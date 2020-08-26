Документ о выборах в ОРДЛО могут подготовить к следующему заседанию ТКГ, - Кравчук

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук рассчитывает, что парламентская рабочая группа наработает определенный документ к следующему заседанию ТКГ. При этом он пока не знает, какого характера должен быть этот документ.

Об этом Кравчук сказал в комментарии журналистам после заседания Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Заседание было очень конструктивным, очень глубоко депутаты анализировали ситуацию и рассмотрели мое обращение со всех сторон... Речь шла о том, что выборы обязательно состоятся, - тогда, когда для этого будут созданы соответствующие условия. Так, как записано: на контролируемой территории Украины", - рассказал Кравчук.

По его словам, "речь идет о подготовке специального закона, который бы позволил и обеспечил проведение выборов на демократических началах".

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"Сейчас комитеты... сошлись на том, что нужно создать рабочую группу, которая подготовит соответствующие предложения. На этом этапе говорить о том, что уже решен вопрос, преждевременно", - сказал Кравчук.

Соответствующая рабочая группа, добавил он, будет создана в ближайшие дни.

На вопрос, был ли от России ультиматум о проведении выборов на оккупированных территориях, Кравчук отметил: "В общем ультиматума не было никакого". "Никто ультиматум не ставил. А было высказано так конкретно, так жестко, но вопрос - выполняйте то, что подписали", - сказал он.

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На вопрос, возможен ли срыв переговоров в Минске, если Украина не выполнит требование о проведении местных выборов в ОРДЛО, глава делегации в ТКГ ответил: "Когда начнется заседание Трехсторонней контактной группы, у нас уже будет документ, я в настоящее время не знаю, какого характера, подготовленный рабочей группой. И мы скажем, по крайней мере, я скажу, снова повторю, что речь идет о демократическом парламенте Украины. Для того, чтобы принять документ, он должен всесторонне проанализировать и изучить на основании всех документов и законов, и Конституции Украины. Если это вас не устраивает, то предложите что-то другое. По крайней мере, это уже для меня будет основание опереться на что-то, что я не просто буду говорить заявления, слова, обещания, - я покажу соответствующий документ", - сказал Кравчук.

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На уточнение, успеет ли рабочая группа наработать такой документ к следующему заседанию ТКГ, он отметил: "Я надеюсь".