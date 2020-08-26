Мы активно готовим больницы второй волны и закупаем дополнительные аппараты ИВЛ, - Шмыгаль
В Украине активно готовят больницы второй волны для больных коронавирусной болезнью.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства в среду.
"Мы активно готовим больницы второй волны для больных коронавирусной болезнью, закупаем дополнительные аппараты ИВЛ. Также мы готовим, и соответствующее поручение отдано всем местным администрациям, стационарные источники обеспечения кислорода возле практически каждой койки для пациентов с COVID-19. Также мы внедряем другие меры и проводим закупки медикаментов и средств индивидуальной защиты", - сказал он.
Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что Кабмин на заседании намерен запретить работу развлекательных заведений.
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Степанов вже ж сказав що по всій країні їх було використано не більше 7 процентів!!!
Доки будете людей залякувати своїм вірусом їбаним????
Даже с фонда короновируса распилили на откаты с дорог, которые должны быть платные,с бензина акциз платим, так пусть его отдают автомобилистам на карточки с которых будут платить за дороги, а сроить должны конкурирующие публичные с продажей акций на бирже , пусть даже гос.комерческие структуры, а не "свои" по распилу , а плохо будут строить денег не получат.
А так грабить страну ума большого не надо, потому и больницы еще не готовы, и лаборатории,которые должны анализы делать не более суток, что бы сразу преступать к лечению, а не ждать когда уже наступает воспаление легких и лечить намного сложнее потому и летальных исходов много несмотря на все старания и опасного труда медиков.