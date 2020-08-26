Право, менеджмент и филология - самые популярные специальности вступительной кампании этого года, - Минобразования

Министерство образования и науки Украины зарегистрировало более одного миллиона электронных заявлений на поступление в учреждения высшего образования для получения степени бакалавра и магистра на основе полного общего среднего образования.

Самыми популярными специальностями оказались право, менеджмент и филология, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

"Во время вступительной кампании через систему ЕДЕБО электронные заявления подали почти 191 тыс. абитуриентов, что на 25 тыс. больше, чем в прошлом году. Обусловлено это тем, что в этом году в целом большее количество выпускников школ и расширен перечень категорий поступающих, которые перешли на электронный формат подачи заявлений", - говорится в сообщении МОН.

Поступающие активно выбирали правовые, управленческие, гуманитарные и IT-специальности. Так, в топ-10 по количеству поданных заявлений также вошла учительская специальность - "Среднее образование", а в топ-10 вузов - Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова.

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Топ-10 специальностей по количеству поданных заявлений:

Право - 116 689;

Менеджмент - 92 147;

Филология - 76 708;

Компьютерные науки - 63 410;

Среднее образование - 62 676;

Экономика - 50 841;

Инженерия программного обеспечения - 47 038;

Финансы, банковское дело и страхование - 46 844;

Психология - 43791;

Маркетинг - 42379.

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Топ-10 самых популярных вузов по количеству поданных заявлений:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 56 336;

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 46 714;

Львовский национальный университет имени Ивана Франко - 46 268;

Национальный университет "Львовская политехника" - 42 451;

Киевский национальный торгово-экономический университет - 40 818;

Национальный авиационный университет - 33 056;

Государственное высшее учебное заведение "Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана" - 27 775;

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина - 27 625;

Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова - 23 541;

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины - 22 013.

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В МОН отметили, что поступающие узнают, получили ли рекомендацию на обучение на места государственного или регионального заказа, 27 августа. Напротив заявления, по которому будет рекомендация на бюджет, статус изменится на "Рекомендовано к зачислению". У тех абитуриентов, которые не получат никакой рекомендации на бюджет 27 августа, статус напротив всех заявлений останется "Допущен к конкурсу". Все эти заявления автоматически участвуют в конкурсе на контракт.

Напомним, 13 августа стартовал прием электронных заявлений на поступление в вузы на бакалавра (сквозного магистра) после 11 классов.