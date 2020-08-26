Верховный Суд просит почти миллион гривен из Фонда борьбы с COVID-19. ДОКУМЕНТ

Руководитель аппарата Верховного суда Ольга Булка обратилась в Кабинет министров Украины с просьбой выделить 978 000 гривен из Фонда борьбы с COVID-19 в качестве компенсации за ранее купленные судом медицинские товары и услуги для предотвращения распространения коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает общественная организация StateWatch со ссылкой на копию письма из суда.

Верховный Суд, как указано в документе, закупил 600 литров антисептика на общую сумму 123 000 гривен, латексные перчатки на 112 тысяч гривен, дезинфицирующие коврики на 13 000 гривен, термометры на почти 9000 гривен, защитные маски на 7000 гривен, дезинфицирующие лампы на 140 000 гривен и различные дезинфицирующие средства на общую сумму 18 000 гривен.

Также для судей закупили специальные стойки для дезинфицирующих устройств и специальные сенсорные дозаторы к ним на сумму почти 350 000 гривен.

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Кроме товаров, для судей на сумму 201 000 гривен заказывали разного рода дезинфицирующие и утилизационные услуги.