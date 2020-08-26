Попытка режима в Беларуси использовать НАТО как повод для расправы над демонстрантами совершенно неоправданная, - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в среду, что любая попытка властей Беларуси использовать Альянс для прикрытия расправы над протестующими является "неправильной и неоправданной".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом он заявил журналистам в Берлине перед встречей министров обороны ЕС.
"Мы бдительны, готовы защищать и оборонять всех союзников. Но в регионе нет наращивания военной мощи НАТО. Так что любая попытка режима в Беларуси использовать НАТО как повод для расправы над демонстрантами в своей собственной стране абсолютно неправильная, совершенно неоправданная", - сказал Столтенберг.
Столтенберг также призвал провести свободные и честные выборы в стране после выборов 9 августа.
"Народ Беларуси должен иметь право принимать решения о своем будущем. Все союзники уважают суверенитет, целостность, независимость Беларуси", - сказал он.
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