Граждане Беларуси смогут въехать в Украину после закрытия границ: "Это подпадает под гуманитарные пункты"
Граждане Беларуси смогут въехать в Украину несмотря на действие постановления Кабинета министров о закрытии границ для иностранцев до 28 сентября. Соответствующее разъяснение предоставили члены правительства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
В частности, министр Кабинета министров Олег Немчинов обратил внимание чиновников на поручение президента Владимира Зеленского о поддержке граждан Беларуси в случае их обращения по поводу пребывания в нашей стране.
"У нас было поручение президента о поддержке граждан Беларуси в случае обращения их о пребывании. Я думаю, что в рамках закона этот пограничный контроль может выполнять руководитель Госпогранслужбы в случае, если такое обращение поступит", - разъяснил Немчинов.
Глава Министерства внутренних дел Украины Арсений Аваков отметил, что в постановлении это исключение прописано.
"Действительно, да, это подпадает под гуманитарные пункты, которые мы здесь (в постановлении. - Ред.) прописали", - заверил глава МВД.
Напомним, Кабмин закрыл границы на въезд иностранцам до 28 сентября, однако некоторые категории иностранных граждан смогут въехать в страну.
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Аваков патриот? Не знаю. Хамеліон та пристосуванець. Ківу до влади привів. Він не бачив тоді, що воно рюзьге лайно?
Популярный украинский политолог Алексей Голобуцкий пишет на своей странице в Facebook, журналисты Бигус.инфо сообщили, что по состоянию на 20 августа с Фонда борьбы с СOVID-19 выделено лишь 37 миллионов гривен на средства защиты медиков.
Порошенко на этот же момент потратил на защитные костюмы для врачей 100 миллионов гривен. https://www.replyua.net/koronavirus/220679-politolog-s-fonda-borby-s-sovid-19-vydeleno-lish-37-mln-grn-na-sredstva-zaschity-medikov-v-to-vremya-kak-poroshenko-uzhe-potratil-100-mln.html