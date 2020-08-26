Прямое авиасообщение между Украиной и Хорватией может возобновиться в октябре, - посол Кирилич

Посол Украины Василий Кирилич заявил, что прямое авиасообщение между Киевом и Загребом может возобновиться в октябре.

Об этом он написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Коронавирус обусловил изменения в стиле жизни. Для Украины и Хорватии - подтвердил важность прямого авиасообщения. Ожидаем, что с 04.10.Windrose Airlines дважды в неделю будет соединять тесно связанные между собой Киев и Загреб", - сообщил посол.

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