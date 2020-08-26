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Новости Бюджет-2020
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Госбюджет за семь месяцев 2020 г. сведен с дефицитом 51 млрд грн, - Госказначейство

Госбюджет за семь месяцев 2020 г. сведен с дефицитом 51 млрд грн, - Госказначейство

Дефицит государственного бюджета Украины в январе-июле 2020 года составил 51,2 млрд грн, в том числе по общему фонду - 57 млрд грн при плане в 100,8 млрд грн, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.

Согласно обнародованной в среду информации на сайте ведомства, заимствования за указанный период составили 351 млрд грн, в том числе 166,7 млрд грн - внешние, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Заимствования по общему фонду составили 345,8 млрд грн при плане в почти 360 млрд грн, внешние заимствования по общему фонду - 161,2 млрд грн.

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В то же время погашения за этот период были на уровне 236,5 млрд грн (в соответствии с планом), в том числе внешние - 85,24 млрд грн, указало Госказначейство.

Доходы госбюджета за указанный период достигли 588,5 млрд грн, в том числе по общему фонду - 508,9 млрд грн при плане в 541,3 млрд грн.

Расходы в январе-июле достигли 636,9 млрд грн, в том числе по общему фонду - 566,5 млрд грн при запланированных 586,3 млрд грн.

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Доходы госбюджета на 2020 год утверждены в размере 975,833 млрд грн (в том числе 855,4 млрд грн по общему фонду), расходы - 1,266 трлн грн (1,135 трлн грн).

Автор: 

госбюджет (1186) Госказначейство (123) дефицит (301)


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Топ комментарии
+13
Это уже конец эпохе "зубожіння" или еще нет?
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26.08.2020 16:08
+7
Уж лучше бы Гройсман продолжал " воровать."
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26.08.2020 16:25
+7
Держбюджет за сім місяців 2020 р зведено з дефіцитом 51 млрд грн, - Держказначейство - Цензор.НЕТ 5094
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26.08.2020 16:37
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Правила форума Совет форумчан
Це по тому, що в 2019 році прийняли, чи по тому що в травні "скоректували"?
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26.08.2020 16:03 Ответить
Виконання береться по скоректованому.Завтра мабуть знову коректувати будуть.
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26.08.2020 16:07 Ответить
Это уже конец эпохе "зубожіння" или еще нет?
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26.08.2020 16:08 Ответить
Це профіцит, тільки від'ємний.
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26.08.2020 16:09 Ответить
тут можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит(с)
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26.08.2020 16:10 Ответить
Все закономерно. Если у ЗЕбилов дефицит мозга - значит дефицит и в бюджете
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26.08.2020 16:15 Ответить
Медленно приближаемся к цифре роста ВВП 40%
Держбюджет за сім місяців 2020 р зведено з дефіцитом 51 млрд грн, - Держказначейство - Цензор.НЕТ 1354
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26.08.2020 16:20 Ответить
Цифра кстати действительно близка к 40% в рамках бюджета, даже больше. Ну подумаешь мелочь.......... со знаком минус
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26.08.2020 16:27 Ответить
Держбюджет за сім місяців 2020 р зведено з дефіцитом 51 млрд грн, - Держказначейство - Цензор.НЕТ 5094
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26.08.2020 16:37 Ответить
Держбюджет за сім місяців 2020 р зведено з дефіцитом 51 млрд грн, - Держказначейство - Цензор.НЕТ 227
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26.08.2020 16:38 Ответить
Не прибавить, не убавить.
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26.08.2020 16:43 Ответить
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РОСТ
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26.08.2020 18:02 Ответить
Уж лучше бы Гройсман продолжал " воровать."
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26.08.2020 16:25 Ответить
єто же всьо разом!
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26.08.2020 16:39 Ответить
Рождённый овцой, Львом не станет
Смотрю хроники последний дней.
На фоне Зеленского, Порошенко стал ещё лучше.
При нем остались все его достоинства, а его недостатки - стали смешными мелочами на фоне вот Этого.
Пропасть между ними настолько очевидна и настолько огромна, что не ровен час, и все встанет на свои заслуженные места
Прошёл год - все обвинения оказались пшиком, а достижения - никуда не делись.

Один - Лидер и вожак, идущий впереди и ведущий за собой народ. На которого приятно смотреть, которого хочется слушать, с которым чувствуешь уверенность, и за которого не стыдно.

Второй - так и остался ментально мальчиком, прыгающим на сцене и бегающим между столами олигархов: "чего изволите?"

Волею людей, они поменялись местами, но второй - так и остался кривляющимся мальчиком, а первый - так и остался Лидером.
Есть хороший афоризм: "Рождённый Львом, овцой не станет".
И наоборот...
А.Давиденко
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26.08.2020 16:41 Ответить
Вже51 мільярд... а за шість місяців було "https://censor.net/n3193154" - і це з розрахунку секвестрованого бюджету... Нагадаю: https://censor.net/n3188684
А ми вас, 73/43%зебілів - рік-півтора тому попереджали, що "нелох42года" - це мудак! Ну, і ви - мудаки, разом з ним.

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26.08.2020 16:46 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/%d1%85%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0-26-08-20.html После бурных выступлений «слуг народа» о «внешнем управлении Украиной» и » с этим нужно бороться» весь этот сброд «борцов» дружно проголосовал за ратификацию соглашения с этими самыми «внешними управляющими» (соглашение о кредите ЕС) с длинным списком требований. «Борьба» - это все для лохотрата, бабло - это главное. Так это ж еще не горит. Гореть будет в сентябре, когда нужно будет отдавать 70 млрд. грн. которых у них нет.
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26.08.2020 17:17 Ответить
"Госбюджет за семь месяцев 2020 г. сведен с дефицитом 51 млрд грн, - Госказначейство" - https://ua.news/ua/gosudarstvennyj-dolg-ukrayny-preodolel-novuyu-rekordnuyu-otmetku/ Державний борг України подолав нову рекордну позначку
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26.08.2020 19:25 Ответить
давайте не забувати,що на початку року секвестр вже було зроблено і знову такий дефіцит.що ж буде під новий рік!?
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27.08.2020 08:32 Ответить
 
 