РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11646 посетителей онлайн
Новости
534 6

Правительство передаст местным бюджетам 100 млн грн для создания учебно-практических центров профобразования, - Шмыгаль

Правительство передаст местным бюджетам 100 млн грн для создания учебно-практических центров профобразования, - Шмыгаль

Кабинет Министров передаст местным бюджетам 100 млн грн для создания учебно-практических центров современного профессионально-технического образования.

Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Правительство передаст местным бюджетам 100 млн грн для создания учебно-практических центров современного профессионального (профессионально-технического) образования. В большинстве таких учебных заведениях материально-техническая база не обновлялась десятилетиями ", - написал он.

По его словам, и промышленность, и сельское хозяйство требуют профессиональных рабочих. "Важно воспитывать нашу молодежь, которая будет профессионально подготовленной и сможет получать достойную работу на украинских предприятиях", - отметил Шмыгаль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Карантин в Украине продлен до 31 октября, введен ряд ужесточений

Автор: 

Кабмин (14025) образование (2264) Шмыгаль Денис (2669)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
станок хорошо работает... судя по раздаче в разные концы миллионов обесценивающихся...
показать весь комментарий
26.08.2020 14:48 Ответить
Та і так зрозуміло, що правітєльство " передаст"..)))
показать весь комментарий
26.08.2020 14:49 Ответить
правильне рішення. Цивілізованим європейським державам потрібні тільки висококваліфіковані робітники. І майбутні заробітчани в накладі не залишаться.
показать весь комментарий
26.08.2020 15:00 Ответить
КАрмільци. Спочатку спустошили місцеві бюджети, щоб перед виборами "ощасливити".
показать весь комментарий
26.08.2020 15:05 Ответить
"Правительство-передаст..." и этим дана полная характеристика правительству.
показать весь комментарий
26.08.2020 15:06 Ответить
что можно купить на 100 млн.?
показать весь комментарий
26.08.2020 17:11 Ответить
 
 