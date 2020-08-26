Кипр внес Украину в список стран с высоким риском распространения COVID-19 и обновил условия въезда
Кипр добавил Украину к категории стран высокого риска динамики распространения COVID-19 и ввел особые условия въезда в страну.
Согласно информации в бюллетене Министерства внутренних дел Кипра, в список, кроме Украины, попали Болгария, Франция, Хорватия, Люксембург, Румыния, Испания, Мальта, Нидерланды, Андорра, Алжир, Сербия, Марокко, Черногория, Австралия, Тунис, Россия, Фарерские острова, Египет, Арабские Эмираты, Израиль, Ливан, Катар, Бахрейн и Саудовская Аравия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Как сообщили в ведомстве, въезд из этих стран возможен только ряду категорий людей. По данным карты Министерства иностранных дел Украины, в разрешенный список попали лица, которые:
- постоянно проживают в Республике Кипр, граждане, их супруги и дети, независимо от гражданства;
- иностранцы с видом на жительство на Кипре;
- родители, супруги или дети лиц, легально проживающих на Кипре;
- хотят воссоединиться с семьей;
- имеют право въезда по Венской конвенции или специальное разрешение на въезд.
Таким образом, путешествие на остров с целью туризма до сих пор остается под запретом. Все те, кто приезжает из стран с высоким риском, должны после прилета пройти ПЦР-тест на коронавирус или предоставить результат теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда на остров.
Все те, кто прибывает на остров, также должны пройти 14-дневную самоизоляцию. За 48 часов до завершения срока самоизоляции они должны за свой счет сделать еще один ПЦР-тест на коронавирус и отправить его на результат электронную почту МЗ Кипра.
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"Замечаний к Шмыгалю нет. Мы боремся вместе с СOVID-19. И я вижу, что в этом направлении мы мастера спорта по борьбе с коронавирусом. Возьмите статистику. Даже не сравнивая со странами по такой же территории и населению - мы одни из лучших. Потому что сделали все вовремя", - сказал Зеленский.