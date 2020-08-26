Мы активно готовим больницы второй волны и закупаем дополнительные аппараты ИВЛ, - Шмыгаль

В Украине активно готовят больницы второй волны для больных коронавирусной болезнью.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства в среду.

"Мы активно готовим больницы второй волны для больных коронавирусной болезнью, закупаем дополнительные аппараты ИВЛ. Также мы готовим, и соответствующее поручение отдано всем местным администрациям, стационарные источники обеспечения кислорода возле практически каждой койки для пациентов с COVID-19. Также мы внедряем другие меры и проводим закупки медикаментов и средств индивидуальной защиты", - сказал он.

Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что Кабмин на заседании намерен запретить работу развлекательных заведений.

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