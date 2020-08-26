РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10496 посетителей онлайн
Новости
2 355 17

Швеция усиливает военное присутствие в Балтийском море из-за РФ и ситуации в Беларуси

Швеция усиливает военное присутствие в Балтийском море из-за РФ и ситуации в Беларуси

Швеция увеличивает свое военное присутствие в Балтийском море из-за опасений по поводу повышенной активности России в регионе и напряженности в Беларуси после президентских выборов.

Об этом сообщает "Рейтер", передает Цензор.НЕТ.

Страна усилила военно-морскую разведку на Балтике, также усиливается военное присутствие на стратегическом острове Готланд, который находится в прямой досягаемости от российского Калининграда.

"Решение перейти к более высокому уровню готовности и скорректировать положение сил было обусловлено не одним фактором, а общей оценке текущей ситуации", - заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист.

Вооруженные силы Швеции сказали, что военная активность России и западных стран в Балтийском море достигла масштабов, которые не наблюдались со времен холодной войны.

Военные Швеции рассказали, что риски нападения на Швецию - близкого союзника НАТО - небольшие, но все же страна нуждается в повышенном уровне готовности из-за неопределенной ситуации в регионе.

Читайте также: Присутствие сил США выросло в Польше, странах Балтии, Румынии, - Столтенберг

Беларусь (7888) Балтия (352) россия (95372) Швеция (998)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+2
Давно пора!
показать весь комментарий
26.08.2020 16:31
+2
Во дають, що буде робити біларуський флот?
показать весь комментарий
26.08.2020 16:33
+2
Ну что гейропейцы, допрыгались. Пересрали когда над головой нависла перспектива росийскых ядерных ракет и самолетов в центре Европы. А ведь в 2014 могли Рашку всем миром раздавить как собачье дерьмо сапогом. Но все выбрали миролюбие.
показать весь комментарий
26.08.2020 16:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Давно пора!
показать весь комментарий
26.08.2020 16:31 Ответить
Если украинци не предадут то может Полтавой и не закончится!
показать весь комментарий
26.08.2020 17:29 Ответить
Нырнет ***** за амфорой - а со дна смотрят внимательные глаза солдат моряков НАТО.
показать весь комментарий
26.08.2020 16:33 Ответить
Во дають, що буде робити біларуський флот?
показать весь комментарий
26.08.2020 16:33 Ответить
Так Лукашенко думает что даст команду и будут всех бамбить... та хер там. Они будут как украинци в 14году!
показать весь комментарий
26.08.2020 17:30 Ответить
Ну что гейропейцы, допрыгались. Пересрали когда над головой нависла перспектива росийскых ядерных ракет и самолетов в центре Европы. А ведь в 2014 могли Рашку всем миром раздавить как собачье дерьмо сапогом. Но все выбрали миролюбие.
показать весь комментарий
26.08.2020 16:34 Ответить
А что изменилось с 2014 года? Новые гиперпупер ракеты русня освоила? Вы верите?
показать весь комментарий
26.08.2020 17:50 Ответить
Nebolsaja u nix armija vsego ciut bolse 20 tysiac soldat,no vooruzenyje u nix xoroseje.Samolioty 5 pokolenyje toze skoro budet u nix
показать весь комментарий
26.08.2020 17:10 Ответить
Во дают. Беларусь - морская держава! Швеція посилює військову присутність у Балтійському морі через РФ і ситуацію в Білорусі - Цензор.НЕТ 2449
показать весь комментарий
26.08.2020 17:20 Ответить
Ура! Мы ломим,гнутся шведы! (с) А.С.Пушкин
показать весь комментарий
26.08.2020 18:05 Ответить
Вот это нейтральное государство. Молодца. А то у нас все ведут разговоры о Швейцарии.
показать весь комментарий
26.08.2020 18:16 Ответить
У Швейцарии одна из самых сильных армий мира, если ты не вкурсе. За сутки под ружье становится 1 млн человек, а за двое - уже 2,5 млн. Все мужчины от 18 до 55 воееннообязанные, у каждого дома комплект формы и автомат. И сборы раз в полгода.
Гитлер забздел нападать на Швейцарию. И даже поставлял ей самолеты и другое вооружение по требованию
показать весь комментарий
28.08.2020 11:26 Ответить
О самообороне Швейцарии я в курсе, с этим согласен.. Да и местность там позволяет вести успешные оборонительные бои. Хотя смотря с какой силой столкнутся. ( опыта военных действий у нее, а количество не всегда имеет решающий фактор) Да на нее и нападать то ни кто не собирается , слишком там много бабок всех заинтересованных сторон. Ну а про "гитлер забсдел",, это вы шутите.. или немного не в себе .. Неделя и Швейцария была бы оккупирована, только оно не нужно было. Она была в полном кольце стран Оси, как и в первую мировую в окружении воюющих стран. И то что эта беда их минула, это чисто бабки и "площадка" для темных делишек и переговоров.
показать весь комментарий
28.08.2020 11:33 Ответить
Дуже важлива заява. Якщо Швеція змушена політикою паРаші повернутися до заходів своєї безпеки, як у часи існування СРСР, то це щось значить. Але часи помінялися. Швеція з іі можливостями в НАТО без найменших зусиль може взяти контроль Балтійського моря від о. Готланд до порту Лієпая (Латвія). Це відстань менше ніж 116 миль (менше 190 км). На Готланді розташовані авіаційні та корабельні бази. В Лієпаї була одна з найпотужніших баз ВМФ СРСР на Балтиці з базуванням надводних кораблів і 14-ї ескадри підводних човнів. Отже, де розмістити сили проти паРаші спеціалісти НАТО там знайдуть дуже швидко. І, доречі, аєродром там теж є. Тяжкі літаки там не сядуть, а легкі - без найменших проблем. Від Лієпаї до Паланги (Литва) - 60 км, приблизно стільки - до Клайпеди. По Куршській косі до Калінінграду - рукою подати. У мене запитання до кацапів і до їх керівництва - ви кого намагаєтесь залякати своїми вилами та граблями, уроди? От і у шведів урвався терпець. Мені цікаво, на що розраховує паРаша? Наприклад, шведи почали програму 100-відсоткової пересадки своїх водіїв авто на електромобілі. Це ДЕРЖАВНА програма. А подивіться на цю лягушачу Мацьковію, вони скоро в столиці до сортирів повернуться. Це ж не країна, а суцільний пипець. І вони бажають цей пипець насадити кийками поліцаїв в 21-му ст???? Ідіоти!!!!
показать весь комментарий
26.08.2020 22:13 Ответить
Просто в Чухляндії скопився надлишок ідіотів які хочуть або вмерти або стати каліками - ось руки і чешуться
показать весь комментарий
27.08.2020 19:57 Ответить
 
 