В Украине около 1,3 млн человек инфицированы гепатитом С, более 500 тыс. - гепатитом В, - ЦОЗ
В Украине около 1 млн 300 тыс. человек инфицированы гепатитом С, а гепатитом В - более 500 тыс.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦОЗ в Facebook.
"Вирусные гепатиты В и С чрезвычайно опасны. Около 80% случаев цирроза и гепатоцеллюлярной карциномы вызваны именно этими типами вирусных гепатитов. Своевременное диагностирование вирусных гепатитов является очень важным, поскольку благодаря начатому лечению можно предупредить развитие заболеваний и серьезные поражения печени", - сказано в сообщении.
В ЦОЗ подчеркивают, что сделать тест на вирусные гепатиты стоит хотя бы раз в течение жизни. В то же время, несмотря на то, что рисков заразиться достаточно много, стоит проходить тестирование после ситуаций, при которых мог произойти контакт с инфицированной кровью.
Медики призывают тестироваться хотя бы раз в год:
- мужчинам, имеющих секс с мужчинами;
- работникам и работницам коммерческого секса;
- людям, которые употребляли / потребляют наркотики инъекционно и / или интраназально;
- людям, у которых был /есть половой партнер / бытовые контакты (проживали или проживают совместно с тем, у кого вирусный гепатит), имели или имеют контакт с человеком с вирусным гепатитом;
- людям с симптомами, признаками, лабораторными маркерами вирусного гепатита, среди которых: цирроз печени, гепатоцеллюлярная карцинома, повышенные показатели функции печени неясной этиологии, отклонения в функции органов желудочно-кишечного тракта, выявленные по результатам ультразвукового исследования;
- людям, которые когда-либо проходили процедуру гемодиализа или непосредственно находящихся на гемодиализе;
- людям, которые получали донорскую кровь и / или ее компоненты;
- медицинским работникам, деятельность которых предусматривает процедуры с риском инфицирования: инвазивные и / или контакты с биологическими жидкостями, которые могут содержать образцы вируса;
- работникам ГСЧС и правоохранительных органов в случае ранения острыми инструментами или попадания на слизистые оболочки крови, потенциально может содержать вирус гепатита С;
- людям, живущих с ВИЧ;
- людям, которые находились в учреждениях исполнения наказаний;
- людям, у которых есть татуировки, пирсинг;
- людям, у которых были манипуляции, связанные с контактом с кровью и нарушением целостности кожи в медицинских и немедицинских учреждениях, в случае если есть подозрение относительно несоблюдения мер по инфекционному контролю;
- людям, у которых в текущем году были стоматологические вмешательства или хирургические манипуляции связанные с контактом с кровью более одного раза.
"Каждый, кто подписал декларацию с семейным врачом может бесплатно пройти быстрый тест на диагностирование вирусных гепатитов", - сказано в сообщении
С перечнем учреждений здравоохранения, в которых можно получить диагностику и лечение вирусных гепатитов, можно ознакомиться по ссылке: https://www.phc.org.ua/.../mapa-zoz-yaki-nadayut-poslugi-z-di...
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Причем вполне недорогое. На текущий момент 12-недельный курс стоит $400-500 (египетские женерики), если вообще не искать дешевле, а если искать, то <$300 (индийские женерики).
И те, и другие - вполне рабочие - знаком с излечившимися более 3 лет назад с помощью индийских женериков - сдают каждый год анализы: стабильно отрицательные, печень пришла в норму и по анализам, и на УЗИ.