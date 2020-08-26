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Начальник академии о майоре, сбившем курсанток: Стыдно, что не смог разглядеть настоящее лицо военнослужащего

Начальник академии о майоре, сбившем курсанток: Стыдно, что не смог разглядеть настоящее лицо военнослужащего

Начальник Украинской военно-медицинской академии Валерий Савицкий заявил, что майор Владимир Холодный, совершивший наезд на курсанток академии, не был преподавателем и перевелся в заведение только в июле.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он сообщил на брифинге.

"Мне стыдно как руководителю, что я за хорошими служебными рекомендациями, за наградами за участие в АТО не смог разглядеть настоящее лицо военнослужащего, который совершил этот наезд", - заявил Савицкий.

По его словам, этот мужчина не был преподавателем академии. "Он не преподаватель, он офицер управления, приступил к исполнению своих обязанностей буквально в том месяце (в июле - ред.), Перевелся к нам в академию. До этого он служил в других местах", - сказал руководитель вуза.

Савицкий также назвал офицера - это майор Владимир Холодный.

Напомним, 25 августа на территории военного колледжа в Киеве на улице Зоологической нетрезвый майор Владимир Холодный совершил наезд на трех девушек-курсанток, которые приехали в заведение за формой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ДТП с курсантками в Киеве: двум девушкам ампутировали ноги

Автор: 

курсанты (158) наезд (29) военнослужащие (6102)


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Топ комментарии
+15
Как тут не будешь бухать, когда по телику такое показывают?
Начальник академии о майоре, сбившем курсанток: Стыдно, что не смог разглядеть настоящее лицо военнослужащего - Цензор.НЕТ 1336
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26.08.2020 16:44
+14
Ось тільки не треба про АТО. Боїться за своє місце цей Савицький?

Як можна не знати, що на території йдуть ПОПОЙКИ? Не сам же той майор пив!
І не тільки є паперові характеристики. Не міг не знати цей Савицький, яким є той майор. Розвідка є працює!
САвицького зняти з посади. Може сам і пив з майором. Впаяти начальнику років 3, щоб знав, як п*яницьке бортелло прикривати в академії.
А майору відірвати ногу й...випустити. Треба ж бути гуманними.
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26.08.2020 16:49
+11
Скільки вже можна бухати? Ми ж показуємо.що московити бухарі.Алкоголь,це зло.
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26.08.2020 16:42
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Правила форума Совет форумчан
Скільки вже можна бухати? Ми ж показуємо.що московити бухарі.Алкоголь,це зло.
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26.08.2020 16:42 Ответить
Как тут не будешь бухать, когда по телику такое показывают?
Начальник академии о майоре, сбившем курсанток: Стыдно, что не смог разглядеть настоящее лицо военнослужащего - Цензор.НЕТ 1336
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26.08.2020 16:44 Ответить
https://censor.net/user/447490 Не маніпулюйте.Зелене блювотиння,є зелене блювотиння.Але в нас ну дуже багато бухарів.
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26.08.2020 16:46 Ответить
Та это понятно, шо багато бухарів. Шо ж тут поробиш. Но после просмотра такого "парада" даже нормальному человеку захочется нажраться, проспаться и шоб это оказалось страшным сном. Но увы это не сон, это печальная реальность...
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26.08.2020 16:50 Ответить
https://censor.net/user/447490 А до того не було такого? Це маніпуляція,з вашої сторони.
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26.08.2020 16:54 Ответить
Про телебачення я не даремно написав. Ви уявляєте людину-офіцера, якому всю незалежність України канал Г+Г у мозок впарює якусь парашу? Думаєте це не минуло даремно? Вони сядуть у вихідний день і замість того, щоб зайнятися чимось корисним - будуть бухать під квартал і уміляцца зеленським. Враховуючи те, що вояки, особливо які пройшли совєцку шкілу і так ******* махнуть рюмаху-дві-літр, то якщо сюди ще втиснути кацапську пропаганду і бидло-шоу, то це взагалі вибухова суміш лайна 😢 я знаю ментів і деяких вояків, ще і кантужених, то вони є таке російське слово яке Нємцов сказав про пуйла. Це такий прикметник, але я тут на лайку перехожу дуже рідко...
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26.08.2020 20:10 Ответить
боже, шо це таке і звідкіля?
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26.08.2020 16:49 Ответить
Це супер зірка, партнерка Влада Вигрібної Ями по "Танцях з зірками", яка уступила перемогу зеленському в першому сезоні цього гівно-шоу, мабуть значала шо він стане презедентом
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26.08.2020 16:54 Ответить
Ця? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0 https://uk.wikipedia.org/wiki/Могилевська_Наталія_Олексіївна
"в 45 баба ягодка опять"
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26.08.2020 18:07 Ответить
який жах!!
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26.08.2020 18:55 Ответить
ага, только не всем сухофрукт по зубам...
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26.08.2020 19:40 Ответить
Оце діло! Не то шо... Ну ви розумієте...
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26.08.2020 17:03 Ответить
Для мене це страшно, а для підлоги це взагалі виглядає жахливо.
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26.08.2020 17:42 Ответить
Волосатый
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26.08.2020 16:44 Ответить
Те, що майор є алкоголіком його керівник знав.
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26.08.2020 16:44 Ответить
Ось тільки не треба про АТО. Боїться за своє місце цей Савицький?

Як можна не знати, що на території йдуть ПОПОЙКИ? Не сам же той майор пив!
І не тільки є паперові характеристики. Не міг не знати цей Савицький, яким є той майор. Розвідка є працює!
САвицького зняти з посади. Може сам і пив з майором. Впаяти начальнику років 3, щоб знав, як п*яницьке бортелло прикривати в академії.
А майору відірвати ногу й...випустити. Треба ж бути гуманними.
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26.08.2020 16:49 Ответить
ні краще те що між ногами... а може там вже і нема що відривати??
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26.08.2020 16:53 Ответить
тресть в ато все святые и такую херню сотворить не могут?
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26.08.2020 17:20 Ответить
рекомендации, награды и т.п. в мафиозном государстве имеют вес?
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26.08.2020 16:55 Ответить
В https://www.mil.gov.ua/ Минобороны подтвердили, что участником ДТП был начальник курса факультета подготовки военных врачей Украинской военно-медицинской академии.
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26.08.2020 16:58 Ответить
В ЧНУ нема медичної кафедри, може медакадемія?
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26.08.2020 17:13 Ответить
а чего ты не записал и не сделал ролик? или он мог вна суд подать за типо разглашение данных и на защиту бла-бла-бла и делового достоинства?)
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26.08.2020 17:14 Ответить
Здається, то жінка чи дівчина.
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26.08.2020 17:17 Ответить
та яка різниця як вже видалив комент?
якщо здається, то попи рекомендують позолотити їм руку и порозмахувати руками)
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26.08.2020 17:24 Ответить
Начальник академии о майоре, сбившем курсанток: Стыдно, что не смог разглядеть настоящее лицо военнослужащего... Тебе должно быть стыдно еще когда разрешил на территории ставить личный транспорт и закрывал глаза на пьянство офицеров!
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26.08.2020 17:02 Ответить
постсовкова армія..

Бухали і бухають.
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27.08.2020 10:14 Ответить
Так он без водки жить не может.
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26.08.2020 17:06 Ответить
думаете шо "по пьяни" калеками поделал? это на перекрестке можно вьехать "случайно " в толпу! на закрытой территории - только специально!!!
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26.08.2020 17:12 Ответить
мог педали перепутать, но я бы не поверил в это, будь судьей то. а нажраться мог шо напр. шото случилось, а так пить только на НГ и в честь смерти одного раввина 2000 лет взад)
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26.08.2020 17:16 Ответить
Понять и простить?
Законы существуют для того, что бы их исполнять.
Это и героев войны касается.
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26.08.2020 17:45 Ответить
Какой там герой, я вас умоляю? Видели мы таких героев, которые ехали на Донбасс побухать в 50 км от передка две недели, а потом получали корочку УБД, не понюхав даже пороха. Это МУСОРА. Этим всё сказано.
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26.08.2020 21:03 Ответить
риступил к исполнению своих обязанностей буквально в том месяце (в июле - ред.), Перевелся к нам в академию. До этого он служил в других местах", - сказал руководитель вуза. Источник: https://censor.net/n3215983
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26.08.2020 17:22 Ответить
Или все куда прозаичнее: начальник академии, просто собутыльник этого дебила.
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26.08.2020 17:44 Ответить
Чому в Києві (!) при мінімальній тривалості транспортування і наявності усіх без винятків ресурсів дівчатам не зуміли зберегти ноги? Така карма може трапитися тільки з медиками (завжди найгірший сценарій). Хіба подонок розчавив бампером з розгону усім трьом ноги об стіну?! Принаймні на протезування їх треба відправити за кордон. Маю надію, що дівчата зможуть не тільки працювати за фахом, але й це не зруйнує їх особисте життя.
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26.08.2020 17:51 Ответить
https://www.facebook.com/vskholodniy

Начальник Военно-медицинской академии Валерий Савицкий сообщил, что за рулем Toyota Prius, который въехал в девушек, находился начальник курса факультета подготовки военных врачей майор Владимир Холодный.
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26.08.2020 18:55 Ответить
они и поступили на этот факультет...
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26.08.2020 20:40 Ответить
ублюдка- майора.., застрелить бы, да только ноги девчёнкам уже не вернёшь.
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26.08.2020 21:42 Ответить
Жах.
Лікар-кат.
Чому він міг навчити студентів ?
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27.08.2020 01:01 Ответить
 
 