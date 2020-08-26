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Граждане Беларуси смогут въехать в Украину после закрытия границ: "Это подпадает под гуманитарные пункты"

Граждане Беларуси смогут въехать в Украину после закрытия границ:

Граждане Беларуси смогут въехать в Украину несмотря на действие постановления Кабинета министров о закрытии границ для иностранцев до 28 сентября. Соответствующее разъяснение предоставили члены правительства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В частности, министр Кабинета министров Олег Немчинов обратил внимание чиновников на поручение президента Владимира Зеленского о поддержке граждан Беларуси в случае их обращения по поводу пребывания в нашей стране.

"У нас было поручение президента о поддержке граждан Беларуси в случае обращения их о пребывании. Я думаю, что в рамках закона этот пограничный контроль может выполнять руководитель Госпогранслужбы в случае, если такое обращение поступит", - разъяснил Немчинов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин с 29 августа до 28 сентября закрыл границы Украины для иностранных граждан

Глава Министерства внутренних дел Украины Арсений Аваков отметил, что в постановлении это исключение прописано.

"Действительно, да, это подпадает под гуманитарные пункты, которые мы здесь (в постановлении. - Ред.) прописали", - заверил глава МВД.

Напомним, Кабмин закрыл границы на въезд иностранцам до 28 сентября, однако некоторые категории иностранных граждан смогут въехать в страну.

Автор: 

Аваков Арсен (3444) Беларусь (7888) граница (5258) карантин (16729) COVID-19 (18608) Немчинов Олег (170) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
А коли до етнічних українців,будуть ставитися,як до людей?
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26.08.2020 15:20
+2
Влада Порошенко була проукраїнською на 100%. Докази? Безвиз, армія, мова, томос, зростання економіки, потужна міжнародна підтримка України у світі, курс на ЄС та НАТО. Якщо ти хочеш колбасу по 2.20, то так і скажи.
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26.08.2020 15:48
+2
https://censor.net/user/349275 Це абсурд.Посадили би якогось бандюка і рейтинг був би вищий на 5-10 відсотків.Ще одного.ще був би вищий.Дивіться,Саакашвілі вигнали,ок немає питань.А чому покидька Новінського не вигнали? Невже всі наші органи не могли нічого знайти? А ще ви не відповіли,чи Аваков патріот.Це все зіграло з тодішньою владою злий жарт.Далеко не всі,хто голосував за зелених.малорос і проросійськи.Тодішня влада була доволі сильно відірвана від реальності.Потрібно було дивитися,чого люди хочуть.А найбільше люди хотіли посадок бандюків.
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26.08.2020 16:04
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26.08.2020 15:17 Ответить
А коли до етнічних українців,будуть ставитися,як до людей?
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26.08.2020 15:20 Ответить
Коли президентом стане знов Порошенко.
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26.08.2020 15:31 Ответить
https://censor.net/user/349275 При Порошенко би ще жорсткіші карантини були.Ці просто.ще побоюються.Тоді також було багато дурниць.Я вам це кажу.як виборець Порошенка.
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26.08.2020 15:35 Ответить
Влада Порошенко була проукраїнською на 100%. Докази? Безвиз, армія, мова, томос, зростання економіки, потужна міжнародна підтримка України у світі, курс на ЄС та НАТО. Якщо ти хочеш колбасу по 2.20, то так і скажи.
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26.08.2020 15:48 Ответить
https://censor.net/user/349275 Я хочу,щоб покидьки сиділи у тюрмі.За безвіз дякую.Але без посад ворогів.московитів не можливо перемогти.Ніхто ж не сидів.Тоді казали,що в нас всі органи патріотичні.тоді де посадки? Аваков також проукраїнський?
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26.08.2020 15:52 Ответить
Так, за це я критикував Порошенко. Він дуже залежав від того, що скажуть на Заході. По "беспределу" мабуть не хотів, або не міг. А по закону всіх цих покидьок мабуть неможливо посадити. Треба міняти закони, та саджати за колоборацію.
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26.08.2020 15:58 Ответить
https://censor.net/user/349275 Це абсурд.Посадили би якогось бандюка і рейтинг був би вищий на 5-10 відсотків.Ще одного.ще був би вищий.Дивіться,Саакашвілі вигнали,ок немає питань.А чому покидька Новінського не вигнали? Невже всі наші органи не могли нічого знайти? А ще ви не відповіли,чи Аваков патріот.Це все зіграло з тодішньою владою злий жарт.Далеко не всі,хто голосував за зелених.малорос і проросійськи.Тодішня влада була доволі сильно відірвана від реальності.Потрібно було дивитися,чого люди хочуть.А найбільше люди хотіли посадок бандюків.
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26.08.2020 16:04 Ответить
Ну, вибрав ти цього разу Бубочку. Новінский сидить? Я ж казав, що я критикував Порошенко за запізнілу реформу судовой гілки. Йому потрібно було це починати в 2014 році, а не тоді, колі вже всі про це йому кричали. Але незважаючи на це є багато позитиву від його дій.
Аваков патриот? Не знаю. Хамеліон та пристосуванець. Ківу до влади привів. Він не бачив тоді, що воно рюзьге лайно?
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26.08.2020 16:17 Ответить
https://censor.net/user/349275 Я голосував за Порошенка.Але критикувати я маю повне право попередників.Кричали з 15 року.
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26.08.2020 16:32 Ответить
Я думаю, що ми повинні йому дати ще один шанс. Якщо порівняти команду Порошенко 2018 та 2020 року, то вона набагато патріотичніша. Ні одна партія не наголошує так на вступ України до ЄС та НАТО, як "ЄС". Тому тут вибір очевидний. Альтернативи просто немає.
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26.08.2020 17:54 Ответить
https://censor.net/user/349275 За нього вже не проголосують.
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26.08.2020 18:38 Ответить
За себе відповідай и кажи. Не треба "микати", та "воникати".
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26.08.2020 19:33 Ответить
С Фонда борьбы с СOVID-19 выделено лишь 37 млн грн на средства защиты медиков, в то время, как Порошенко уже потратил 100 млн

Популярный украинский политолог Алексей Голобуцкий пишет на своей странице в Facebook, журналисты Бигус.инфо сообщили, что по состоянию на 20 августа с Фонда борьбы с СOVID-19 выделено лишь 37 миллионов гривен на средства защиты медиков.
Порошенко на этот же момент потратил на защитные костюмы для врачей 100 миллионов гривен. https://www.replyua.net/koronavirus/220679-politolog-s-fonda-borby-s-sovid-19-vydeleno-lish-37-mln-grn-na-sredstva-zaschity-medikov-v-to-vremya-kak-poroshenko-uzhe-potratil-100-mln.html
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27.08.2020 01:08 Ответить
https://censor.net/user/452148 І що ви цим хотіли сказати? Я ж за зелену цвіль не голосував.
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27.08.2020 01:14 Ответить
Значит никогда?
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26.08.2020 15:38 Ответить
https://censor.net/user/349275 Так це правда.Електорат не проголосує.Пропаганда з каналів зробить своє діло.
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26.08.2020 19:55 Ответить
 
 