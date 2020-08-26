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Офицеров ВСУ, укравших для продажи детали к самолетам МиГ-29, будут судить вместе с предпринимателем, - ГБР

Офицеров ВСУ, укравших для продажи детали к самолетам МиГ-29, будут судить вместе с предпринимателем, - ГБР

Следователями теруправления Государственного бюро расследований завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении двух военнослужащих (офицеров) одной из воинских частей Вооруженных Сил Украины и представителя одной из коммерческих структур, которые были уличены в хищении и сбыте военного имущества (ч. 3 ст. 410 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным предварительного расследования, указанные военные должностные лица, действуя по предварительному сговору с представителем предприятия, деятельность которого связана с поставкой комплектующих по заказу структурных подразделений Государственного концерна "Укроборонпром", совершили хищение и продажу дорогостоящих запчастей к авиационной технике ( самолетов МиГ-29), которые находились на балансовом учете в Вооруженных Сил Украины.

Похищенное имущество изъято в ходе документирования преступной деятельности.

Военнослужащим сообщено о подозрении в совершении хищения военного имущества (ч. 3 ст. 410 УК Украины), представителю коммерческой структуры - по факту подстрекательства к хищению военного имущества (ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 410 УК Украины). Фигурантам уголовного производства избраны меры пресечения.

Также смотрите: Подразделения ПВО провели на Херсонщине учения по отражению воздушных нападений. ВИДЕО

Автор: 

суд (25077) хищение (674) военнослужащие (6102) ВСУ (6547) ГБР (2971)


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Топ комментарии
+9
Новояз по соевому. Когда продают для ВСУ беушные запчасти непонятного происхождения и качества в шесть раз(!!!) дороже от цены закупки, то оказывается "свынарчуки воруют в армию". Вот так благодетели, вот спасибо им огромное.
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26.08.2020 15:29
+6
О, свинарчуки зеленского подъехали. В том то и отличие, что Свинарчуки Порошенка крали в армию, а не наоборот
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26.08.2020 15:22
+4
Прикольно. Классика жанра. У военных стырили и военным же через частника продать хотели.
Уж больше года как Кермит зелёный при власти а воруюууут... Правда, зебобики?
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26.08.2020 15:24
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О, свинарчуки зеленского подъехали. В том то и отличие, что Свинарчуки Порошенка крали в армию, а не наоборот
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26.08.2020 15:22 Ответить
Новояз по соевому. Когда продают для ВСУ беушные запчасти непонятного происхождения и качества в шесть раз(!!!) дороже от цены закупки, то оказывается "свынарчуки воруют в армию". Вот так благодетели, вот спасибо им огромное.
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26.08.2020 15:29 Ответить
https://censor.net/ua/user/58800. Може в шістьсот разів(!!!) ?
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26.08.2020 16:02 Ответить
Справа Гладковських давно лопнула. Проснись 3.14**а !
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26.08.2020 16:03 Ответить
Проснись, это точно. Дело по воровству Гладковского никто не закрывал, а больше и говорить со лжецом не о чем.
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26.08.2020 16:15 Ответить
А нічого, що ці комплектуючі в Україні не виготовляються (останній завод з їх виробництва закрито в 2011), а легально закупити в рф закупити неможливо.
От і думайте, що краще: непрацююча військова техніка чи працююча, але на добутих таким способом комплектуючих?
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26.08.2020 17:21 Ответить
Все вони розуміють, тільки проти України працюють
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26.08.2020 17:53 Ответить
Поясни, будь-ласка, що ти маєш на увазі під "таким способом"? Це коли "правильні пацани, прібліжонниє к тєлу" наживають мілліонні статки? Яка має бу ти націнка по твоєму? От ти готовий завтра купляти хліб з Підорашки по 100 гривень? Не готовий? Так тобі пояснять, що ти дурень і нічого не розумієш. Свою муку у нас усю покрали, але за тебе піклуються. І тому фірма "Рога і копита" привезла муку від кацапів в шість раз дорожче від ринкової. Тому жери цей кацапський хліб по 100 гривень і дякуй, що тебе від голоду спасли.
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26.08.2020 22:26 Ответить
Не порівнюй непорівнюване: борошно("мука" по-твоєму) та комплектуючі до радіолокаційної техніки, що у військових та наукових колах відомі як клістрони. Борошно можна купити практично в будь-якій країні світу, а от згадані вище електровакуумні пристрої - тільки в росії. Вгадай з однієї спроби, чому? Тому, що вказані РЛС виготовлялись тільки в СРСР, країни НАТО в цій галузі пішли на багато кроків вперед, в них радіолокація взагалі на іншому рівні .
В Україні на момент розпаду СРСР знаходилось три військові науково-виробничі підприємства , здатні виготовляти вказані пристрої (це я тобі як інженер-електронщик за освітою пишу) - у Полтаві, Вінниці, Львові. Всі вони були доведені до банкрутства і ліквідовані в 2008-2011 р. Коли в 2014 на нас напала Росія,
РЛС в робочому стані у нас було надзвичайномало, тому питання закупу вказаних комплектуючих було питанням національної безпеки. Якщо ти останні 6 років проживав в Україні, то не міг не натрапити в пресі на історію українського вченого, засудженого у росії, а потім виміняного Юрія Солошенка. Нині вже покійний, Юрій Данилович Солошенко заслуговує звання Героя України, оскільки в 2014-2015 роках, на свій страх і ризик, використовуючи свої зв'язки в наукових колах, він домовлявся про закупки вказаних клістронів для України. Ясна річ, без тендерів та податкових накладних. Врешті-решт, хтось Юрія Даниловича виказав і його заарештувало ФСБ.
І щоб картинка повністю склалася - Ю.Д.Солошегко протягом тривалого часу був генеральним директором того самого полтавського військового науково-виробничого підприємства, яке до самої ліквідації виготовляло з проміж іншої своєї продукції і електровакуумні клістрони для РЛС.
А "свинарчукіа" до цієї історії причепили вже пост-факиум, для скандалу
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27.08.2020 08:14 Ответить
Свинарчуки не крали оборудование. Они закладывали супермаржу и платили откаты (взятки) нужным людям. И все это за деньги налогоплательщиков - украинцев. Кто сидит? Никто!
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26.08.2020 15:53 Ответить
Платили за деталі для відновлення військової техніки для Армії України.
Яка тобі заважає «дружить с русскімі братьямі».
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26.08.2020 16:00 Ответить
Высотомеры из паРаши покупали контрабандным путём а это накладные расходы.
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26.08.2020 16:25 Ответить
Откаты в Укроборонпром и Свинарчуку-старшему - это "накладные расходы"? Маржа в 1000%, когда на фронте экономят каждый патрон? Я не против самой схемы, т.к. здравомыслящий человек. Но ведь это украденные у нас с вами деньги, т.к. каждый украинец платит военный сбор.
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26.08.2020 16:44 Ответить
Чого ж ти за собівартістю не надав запчастини? Чого ховав їх?
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27.08.2020 19:47 Ответить
А в твоей голове только два варианта: или по себестоимости или с маржой 1000%?
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28.08.2020 10:06 Ответить
Здається, що ДБР приписує собі не свої заслуги. Штат ДБР такий , що фізично не може розкривати таку кількість злочинів.
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26.08.2020 15:59 Ответить
от ты тупеньке порося
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26.08.2020 16:20 Ответить
Прикольно. Классика жанра. У военных стырили и военным же через частника продать хотели.
Уж больше года как Кермит зелёный при власти а воруюууут... Правда, зебобики?
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26.08.2020 15:24 Ответить
Шкода, що кляті зебіли не обрали Петра. При Петрові не крали. І АТО він би за два тижні закінчив.
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26.08.2020 15:31 Ответить
Как и вону закончил за две недели
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26.08.2020 15:33 Ответить
Погоди. Насколько знаю, Вона в больнице. Но Петро тут вроде не при чем.
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26.08.2020 15:37 Ответить
Так це тільки обвинувальний акт в суд передали.
А коли вчинено злочин, коли розпочато провадження невідомо.
Може, ще при тій злочинній владі.
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26.08.2020 16:08 Ответить
Та ні... Все ті ж кловунофіли посадили на шию країни того, хто клявся, нібито майже за тиждень позбавить всіх нас корупції, зубожіння, і наслідків правління "гидкого пєті".
Доречі, відносно пєті. Він начебто й не обіцяв АТО за два тижні. Чи я забудькуватий?
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26.08.2020 16:21 Ответить
Таки обіцяв. Тому забудькуватий. Або, як у тому анекдоті :"Тут я бачу, тут не бачу, а тут ми рибу загортаємо...
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26.08.2020 22:31 Ответить
То нагадайте будь-ласка. Бажано цитатою самого пєті. А не своїм пустим балабольством. Відверто кажучи кловунів і без вас вистачає.
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27.08.2020 10:12 Ответить
Це ти забудькуватий, тому що Петро наш обіцяв 2 тижні ДО чухонського вторгнення
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27.08.2020 19:53 Ответить
Досить відмазувати свого сизоносого мессію. Поганому танцюристу яйця заважають. Він не здогадувався, що ***** може напасти? То якого біса він в Президенти ліз?
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27.08.2020 21:20 Ответить
Прострелить мародёрам руки в локтевых суставах, чтобы не смогли больше " служить" в ВСУ, а значит и красть....Готов привести этот приговор в исполнение...Дайте дробовик кто-нибудь....
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26.08.2020 15:29 Ответить
посмотри порезку бомберов и ракет 96 года и остынь....фото кладбищ танков и техники и снова остынь...Офіцерів ЗСУ, які вкрали для продажу деталі до літаків МіГ-29, судитимуть разом з підприємцем, - ДБР - Цензор.НЕТ 4890
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26.08.2020 16:24 Ответить
Ага. Точно. Нам абсолютно необходимы были стратегические бомберы Ту-160. Особенно без оружия. И 7-я танковая дивизия выведенная из Германии тоже была необходима.
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27.08.2020 10:22 Ответить
А оно разве офицеры???
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26.08.2020 16:15 Ответить
да, обычные офицеры всу.
не генералы рф...
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26.08.2020 20:23 Ответить
 
 