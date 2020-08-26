Правительство передаст местным бюджетам 100 млн грн для создания учебно-практических центров профобразования, - Шмыгаль

Кабинет Министров передаст местным бюджетам 100 млн грн для создания учебно-практических центров современного профессионально-технического образования.

Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Правительство передаст местным бюджетам 100 млн грн для создания учебно-практических центров современного профессионального (профессионально-технического) образования. В большинстве таких учебных заведениях материально-техническая база не обновлялась десятилетиями ", - написал он.

По его словам, и промышленность, и сельское хозяйство требуют профессиональных рабочих. "Важно воспитывать нашу молодежь, которая будет профессионально подготовленной и сможет получать достойную работу на украинских предприятиях", - отметил Шмыгаль.

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