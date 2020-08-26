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Правительство предлагает законопроекты о присоединении Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления

Правительство предлагает законопроекты о присоединении Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет Министров предлагает законопроекты о присоединении Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Дети имеют право, чтобы их воспитывали в безопасной среде, где их любят и заботятся об их потребностях. Чтобы защитить это право, правительство предлагает законопроекты о присоединении Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления и имплементацию его положений в украинское законодательство", - написал он.

По его словам, для правительства важно, чтобы ребенок имел полноценную жизнь в кругу семьи именно в нашей стране. "Но если по тем или иным причинам это невозможно, то должна быть цивилизованная возможность гражданам других государств из стран-участников Конвенции усыновить наших детей. Конвенция позволяет в случае нарушения прав детей за рубежом защитить и вернуть ребенка обратно", - добавил Шмыгаль.

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Автор: 

Кабмин (14025) Шмыгаль Денис (2669)


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И "Смуглянку" можно будет петь?
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26.08.2020 15:24 Ответить
Давай-те сделайте детей еще разом. Я вот так чувствую, что когда я буду пенсионером, то пенсию я не увижу, бо некому будет работать, а ментов Авакова содержать нужно
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26.08.2020 15:25 Ответить
 
 