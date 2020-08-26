Документ о выборах в ОРДЛО могут подготовить к следующему заседанию ТКГ, - Кравчук
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук рассчитывает, что парламентская рабочая группа наработает определенный документ к следующему заседанию ТКГ. При этом он пока не знает, какого характера должен быть этот документ.
Об этом Кравчук сказал в комментарии журналистам после заседания Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Заседание было очень конструктивным, очень глубоко депутаты анализировали ситуацию и рассмотрели мое обращение со всех сторон... Речь шла о том, что выборы обязательно состоятся, - тогда, когда для этого будут созданы соответствующие условия. Так, как записано: на контролируемой территории Украины", - рассказал Кравчук.
По его словам, "речь идет о подготовке специального закона, который бы позволил и обеспечил проведение выборов на демократических началах".
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"Сейчас комитеты... сошлись на том, что нужно создать рабочую группу, которая подготовит соответствующие предложения. На этом этапе говорить о том, что уже решен вопрос, преждевременно", - сказал Кравчук.
Соответствующая рабочая группа, добавил он, будет создана в ближайшие дни.
На вопрос, был ли от России ультиматум о проведении выборов на оккупированных территориях, Кравчук отметил: "В общем ультиматума не было никакого". "Никто ультиматум не ставил. А было высказано так конкретно, так жестко, но вопрос - выполняйте то, что подписали", - сказал он.
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На вопрос, возможен ли срыв переговоров в Минске, если Украина не выполнит требование о проведении местных выборов в ОРДЛО, глава делегации в ТКГ ответил: "Когда начнется заседание Трехсторонней контактной группы, у нас уже будет документ, я в настоящее время не знаю, какого характера, подготовленный рабочей группой. И мы скажем, по крайней мере, я скажу, снова повторю, что речь идет о демократическом парламенте Украины. Для того, чтобы принять документ, он должен всесторонне проанализировать и изучить на основании всех документов и законов, и Конституции Украины. Если это вас не устраивает, то предложите что-то другое. По крайней мере, это уже для меня будет основание опереться на что-то, что я не просто буду говорить заявления, слова, обещания, - я покажу соответствующий документ", - сказал Кравчук.
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На уточнение, успеет ли рабочая группа наработать такой документ к следующему заседанию ТКГ, он отметил: "Я надеюсь".
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Россію не влаштовує принципове "на контрольованій Україною теритроії". Він вважає що тут можливі зміни?
«...Виходить людина (від Зеленського - натяк на Кравчука) і каже: слухайте, в Мінських домовленостях сказано про те, що кордон переходить під контроль тільки в перший день виборів. А як до цього ми вибори будемо організовувати без контролю кордону? А, може, ви, (Зеленські), почитаєте Мінські домовленості? Бо Мінські домовленості - це не лише від 12 лютого 2015 року. Мінські домовленості - це і від 19 вересня, і від 5 вересня 2014-го року. І там записано, що Росія була зобов'язана одразу передати контроль над кордоном, але на перехідному етапі не Україні, а ОБСЄ. Більше того, ми під час моєї каденції на посаді Преидента зробили кроки, щоб українські митні пости, прикордонні пости функціонували на кожному пропускному пункті. І потрібно вимагати від Росії виконати ці домовленості.
Але вони, (Зеленські), заплющують на це очі; і замість того, щоб забезпечити виконання Росією взятих на себе зобов'язань, - вони вішають на Україну нові зобов'язання у вигляді "формули Штайнмаєра". І Руху Опору Капітуляції, і нам, і небайдужому народу дуже великою кров'ю, зусиллями довелося в грудні місяці долати опір влади, її капітуляційну політику, щоб припинити це божевілля. Але вони все одно взяли на себе це зобов'язання.
Зараз вони, (Зеленські), кажуть: ні, почекайте, ми вже будемо організовувати вибори на окупованих територіях. Які? Хто ці вибори збирається організовувати і виконувати? Написано: вибори виключно по українському законодавству і виключно такі,які відповідають стандартам ОБСЄ. Не може бути по стандартах ОБСЄ виборів на окупованих територіях за присутності окупаційних військ. Не може! Не може бути виборів, коли українські політичні сили, українські ЗМІ, українські органи влади, українська ЦВК не забезпечують захист вільного волевиявлення громадян. Читайте матеріальну частину. Замість цього вони, (Зеленські), пішли шукати миру в очах Путіна. Хочу розчарувати: ніякого миру в очах Путіна ви, (Зеленські), не побачите. Ви побачите ненависть до України, ви побачите бажання війни. Але він, (Зеленський), лише так бачить можливість захистити національні інтереси України», - наголосив п'ятий президент України Петро Порошенко.
за херовые вас украинцы подвесят за хер.
а если посерединке и не примут и подвесят.
А зєля поїде туди своїх сосен рекламувати, як ві теє робить останні тижні, катаючись по "городам і вєсям"? Якщо поїде, то я - за! Най кудись під Широкино з'їздить, поагітує... Для більшого ефекту може взяти з собою Фокіна, Кравчука, Сивоху... Ну і увесь той балаган, що дригав дупами та мудями на День Незалежності...
От таке шоу я б подивився із задоволенням!
как по ним голосовать по украинским законам???
Кайтесь, уроды!
Писец, он дебил или за таких нас держит....
Источник: https://censor.net/n3215973