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Для подъема танкера Delfi с пляжа в центре Одессы привлекли российские буксиры

Сегодня проходит очередная операция по подъему танкера Delfi, который затонул на одном из центральных пляжей Одессы в ноябре прошлого года.

 Одной из компаний, занимающаяся подъемом, является скандально известная "Трансшип", которая привлекла к этому процессу российские буксиры DIAMOND N и TOPAZ N. Об этом сообщает издание Delo.ua, пишут Українські новини.

О том, что суда из России участвуют в операции по подъему танкера, пишет издание, неоднократно сообщалось и на странице в социальных сетях компании "Трансшип", и Администрации Морских Портов Украины.

Для подъема танкера Delfi с пляжа в центре Одессы привлекли российские буксиры 01

Для подъема танкера Delfi с пляжа в центре Одессы привлекли российские буксиры 02

Журналисты сообщают, что владелец группы "Трансшип" Андрей Иванов давно скандально известен как в отрасли, так и далеко за ее пределами. "Трансшип" ранее фигурировала в делах, связанных с незаконным обслуживанием российских судов. Кроме всего прочего, Иванов, в 2015 году зарегистрировал компанию по обслуживанию судов в аннексированном Крыму. Ежегодно, по данным СМИ, в Керченском проливе только с танкерами, которые транспортируют нефтепродукты, суда "Трансшип" проводят более 300 швартовых операций. А это, указывают авторы публикации, запрещено украинским законодательством.

Также журналисты выяснили, что в обмен на участие в кампании по подъему Delfi, Иванов потребовал восстановить в должности капитана одесского порта Александра Антонова.

"Кирилл Цюпко, назначенный капитаном порта от непонятной структуры — государственной службы морского и речного транспорта Украины, фактически таковым не является. Согласно кодексу торгового мореплавания (статья 77), капитан порта назначается приказом министра инфраструктуры, — пояснял Иванов. — Мы никогда не взялись бы выполнять работы до назначения легитимного капитана порта, каковым являлся Антонов. Основная функция капитана — это надзор за безопасностью мореплавания. Без утверждения плана капитаном порта мы ничего не смогли бы делать. Александр Антонов был восстановлен в должности по нашему требованию — он легитимный капитан порта и мы начали подписывать документы с его участием".

Сами буксиры DIAMOND N и TOPAZ N, говорится в публикации, принадлежат ПАО "Новороссийский морской торговый порт". Они вошли в акваторию порта "Черноморск" в июле по заявке компании с признаками фиктивности "УБК", и находятся у 19 причала.

Чиновники утверждают, что буксиры приписаны в Гонконге в собственности у компании Henford Logistics Ltd. В то же время СМИ провели расследование и доказали, что конечный владелец буксиров – Российская Федерация. Журналисты выяснили, что еще в 2010 году ОАО "Флот НМТП", который входит в группу компаний "Новороссийский морской торговый порт" приобрело 80% акций китайского пароходства Henford Logistics Ltd, который базируется в Гонконге.

В свою очередь, по данным Центра кибер-поиска Информационной системы Интегрированного реестра компаний (ICRIS), позволяющего получить информацию о зарегистрированных и хранящихся в Реестре компаниях Китая - директором Henford Logistics Ltd является гражданка России из Новороссийска Инна Кузнецова.

Для подъема танкера Delfi с пляжа в центре Одессы привлекли российские буксиры 03
Для подъема танкера Delfi с пляжа в центре Одессы привлекли российские буксиры 04
Для подъема танкера Delfi с пляжа в центре Одессы привлекли российские буксиры 05

Факт пребывания буксира из государства – агрессора в украинском порту вызвал многочисленные протесты профоюзов порта, а также заинтересовали СБУ и СНБО.

Напомним, в начале лета вокруг Одесского морского порта и других портов Большой Одессы (Черноморск, "Южный") появился целый список новых "буксирных" компаний со всеми признаками фиктивности. Речь идет о компаниях "Ник-флот", "Вега Шиппинг", Украинская буксирная компания (УБК) и "Нави Шиппинг". Уставные фонды этих компаний составляют всего 5 тысяч гривен, большинство из них зарегистрированы 4-8 месяцев назад, у них отсутствуют собственные буксиры. УБК и вовсе появилась в июне 2020 года. При этом собственники компаний не только имеют российский след, но и пользуются админресурсом, чтобы аннексировать государственные порты.

Автор: 

Одесса (7868) танкер (143)


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Топ комментарии
+33
Зашквар за зашкваром...
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26.08.2020 15:26
+23
Шел 1942 год Черчилль привлек немецкие буксиры в Глазго Сталин также попросил немецких генералов помочь в Ленинграде с подвохом продуктов. Абсурд! Да, таков русский мир агента Зеленского.
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26.08.2020 15:32
+20
ну...как говориться : одним позором больше ... одним позором меньше ))))
какаяразница ?????
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26.08.2020 15:30
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Правила форума Совет форумчан
Упс....
Завалите его обратно!
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26.08.2020 15:26 Ответить
Дельфі сам впаде, через неякісно та непрофесійно проведені рятувальні роботи.
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26.08.2020 15:32 Ответить
Куди він впаде, Ігорьонь - він і так лежить
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26.08.2020 15:37 Ответить
часникам операції з підйому затонулого біля одеського пляжу "Дельфін" танкера Delfi вдалося підняти судно і поставити його на кільДля підйому танкера Delfi з пляжу в центрі Одеси залучили російські буксири - Цензор.НЕТ 5984
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26.08.2020 16:38 Ответить
Уже поставили на киль
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26.08.2020 15:45 Ответить
Дибилушка, в чьом твоя мудрочь?
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26.08.2020 15:29 Ответить
Кацап, не вАняй
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26.08.2020 15:30 Ответить
Ну вас нафіг, після ваших допомог ховати нема де.
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26.08.2020 15:32 Ответить
хороший рузькэ - мертвый рузькэ
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26.08.2020 15:39 Ответить
тільки молодший братик народився раніше чим старший...
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26.08.2020 16:04 Ответить
Причем, намного и намного раньше.
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26.08.2020 16:16 Ответить
Зашквар за зашкваром...
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26.08.2020 15:26 Ответить
Дело в том, что бубочка должен 3 сентября приехать на отдых в Одессу. А там добро до сих пор лежит. Хоть уже и все сроки всех его ультиматумов давно прошли. "Величайший" кричит и ножками топает.
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26.08.2020 16:19 Ответить
стесняюсь спросить: а сколько раз он отдыхал от трудов праведных за время своей каденции?"
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26.08.2020 16:27 Ответить
Замахаешься считать Перетрудилось сердечное.
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26.08.2020 16:50 Ответить
ото ж и оно .
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26.08.2020 16:54 Ответить
Ну хоть не эсминцы!!!)))
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26.08.2020 15:26 Ответить
Дай срок, скоро, с таким говнокомандующим, скоро бросят якоря в Одесском порту и эсминцы с фрегатами под триколором! Спасибо зебилам!
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26.08.2020 15:30 Ответить
Самое печальное, что зедауны пытаются оправдывают не зелю, а себя. Ведь если он даун, тогда и его избиратели...
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26.08.2020 15:59 Ответить
это ж какой нужно быть тупой свинособакой - сколько зе-гнида уже обосралась по всем направлениям - а они за него тянут.
тьфу...
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26.08.2020 16:19 Ответить
"в 2015 году зарегистрировал компанию по обслуживанию судов в аннексированном Крыму. Ежегодно, по данным СМИ, в Керченском проливе только с танкерами, которые транспортируют нефтепродукты, суда "Трансшип" проводят более 300 швартовых операций.Источник: https://censor.net/n3215960"
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26.08.2020 15:49 Ответить
Бросили все силы
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26.08.2020 15:26 Ответить
А какая разница?
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26.08.2020 15:26 Ответить
І екіпажі китайські...
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26.08.2020 15:28 Ответить
то й що ?
зелені притягнули фуйла в Україну.
смачно харконули на могили загиблих у війні.
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26.08.2020 15:52 Ответить
Снова зрада.
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26.08.2020 15:28 Ответить
Турки курят уже не так нервно...

Для подъема танкера Delfi с пляжа в центре Одессы привлекли российские буксиры - Цензор.НЕТ 3109
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26.08.2020 15:28 Ответить
Всё,добро пожаловать в федеральный округ-малороссия,и не путайтесь у жидокацапов под ногами!
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26.08.2020 15:29 Ответить
так свои, Кравчук еще в 90-х продал...
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26.08.2020 15:29 Ответить
Главное что выровняли корабль!
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26.08.2020 15:29 Ответить
И среди морских чиновников нашлись коллаборанты. На рею их портреты!
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26.08.2020 15:29 Ответить
ну...как говориться : одним позором больше ... одним позором меньше ))))
какаяразница ?????
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26.08.2020 15:30 Ответить
зелибобы насквозь с коцапами повязаны
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26.08.2020 15:31 Ответить
Да пусть валяется если уже ни кем поднять нельзя
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26.08.2020 15:31 Ответить
Це вже занадто !
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26.08.2020 15:32 Ответить
Ещё и условия ставят...
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26.08.2020 15:48 Ответить
Шел 1942 год Черчилль привлек немецкие буксиры в Глазго Сталин также попросил немецких генералов помочь в Ленинграде с подвохом продуктов. Абсурд! Да, таков русский мир агента Зеленского.
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26.08.2020 15:32 Ответить
бежит собака, это ты. абсурд? ну, смотря на твое срав.нение.... не думаю
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26.08.2020 16:12 Ответить
Увы, свой флот проскакали в 2014, а остаток пропил "сивочолый гетьман"
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26.08.2020 16:42 Ответить
Тебе, калоцапу, не верю
Пшел вон
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26.08.2020 19:08 Ответить
нафтогаз не прекращал транзит газа ни на минуту...
и не будет. это мир порошенко.
порошенко вообще договор о дружбе, да мать-перемать, о дружбе даже и не думал отменять. он только осмелился не продлить.
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26.08.2020 18:19 Ответить
))) +100%
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26.08.2020 15:55 Ответить
Уже знаю ответ Зебила он скажет чтоб поднять для людей танкер с меня корона не упадёт "какаяразница"кто помогает нам главное поднять,также и с Пуйлом готов говорить ради "мира"
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26.08.2020 15:37 Ответить
Задайте им простой вопрос - а куда деньги пойдут? Хотя ответ в стиле криворожского велосипедиста известен - Какая разница
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26.08.2020 15:46 Ответить
ЗЕ в отставку!
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26.08.2020 15:39 Ответить
Какая разница, лишь бы дело сделали
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26.08.2020 15:39 Ответить
Розстріляли с,цук
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26.08.2020 15:41 Ответить
Наші буксири мобілізовані для захисту морських кордонів...
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26.08.2020 15:43 Ответить
Лайт версия "Роттердам +" от "Слуг Народа" . Как там Липецкая фабрика поживает, зебилы ?
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26.08.2020 15:43 Ответить
Прощайте унитазы .
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26.08.2020 15:44 Ответить
Тупые,бездарные рабы...
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26.08.2020 15:46 Ответить
не-а. импотенты ума - виртуозы распила
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26.08.2020 15:49 Ответить
був цьогомісяця я в одесі, купався на цьому пляжі, де поруч делфі лежиь. і шо я такі імєю сказать: вся одеса рже над цим процесом, і бачачи як іде робота(неквапливо)- то ще півроку точно піднімати будуть
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26.08.2020 15:51 Ответить
Уже стоит на киле, с божьей помощью
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26.08.2020 16:02 Ответить
хм. сегодня стоит, а завтра завалится .
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26.08.2020 16:30 Ответить
найс,от чи надовго
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26.08.2020 18:33 Ответить
Импотентная зебильная власть и здесь без кацапов сама справиться не может.
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26.08.2020 15:51 Ответить
С...ка... ну ладно, обдрыстывались зеленым говном уже какой месяц... Нет... им мало показалось. Нужно было еще и кацапского себе в штаны насыпать.
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26.08.2020 15:52 Ответить
ну, это как подать по новинам. можно ж и так: "благодаря хитроумному плану буксиры оккупанта отработали на киевскую хунту" .
ЗЫ: одно из значений слова "план" мне известно. что только добавит пикантности
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26.08.2020 16:41 Ответить
Ржавую посудину поднимали некошерные буксиры? Ну так и оставили бы дальше его гнить на том пляже. Или так, или этак.
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26.08.2020 15:55 Ответить
Больше бы пользы было.
А теперь - один вред.
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26.08.2020 15:58 Ответить
Я стесняюсь спросить: А какой конкретно закон Украины при этом нарушен?
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26.08.2020 15:55 Ответить
Неписанный закон "патриотизма".
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26.08.2020 15:57 Ответить
Так я очень даже за патриотизм. Только нет у нас украинских буксиров. Не делаем. И других тоже нет. Только руские. И шо делать в такой ситуации? Работу же надо работать.
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26.08.2020 16:05 Ответить
А Николаев и Херсонские верфи, что (?) самоликвидировались?
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26.08.2020 16:08 Ответить
увы, но поднять эти верфи - это надо не гамбургер с шаурмой под кинокамеры кушать. к сожалению, там в стапелях уже лесок колышется
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26.08.2020 16:33 Ответить
Как бы вам получше объяснить ... Ну это как должность "президент" в стране есть, а президента нет. Так и с верфями: верфи есть, а буксиров нет.
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26.08.2020 16:34 Ответить
Ну так , крім кацапні , буксирів в Чорному морі більш ні в кого немає . .
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26.08.2020 16:42 Ответить
Есть. (лично в Стамбуле видел мощнейшие буксиры) Но там "цена вопроса" другая. И почему-то о патриотизме все готовы говорить, но никто не готов платить.
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26.08.2020 16:47 Ответить
Аполитично рассуждаешь! (с)

Для подъема танкера Delfi с пляжа в центре Одессы привлекли российские буксиры - Цензор.НЕТ 6518
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26.08.2020 16:00 Ответить
Для подъема танкера Delfi с пляжа в центре Одессы привлекли российские буксиры - Цензор.НЕТ 299
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26.08.2020 16:01 Ответить
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26.08.2020 16:05 Ответить
Правильно! и танкер обратно перевернуть
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26.08.2020 16:12 Ответить
Отак буде і на Донбасі, "кручу-верчу, спецзакони прийму, автономію получи"....
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26.08.2020 16:09 Ответить
Да забудь ты тот Даунбасс...Не будет с ними ни жизни ни мира.
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26.08.2020 16:17 Ответить
Вот бы те буксиры рядом с сухогрузом притопить
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26.08.2020 16:14 Ответить
Та да ! Мижебраття !*****...
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26.08.2020 16:17 Ответить
Зебилы вы это сделали вместе, со своим припизидентом предателем!
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26.08.2020 16:28 Ответить
"какаяразница"
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26.08.2020 16:29 Ответить
А отодвинуть с набережной зевак применят вежливых зеленых человечков...
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26.08.2020 16:46 Ответить
Для підйому танкера Delfi з пляжу в центрі Одеси залучили російські буксири - Цензор.НЕТ 8510
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26.08.2020 19:00 Ответить
О це дило! Теперь точно уберут танкер!
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26.08.2020 19:31 Ответить
А это точно администрация портов Украины, может она уже давно администрация портов РоSSии?
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26.08.2020 22:24 Ответить
Если эту посудину героически уберут. её надо переименовать в крейсер "Зеленский".
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27.08.2020 01:49 Ответить
 
 