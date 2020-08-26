Швеция усиливает военное присутствие в Балтийском море из-за РФ и ситуации в Беларуси
Швеция увеличивает свое военное присутствие в Балтийском море из-за опасений по поводу повышенной активности России в регионе и напряженности в Беларуси после президентских выборов.
Об этом сообщает "Рейтер", передает Цензор.НЕТ.
Страна усилила военно-морскую разведку на Балтике, также усиливается военное присутствие на стратегическом острове Готланд, который находится в прямой досягаемости от российского Калининграда.
"Решение перейти к более высокому уровню готовности и скорректировать положение сил было обусловлено не одним фактором, а общей оценке текущей ситуации", - заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист.
Вооруженные силы Швеции сказали, что военная активность России и западных стран в Балтийском море достигла масштабов, которые не наблюдались со времен холодной войны.
Военные Швеции рассказали, что риски нападения на Швецию - близкого союзника НАТО - небольшие, но все же страна нуждается в повышенном уровне готовности из-за неопределенной ситуации в регионе.
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солдатморяков НАТО.
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