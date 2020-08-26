Кравчук: С представителями "Л/ДНР" на заседании ТКГ общался. Они там всегда присутствуют
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что общался с членами группировок "ДНР" и "ЛНР" на заседании ТКГ 19 августа, которое состоялось в формате видеоконференции.
Об этом он сообщил журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новостей Донбасса".
"Там были представитель от Луганска и представитель от Донецка. Собственно говоря, они там всегда присутствуют. Это мы делаем вид, что их там нет", - сказал Кравчук.
На уточняющий вопрос, идет ли речь о представителях "Л/ДНР", глава украинской делегации в ТКГ ответил: "Безусловно".
Кравчук напомнил, что подписи тогдашних главарей "Л/ДНР" Александра Захарченко и Игоря Плотницкого стоят в документе 2015 года - Комплексе мер по выполнению Минских соглашений.
"Говорить о том, что мы с ними не общаемся... Ну а как бы они подписали, а с ними не общались? Не надо играться в политику, нужно реально на нее смотреть. Они там были и были на нашей встрече ТКГ недавно. Я с ними общался", - добавил он
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Дедушка старий, ему все равно. 😞
Давить на жалость - наступательный инструмент кремля. Кацапы по всех утюгах вещают как хорошо мириться, когда у них закончились деньги и нужно закрепиться,что восстановиться.
Кто прокремлевски давит на жалость и говорит о имитации мира или говорит о мире - скорее всего или враг украины или кацапская консерва.
УГ. вот и все, что надо знать про кравчука, вся память - это тачка *кравчучка*
Хоча для всіх - ця новина так собі.
Хоч не забув, куди попав?
Теперь проститута зепредателя за грыву насаживает с перемирием. Когда через пару месяцев парашке легче будет свалить с крыма и донбасса. А зебил своим предательством сдает кацапам крым.И раковую опухоль - донбасс - управление украиной через своих террористов.
Зе проститутка - предатель уровня выше хмельницкого.
Если за воду в крым предлагают 2 млрд$. То зеленский за списание 20млрд штрафов получил 2-5 млрд. Теперь за сдачу украины, перемирие и прочие ********* - оно получает от 5до 10 млрд$
ТВАРЬ ВЫРЕЗАТЬ НАЪ С АП, КУВАЛДАМИ ВЫКОВЫРЯТЬ И ЗАРЫТЬ РЯДОМ.
со всем кварталом.
"Там були представник від Луганська і представник від Донецька", так теперь ЗеБанда будет называть роssийских террористов, действующих в ОРДЛО. Именно с ними Кравчучка и будет решать судьбу всей Украины.
"говорил с представителями дыры" звучит намного лучше, на мой взгляд.