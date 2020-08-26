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Прямое авиасообщение между Украиной и Хорватией может возобновиться в октябре, - посол Кирилич

Прямое авиасообщение между Украиной и Хорватией может возобновиться в октябре, - посол Кирилич

Посол Украины Василий Кирилич заявил, что прямое авиасообщение между Киевом и Загребом может возобновиться в октябре.

Об этом он написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Коронавирус обусловил изменения в стиле жизни. Для Украины и Хорватии - подтвердил важность прямого авиасообщения. Ожидаем, что с 04.10.Windrose Airlines дважды в неделю будет соединять тесно связанные между собой Киев и Загреб", - сообщил посол.

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Автор: 

Хорватия (266) Кирилич Василий (60)


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А зачем оно нужно с октября? Чтобы на неделю туда-обратно отправить 500 туристов и закрыть обратно? Что делать в Хорватии зимой?
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26.08.2020 17:22 Ответить
В Хорватии зимой тоже классно.
Хорватия - это не только море.
Плитвицы и КРКА гораздо более полноводные и вызывают настоящий восторг.
А уютные города - Дубровник, Сплит, Корчула, Стари Град и другие очень даже хороши для прогулок, ведь температура воздуха редко опускается ниже нуля.
Так шо рекомендую.
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26.08.2020 17:56 Ответить
Тупые зебенаты, они просто тупые зебанаты. Сейчас, когда пляжный сезон, чартер в ховатию стоит: туда 2500-4000 назад 8000-10000 грн. Поэтому нахер мне ваша ховатия за такие деньги, а до октября украинская зе-экономика может банально не дотянуть - рухнет от зеленого короно-дефолта и тогда будет уже точно не до отдыха.
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26.08.2020 19:11 Ответить
Прямые рейсы в Хорватию всегда были супер-дорогими.
Через Стамбул, Вену, Варшаву, Мюнхен много раз летали.
Гораздо дешевле.
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26.08.2020 19:41 Ответить
 
 