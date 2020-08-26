Прямое авиасообщение между Украиной и Хорватией может возобновиться в октябре, - посол Кирилич
Посол Украины Василий Кирилич заявил, что прямое авиасообщение между Киевом и Загребом может возобновиться в октябре.
Об этом он написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Коронавирус обусловил изменения в стиле жизни. Для Украины и Хорватии - подтвердил важность прямого авиасообщения. Ожидаем, что с 04.10.Windrose Airlines дважды в неделю будет соединять тесно связанные между собой Киев и Загреб", - сообщил посол.
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Хорватия - это не только море.
Плитвицы и КРКА гораздо более полноводные и вызывают настоящий восторг.
А уютные города - Дубровник, Сплит, Корчула, Стари Град и другие очень даже хороши для прогулок, ведь температура воздуха редко опускается ниже нуля.
Так шо рекомендую.
Через Стамбул, Вену, Варшаву, Мюнхен много раз летали.
Гораздо дешевле.