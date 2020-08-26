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Новости Коронавирус и карантин
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Кипр внес Украину в список стран с высоким риском распространения COVID-19 и обновил условия въезда

Кипр внес Украину в список стран с высоким риском распространения COVID-19 и обновил условия въезда

Кипр добавил Украину к категории стран высокого риска динамики распространения COVID-19 и ввел особые условия въезда в страну.

Согласно информации в бюллетене Министерства внутренних дел Кипра, в список, кроме Украины, попали Болгария, Франция, Хорватия, Люксембург, Румыния, Испания, Мальта, Нидерланды, Андорра, Алжир, Сербия, Марокко, Черногория, Австралия, Тунис, Россия, Фарерские острова, Египет, Арабские Эмираты, Израиль, Ливан, Катар, Бахрейн и Саудовская Аравия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Как сообщили в ведомстве, въезд из этих стран возможен только ряду категорий людей. По данным карты Министерства иностранных дел Украины, в разрешенный список попали лица, которые:

  • постоянно проживают в Республике Кипр, граждане, их супруги и дети, независимо от гражданства;
  • иностранцы с видом на жительство на Кипре;
  • родители, супруги или дети лиц, легально проживающих на Кипре;
  • хотят воссоединиться с семьей;
  • имеют право въезда по Венской конвенции или специальное разрешение на въезд.

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Таким образом, путешествие на остров с целью туризма до сих пор остается под запретом. Все те, кто приезжает из стран с высоким риском, должны после прилета пройти ПЦР-тест на коронавирус или предоставить результат теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда на остров.

Все те, кто прибывает на остров, также должны пройти 14-дневную самоизоляцию. За 48 часов до завершения срока самоизоляции они должны за свой счет сделать еще один ПЦР-тест на коронавирус и отправить его на результат электронную почту МЗ Кипра.

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26.08.2020 17:22 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский назвал членов своей команды и правительство Дениса Шмыгаля мастерами спорта по борьбе с коронавирусом. Об этом президент заявил на пресс-конференции.
"Замечаний к Шмыгалю нет. Мы боремся вместе с СOVID-19. И я вижу, что в этом направлении мы мастера спорта по борьбе с коронавирусом. Возьмите статистику. Даже не сравнивая со странами по такой же территории и населению - мы одни из лучших. Потому что сделали все вовремя", - сказал Зеленский.
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26.08.2020 17:27 Ответить
У нас уже давно степашка рулит, даже ляшка куда-то задвинул, так шо пусть шмаркля не обольщается.
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26.08.2020 17:58 Ответить
Тоесть теперь Украина так обосралась что даже бабуины киприотские нас не пускают на свои пляжи?
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26.08.2020 17:47 Ответить
быдлу пофиг .... для быдла Коронавируса не существует...
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26.08.2020 22:58 Ответить
Це все змова, щоб загнати українців у стойло! Ніякого вірусу немає!!! Мабуть наші лікарі дали хабаря, бо з кожного хворого премію отримують.
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26.08.2020 19:49 Ответить
 
 