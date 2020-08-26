Начальник академии о майоре, сбившем курсанток: Стыдно, что не смог разглядеть настоящее лицо военнослужащего

Начальник Украинской военно-медицинской академии Валерий Савицкий заявил, что майор Владимир Холодный, совершивший наезд на курсанток академии, не был преподавателем и перевелся в заведение только в июле.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он сообщил на брифинге.

"Мне стыдно как руководителю, что я за хорошими служебными рекомендациями, за наградами за участие в АТО не смог разглядеть настоящее лицо военнослужащего, который совершил этот наезд", - заявил Савицкий.

По его словам, этот мужчина не был преподавателем академии. "Он не преподаватель, он офицер управления, приступил к исполнению своих обязанностей буквально в том месяце (в июле - ред.), Перевелся к нам в академию. До этого он служил в других местах", - сказал руководитель вуза.

Савицкий также назвал офицера - это майор Владимир Холодный.

Напомним, 25 августа на территории военного колледжа в Киеве на улице Зоологической нетрезвый майор Владимир Холодный совершил наезд на трех девушек-курсанток, которые приехали в заведение за формой.

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