Мы часто восхищаемся Маском, но почему-то забываем, что у нас есть "Южмаш", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский мечтает сделать Днепропетровскую область космическим сердцем и мозгом Европы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом глава государства заявил во время выступления на презентации Стратегии развития Днепропетровской области.

"Моя мечта - чтобы Днепропетровская земля стала космическим мозгом и сердцем не просто Украины, а всей Европы. Мы восхищаемся очень часто Илоном Маском, аплодируем его проектам и почему-то забываем, что у нас есть Южмаш, невероятные специалисты, имеющие уникальные знания и имеющие уникальный опыт. Государство всегда будет их поддерживать и раскроет этот потенциал максимально", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, сильные стороны региона - это, в первую очередь, горнодобывающая промышленность, металлургия, энергетика, пищевая и аграрная сферы. Перспективными для развития являются экологическая сфера и инфраструктурные проекты.

Зеленский подчеркнул, что речь также и об интересных технологиях в строительстве дорог. Он отметил, что область является лидером в металлургическом производстве, после которого остается большое количество отходов.

"Их (отходы. - Ред.) можно складывать горами и портить окружающую среду, а можно использовать во время строительства инфраструктуры, строительства дорог", - добавил президент.

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