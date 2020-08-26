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Новости Коронавирус и карантин
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Верховный Суд просит почти миллион гривен из Фонда борьбы с COVID-19. ДОКУМЕНТ

Верховный Суд просит почти миллион гривен из Фонда борьбы с COVID-19. ДОКУМЕНТ

Руководитель аппарата Верховного суда Ольга Булка обратилась в Кабинет министров Украины с просьбой выделить 978 000 гривен из Фонда борьбы с COVID-19 в качестве компенсации за ранее купленные судом медицинские товары и услуги для предотвращения распространения коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает общественная организация StateWatch со ссылкой на копию письма из суда.

Верховный Суд, как указано в документе, закупил 600 литров антисептика на общую сумму 123 000 гривен, латексные перчатки на 112 тысяч гривен, дезинфицирующие коврики на 13 000 гривен, термометры на почти 9000 гривен, защитные маски на 7000 гривен, дезинфицирующие лампы на 140 000 гривен и различные дезинфицирующие средства на общую сумму 18 000 гривен.

Также для судей закупили специальные стойки для дезинфицирующих устройств и специальные сенсорные дозаторы к ним на сумму почти 350 000 гривен.

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Кроме товаров, для судей на сумму 201 000 гривен заказывали разного рода дезинфицирующие и утилизационные услуги.

Верховный Суд просит почти миллион гривен из Фонда борьбы с COVID-19 01Верховный Суд просит почти миллион гривен из Фонда борьбы с COVID-19 02

Верховный Суд (1096) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+16
Верховный Суд просит почти миллион гривен из Фонда борьбы с COVID-19 - Цензор.НЕТ 5464
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26.08.2020 17:00
+8
Пистетц... Поиздержались "служители Фемиды"...
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26.08.2020 16:59
+4
А что вы хотели, на здоровье нельзя экономить, особенно на своем
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26.08.2020 17:01
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26.08.2020 16:59 Ответить
Руководитель аппарата Верховного суда Ольга Булка -
Верховный Суд просит почти миллион гривен из Фонда борьбы с COVID-19 - Цензор.НЕТ 393
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26.08.2020 17:25 Ответить
Пистетц... Поиздержались "служители Фемиды"...
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26.08.2020 16:59 Ответить
А что вы хотели, на здоровье нельзя экономить, особенно на своем
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26.08.2020 17:01 Ответить
Верховный Суд просит почти миллион гривен из Фонда борьбы с COVID-19 - Цензор.НЕТ 5464
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26.08.2020 17:00 Ответить
Сказки о страшном короновирусе и борьбе с ним, как видим, именно для того, что бы воровать деньги из госбюджета...
Брехня под названием - "Борьба с короновирусом", это бесконечная кормушка для всех ветвей воровской власти.
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26.08.2020 17:01 Ответить
Надо отсыпать, им очень нужно, они на передовых рубежах борьбы с проклятым вирусом.
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26.08.2020 17:02 Ответить
Верховный Суд просит почти миллион гривен из Фонда борьбы с COVID-19 - Цензор.НЕТ 6804
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26.08.2020 17:02 Ответить
Пол тонны антисептика.
Судьи принимают антисептические ванны?А потом под передвижной лампой накаливания сушатся.Ну вот разве не суки?
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26.08.2020 17:05 Ответить
Причем антисептик по 230 грн. за литр. Никак виски внутрь принимали.
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26.08.2020 18:23 Ответить
Им надо дать они же на острие борьбы с коронавирусом. Кто же как не они будут судить "злостных нарушителей" карантина?
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26.08.2020 17:06 Ответить
приcovidная тумбочка.
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26.08.2020 17:09 Ответить
три штуки
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26.08.2020 18:54 Ответить
твари, горите в Аду.
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26.08.2020 17:13 Ответить
Суддів на мило і не треба буде антисептик купувати.
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26.08.2020 17:14 Ответить
Эти уроды УХУели, счуко палам не в тягость при их зарплатах кляньчить ^копеечку^.
Суд на помойку, с конфискацией, пусть побираются.
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26.08.2020 17:15 Ответить
1000%....... , кончані виродки, скоро допросяться, що разом з суддями народ їх буде виловлювати і вішати на фонарних стовбах.
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26.08.2020 21:01 Ответить
Особенная статья - дезинфекция помещений, проветрить летом слАбо?
Вы ***** конституционные там зажрались!
Сосать у народа ВСЕГО, У КАЖДОГО, до полного насыщения и при этом просить прощения!
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26.08.2020 17:21 Ответить
Скотина!Деруть з держави,з клієнта,з дітей,старих,хворих. Невже не нажеруться...
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26.08.2020 17:24 Ответить
Про лампу розжарювання - вставити в сраку, терпіти зо повного обеззараження.
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26.08.2020 17:24 Ответить
500 літрів анисептику, менше треба нажиратися на халяву!
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26.08.2020 17:25 Ответить
Є велике бажання, нажаль немає можливості - зайти до тих тварюк, та кожному бітою по морді, по ^харє^.
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26.08.2020 17:30 Ответить
Я тоже так хочу .что бы выделили мне бабла..суки судейские
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26.08.2020 17:31 Ответить
А почему бы и нет? Эскулапы ставят диагнозы всем подряд и получают надбавки. Судьи чем хуже? Все к корыту приложиться хотят.
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26.08.2020 17:32 Ответить
цим треба дати ,бо трубку не піднімуть і рішення винесуть не на користь зе-влади !
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26.08.2020 17:49 Ответить
И я тоже прошу! И мне дайте...
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26.08.2020 17:59 Ответить
Усе отдали Венедиктовой.
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26.08.2020 18:03 Ответить
Интересное у нас государство: мало зарплаты министрам они просто взяли и себе премии и оздоровительные начислили. Или вот нужны деньги суду - они взяли и из фонда зачерпнули сколько нужно. Надо зе!ле дача - взяли и на энцать лимонов отремонтировали. Хорошо живётся настоящим украинцам - депутатам прокурорам министрам зе!ле ментам и тд.
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26.08.2020 18:18 Ответить
Верховній Суд скромно обходит источники потраченніх денег. Поржал. Наверное у ОАСК одолжил.
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26.08.2020 18:00 Ответить
Сто литров антисептика и ни одного соленого огурца! Єто мощно!
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26.08.2020 18:06 Ответить
А за що в них зарпллати по триста тисяч і це в бідній країні ,може за те що всі суди в нас виграють олігархи і представники влади ?
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26.08.2020 18:19 Ответить
Офігіли. Всі засідання в ВС без виклику сторін. Де там можна заразитися?
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26.08.2020 18:22 Ответить
На зоне уже давно ждут этот бандитский суд и другие суды Украины.
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26.08.2020 21:58 Ответить
Кровососи на тілі держави.
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27.08.2020 00:14 Ответить
 
 