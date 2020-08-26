Кабмин выделил 8,2 млн грн на запуск сервиса "Е-ветеран" - Единого госреестра ветеранов войны

Кабинет Министров Украины перераспределил 8,26 млн грн на запуск Единого государственного реестра ветеранов войны - сервиса "Е-ветеран".

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, для запуска Единого государственного реестра ветеранов войны - сервиса "Е-ветеран" перераспределено в 8 264 тыс. гривен.

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Отмечается, что запуск электронной системы "Е-ветеран" предусматривает упрощение доступа ветеранов войны к получению государственных услуг.

Так, на базе реестра ветеранов будет создан веб-портал с личным кабинетом. В нем можно будет в режиме онлайн оставлять заявки на получение каких-либо государственных сервисов, а также получать необходимую информацию.