Начальник академии о майоре, сбившем курсанток: Стыдно, что не смог разглядеть настоящее лицо военнослужащего
Начальник Украинской военно-медицинской академии Валерий Савицкий заявил, что майор Владимир Холодный, совершивший наезд на курсанток академии, не был преподавателем и перевелся в заведение только в июле.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он сообщил на брифинге.
"Мне стыдно как руководителю, что я за хорошими служебными рекомендациями, за наградами за участие в АТО не смог разглядеть настоящее лицо военнослужащего, который совершил этот наезд", - заявил Савицкий.
По его словам, этот мужчина не был преподавателем академии. "Он не преподаватель, он офицер управления, приступил к исполнению своих обязанностей буквально в том месяце (в июле - ред.), Перевелся к нам в академию. До этого он служил в других местах", - сказал руководитель вуза.
Савицкий также назвал офицера - это майор Владимир Холодный.
Напомним, 25 августа на территории военного колледжа в Киеве на улице Зоологической нетрезвый майор Владимир Холодный совершил наезд на трех девушек-курсанток, которые приехали в заведение за формой.
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"в 45 баба ягодка опять"
Як можна не знати, що на території йдуть ПОПОЙКИ? Не сам же той майор пив!
І не тільки є паперові характеристики. Не міг не знати цей Савицький, яким є той майор. Розвідка є працює!
САвицького зняти з посади. Може сам і пив з майором. Впаяти начальнику років 3, щоб знав, як п*яницьке бортелло прикривати в академії.
А майору відірвати ногу й...випустити. Треба ж бути гуманними.
якщо здається, то попи рекомендують позолотити їм руку и порозмахувати руками)
Бухали і бухають.
Законы существуют для того, что бы их исполнять.
Это и героев войны касается.
Начальник Военно-медицинской академии Валерий Савицкий сообщил, что за рулем Toyota Prius, который въехал в девушек, находился начальник курса факультета подготовки военных врачей майор Владимир Холодный.
Лікар-кат.
Чому він міг навчити студентів ?