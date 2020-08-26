Кабмин с 29 августа до 28 сентября закрыл границы Украины для иностранных граждан (обновлено)

Кабинет Министров Украины до 28 сентября закрыл границы для иностранных граждан.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства Украины в среду в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, данное ограничение не будет касаться лиц, имеющих разрешение на проживание, являются членами международных и гуманитарных миссий, тем, кто въезжает в страну транзитом, является водителем грузовых транспортных средств, инструктором государств-членов НАТО, культурным деятелем, имеющим приглашение от учреждения культуры, а также ряда других категорий лиц.

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Данные ограничения начнут действовать с 0:00 29 августа.

Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов уточнил, что ограничения на въезд не будут распространяться на лиц, которые:

- следуют по территории Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;

- учатся в учебных заведениях Украины;

- проходят военную службу на территории Украины;

- являются работниками дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей или которые прибывают по приглашению Министерства иностранных дел Украины;

- являются водителями или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад;

- являются инструкторами вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил Украины или прибывают по приглашению Министерства обороны Украины;

- являются деятелями культуры, прибывающими по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, которое сопровождает каждого из них;

- прибывают для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, и сопровождающие их лица;

- являются лицами, осуществляющими перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;

- прибывающих на лечение в учреждения здравоохранения Украины.