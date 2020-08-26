Госкомиссия ТЭБ и ЧС рассмотрит запрет проведения массовых мероприятий во время празднования Рош ха-Шана в Умани, - Шмыгаль

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рассмотрит запрет проведения массовых мероприятий во время празднования Рош ха-Шана в Умани.

Об этом в ходе заседания Кабинета Министров заявил глава правительства Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Обращаюсь к Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций чтобы завтра мы рассмотрели запрет массовых мероприятий во время празднования Рош ха-Шана", - отметил премьер-министр.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал раввинов повлиять на хасидов, чтобы те не ехали в Умань праздновать Рош ха-Шан.

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