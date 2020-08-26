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Мы часто восхищаемся Маском, но почему-то забываем, что у нас есть "Южмаш", - Зеленский

Мы часто восхищаемся Маском, но почему-то забываем, что у нас есть

Президент Украины Владимир Зеленский мечтает сделать Днепропетровскую область космическим сердцем и мозгом Европы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом глава государства заявил во время выступления на презентации Стратегии развития Днепропетровской области.

"Моя мечта - чтобы Днепропетровская земля стала космическим мозгом и сердцем не просто Украины, а всей Европы. Мы восхищаемся очень часто Илоном Маском, аплодируем его проектам и почему-то забываем, что у нас есть Южмаш, невероятные специалисты, имеющие уникальные знания и имеющие уникальный опыт. Государство всегда будет их поддерживать и раскроет этот потенциал максимально", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, сильные стороны региона - это, в первую очередь, горнодобывающая промышленность, металлургия, энергетика, пищевая и аграрная сферы. Перспективными для развития являются экологическая сфера и инфраструктурные проекты.

Зеленский подчеркнул, что речь также и об интересных технологиях в строительстве дорог. Он отметил, что область является лидером в металлургическом производстве, после которого остается большое количество отходов.

"Их (отходы. - Ред.) можно складывать горами и портить окружающую среду, а можно использовать во время строительства инфраструктуры, строительства дорог", - добавил президент.

Читайте также: Зеленский о долгах "Южмаша" по зарплатам: "Тяжело находить деньги"

Автор: 

Зеленский Владимир (20234) Южмаш (58) Маск Илон (218) Днепропетровская область (3887)


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Топ комментарии
+48
Не чипай там нічого, ідіот!
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26.08.2020 15:00
+22
шмаркля решило уничтожить Южмаш...
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26.08.2020 15:00
+22
Так в нас є і МоторСіч, яка за висловами ригівської потвори Богуслаєва завжди була збитковою. Що не завадило синку цього виродка за 10 млн. ЄВРО (так, Карле!!!) купити приватний острів в Італії:
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/08/3/7261619/
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26.08.2020 15:02
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Правила форума Совет форумчан
Не чипай там нічого, ідіот!
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26.08.2020 15:00 Ответить
Южмаш нічого не робить для оборонки! Де продукція для ЗСУ? Де ракети для ядерних боєголовок?
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26.08.2020 15:07 Ответить
ты траву готов жрать сидя на бутылке? так давай, делай боеголовки, получай санкции от трампа и Европы и принимай бурят на танчиках
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26.08.2020 16:14 Ответить
И не только ракеты, а где наши ядерные боеголовки, истребители 5-го поколения, тяжелые ударные авианосцы, звездные разрушители, космодесант и т.д.??? Все Порох уничтожил ради наживы...
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26.08.2020 16:40 Ответить
И Звезда Смерти где!
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26.08.2020 16:56 Ответить
Звезда Смерти была, но Порох, после своей поразки, забрал её домой, вместе с компьютерами из совещательной комнаты
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26.08.2020 18:03 Ответить
шмаркля решило уничтожить Южмаш...
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26.08.2020 15:00 Ответить
Сьогодні в Дніпрі кандидатом на посаду міського голови Дніпра від партії "Слуга народу" було висунено Сергія Риженко - головного лікаря лікарні ім. Мечникова.
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26.08.2020 15:00 Ответить
Так в нас є і МоторСіч, яка за висловами ригівської потвори Богуслаєва завжди була збитковою. Що не завадило синку цього виродка за 10 млн. ЄВРО (так, Карле!!!) купити приватний острів в Італії:
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/08/3/7261619/
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26.08.2020 15:02 Ответить
И что здесь общего? Миллиардер решил вложить деньги в освоение космоса, свои деньги. Следовательно, каждый цент считается и используется максимально эффективно. У нас любое государственное предприятие, почему-то, чёрная дыра, в которой исчезают деньги.
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26.08.2020 15:02 Ответить
Не совсем так.
Маск это символ того, чего может добиться один человек упорством и трудом, технологически продвинув при этом все человечество. И миллиардером стал именно благодаря этому, а не просто "Миллиардер решил вложить деньги....", сначала он заработал эти миллиарды, а не получил госзаказ который так любят наши предприятия типа Южмаша.
Да, это предприятие, которым можно гордиться но сравнивать его с Маском....Хотя чего еще можно было ожидать от Клоуна с оливье в голове, который готовится к выборам
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26.08.2020 15:36 Ответить
от не треба ж так все спрощувати.. шмаркля дуркує від заздрощив (хуцпі та заздрісному ставленню його ще бабка навчила).. а ти як більшість персічних робиш кумірів з таких як маск джобс тв інші. УСПІХИ і Маска - очевидні.. АЛЕ ж там і лайна - ПРОПОРЦІЙНО
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26.08.2020 16:54 Ответить
можно сказать БЫЛ " Южмаш".. БЫЛ... когда то давно.. уже есть поколение молодых кто и не знает что это такое.. А то сравнился с Маском.. он сейчас , а мы все в прошлом ищем чем гордиться.. ну почти как Пукин...
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26.08.2020 15:02 Ответить
Мы часто смотрим комедии Гайдая, любуемся великолепной игрой Вицина и Никулина, но забываем при этом, что у нас есть президент. И кто он.
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26.08.2020 15:03 Ответить
Мьі поверили, ага, клован не обманет
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26.08.2020 15:04 Ответить
Що воно ше не обгадило, це ...?
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26.08.2020 15:04 Ответить
писец "Южмашу"... остаётся надеяться оно опять забудет что у нас есть "Южмаш".
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26.08.2020 15:05 Ответить
Дебил.
Маск деньги зарабатывает. Вложил деньги частных инвесторов, ни копейки от государства.
А Южмаш - государственный монстр, который деньги только тратит.
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26.08.2020 15:05 Ответить
Двигатели которые ставят на новые боевые турецкие дроны "Акинчи" придуманы и куплены в Украине...Эрдоганыч сказал... спасибо Украина...
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26.08.2020 15:06 Ответить
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26.08.2020 15:14 Ответить
Не дайте цьому йолопу втекти з країни. Буде падло відповідати за все...
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26.08.2020 15:08 Ответить
Думал что чуть умнее, но, полный идиот с короной на голове.
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26.08.2020 15:08 Ответить
Маск нарощує виробництво своїх ракет, йому потрібні нові підрядники та нові цехи для їх збірки. Південмаш був би ідеальним місцем для збірки, та ще й з дешевою (за мірками США) робочою силою.
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26.08.2020 15:10 Ответить
Мы часто восхищаемся Маском, но почему-то забываем, что у нас есть "Южмаш", - Зеленский - Цензор.НЕТ 4524
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26.08.2020 15:11 Ответить
Южмаш есть результатов нет.
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26.08.2020 15:11 Ответить
І наврядчі будуть
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27.08.2020 09:18 Ответить
"Днепропетровская земля" - похоже он охренел окончательно
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26.08.2020 15:11 Ответить
"А якби на моємі місці був якийсь дурачок?" (с)
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26.08.2020 15:12 Ответить
"Мы часто восхищаемся Маском, но почему-то забываем, что у нас есть" зебилы
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26.08.2020 15:13 Ответить
украинцы = зебилы + порохососы...
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26.08.2020 20:24 Ответить
ни амеры ни русские не дадут
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26.08.2020 15:13 Ответить
вавасік, а якби ти був розумний, то знав би, що такий гігант, як "Південьмаш" потребує насамперед держоборонзамовлення на:
-крилаті ракети різноманітного базування
-балістичні ракети середньої дальності
-розвідувальні та бойові дрони
-високоточні протитанкові комплекси та ін.
От тоді державні гроші принесли б подвійну користь, зміцнюючи обороноздатність країни та наповнюючи життям таке величезне підприємство.
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26.08.2020 15:13 Ответить
Південмаш,це вже металолом.Кому потрібна їхня продукція? В нас ввп в 4 рази,ніж в Польщі.Це все схоже на москалів,вони також про ракети думають.з голим задом і розповідають казочки бидлу.Восени закриють на жорсткий і довгий карантин,а вони за якісь металолом думають.Найголовніше.що населення це все їсть.
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26.08.2020 15:14 Ответить
Не обращайте внимания, ЗЕсцикло когда обкурится всегда мечтать начинает
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26.08.2020 15:14 Ответить
На сегодня у Южмаша 2 серьезных контракта,с Ю.Корейской компанией "Сaris" на сумму почти миллиард долларов и с американской компанией "Firefly"/
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26.08.2020 15:16 Ответить
с корейцами пока только меморандум. ни одного контракта еще нету.
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26.08.2020 20:38 Ответить
Ну так дайте Южмаш Маску, а не Ермаку.
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26.08.2020 15:18 Ответить
Южмаш делает Теслу, или Iphone, или кокой либо иной всеми узнаваемый и массовый продукт, или может Южмаш приносит государству прибыль? это прорва дыра, которую постоянно спасают налогоплательщики..., чем этот дебил хвастается...
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26.08.2020 15:18 Ответить
100% сравнивать преприятия которые генерирують прибыль, платят налоги с государственной дырой под названием Южмаш совсем не уместно...
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26.08.2020 15:21 Ответить
какой толк от южмаша, если у нас есть длбб зеленский?
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26.08.2020 15:21 Ответить
На цих збиткових державних підприємствах,піарились,піараться і будуть піаритись.
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26.08.2020 15:21 Ответить
Чого ти це людям кажеш, пане перзеденте. Це ти сам, з твоїми брателлами позабували - Бєня, Медведчук, Шуфрич, Бойко, Єрмаки з Шифером. Це вони вирішують, куди направити бабло. А зовсім не люди, до яких ти звертаєшся.
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26.08.2020 15:23 Ответить
Интересно, а какие долги по зарплате у Илона Маска в его SpaceX ?
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26.08.2020 15:23 Ответить
Просто новость...
капитализация компании "GOOGL" превысила 2 триллиона долларов.Для сранения ...капитализация Путлерского ГрязьПрома 35 миллиардов долляров...
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26.08.2020 15:24 Ответить
и сравним с самой дорогой украинской компанией - "Моршиньска", 0,55 млрд долляров...
дно дна.
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26.08.2020 20:55 Ответить
Кому в Європі це потрібно? Ви зрозумійте.В Європі то як,інший світ.
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26.08.2020 15:24 Ответить
Предвыборная чепуха для остатков его эелктората, состоящего из полных идиотов, верящих в фей, деда мороза и голобородька.
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26.08.2020 15:25 Ответить
То, що є "Южмаш", для України не значить нічого.
Так само, як була "Мотор-Січ", а тепер вже немає. І татка не посадили, і синка. І не посадили тих китайських чиновників, які сприяли корупції. Бо ніззя, це партнер. В Китаї розстріляли б, а тут не можна навіть в тюрму.
А треба.
На чому основано успіх Ілона Маска, вірніше США? На тому, чого немає в Україні, в Росії, в Китаї.

Відкритість і конкуренція. Відкритість не дає змоги отримувати корупційні переваги, змушує працювати все краще і краще, і робити це максимально відкрито, щоб своїми суспільно корисними справами отримувати підтримку суспільства, яке впливає на владу і змушує її створювати ще більш сприятливі умови для інноваторів. Ось і все, круг замкнувся. Результати все кращі, тому ці результати створюють умови, щоб стало ще краще. А щоб не стало краще "комусь одному" - є конкуренти, є опозиція, які чітко слідкують за тим, щоб хтось не отримав переваг, преференцій.в Україні фактично немає опозиції. Це прикормлені шоколадом і олігархами дрібні лакеї, які захищають лише інтереси господаря, за кинуту під стіл кістку.
Україна повинна мати "два Южмаші". Приватизувати їх відкрито, акціонувати. І завжди відкрито допомагати обом. А результати кожного оцінювати за конкурсом.
Є КБ "Луч" і є "Южмаш". Потрібно переформувати обох так, щоб вони отримали приблизно рівні можливості. А далі давати обом ОДНЕ Й ТЕ САМЕ ЗАВДАННЯ і однакове фінансування проекту. І нехай створюють два зразки. ЗАМОВЛЯТИ ТОЙ, ЯКИЙ КРАЩИЙ. Дати "обом Южмашам" якнайширші права для співпраці з ЄС і НАТО.
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26.08.2020 15:30 Ответить
а борги южмаша хто сплатить? а хто придбає їм ******* устаткування та технології щодо всього - зварювання, металообробки, 3д-виготовлення тощо? а фахівців туди хто привезе, щоб змогли працювати на ********* обладнанні? южмаш - мертва чорна діра з допотопним рівнем технологій, який у ********* світі мало хто використовує, хіба що лаптєносії
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26.08.2020 16:23 Ответить
Ну взагалі-то саме на південмаші зараз виготовляють компоненти для американських ракет...
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26.08.2020 16:57 Ответить
Мы часто восхищаемся Маском, но почему-то забываем, что у нас есть "Южмаш", - Зеленский - Цензор.НЕТ 1491
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26.08.2020 15:31 Ответить
Илан Маск вошел в топ-10 богатейших людей Мира...67 ярдов долляров,еще 4 года назад его не было даже в топ-100
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26.08.2020 15:31 Ответить
а как же Европейское Космическое Агенство... уже не нужно как центр?)) Днепр будет?...Южмаш
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26.08.2020 15:35 Ответить
Он же не сказал Днепр, он сказал днепропетровская земля, поэтому скорее всего клоун мечтает, чтобы космический мозг Европы находился в Кривом Роге.
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26.08.2020 15:40 Ответить
вот же ж блин Эзоп херов)
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26.08.2020 15:48 Ответить
Илан Маск с весны запустит космический интернет "Starlink".Общая сумма инвестиций 10 ярдов баксов...сейчас проходят тестовіе испітания в них принимают участие почти 400 000 людей со всех континентов.
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26.08.2020 15:37 Ответить
У Илона Маска частная инновационная компания, "Юмаш"-госкормушка для чиновников. Ни какого сравнения.
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26.08.2020 15:40 Ответить
Український космос. Перший приватний аерокосмічний завод в Дніпрі Firefly Aerospace Макса Полякова

https://www.youtube.com/watch?v=RQQcmWAqCLI

Гораздо перспективней на мой взгляд
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26.08.2020 15:56 Ответить
Продолжу "гениальную" мысль этого недоразумения: Мы часто восхищаемся Мерседесом и забываем что у нас есть Таврия. Мы часто восхищаемся архитектурой Дубаев и забываем что у нас есть мазанка. Мы часто восхищаемся Ли Куан Ю и забываем что у нас есть Голобородько. Ну и т.д.
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26.08.2020 16:01 Ответить
Оставьте в покое мазанку, она не заслужила вашего скепсива
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26.08.2020 16:31 Ответить
За мазанку - сорян. Признаю - национальная гордость.
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26.08.2020 16:35 Ответить
🤝
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26.08.2020 17:19 Ответить
Трепаться впустую не мешки с цементом на 10 этаж таскать. Для того чтобы возродить авиа-космическую отрасль промышленности нужны большие деньги.
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26.08.2020 16:01 Ответить
Мы восхищаемся Маском а у нас есть блаблакар...епта
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26.08.2020 16:04 Ответить
У Маска есть - бабки,у Южмаша - хрен без соли.Сравнили возможности....
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26.08.2020 16:21 Ответить
Маск современный человек выросший в свободномыслящей стране где правят балом законы рынка, средний возраст работников юмз 65++++ , там каждому второму прогулы на кладбище ставят.
Я отношусь с уважением к пожилым людям ( сама почти пенсионЭрка), но мозги у людей выросших в совколагере абсолютно другие, они не мыслят современными реалиями. Они до сих пор живут в совке и плановой экономике и это не лечится.
а молодые уезжают ибо с такими окладами даже на работу брезгливо просто приходить ( если что у меня пару соседей/ родственников работают на заводе так что знаю что пишу).
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26.08.2020 16:29 Ответить
Є? Ще не продали? Дивно...
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26.08.2020 16:26 Ответить
Зеленського не треба сприймати буквально - сказав - будуть робити. Це все обіцянки заради виборів, про які забудуть і вимагати не будуть, але проголосують. Коли ж українці почнуть ігнорувати такий відвертий популізм?
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26.08.2020 16:32 Ответить
Чем болтать лучше загрузить завод заказами
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26.08.2020 16:34 Ответить
))))) там уже и кбю перевели пока на 3х дневку, но обещают однодневку ))))))
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26.08.2020 17:20 Ответить
Хотите спасти украинский космос?
Не валяйте дурака!
Продайте Южмаш Илону Маску за 1 доллар!
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26.08.2020 17:11 Ответить
Еще один "рогозин-батутчик"
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26.08.2020 17:13 Ответить
Ну не знаю. Я знаю, что студенты!!!.....КПИ официально запустили микроспутник...давно. И это факт. Я знаю, что Руанда запустила спутник( напомните, кстати где она) и это факт. А некто Госкосмос Украины...вместе с Южмашем???, который год не могут запустить оного.

И это тоже ....факт!
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26.08.2020 17:40 Ответить
Правды ради, отмечу, что КПИ свой наноспутник СДЕЛАЛО, а не запустило. Запустили его из параши на украинской "Сатане" 19.06.2014 г., вместе с аналогичными спутниками от своих школьников.
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26.08.2020 21:06 Ответить
трепло может только языком болтать
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26.08.2020 19:05 Ответить
Божежмой, какое воно недолуге и тупое. Одним словом рагуль. Уже даже боюсь сравнивать с аналогией в параше из подворотни... Отходы металлургических производств широко использовали в СэСэСэРе. Для тех же "дорог". Люди подл 60 и старше помнят жужелицу (шлак), щедро рассыпаемую зимой и летом, используемую для ремонта ям и др. Эти отходы являются обалденным загрязнителем окружающей среды. Кстати, любые металлы есть серьезный загрязнитель и яд для всего живого. Существуют способы переработки, но они экономически невыгодны и весьма дОроги. А "воно" этого, понятно, не знаетЪ.
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26.08.2020 20:59 Ответить
https://www.facebook.com/fireflyua1/ Бубочка не чув, що україно - американська приватна ракета, вде у жовтні - листопаді повинна взлетіти? В Рогозіна буде чергова нагода видрати волосся з дупи...
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26.08.2020 23:59 Ответить
 
 