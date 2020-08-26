РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10486 посетителей онлайн
Новости Вступительная кампания
2 664 16

Право, менеджмент и филология - самые популярные специальности вступительной кампании этого года, - Минобразования

Право, менеджмент и филология - самые популярные специальности вступительной кампании этого года, - Минобразования

Министерство образования и науки Украины зарегистрировало более одного миллиона электронных заявлений на поступление в учреждения высшего образования для получения степени бакалавра и магистра на основе полного общего среднего образования.

Самыми популярными специальностями оказались право, менеджмент и филология, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

"Во время вступительной кампании через систему ЕДЕБО электронные заявления подали почти 191 тыс. абитуриентов, что на 25 тыс. больше, чем в прошлом году. Обусловлено это тем, что в этом году в целом большее количество выпускников школ и расширен перечень категорий поступающих, которые перешли на электронный формат подачи заявлений", - говорится в сообщении МОН.

Поступающие активно выбирали правовые, управленческие, гуманитарные и IT-специальности. Так, в топ-10 по количеству поданных заявлений также вошла учительская специальность - "Среднее образование", а в топ-10 вузов - Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за карантина вступительную кампанию в заведения профобразования продлили до ноября, - Минобразования

Топ-10 специальностей по количеству поданных заявлений:

  • Право - 116 689;
  • Менеджмент - 92 147;
  • Филология - 76 708;
  • Компьютерные науки - 63 410;
  • Среднее образование - 62 676;
  • Экономика - 50 841;
  • Инженерия программного обеспечения - 47 038;
  • Финансы, банковское дело и страхование - 46 844;
  • Психология - 43791;
  • Маркетинг - 42379.

Также читайте: Для абитуриентов с оккупированного Донбасса и из Крыма продлили срок для вступления в вузы на бюджет, - Минобразования

Топ-10 самых популярных вузов по количеству поданных заявлений:

  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 56 336;
  • Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 46 714;
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко - 46 268;
  • Национальный университет "Львовская политехника" - 42 451;
  • Киевский национальный торгово-экономический университет - 40 818;
  • Национальный авиационный университет - 33 056;
  • Государственное высшее учебное заведение "Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана" - 27 775;
  • Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина - 27 625;
  • Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова - 23 541;
  • Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины - 22 013.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский на встрече с выпускниками, набравшими максимальные баллы на ВНО: Мы должны сделать все, чтобы уговорить вас остаться в Украине. ФОТОрепортаж

В МОН отметили, что поступающие узнают, получили ли рекомендацию на обучение на места государственного или регионального заказа, 27 августа. Напротив заявления, по которому будет рекомендация на бюджет, статус изменится на "Рекомендовано к зачислению". У тех абитуриентов, которые не получат никакой рекомендации на бюджет 27 августа, статус напротив всех заявлений останется "Допущен к конкурсу". Все эти заявления автоматически участвуют в конкурсе на контракт.

Напомним, 13 августа стартовал прием электронных заявлений на поступление в вузы на бакалавра (сквозного магистра) после 11 классов.

Автор: 

вступительная кампания (288) вуз (905) Минобразования (1735) абитуриент (147)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+2
Так Ви ж всїх докупи змішали. Як на мене тут немає аж ніякої політики.
показать весь комментарий
26.08.2020 17:10
+1
Ну наукой тут и не пахнет, инженеров нет, страна скатывается все ниже и ниже.
показать весь комментарий
26.08.2020 17:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
филология? серйозна? зебилы ж книжек не читают
показать весь комментарий
26.08.2020 16:56 Ответить
Вас на зебілах клинить? Тут взагалі то про дітей мова.
показать весь комментарий
26.08.2020 17:02 Ответить
яблуко від яблуньки, ну ви самі знаєте
показать весь комментарий
26.08.2020 17:04 Ответить
Так Ви ж всїх докупи змішали. Як на мене тут немає аж ніякої політики.
показать весь комментарий
26.08.2020 17:10 Ответить
Там, де погано українцям і Україні, одразу з'являються пэдрики і дуже цьому радіють
показать весь комментарий
26.08.2020 19:36 Ответить
Идут преимущественно бабы, возможная стажировка за границей, а там одним местом зацепиться и остаться всё достаточно цинично.
показать весь комментарий
26.08.2020 19:32 Ответить
А медики? Или там одни арабы???
показать весь комментарий
26.08.2020 17:02 Ответить
Ось рейтинговий список у Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького (кращий медичний ВНЗ України) - https://abit-poisk.org.ua/rate2020/direction/744945 Дивіться - який там конкурсний бал (перші сім - то пільговики за квотами). 200 - це максимально можливий, більше не може бути, в принципі.
показать весь комментарий
26.08.2020 19:14 Ответить
Пока выучатся ситуация с занятостью изменится.Самые выгодная специальность- мехмат в Университетах.Порошенко точно не станешь,но и диабет не заработаешь.
показать весь комментарий
26.08.2020 17:11 Ответить
Ну наукой тут и не пахнет, инженеров нет, страна скатывается все ниже и ниже.
показать весь комментарий
26.08.2020 17:17 Ответить
Колишній однокласник мого сина, який на ЗНО ледве перевалив за порогові 100 балів з усіх предметів, проходить на теплоенергетику, сантехніку і вентиляцію, промислове і цивільне будівництво і ще кудись.
показать весь комментарий
26.08.2020 19:28 Ответить
1. непопулярные специальности, конкурс минимален
2. отучат абы как, украинское инженерное образование смехотворно в 21 веке
3. на выходе получится такой себе "специалист"
показать весь комментарий
26.08.2020 22:55 Ответить
Філологія здивувала.
показать весь комментарий
26.08.2020 17:18 Ответить
Раньше хотели стать юристами и экономистами, а ещё раньше мальчики - бандитами, а девочки валютными проститутками. Как быстро летит время.
показать весь комментарий
26.08.2020 17:36 Ответить
похоже перечислены специальности, суммарно объемлющие 73% абитуриентов.

Филология? Серьёзно?
показать весь комментарий
26.08.2020 22:53 Ответить
Для розуміння катастрофічності ситуації.
Це дані за минулий рік.
Перших п'ятнадцять:

(081) ПРАВО 66875
(035) ФІЛОЛОГІЯ 65505
(073) МЕНЕДЖМЕНТ 52281
(122) КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ 38369
(014) СЕРЕДНЯ ОСВІТА 38054
(061) ЖУРНАЛІСТИКА 30504
(051) ЕКОНОМІКА 28622
(053) ПСИХОЛОГІЯ 27992
(121) ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 26659
(242) ТУРИЗМ 25386
(222) МЕДИЦИНА 24779
(075) МАРКЕТИНГ 22912
(072) ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ 22483
(241) ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА 20171
(291) МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ 20155
Останні тридцять шість(менше тисячі заяв):
(152) МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА 981
(144) ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА 972
(104) ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯ 948
(272) АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ 945
(134) АВІАЦІЙНА ТА РАКЕТНО-КОСМІЧНА ТЕХНІКА 935
(183) ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 834
(212) ВЕТЕРИНАРНА ГІГІЄНА, САНІТАРІЯ І ЕКСПЕРТИЗА 755
(206) САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО 723
(184) ГІРНИЦТВО 693
(261) ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА 692
(027) МУЗЕЄЗНАВСТВО, ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВО 678
(202) ЗАХИСТ І КАРАНТИН РОСЛИН 662
(256) НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА 623
(207) ВОДНІ БІОРЕСУРСИ ТА АКВАКУЛЬТУРА 617
(132) МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО 614
(142) ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ 558
(203) САДІВНИЦТВО ТА ВИНОГРАДАРСТВО 491
(273) ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ 478
(173) АВІОНІКА 452
(136) МЕТАЛУРГІЯ 445
(194) ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО, ВОДНА ІНЖЕНЕРІЯ ТА ВОДНІ ТЕХНОЛОГІЇ 441
(182) ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 405
(187) ДЕРЕВООБРОБНІ ТА МЕБЛЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ 353
(112) СТАТИСТИКА 328
(011) ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 322
(143) АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА 310
(041) БОГОСЛОВ'Я 216
(135) СУДНОБУДУВАННЯ 182
(031) РЕЛІГІЄЗНАВСТВО 131
(229) ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ`Я 97
(251) ДЕРЖАВНА БЕЗПЕКА 92
(145) ГІДРОЕНЕРГЕТИКА 41
(255) ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА 9
(252) БЕЗПЕКА ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ 0
(253) ВІЙСЬКОВЕ УПРАВЛІННЯ 0
(254) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬК (СИЛ) 0


Ну і ще пара цифр за минулий рік, для порівняння

(024) ХОРЕОГРАФІЯ 1553

(111) МАТЕМАТИКА 1345
(171) ЕЛЕКТРОНІКА 1343

(017) ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 8091

(034) КУЛЬТУРОЛОГІЯ 5324
(192) БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ 5009
(201) АГРОНОМІЯ 4758

(133) ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ 3478

Як тобі таке, Ілон Маск?
показать весь комментарий
27.08.2020 09:30 Ответить
 
 