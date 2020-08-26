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Кабмин с 29 августа до 28 сентября закрыл границы Украины для иностранных граждан (обновлено)

Кабмин с 29 августа до 28 сентября закрыл границы Украины для иностранных граждан (обновлено)

Кабинет Министров Украины до 28 сентября закрыл границы для иностранных граждан.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства Украины в среду в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, данное ограничение не будет касаться лиц, имеющих разрешение на проживание, являются членами международных и гуманитарных миссий, тем, кто въезжает в страну транзитом, является водителем грузовых транспортных средств, инструктором государств-членов НАТО, культурным деятелем, имеющим приглашение от учреждения культуры, а также ряда других категорий лиц.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин закроет въезд в Украину иностранцам до конца сентября, - Шмыгаль

Данные ограничения начнут действовать с 0:00 29 августа.

Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов уточнил, что ограничения на въезд не будут распространяться на лиц, которые:

- следуют по территории Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;

- учатся в учебных заведениях Украины;

- проходят военную службу на территории Украины;

- являются работниками дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей или которые прибывают по приглашению Министерства иностранных дел Украины;

- являются водителями или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад;

- являются инструкторами вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил Украины или прибывают по приглашению Министерства обороны Украины;

- являются деятелями культуры, прибывающими по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, которое сопровождает каждого из них;

- прибывают для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, и сопровождающие их лица;

- являются лицами, осуществляющими перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;

- прибывающих на лечение в учреждения здравоохранения Украины.

Автор: 

Аваков Арсен (3444) граница (5258) иностранец (490) Кабмин (14025) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
т.е. и Умань ? или там своя история )))))
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26.08.2020 14:36
+13
Коронобесие продолжается. У власти параноики и олигофрены
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26.08.2020 14:45
+9
Хватали за руки, били девушек: на митинге против Зеленского в Днепре произошла потасовка

https://www.youtube.com/watch?v=Qn4-EzDTNx4&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=28xfB0FOG5Q&feature=emb_logo

Конфликт произошел на улице Троицкой, возле Мариинской гимназии № 33. Туда, приехал президент. Активисты стояли с плакатами «Велике крадівництво», критикующими выполнение программы президента «Велике будівництво», на которой, по их мнению, воруют бюджетные деньги.
Однако попытки пообщаться с президентом успехом не увенчались. Зеленский поспешно прыгнул в микроавтобус, а полиция начала грубо оттеснять активистов с проезжей части.
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26.08.2020 14:40
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Правила форума Совет форумчан
т.е. и Умань ? или там своя история )))))
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26.08.2020 14:36 Ответить
для гоев закрыли)
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26.08.2020 17:18 Ответить
Купят лишний билет. "следуют по территории Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток"
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26.08.2020 19:37 Ответить
А иностранных наблюдателей и мировые СМИ пустят на выборы или как в Белоруссии будет
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26.08.2020 14:37 Ответить
Хватали за руки, били девушек: на митинге против Зеленского в Днепре произошла потасовка

https://www.youtube.com/watch?v=Qn4-EzDTNx4&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=28xfB0FOG5Q&feature=emb_logo

Конфликт произошел на улице Троицкой, возле Мариинской гимназии № 33. Туда, приехал президент. Активисты стояли с плакатами «Велике крадівництво», критикующими выполнение программы президента «Велике будівництво», на которой, по их мнению, воруют бюджетные деньги.
Однако попытки пообщаться с президентом успехом не увенчались. Зеленский поспешно прыгнул в микроавтобус, а полиция начала грубо оттеснять активистов с проезжей части.
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26.08.2020 14:40 Ответить
Мы уже превращаемся в лукашенковскую Беларусь?
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26.08.2020 14:41 Ответить
Ви завжди сама собі питання задаєте?
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26.08.2020 17:27 Ответить
Все очень просто,-есть доказательства,прокуратура,следственные органы,пресса,нет доказательств не лепите из мухи слона
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26.08.2020 14:48 Ответить
Каким следственным органам вы доверяете?
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26.08.2020 14:55 Ответить
Украинским
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26.08.2020 17:54 Ответить
Всегда доверяли или только последний год в них уверовали?
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26.08.2020 17:58 Ответить
Всегда верил
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26.08.2020 18:39 Ответить
Уникальньій экземпляр...
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26.08.2020 18:52 Ответить
Вы о чем?я понял что вы анти Зе патриотка,вам нравиться экшен,я более умеренных волнений,привык думать,взвешивать,анализировать,я лбблю тишину.
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26.08.2020 19:00 Ответить
Ну подумайте, проанализируйте и сделайте вьівод о заявлении Геращенко, что Шайтанов готовил покушение на Авакова, а в СБУ опровергли это заявление.
Что это бьіло в исполнении Геращенко?
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26.08.2020 19:25 Ответить
Это очень долго и не в письме а в разговоре-,Геращенко-вчера у Порошенко сегодня возле Зеленского,тоскует о прошлом но не берут,есть тема есть дядя,а почему нет,но ребята СБУ они прогматики,им эти танцы политически олигархические уже давно в печенках сидят,но служить надо честно и работу они знают четко,доложили,а там подумали и сказали,итог-.Геращенко на воле,Шайтанов тоже не бедствует,все при деле и по поговорке овцы цэлы сено вроде не украли.
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26.08.2020 19:36 Ответить
"Геращенко-вчера у Порошенко сегодня возле Зеленского,тоскует о прошлом но не берут"

Куда не берут?
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27.08.2020 08:52 Ответить
Да никуда не берут куда хочеться
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27.08.2020 11:48 Ответить
Куда Геращенко не берут? Он зам министра Авакова.
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27.08.2020 12:37 Ответить
Ну и,а Аваков колега и соратник Порошенко и Ко,что нового?А Геращенко при Авакове,а Аваков последний из могикан Пороховского мира,и мышиная возня возле Авакова не дает покоя многим и Геращенко в т.ч.,хотя Геращенко давно готов и мечтает о самостоятельной игре но в старой команде его место определено,для своих амбиций нужна другая команда,к ЗЕ не берут,там своих как клопов а альтернативы нет-вот и мучения у товарисча
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27.08.2020 12:43 Ответить
Аваков никогда не был коллегой Порошенко.
Членом партии Батькивщина был, членом Народного фронта является сейчас.
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27.08.2020 12:46 Ответить
Ну членом многие это,но я о другом.Извините если что
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27.08.2020 12:49 Ответить
Писать долго,да и незачем
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27.08.2020 12:45 Ответить
А у нас есть прокуратура? Скорее шлюхи по вызову властьимущих
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26.08.2020 15:11 Ответить
С доказательствам?
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26.08.2020 17:53 Ответить
Та ні, це ж святі люди
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26.08.2020 19:24 Ответить
І я про це
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26.08.2020 19:25 Ответить
а также ряда других категорий лиц. вчера парочку приехавших видел, она такая интерестная эфиопка наверное...
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26.08.2020 14:58 Ответить
Я так рощумію, це щоб хасиди з різних країн не приїхали?
Чи білоруські біженці?
Чи політтехнологів для проукраїнських сил на місцеві вибори?
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26.08.2020 14:42 Ответить
Кабмін з 29 серпня до 28 вересня закрив кордони України для іноземних громадян - Цензор.НЕТ 8634 свежачок..
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26.08.2020 15:01 Ответить
Под культурных деятелей можно всех записать! Меня больше интересует что власть будет делать с бацилоносцами из Луганды имеющих Украинский паспорт?
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26.08.2020 14:42 Ответить
Коронобесие продолжается. У власти параноики и олигофрены
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26.08.2020 14:45 Ответить
Типо как на Беларашке?
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26.08.2020 14:54 Ответить
Всем?!
С какой целью?
Израиль просил не пускать только своих граждан.
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26.08.2020 14:57 Ответить
А далеко не все хасиды - граждане Израиля. Очень много американцев и европейских стран
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26.08.2020 17:51 Ответить
где оф. документ? не понятно из красных зон или всех стран
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26.08.2020 14:57 Ответить
Мордор с его четвертым местом в мире и тот открыт,а наши что возвращаются оттуда,напимер из Турции той же не привезут вирус?для нас открыт
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26.08.2020 14:58 Ответить
вірус можна і з Кириловки привезти. Там також натовп, ніхто вже масочний режим не соблюдає. Всім начхати вже. Не начхати лише шмигалям та різним там аваковим.
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26.08.2020 15:03 Ответить
Вчора "нарив" в твіттері переписку "народу" лугандону. Ділилися досвідом, як без проблем потрапити в Україну, щоб отримати "бяндеровскую" пенсію і не сидіти на карантині в самоізоляції два тижні. Так от, є хитрожопа частина лугандонців, які потрапляють в Україну через козломрдію, з білгородської обл., в Харківську. І що цікаво, вони запевняють, що їх, в Україну, наша сторона пропускає без проблем і ніякого карантину... Ось така "граніца на замке". А був час, коли таких хитродупих, ще до "корони" і карантинів, штрафували за незаконній перетин кордон
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26.08.2020 15:02 Ответить
зеленые дебилы, вы посмотрите у нас на улицах масок никто не носит а вы закрываете въезд для иностранцев из стран где уровень заражения в разы ниже.
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26.08.2020 15:03 Ответить
маразм крепчал, и шиза косила наши ряды...
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26.08.2020 15:31 Ответить
Поясняю для недалёких - это временная мера, чтобы не перли хасиды. А они имеют гражданство не только Израиля, а и многих других стран
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26.08.2020 17:54 Ответить
Дивне рішення. Є країни зеленої зони і ці туристи поповнюють бюджет. Це сотні тисяч робочих місць в сфері туризму. І на цьому фоні підняття мінімалки. З яких шишів платити будуть ці пдатки?
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26.08.2020 15:08 Ответить
Маски,які носяться днями й тижнями ,прирівняють до вірусно-бактеріологічної зброї і купуватимуть у населення
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26.08.2020 15:18 Ответить
Кабмін з 29 серпня до 28 вересня закрив кордони України для іноземних громадян - Цензор.НЕТ 209
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26.08.2020 15:38 Ответить
Хасидам придется раскошелиться и донести тем, кому еще не занесено.
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26.08.2020 15:20 Ответить
Тепер хасіди тимчасово поголовно стануть діячами культури і влаштують "культурний фестиваль" в Умані.
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26.08.2020 15:22 Ответить
Кабмін з 29 серпня до 28 вересня закрив кордони України для іноземних громадян - Цензор.НЕТ 5854
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26.08.2020 15:27 Ответить
Шмаркаль даже тупее Зеленского.Ни одна нормальная страна полностью не закрывается. Тебуют тесты, карантин, но не закрывают совсем. Да еще так внезапно. Да еще когда у большинства соседей процент зараженных такой-же или даже ниже. Закрывают с нарушение всяких норм законности. Так, просто захотелось показать свою дурость. Какие-то случайные телодвижения, а не борьба с вирусом!
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26.08.2020 15:59 Ответить
Дуже схоже на фейк.
На сторінці КМУ цього нема, але всі ватні та кацапскі ресурси про це пишуть.
А цензор, як завжди - в них копіпастить.
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26.08.2020 16:15 Ответить
Ви курва ліпше перекрийте кордони з тим Лугандоном що б вони не шастали туди сюди
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26.08.2020 16:24 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1298594334124789760 1 ч

В стране назревает новый коррупционный украино-израильский скандал. Все организации занимающиеся перевозом паломников в Умань в один голос утверждают клиентам,что в Украине все "порешали и всем занесли на самый верх". Зафрахтованы самолеты сформированы группы

https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1298594345575219200 1 ч

Кому заносили, мы не знаем, но мимо Шмыгаля точно пронесли и этот поц ... " Кабмин закрывает всем иностранцам въезд с 28 августа по 28 сентября" С интересом ждем дальнейшего развития событий А почему все смотрят на Ермака?
Кабмін з 29 серпня до 28 вересня закрив кордони України для іноземних громадян - Цензор.НЕТ 7237
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26.08.2020 16:45 Ответить
А для кацапів і крисчан з доунбасом відкрив.
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26.08.2020 17:16 Ответить
А выпускать будут?
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26.08.2020 17:29 Ответить
"...культурным деятелем, имеющим приглашение от учреждения культуры, а также ряда других категорий лиц..."

Що це за херня? Це пункт для надання дозволу потрібним людям? Якщо для всіх закривати, то для всіх!
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26.08.2020 18:31 Ответить
Ага, за день до Рош-Ашаны въедут в Украину "транзитом" и через двое суток выедут в Польшу (или "опоздают" на автобус или поезд, билеты, на которые можно и сдать послн проверки на КПП)!
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26.08.2020 19:02 Ответить
CORONOBESIYE - КОРОНОБЄСІЄ це тепер реальність як і ПОБЄДОБЄСІЄ



Бачу швидки мотаються по місту, заглянув в одну - а там санітар на планшеті грає, мабуть короновірус віртуально перемагає
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26.08.2020 19:28 Ответить
 
 