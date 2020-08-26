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Новости Революция в Беларуси
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Попытка режима в Беларуси использовать НАТО как повод для расправы над демонстрантами совершенно неоправданная, - Столтенберг

Попытка режима в Беларуси использовать НАТО как повод для расправы над демонстрантами совершенно неоправданная, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в среду, что любая попытка властей Беларуси использовать Альянс для прикрытия расправы над протестующими является "неправильной и неоправданной".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом он заявил журналистам в Берлине перед встречей министров обороны ЕС.

"Мы бдительны, готовы защищать и оборонять всех союзников. Но в регионе нет наращивания военной мощи НАТО. Так что любая попытка режима в Беларуси использовать НАТО как повод для расправы над демонстрантами в своей собственной стране абсолютно неправильная, совершенно неоправданная", - сказал Столтенберг.

Столтенберг также призвал провести свободные и честные выборы в стране после выборов 9 августа.

"Народ Беларуси должен иметь право принимать решения о своем будущем. Все союзники уважают суверенитет, целостность, независимость Беларуси", - сказал он.

Также читайте: Граждане Беларуси смогут въехать в Украину после закрытия границ: "Это подпадает под гуманитарные пункты"

Автор: 

Беларусь (7888) НАТО (9963) Столтенберг Йенс (1619)


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Топ комментарии
+6
Если не бацка их побьет, то это сделают солдаты НАТО
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26.08.2020 15:43
+6
Столтенберг сьогодні народився? НАТО це аналог бабая для мордви.
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26.08.2020 15:46
+5
РАБссия обвинила США в отравлении Навального...
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26.08.2020 15:43
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26.08.2020 15:42 Ответить
Если не бацка их побьет, то это сделают солдаты НАТО
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26.08.2020 15:43 Ответить
РАБссия обвинила США в отравлении Навального...
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26.08.2020 15:43 Ответить
вам треба ще виразити глибоку стурбованість..
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26.08.2020 15:43 Ответить
Столтенберг сьогодні народився? НАТО це аналог бабая для мордви.
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26.08.2020 15:46 Ответить
Все равно уровень советского бреда... РАБссия не переплюнет.... не помогут ни ********* ни Шалавьев с Сикелевім...святая убогая Тройца пропагандонов...
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26.08.2020 15:49 Ответить
Гірка правда в тому, що будь Україна в нато нічого цього не відбулося б, якби не кучма так і булоб (так так, замість будапешського меморандуму ми могли просто вступити в нато і ніхто б і слова не сказав), повісити б того рижого виродка.
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26.08.2020 15:53 Ответить
Майдан в Хабаровске спровоцировал Лукашенко.... Провокатор Госдепа...
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26.08.2020 15:57 Ответить
у 2014 р ми всі дізнались, що насправді НАТО велика купа гівна, до речі НАТО теж про це дізналось)
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26.08.2020 16:00 Ответить
Если бі Лукаш нарисовал себе 55 % а Тихановской 45 никакого миайдана и не біло бі...
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26.08.2020 16:02 Ответить
100 %
Але Лука хотів як фуйло....
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26.08.2020 16:06 Ответить
Подозрительны выборы и в Украине по поводу процентов...
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26.08.2020 16:10 Ответить
Вмешательство ЕС во внутренние дела в Беларуси тоже совсем не оправдано.Они свое, а он в ответку.
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26.08.2020 16:12 Ответить
Tak ES ne vmesajetsia v dela Belorus,tolko to sto dengi 50mln evro dali na borbu protiv koranavirusa.Znacyt nenado davat deneg,eto toze cytajetsia vmesatelstvom
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26.08.2020 16:22 Ответить
Санкции ЕС и США против батькиной Хунты сняли совсем недавно...,могут повторить...
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26.08.2020 16:15 Ответить
Господа беларусские карбонарии морочат нам голову, непонятно что у них происходит - демонстрации или народные гуляния и какой лидер Тихановская, если она с листочка с трудом читает. Всё какое-то, как Потёмкинские деревни.
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26.08.2020 16:28 Ответить
Попытка режима в Беларуси использовать НАТО для расправы над демонстрантами совершенно неоправданная, - Столтенберг
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26.08.2020 19:33 Ответить
Странно что людей страшают натом. Люди могут не понять. Всеравно что девочек пугать 100 летним дедушкой-насильником. Нато наверно еще не в теме , что их уже никто всерьез не воспринимает
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26.08.2020 20:48 Ответить
 
 