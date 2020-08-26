Право, менеджмент и филология - самые популярные специальности вступительной кампании этого года, - Минобразования
Министерство образования и науки Украины зарегистрировало более одного миллиона электронных заявлений на поступление в учреждения высшего образования для получения степени бакалавра и магистра на основе полного общего среднего образования.
Самыми популярными специальностями оказались право, менеджмент и филология, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.
"Во время вступительной кампании через систему ЕДЕБО электронные заявления подали почти 191 тыс. абитуриентов, что на 25 тыс. больше, чем в прошлом году. Обусловлено это тем, что в этом году в целом большее количество выпускников школ и расширен перечень категорий поступающих, которые перешли на электронный формат подачи заявлений", - говорится в сообщении МОН.
Поступающие активно выбирали правовые, управленческие, гуманитарные и IT-специальности. Так, в топ-10 по количеству поданных заявлений также вошла учительская специальность - "Среднее образование", а в топ-10 вузов - Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова.
Топ-10 специальностей по количеству поданных заявлений:
- Право - 116 689;
- Менеджмент - 92 147;
- Филология - 76 708;
- Компьютерные науки - 63 410;
- Среднее образование - 62 676;
- Экономика - 50 841;
- Инженерия программного обеспечения - 47 038;
- Финансы, банковское дело и страхование - 46 844;
- Психология - 43791;
- Маркетинг - 42379.
Топ-10 самых популярных вузов по количеству поданных заявлений:
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 56 336;
- Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 46 714;
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко - 46 268;
- Национальный университет "Львовская политехника" - 42 451;
- Киевский национальный торгово-экономический университет - 40 818;
- Национальный авиационный университет - 33 056;
- Государственное высшее учебное заведение "Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана" - 27 775;
- Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина - 27 625;
- Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова - 23 541;
- Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины - 22 013.
В МОН отметили, что поступающие узнают, получили ли рекомендацию на обучение на места государственного или регионального заказа, 27 августа. Напротив заявления, по которому будет рекомендация на бюджет, статус изменится на "Рекомендовано к зачислению". У тех абитуриентов, которые не получат никакой рекомендации на бюджет 27 августа, статус напротив всех заявлений останется "Допущен к конкурсу". Все эти заявления автоматически участвуют в конкурсе на контракт.
Напомним, 13 августа стартовал прием электронных заявлений на поступление в вузы на бакалавра (сквозного магистра) после 11 классов.
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2. отучат абы как, украинское инженерное образование смехотворно в 21 веке
3. на выходе получится такой себе "специалист"
Филология? Серьёзно?
Це дані за минулий рік.
Перших п'ятнадцять:
(081) ПРАВО 66875
(035) ФІЛОЛОГІЯ 65505
(073) МЕНЕДЖМЕНТ 52281
(122) КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ 38369
(014) СЕРЕДНЯ ОСВІТА 38054
(061) ЖУРНАЛІСТИКА 30504
(051) ЕКОНОМІКА 28622
(053) ПСИХОЛОГІЯ 27992
(121) ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 26659
(242) ТУРИЗМ 25386
(222) МЕДИЦИНА 24779
(075) МАРКЕТИНГ 22912
(072) ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ 22483
(241) ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА 20171
(291) МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ 20155
Останні тридцять шість(менше тисячі заяв):
(152) МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА 981
(144) ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА 972
(104) ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯ 948
(272) АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ 945
(134) АВІАЦІЙНА ТА РАКЕТНО-КОСМІЧНА ТЕХНІКА 935
(183) ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 834
(212) ВЕТЕРИНАРНА ГІГІЄНА, САНІТАРІЯ І ЕКСПЕРТИЗА 755
(206) САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО 723
(184) ГІРНИЦТВО 693
(261) ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА 692
(027) МУЗЕЄЗНАВСТВО, ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВО 678
(202) ЗАХИСТ І КАРАНТИН РОСЛИН 662
(256) НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА 623
(207) ВОДНІ БІОРЕСУРСИ ТА АКВАКУЛЬТУРА 617
(132) МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО 614
(142) ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ 558
(203) САДІВНИЦТВО ТА ВИНОГРАДАРСТВО 491
(273) ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ 478
(173) АВІОНІКА 452
(136) МЕТАЛУРГІЯ 445
(194) ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО, ВОДНА ІНЖЕНЕРІЯ ТА ВОДНІ ТЕХНОЛОГІЇ 441
(182) ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 405
(187) ДЕРЕВООБРОБНІ ТА МЕБЛЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ 353
(112) СТАТИСТИКА 328
(011) ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 322
(143) АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА 310
(041) БОГОСЛОВ'Я 216
(135) СУДНОБУДУВАННЯ 182
(031) РЕЛІГІЄЗНАВСТВО 131
(229) ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ`Я 97
(251) ДЕРЖАВНА БЕЗПЕКА 92
(145) ГІДРОЕНЕРГЕТИКА 41
(255) ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА 9
(252) БЕЗПЕКА ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ 0
(253) ВІЙСЬКОВЕ УПРАВЛІННЯ 0
(254) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬК (СИЛ) 0
Ну і ще пара цифр за минулий рік, для порівняння
(024) ХОРЕОГРАФІЯ 1553
(111) МАТЕМАТИКА 1345
(171) ЕЛЕКТРОНІКА 1343
(017) ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 8091
(034) КУЛЬТУРОЛОГІЯ 5324
(192) БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ 5009
(201) АГРОНОМІЯ 4758
(133) ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ 3478
Як тобі таке, Ілон Маск?