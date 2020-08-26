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65,3% граждан Украины считают себя бедными, 2,8% не могут обеспечить себя даже достаточным питанием, - данные Госстата

Государственная служба статистики обнародовала выпуск "Самооценка домохозяйствами уровня своих доходов в 2019 году". Данные получены в ходе выборочного обследования условий жизни домохозяйств.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Госстата.

Согласно данным Госстата, 65,3% считали себя бедными. Еще 33,6% не относили себя к бедным, но и не к представителям среднего класса. Средним классом считают себя 1,1% граждан.

При этом Госстат не смог выявить граждан, которые считают себя богатыми.

65,3% граждан Украины считают себя бедными, 2,8% не могут обеспечить себя даже достаточным питанием, - данные Госстата 01
65,3% граждан Украины считают себя бедными, 2,8% не могут обеспечить себя даже достаточным питанием, - данные Госстата 02

Вместе с тем, по данным Госстата, в 2019 году для 11,2% украинцев доходов было достаточно и они делали сбережения. Еще для 49,3% респондентов доходов было достаточно, но для сбережений не делали. Постоянно отказывали в необходимом, кроме питания, - 36,7%. Не удавалось обеспечить даже достаточное питание 2,8% домохозяйствам. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": С апреля по июнь c 20% до 12% сократилось число условно обеспеченного населения Украины, однако перехода к абсолютной бедности пока нет, - опрос КМИС

65,3% граждан Украины считают себя бедными, 2,8% не могут обеспечить себя даже достаточным питанием, - данные Госстата 03

65,3% граждан Украины считают себя бедными, 2,8% не могут обеспечить себя даже достаточным питанием, - данные Госстата 04
Инфографика : Госстат/Facebook

бедность (253) Госстат (220)


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Топ комментарии
+23
им 5 лет втирали что их таких хороших мудрых и трудолюбивых кто-то обворовывает, и вот приедут на велосипедике новые зеленые лица. и дадут...нет, не возможность заработать, а отберут у алигархаф все награбленное, и раздадут поровну в очередях. по моим подсчетам это бы вышло что-то около $1000 на человека, но в распухших от фантазий умах замерцали 2 квартиры, дача, машина, яхта и вертолет.
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26.08.2020 14:33
+17
65,3% граждан Украины считают себя бедными, 2,8% не могут обеспечить себя даже достаточным питанием, - данные Госстата - Цензор.НЕТ 6495
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26.08.2020 14:26
+16
Практически 73.22 % получается. Прям выбрали Бенина на свою голову...
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26.08.2020 14:25
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2,8% это мало... надо что б 73% было
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26.08.2020 16:03 Ответить
эти 63% еще не знают, что такое бедность, это же та самая масса овец голосовавшая за барыжный цирк и клоуна.
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26.08.2020 16:16 Ответить
они стали бедными не при зе. это было при порохе.
однотуровом.
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26.08.2020 21:19 Ответить
2,8 ???? Это бомжи чтоли? Пенсионеры знасит на 3000 могут обеспечить себя питанием?
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26.08.2020 16:44 Ответить
як те бухати та не смолити тютюн не жерти по кіло хамона та не одягатися як бідна=юдя в платячки по 95000грн..то з дотацією на житло+безкоштовний проїзд ...То на 3000грн в Україні у ВЛАСНІЙ квартирі прожити МОЖНО і на харчі 2500грн вистачить
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27.08.2020 09:15 Ответить
Вот она,тайна украинской души, полной парадоксов!
65,3% считали себя бедными при том, что для 60,5% украинцев доходов было достаточно....

Средним классом считают себя 1,1% граждан....
И изюминка на на украинском торте :При этом Госстат не смог выявить граждан, которые считают себя богатыми.


Беднейшая страна Европы - что вы хотите?
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26.08.2020 17:00 Ответить
Этот опрос среди туземцев... с кем они себя сравнивают?
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26.08.2020 19:45 Ответить
Навіщо цей держстат ******** найсвітлішого і наймудрішого Вовку. Епоха бідності пройшла зразу після виборів у 2019 році. Так зеболіки?
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26.08.2020 17:07 Ответить
А Моника вчера на ломаном английском заявила, что Украина больше не бедная страна. Что, опять соврала? Хотя, когда это недоразумение говорило правду?
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26.08.2020 18:23 Ответить
у тебя самого, какие расходы в месяц?
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26.08.2020 21:37 Ответить
опрос нужно проводить, не сколько зарабатываете, а сколько тратите.
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26.08.2020 21:37 Ответить
Профукали вы свой конец бедности зебилы)))
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26.08.2020 21:38 Ответить
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