить
а шо в нас є дипвідносини з Хасидією?
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26.08.2020 14:15 Ответить
Наркомани на городі /Хасидов-наркокурьеров задержали в Умани./ Наркотики для Израиля серьёзная проблема: Потребителей наркотиков в Израиле стало в 4 раза больше: почти треть населения.
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26.08.2020 14:19 Ответить
хасидия это кабинет министров Украины?
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26.08.2020 14:20 Ответить
 
 