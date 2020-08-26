Офицеров ВСУ, укравших для продажи детали к самолетам МиГ-29, будут судить вместе с предпринимателем, - ГБР
Следователями теруправления Государственного бюро расследований завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении двух военнослужащих (офицеров) одной из воинских частей Вооруженных Сил Украины и представителя одной из коммерческих структур, которые были уличены в хищении и сбыте военного имущества (ч. 3 ст. 410 УК Украины).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По данным предварительного расследования, указанные военные должностные лица, действуя по предварительному сговору с представителем предприятия, деятельность которого связана с поставкой комплектующих по заказу структурных подразделений Государственного концерна "Укроборонпром", совершили хищение и продажу дорогостоящих запчастей к авиационной технике ( самолетов МиГ-29), которые находились на балансовом учете в Вооруженных Сил Украины.
Похищенное имущество изъято в ходе документирования преступной деятельности.
Военнослужащим сообщено о подозрении в совершении хищения военного имущества (ч. 3 ст. 410 УК Украины), представителю коммерческой структуры - по факту подстрекательства к хищению военного имущества (ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 410 УК Украины). Фигурантам уголовного производства избраны меры пресечения.
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От і думайте, що краще: непрацююча військова техніка чи працююча, але на добутих таким способом комплектуючих?
В Україні на момент розпаду СРСР знаходилось три військові науково-виробничі підприємства , здатні виготовляти вказані пристрої (це я тобі як інженер-електронщик за освітою пишу) - у Полтаві, Вінниці, Львові. Всі вони були доведені до банкрутства і ліквідовані в 2008-2011 р. Коли в 2014 на нас напала Росія,
РЛС в робочому стані у нас було надзвичайномало, тому питання закупу вказаних комплектуючих було питанням національної безпеки. Якщо ти останні 6 років проживав в Україні, то не міг не натрапити в пресі на історію українського вченого, засудженого у росії, а потім виміняного Юрія Солошенка. Нині вже покійний, Юрій Данилович Солошенко заслуговує звання Героя України, оскільки в 2014-2015 роках, на свій страх і ризик, використовуючи свої зв'язки в наукових колах, він домовлявся про закупки вказаних клістронів для України. Ясна річ, без тендерів та податкових накладних. Врешті-решт, хтось Юрія Даниловича виказав і його заарештувало ФСБ.
І щоб картинка повністю склалася - Ю.Д.Солошегко протягом тривалого часу був генеральним директором того самого полтавського військового науково-виробничого підприємства, яке до самої ліквідації виготовляло з проміж іншої своєї продукції і електровакуумні клістрони для РЛС.
А "свинарчукіа" до цієї історії причепили вже пост-факиум, для скандалу
Яка тобі заважає «дружить с русскімі братьямі».
Уж больше года как Кермит зелёный при власти а воруюууут... Правда, зебобики?
А коли вчинено злочин, коли розпочато провадження невідомо.
Може, ще при тій злочинній владі.
Доречі, відносно пєті. Він начебто й не обіцяв АТО за два тижні. Чи я забудькуватий?
не генералы рф...