В Украине около 1,3 млн человек инфицированы гепатитом С, более 500 тыс. - гепатитом В, - ЦОЗ

В Украине около 1 млн 300 тыс. человек инфицированы гепатитом С, а гепатитом В - более 500 тыс.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦОЗ в Facebook.

"Вирусные гепатиты В и С чрезвычайно опасны. Около 80% случаев цирроза и гепатоцеллюлярной карциномы вызваны именно этими типами вирусных гепатитов. Своевременное диагностирование вирусных гепатитов является очень важным, поскольку благодаря начатому лечению можно предупредить развитие заболеваний и серьезные поражения печени", - сказано в сообщении.

В ЦОЗ подчеркивают, что сделать тест на вирусные гепатиты стоит хотя бы раз в течение жизни. В то же время, несмотря на то, что рисков заразиться достаточно много, стоит проходить тестирование после ситуаций, при которых мог произойти контакт с инфицированной кровью.

Медики призывают тестироваться хотя бы раз в год:

- мужчинам, имеющих секс с мужчинами;

- работникам и работницам коммерческого секса;

- людям, которые употребляли / потребляют наркотики инъекционно и / или интраназально;

- людям, у которых был /есть половой партнер / бытовые контакты (проживали или проживают совместно с тем, у кого вирусный гепатит), имели или имеют контакт с человеком с вирусным гепатитом;

- людям с симптомами, признаками, лабораторными маркерами вирусного гепатита, среди которых: цирроз печени, гепатоцеллюлярная карцинома, повышенные показатели функции печени неясной этиологии, отклонения в функции органов желудочно-кишечного тракта, выявленные по результатам ультразвукового исследования;

- людям, которые когда-либо проходили процедуру гемодиализа или непосредственно находящихся на гемодиализе;

- людям, которые получали донорскую кровь и / или ее компоненты;

- медицинским работникам, деятельность которых предусматривает процедуры с риском инфицирования: инвазивные и / или контакты с биологическими жидкостями, которые могут содержать образцы вируса;

- работникам ГСЧС и правоохранительных органов в случае ранения острыми инструментами или попадания на слизистые оболочки крови, потенциально может содержать вирус гепатита С;

- людям, живущих с ВИЧ;

- людям, которые находились в учреждениях исполнения наказаний;

- людям, у которых есть татуировки, пирсинг;

- людям, у которых были манипуляции, связанные с контактом с кровью и нарушением целостности кожи в медицинских и немедицинских учреждениях, в случае если есть подозрение относительно несоблюдения мер по инфекционному контролю;

- людям, у которых в текущем году были стоматологические вмешательства или хирургические манипуляции связанные с контактом с кровью более одного раза.

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"Каждый, кто подписал декларацию с семейным врачом может бесплатно пройти быстрый тест на диагностирование вирусных гепатитов", - сказано в сообщении

С перечнем учреждений здравоохранения, в которых можно получить диагностику и лечение вирусных гепатитов, можно ознакомиться по ссылке: https://www.phc.org.ua/.../mapa-zoz-yaki-nadayut-poslugi-z-di...





