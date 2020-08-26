Мы часто восхищаемся Маском, но почему-то забываем, что у нас есть "Южмаш", - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский мечтает сделать Днепропетровскую область космическим сердцем и мозгом Европы.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом глава государства заявил во время выступления на презентации Стратегии развития Днепропетровской области.
"Моя мечта - чтобы Днепропетровская земля стала космическим мозгом и сердцем не просто Украины, а всей Европы. Мы восхищаемся очень часто Илоном Маском, аплодируем его проектам и почему-то забываем, что у нас есть Южмаш, невероятные специалисты, имеющие уникальные знания и имеющие уникальный опыт. Государство всегда будет их поддерживать и раскроет этот потенциал максимально", - подчеркнул Зеленский.
По словам президента, сильные стороны региона - это, в первую очередь, горнодобывающая промышленность, металлургия, энергетика, пищевая и аграрная сферы. Перспективными для развития являются экологическая сфера и инфраструктурные проекты.
Зеленский подчеркнул, что речь также и об интересных технологиях в строительстве дорог. Он отметил, что область является лидером в металлургическом производстве, после которого остается большое количество отходов.
"Их (отходы. - Ред.) можно складывать горами и портить окружающую среду, а можно использовать во время строительства инфраструктуры, строительства дорог", - добавил президент.
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https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/08/3/7261619/
Маск это символ того, чего может добиться один человек упорством и трудом, технологически продвинув при этом все человечество. И миллиардером стал именно благодаря этому, а не просто "Миллиардер решил вложить деньги....", сначала он заработал эти миллиарды, а не получил госзаказ который так любят наши предприятия типа Южмаша.
Да, это предприятие, которым можно гордиться но сравнивать его с Маском....Хотя чего еще можно было ожидать от Клоуна с оливье в голове, который готовится к выборам
Маск деньги зарабатывает. Вложил деньги частных инвесторов, ни копейки от государства.
А Южмаш - государственный монстр, который деньги только тратит.
-крилаті ракети різноманітного базування
-балістичні ракети середньої дальності
-розвідувальні та бойові дрони
-високоточні протитанкові комплекси та ін.
От тоді державні гроші принесли б подвійну користь, зміцнюючи обороноздатність країни та наповнюючи життям таке величезне підприємство.
капитализация компании "GOOGL" превысила 2 триллиона долларов.Для сранения ...капитализация Путлерского ГрязьПрома 35 миллиардов долляров...
дно дна.
Так само, як була "Мотор-Січ", а тепер вже немає. І татка не посадили, і синка. І не посадили тих китайських чиновників, які сприяли корупції. Бо ніззя, це партнер. В Китаї розстріляли б, а тут не можна навіть в тюрму.
А треба.
На чому основано успіх Ілона Маска, вірніше США? На тому, чого немає в Україні, в Росії, в Китаї.
Відкритість і конкуренція. Відкритість не дає змоги отримувати корупційні переваги, змушує працювати все краще і краще, і робити це максимально відкрито, щоб своїми суспільно корисними справами отримувати підтримку суспільства, яке впливає на владу і змушує її створювати ще більш сприятливі умови для інноваторів. Ось і все, круг замкнувся. Результати все кращі, тому ці результати створюють умови, щоб стало ще краще. А щоб не стало краще "комусь одному" - є конкуренти, є опозиція, які чітко слідкують за тим, щоб хтось не отримав переваг, преференцій.в Україні фактично немає опозиції. Це прикормлені шоколадом і олігархами дрібні лакеї, які захищають лише інтереси господаря, за кинуту під стіл кістку.
Україна повинна мати "два Южмаші". Приватизувати їх відкрито, акціонувати. І завжди відкрито допомагати обом. А результати кожного оцінювати за конкурсом.
Є КБ "Луч" і є "Южмаш". Потрібно переформувати обох так, щоб вони отримали приблизно рівні можливості. А далі давати обом ОДНЕ Й ТЕ САМЕ ЗАВДАННЯ і однакове фінансування проекту. І нехай створюють два зразки. ЗАМОВЛЯТИ ТОЙ, ЯКИЙ КРАЩИЙ. Дати "обом Южмашам" якнайширші права для співпраці з ЄС і НАТО.
https://www.youtube.com/watch?v=RQQcmWAqCLI
Гораздо перспективней на мой взгляд
Я отношусь с уважением к пожилым людям ( сама почти пенсионЭрка), но мозги у людей выросших в совколагере абсолютно другие, они не мыслят современными реалиями. Они до сих пор живут в совке и плановой экономике и это не лечится.
а молодые уезжают ибо с такими окладами даже на работу брезгливо просто приходить ( если что у меня пару соседей/ родственников работают на заводе так что знаю что пишу).
Не валяйте дурака!
Продайте Южмаш Илону Маску за 1 доллар!
И это тоже ....факт!