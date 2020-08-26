Правительство предлагает законопроекты о присоединении Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет Министров предлагает законопроекты о присоединении Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления.
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Дети имеют право, чтобы их воспитывали в безопасной среде, где их любят и заботятся об их потребностях. Чтобы защитить это право, правительство предлагает законопроекты о присоединении Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления и имплементацию его положений в украинское законодательство", - написал он.
По его словам, для правительства важно, чтобы ребенок имел полноценную жизнь в кругу семьи именно в нашей стране. "Но если по тем или иным причинам это невозможно, то должна быть цивилизованная возможность гражданам других государств из стран-участников Конвенции усыновить наших детей. Конвенция позволяет в случае нарушения прав детей за рубежом защитить и вернуть ребенка обратно", - добавил Шмыгаль.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль