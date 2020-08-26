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Новости Коронавирус и карантин
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Мы активно готовим больницы второй волны и закупаем дополнительные аппараты ИВЛ, - Шмыгаль

Мы активно готовим больницы второй волны и закупаем дополнительные аппараты ИВЛ, - Шмыгаль

В Украине активно готовят больницы второй волны для больных коронавирусной болезнью.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства в среду.

"Мы активно готовим больницы второй волны для больных коронавирусной болезнью, закупаем дополнительные аппараты ИВЛ. Также мы готовим, и соответствующее поручение отдано всем местным администрациям, стационарные источники обеспечения кислорода возле практически каждой койки для пациентов с COVID-19. Также мы внедряем другие меры и проводим закупки медикаментов и средств индивидуальной защиты", - сказал он.

Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что Кабмин на заседании намерен запретить работу развлекательных заведений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин закроет въезд в Украину иностранцам до конца сентября, - Шмыгаль

Кабмин (14025) карантин (16729) Шмыгаль Денис (2669) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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шо вы там закупаете - бабки уже мусора подеребанили
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26.08.2020 14:33 Ответить
Другими словами - Мы активно продолжаем тырить деньги, под видом борьбы с несуществующей болезнью
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26.08.2020 14:34 Ответить
зачем дополнительные ИВЛ ? кто-то сказал, что их используется не более 10-15 процентов (многие даже не распечатанные стоят)
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26.08.2020 14:38 Ответить
Чем отличаются больницы второй волны от обычных больниц?Теперь у нас больницы классифицируются по количеству волн,как отели по количеству звезд?
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26.08.2020 14:50 Ответить
Скільки вже про ті швли ******* будете????
Степанов вже ж сказав що по всій країні їх було використано не більше 7 процентів!!!
Доки будете людей залякувати своїм вірусом їбаним????
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26.08.2020 15:02 Ответить
Больницы не надо готовить, они должны уже быть готовы,новый Президент и парламент уже больше года у власти и пандемия уже с февраля по Европе свирепствует, а они гос.средства крадут, да кредиты под огромные % распиливают,так вчера еще проголосовали в ВР, что закупками медикаментов будут заниматься иностранцы, так что нам иностранцев изберать, полный маразм.
Даже с фонда короновируса распилили на откаты с дорог, которые должны быть платные,с бензина акциз платим, так пусть его отдают автомобилистам на карточки с которых будут платить за дороги, а сроить должны конкурирующие публичные с продажей акций на бирже , пусть даже гос.комерческие структуры, а не "свои" по распилу , а плохо будут строить денег не получат.
А так грабить страну ума большого не надо, потому и больницы еще не готовы, и лаборатории,которые должны анализы делать не более суток, что бы сразу преступать к лечению, а не ждать когда уже наступает воспаление легких и лечить намного сложнее потому и летальных исходов много несмотря на все старания и опасного труда медиков.
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26.08.2020 15:19 Ответить
Які ще ШВЛ??? Давно доказали що вони не рятують, бо то НЕ ПНЕВМОНІЯ, а тромбоз легенів. Там зовсім інше лікування. Хватить того цирку!!!
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26.08.2020 15:52 Ответить
Про яку "другу хвилю" йде мова, якщо офіційна захворюваність завжди стабільно росла?
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26.08.2020 16:49 Ответить
В повітрі запахло розпилом баблосіків: держзакупівлями втридорога, "засвоєнням" коштів з фондів, "операційними" і "представницькими" витратами. У каломойш аж слина з рота потекла, а в очах загорівся азарт мисливця за наживою
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26.08.2020 19:13 Ответить
 
 