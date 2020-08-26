Кабмин с 29 августа до 28 сентября закрыл границы Украины для иностранных граждан (обновлено)
Кабинет Министров Украины до 28 сентября закрыл границы для иностранных граждан.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства Украины в среду в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, данное ограничение не будет касаться лиц, имеющих разрешение на проживание, являются членами международных и гуманитарных миссий, тем, кто въезжает в страну транзитом, является водителем грузовых транспортных средств, инструктором государств-членов НАТО, культурным деятелем, имеющим приглашение от учреждения культуры, а также ряда других категорий лиц.
Данные ограничения начнут действовать с 0:00 29 августа.
Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов уточнил, что ограничения на въезд не будут распространяться на лиц, которые:
- следуют по территории Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;
- учатся в учебных заведениях Украины;
- проходят военную службу на территории Украины;
- являются работниками дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей или которые прибывают по приглашению Министерства иностранных дел Украины;
- являются водителями или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад;
- являются инструкторами вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил Украины или прибывают по приглашению Министерства обороны Украины;
- являются деятелями культуры, прибывающими по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, которое сопровождает каждого из них;
- прибывают для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, и сопровождающие их лица;
- являются лицами, осуществляющими перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;
- прибывающих на лечение в учреждения здравоохранения Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.youtube.com/watch?v=Qn4-EzDTNx4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=28xfB0FOG5Q&feature=emb_logo
Конфликт произошел на улице Троицкой, возле Мариинской гимназии № 33. Туда, приехал президент. Активисты стояли с плакатами «Велике крадівництво», критикующими выполнение программы президента «Велике будівництво», на которой, по их мнению, воруют бюджетные деньги.
Однако попытки пообщаться с президентом успехом не увенчались. Зеленский поспешно прыгнул в микроавтобус, а полиция начала грубо оттеснять активистов с проезжей части.
Что это бьіло в исполнении Геращенко?
Куда не берут?
Членом партии Батькивщина был, членом Народного фронта является сейчас.
Чи білоруські біженці?
Чи політтехнологів для проукраїнських сил на місцеві вибори?
С какой целью?
Израиль просил не пускать только своих граждан.
На сторінці КМУ цього нема, але всі ватні та кацапскі ресурси про це пишуть.
А цензор, як завжди - в них копіпастить.
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1298594334124789760 1 ч
В стране назревает новый коррупционный украино-израильский скандал. Все организации занимающиеся перевозом паломников в Умань в один голос утверждают клиентам,что в Украине все "порешали и всем занесли на самый верх". Зафрахтованы самолеты сформированы группы
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1298594345575219200 1 ч
Кому заносили, мы не знаем, но мимо Шмыгаля точно пронесли и этот поц ... " Кабмин закрывает всем иностранцам въезд с 28 августа по 28 сентября" С интересом ждем дальнейшего развития событий А почему все смотрят на Ермака?
Що це за херня? Це пункт для надання дозволу потрібним людям? Якщо для всіх закривати, то для всіх!
Бачу швидки мотаються по місту, заглянув в одну - а там санітар на планшеті грає, мабуть короновірус віртуально перемагає