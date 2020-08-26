Граждане Беларуси смогут въехать в Украину после закрытия границ: "Это подпадает под гуманитарные пункты"

Граждане Беларуси смогут въехать в Украину несмотря на действие постановления Кабинета министров о закрытии границ для иностранцев до 28 сентября. Соответствующее разъяснение предоставили члены правительства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В частности, министр Кабинета министров Олег Немчинов обратил внимание чиновников на поручение президента Владимира Зеленского о поддержке граждан Беларуси в случае их обращения по поводу пребывания в нашей стране.

"У нас было поручение президента о поддержке граждан Беларуси в случае обращения их о пребывании. Я думаю, что в рамках закона этот пограничный контроль может выполнять руководитель Госпогранслужбы в случае, если такое обращение поступит", - разъяснил Немчинов.

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Глава Министерства внутренних дел Украины Арсений Аваков отметил, что в постановлении это исключение прописано.

"Действительно, да, это подпадает под гуманитарные пункты, которые мы здесь (в постановлении. - Ред.) прописали", - заверил глава МВД.

Напомним, Кабмин закрыл границы на въезд иностранцам до 28 сентября, однако некоторые категории иностранных граждан смогут въехать в страну.