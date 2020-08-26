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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Документ о выборах в ОРДЛО могут подготовить к следующему заседанию ТКГ, - Кравчук

Документ о выборах в ОРДЛО могут подготовить к следующему заседанию ТКГ, - Кравчук

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук рассчитывает, что парламентская рабочая группа наработает определенный документ к следующему заседанию ТКГ. При этом он пока не знает, какого характера должен быть этот документ.

Об этом Кравчук сказал в комментарии журналистам после заседания Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Заседание было очень конструктивным, очень глубоко депутаты анализировали ситуацию и рассмотрели мое обращение со всех сторон... Речь шла о том, что выборы обязательно состоятся, - тогда, когда для этого будут созданы соответствующие условия. Так, как записано: на контролируемой территории Украины", - рассказал Кравчук.

По его словам, "речь идет о подготовке специального закона, который бы позволил и обеспечил проведение выборов на демократических началах".

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"Сейчас комитеты... сошлись на том, что нужно создать рабочую группу, которая подготовит соответствующие предложения. На этом этапе говорить о том, что уже решен вопрос, преждевременно", - сказал Кравчук.

Соответствующая рабочая группа, добавил он, будет создана в ближайшие дни.

На вопрос, был ли от России ультиматум о проведении выборов на оккупированных территориях, Кравчук отметил: "В общем ультиматума не было никакого". "Никто ультиматум не ставил. А было высказано так конкретно, так жестко, но вопрос - выполняйте то, что подписали", - сказал он.

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На вопрос, возможен ли срыв переговоров в Минске, если Украина не выполнит требование о проведении местных выборов в ОРДЛО, глава делегации в ТКГ ответил: "Когда начнется заседание Трехсторонней контактной группы, у нас уже будет документ, я в настоящее время не знаю, какого характера, подготовленный рабочей группой. И мы скажем, по крайней мере, я скажу, снова повторю, что речь идет о демократическом парламенте Украины. Для того, чтобы принять документ, он должен всесторонне проанализировать и изучить на основании всех документов и законов, и Конституции Украины. Если это вас не устраивает, то предложите что-то другое. По крайней мере, это уже для меня будет основание опереться на что-то, что я не просто буду говорить заявления, слова, обещания, - я покажу соответствующий документ", - сказал Кравчук.

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На уточнение, успеет ли рабочая группа наработать такой документ к следующему заседанию ТКГ, он отметил: "Я надеюсь".

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выборы (24722) Кравчук Леонид (1226) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+24
Документ о выборах в ОРДЛО могут подготовить к следующему заседанию ТКГ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2087
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26.08.2020 16:15
+22
Выборов в ОРДЛО вообще не должно быть ближайшие 20 лет!
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26.08.2020 16:23
+17
Згинь, нечистий.
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26.08.2020 16:15
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Документ о выборах в ОРДЛО могут подготовить к следующему заседанию ТКГ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2087
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26.08.2020 16:15 Ответить
Зєля! 😁
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26.08.2020 16:19 Ответить
Згинь, нечистий.
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26.08.2020 16:15 Ответить
Когда он сдохнет, предатель Украины
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26.08.2020 16:17 Ответить
От вперте! Уже і так чориюти прогули в пеклі пишуть. Має можливість ще по світі походити. Так ні, видно за прогули совість грище, тому і спішить так до пекла. Та винесуть і його, і його хазяїв з затинок, палаців і резиденцій так боляче, що мало хто витримає. А він - то вже точно ні.
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26.08.2020 16:18 Ответить
Ему зимой скользкие тротуары песочком из штанов посыпать, а оно всё туда же - в политику лезет, паразит.
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26.08.2020 16:20 Ответить
Документ о выборах в ОРДЛО могут подготовить к следующему заседанию ТКГ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1034
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26.08.2020 16:20 Ответить
Виляє хвостом.
Россію не влаштовує принципове "на контрольованій Україною теритроії". Він вважає що тут можливі зміни?
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26.08.2020 16:20 Ответить
навіщо готувати спеціальний закон якщо закон про вибори вже давно написаний
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26.08.2020 16:21 Ответить
Може включити в новий закон і вибори на території, що між Білоруссю і японськими Курилами? Також Україною не контролюється.
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26.08.2020 16:45 Ответить
це старе падло сьогодні сказало ,що вибори на Донбасі пройдуть коли будуть якісь ознаки української влади ... ось в тебе ознаки маразму на лице!
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26.08.2020 16:22 Ответить
ДНР и ЛНР подали заявки в НАТО выборы отменяются Гиркин президент Дырляндии...
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26.08.2020 16:22 Ответить
Выборов в ОРДЛО вообще не должно быть ближайшие 20 лет!
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26.08.2020 16:23 Ответить
ГЕЙКЛУБ
Документ о выборах в ОРДЛО могут подготовить к следующему заседанию ТКГ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9604
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26.08.2020 16:24 Ответить
Самый малый срок тут у Ющенко вырисовывается.
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26.08.2020 16:26 Ответить
Хорошее фото. Три подонка вместе.
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26.08.2020 16:32 Ответить
Гнида продажная Кравчук, подготовь себя
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26.08.2020 16:28 Ответить
Документ о выборах в ОРДЛО могут подготовить к следующему заседанию ТКГ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3706Документ о выборах в ОРДЛО могут подготовить к следующему заседанию ТКГ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8719Недавно дважды не судимому ФСБ РАБссии присвоило звание полковник....9 июля Индюку исполнилдось 70 лет....
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26.08.2020 16:28 Ответить
Документ о выборах в ОРДЛО могут подготовить к следующему заседанию ТКГ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3680
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26.08.2020 16:30 Ответить
Коммунняка Кравчук , мабуть , вирішив трошки бабла накосити , тільки не розуміє , що в труні відсутні кишені 🤣
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26.08.2020 16:30 Ответить
А границы вы закрыли под выборы,чтоб иностранные наблюдатели политики не приезжали?
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26.08.2020 16:30 Ответить
Стосовно виборів на Донбасі: Росія зобов'язана була ще в 2014-му році виконати мінські протоколи і віддати ОБСЄ контроль над неконтрольованим Україною кордоном - нагадав п'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко в спільному телеефірі "5 каналу", "Прямого" та "Еспресо" 24 серпня 2020р.
«...Виходить людина (від Зеленського - натяк на Кравчука) і каже: слухайте, в Мінських домовленостях сказано про те, що кордон переходить під контроль тільки в перший день виборів. А як до цього ми вибори будемо організовувати без контролю кордону? А, може, ви, (Зеленські), почитаєте Мінські домовленості? Бо Мінські домовленості - це не лише від 12 лютого 2015 року. Мінські домовленості - це і від 19 вересня, і від 5 вересня 2014-го року. І там записано, що Росія була зобов'язана одразу передати контроль над кордоном, але на перехідному етапі не Україні, а ОБСЄ. Більше того, ми під час моєї каденції на посаді Преидента зробили кроки, щоб українські митні пости, прикордонні пости функціонували на кожному пропускному пункті. І потрібно вимагати від Росії виконати ці домовленості.
Але вони, (Зеленські), заплющують на це очі; і замість того, щоб забезпечити виконання Росією взятих на себе зобов'язань, - вони вішають на Україну нові зобов'язання у вигляді "формули Штайнмаєра". І Руху Опору Капітуляції, і нам, і небайдужому народу дуже великою кров'ю, зусиллями довелося в грудні місяці долати опір влади, її капітуляційну політику, щоб припинити це божевілля. Але вони все одно взяли на себе це зобов'язання.
Зараз вони, (Зеленські), кажуть: ні, почекайте, ми вже будемо організовувати вибори на окупованих територіях. Які? Хто ці вибори збирається організовувати і виконувати? Написано: вибори виключно по українському законодавству і виключно такі,які відповідають стандартам ОБСЄ. Не може бути по стандартах ОБСЄ виборів на окупованих територіях за присутності окупаційних військ. Не може! Не може бути виборів, коли українські політичні сили, українські ЗМІ, українські органи влади, українська ЦВК не забезпечують захист вільного волевиявлення громадян. Читайте матеріальну частину. Замість цього вони, (Зеленські), пішли шукати миру в очах Путіна. Хочу розчарувати: ніякого миру в очах Путіна ви, (Зеленські), не побачите. Ви побачите ненависть до України, ви побачите бажання війни. Але він, (Зеленський), лише так бачить можливість захистити національні інтереси України», - наголосив п'ятий президент України Петро Порошенко.
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26.08.2020 16:34 Ответить
Контору Путлера спалил Чуркин на звседании СовБеза ООН зачитав письмо дважды не судимого на Весь Мир в прямой трансляции....4 марта 2014 года....Путлер введи....такого позорного Саморазоблачения не знал Мир ни до ни после Чуркина...
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26.08.2020 16:35 Ответить
Документ о выборах в ОРДЛО могут подготовить к следующему заседанию ТКГ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8649Документ о выборах в ОРДЛО могут подготовить к следующему заседанию ТКГ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6321
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26.08.2020 16:38 Ответить
хорошие (для Украины) предложения не примут.
за херовые вас украинцы подвесят за хер.
а если посерединке и не примут и подвесят.
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26.08.2020 16:35 Ответить
https://images.cnscdn.com/images/9/6/e/2/96e2f25a6f8e51a43bde98bc332bf877/original.jpgГлава украинской делегации согласовывает выборы в ЛДНР,как то не при родне это выглядываетhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=1243000149385405&set=p.1243000149385405&type=3&av=100010262946037&eav=AfYqEF6ILo5Nismpye_3fBA0YgCaX6UWhBXRrGmQj3RttJQDIpZUJV9q0ekpz3PNrw4&__cft__[0]=**************************************************************************-LsPt4wR0K05lrlZzPsPvFvoMW1f2NiDxoVdVO9xzMZ5gbt6J47V2TsUUINp_WIXooN3sY04nSBtOu4UbjPEbXY4PuAyTFShBYM8eJgm92e2bJXp0zXeXr_VAkzI36T8z3tuWFKGy-nXzesvcPQk9DtMglG1dhZZ600g&__tn__=R]-R Документ о выборах в ОРДЛО могут подготовить к следующему заседанию ТКГ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 30
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26.08.2020 16:35 Ответить
Как в это говно Кравчук только влез?
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26.08.2020 16:39 Ответить
Потому что сам гавно - потому и влезло падло...
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26.08.2020 16:51 Ответить
Упрямый анахронизм.
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26.08.2020 16:36 Ответить
"речь идет о подготовке специального закона, который бы позволил и обеспечил проведение выборов на демократических началах" Источник: https://censor.net/n3215973

А зєля поїде туди своїх сосен рекламувати, як ві теє робить останні тижні, катаючись по "городам і вєсям"? Якщо поїде, то я - за! Най кудись під Широкино з'їздить, поагітує... Для більшого ефекту може взяти з собою Фокіна, Кравчука, Сивоху... Ну і увесь той балаган, що дригав дупами та мудями на День Незалежності...
От таке шоу я б подивився із задоволенням!
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26.08.2020 16:36 Ответить
Документ о выборах в ОРДЛО могут подготовить к следующему заседанию ТКГ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5880Документ о выборах в ОРДЛО могут подготовить к следующему заседанию ТКГ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6365
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26.08.2020 16:41 Ответить
Смотри Кравчук, это может быть приговор тебе и ЗЕленой стае!
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26.08.2020 16:44 Ответить
Блин..что-то санитары из дурдома задерживаются - никак его не заберут на клистир....
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26.08.2020 16:45 Ответить
Требования РАБссии аллогичны...и ДЕБИЛЬНЫ ...если раздали РАБссиянские паспорта в ОРДЛО то причем здесь Украина?
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26.08.2020 16:46 Ответить
Право голоса теряется автоматически,поскольку не гражданин Украины...
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26.08.2020 16:49 Ответить
а что делать с руцкими паспортами у большей половины младонедорецпублик????
как по ним голосовать по украинским законам???
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26.08.2020 16:55 Ответить
Эта старая падла Кравчук никак не угомонится с выборами в ЛуГандоне.
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26.08.2020 16:57 Ответить
Документ про вибори в ОРДЛО можуть підготувати до наступного засідання ТКГ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8954Документ про вибори в ОРДЛО можуть підготувати до наступного засідання ТКГ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1451
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26.08.2020 17:06 Ответить
Кравчук заслуговує гиляку!
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26.08.2020 17:08 Ответить
Фактически подавляющее большинство украинцев потеряли, забыли о комуняках, можно сказать утилизировали прошлое, чтобы не мешало идти Украине в Европу, и тут неожиданно к власти пришел глубоко законсперированный под клоуна, комуняка молодой генерации, и началась системная сдача интересов Украины кремлевскому авторитету, бесу путлеру, при содейсвии старой генерации комуняк, типа кравчука и фокина.
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26.08.2020 17:13 Ответить
Т.е. ЗЕ всеми силами старается легализовать террористов в Украине.
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26.08.2020 17:53 Ответить
Ти старий маразматик, які вибори ? Дах геть поїхав ? Відчуваю, своєю смертю не вмреш. Геть на пенсію, перди по-тихеньку, людям не мороч голови.
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26.08.2020 18:07 Ответить
И какие-то сволочи за эту падаль в 91 голосовали... Они же потом за кучму...
Кайтесь, уроды!
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26.08.2020 18:15 Ответить
Кравчук так спешит сдать Украину аж с трусов выскакивает.. Наверное боится не дожить, возраст однако,... А там в мафиозной банде Кремля и ОПЗЖопса как у киллеров.. заказ принял должен сделать или ответка.. Вот старик из последних сил и совершает свое гнусное дело..
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26.08.2020 18:25 Ответить
О чем речь? Сказано же - вывод войск и вооружений путлеровцев и контроль границы- потом выборы!
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26.08.2020 18:42 Ответить
Так а навіщо тоді мусолити ще якийсь закон про спецвибори? Навіщо координаційна рада, платформа примирення, закон Штангельциркуля? Стояли би і надалі твердо на своїх позиціях, а не на "лапках" як цуцики.
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26.08.2020 19:01 Ответить
На вопрос, был ли от России ультиматум о проведении выборов на оккупированных территориях, Кравчук отметил: "В общем ультиматума не было никакого". "Никто ультиматум не ставил. А было высказано так конкретно, так жестко, но вопрос - выполняйте то, что подписали", - сказал он.
Писец, он дебил или за таких нас держит....

Источник: https://censor.net/n3215973
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26.08.2020 19:11 Ответить
Твари.
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26.08.2020 22:14 Ответить
Лучше подготовь себе памперсы старый урод они тебе еще ни раз пригодятся
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27.08.2020 00:17 Ответить
 
 