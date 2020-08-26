Госбюджет за семь месяцев 2020 г. сведен с дефицитом 51 млрд грн, - Госказначейство
Дефицит государственного бюджета Украины в январе-июле 2020 года составил 51,2 млрд грн, в том числе по общему фонду - 57 млрд грн при плане в 100,8 млрд грн, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.
Согласно обнародованной в среду информации на сайте ведомства, заимствования за указанный период составили 351 млрд грн, в том числе 166,7 млрд грн - внешние, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Заимствования по общему фонду составили 345,8 млрд грн при плане в почти 360 млрд грн, внешние заимствования по общему фонду - 161,2 млрд грн.
В то же время погашения за этот период были на уровне 236,5 млрд грн (в соответствии с планом), в том числе внешние - 85,24 млрд грн, указало Госказначейство.
Доходы госбюджета за указанный период достигли 588,5 млрд грн, в том числе по общему фонду - 508,9 млрд грн при плане в 541,3 млрд грн.
Расходы в январе-июле достигли 636,9 млрд грн, в том числе по общему фонду - 566,5 млрд грн при запланированных 586,3 млрд грн.
Доходы госбюджета на 2020 год утверждены в размере 975,833 млрд грн (в том числе 855,4 млрд грн по общему фонду), расходы - 1,266 трлн грн (1,135 трлн грн).
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Смотрю хроники последний дней.
На фоне Зеленского, Порошенко стал ещё лучше.
При нем остались все его достоинства, а его недостатки - стали смешными мелочами на фоне вот Этого.
Пропасть между ними настолько очевидна и настолько огромна, что не ровен час, и все встанет на свои заслуженные места
Прошёл год - все обвинения оказались пшиком, а достижения - никуда не делись.
Один - Лидер и вожак, идущий впереди и ведущий за собой народ. На которого приятно смотреть, которого хочется слушать, с которым чувствуешь уверенность, и за которого не стыдно.
Второй - так и остался ментально мальчиком, прыгающим на сцене и бегающим между столами олигархов: "чего изволите?"
Волею людей, они поменялись местами, но второй - так и остался кривляющимся мальчиком, а первый - так и остался Лидером.
Есть хороший афоризм: "Рождённый Львом, овцой не станет".
И наоборот...
А.Давиденко
А ми вас, 73/43%зебілів - рік-півтора тому попереджали, що "нелох42года" - це мудак! Ну, і ви - мудаки, разом з ним.