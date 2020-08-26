65,3% граждан Украины считают себя бедными, 2,8% не могут обеспечить себя даже достаточным питанием, - данные Госстата

Государственная служба статистики обнародовала выпуск "Самооценка домохозяйствами уровня своих доходов в 2019 году". Данные получены в ходе выборочного обследования условий жизни домохозяйств.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Госстата.

Согласно данным Госстата, 65,3% считали себя бедными. Еще 33,6% не относили себя к бедным, но и не к представителям среднего класса. Средним классом считают себя 1,1% граждан.

При этом Госстат не смог выявить граждан, которые считают себя богатыми.





Вместе с тем, по данным Госстата, в 2019 году для 11,2% украинцев доходов было достаточно и они делали сбережения. Еще для 49,3% респондентов доходов было достаточно, но для сбережений не делали. Постоянно отказывали в необходимом, кроме питания, - 36,7%. Не удавалось обеспечить даже достаточное питание 2,8% домохозяйствам.

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Инфографика : Госстат/Facebook