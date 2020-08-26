Офицеров ВСУ, укравших для продажи детали к самолетам МиГ-29, будут судить вместе с предпринимателем, - ГБР

Следователями теруправления Государственного бюро расследований завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении двух военнослужащих (офицеров) одной из воинских частей Вооруженных Сил Украины и представителя одной из коммерческих структур, которые были уличены в хищении и сбыте военного имущества (ч. 3 ст. 410 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным предварительного расследования, указанные военные должностные лица, действуя по предварительному сговору с представителем предприятия, деятельность которого связана с поставкой комплектующих по заказу структурных подразделений Государственного концерна "Укроборонпром", совершили хищение и продажу дорогостоящих запчастей к авиационной технике ( самолетов МиГ-29), которые находились на балансовом учете в Вооруженных Сил Украины.

Похищенное имущество изъято в ходе документирования преступной деятельности.

Военнослужащим сообщено о подозрении в совершении хищения военного имущества (ч. 3 ст. 410 УК Украины), представителю коммерческой структуры - по факту подстрекательства к хищению военного имущества (ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 410 УК Украины). Фигурантам уголовного производства избраны меры пресечения.

Также смотрите: Подразделения ПВО провели на Херсонщине учения по отражению воздушных нападений. ВИДЕО