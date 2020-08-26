НКРЭКУ подтверждает факты нарушений правил поставки газа в новом рынке со стороны компаний Фирташа, - СМИ

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, подтверждает факты нарушений правил поставки газа в новом рынке компаниями олигарха Дмитрия Фирташа.

Об этом пишет The Page.



По словам СМИ, большинство газоснабжающих компаний не опубликовали цены на газ, как того требуют правила нового рынка газа. "Исключением стал "Нафтогаз" и еще несколько частных поставщиков. Спустя некоторое время большинство газсбытов все же выставили цену на газ, но все одинаковую - 4,5 грн за куб. м. Эта цена выше, чем у "Нафтогаза" (3,24 грн за куб. м.), который анонсировал свою наценку на уровне 6%".

Как пишет The Page, наиболее вопиющее нарушение новых правил было со стороны компании "КиевГазЭнерджи", поставляющей газ киевлянам. "По состоянию на утро 25 августа компания не объявила цену на текущий месяц, хотя по закону должна была сделать это более трех недель назад. Потребители звонили в колл-центр, ругались. Были грубо нарушены права клиентов: сменить поставщика они уже не успеют, и поэтому заплатят за газ по той цене, которую по факту им наконец назвали в "КиевГазЭнерджи". Это оказались те же 4,50 гривен за куб, как и в большинстве других сбытовых компаний. И даже ее назвали только после нашего вмешательства", - рассказал источник в НКРЭКУ.

Напомним, 1 августа в Украине начал работать рынок газа для населения. Это означает, что государство ввело принципиально новый подход к продаже газа для домохозяйств, а сами украинцы — могут свободно менять газового поставщика.

Согласно правилам нового рынка, за нарушение лицензионных условий лицензия поставщика газа может быть аннулирована или приостановлена. Также предусмотрены штрафы от 51 тыс до 850 тыс. грн.