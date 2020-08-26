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Новости Агрессия России против Украины Война
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Кравчук: С представителями "Л/ДНР" на заседании ТКГ общался. Они там всегда присутствуют

Кравчук: С представителями

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что общался с членами группировок "ДНР" и "ЛНР" на заседании ТКГ 19 августа, которое состоялось в формате видеоконференции.

Об этом он сообщил журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новостей Донбасса".

"Там были представитель от Луганска и представитель от Донецка. Собственно говоря, они там всегда присутствуют. Это мы делаем вид, что их там нет", - сказал Кравчук.

На уточняющий вопрос, идет ли речь о представителях "Л/ДНР", глава украинской делегации в ТКГ ответил: "Безусловно".

Читайте также: Документ о выборах в ОРДЛО могут подготовить к следующему заседанию ТКГ, - Кравчук

Кравчук напомнил, что подписи тогдашних главарей "Л/ДНР" Александра Захарченко и Игоря Плотницкого стоят в документе 2015 года - Комплексе мер по выполнению Минских соглашений.

"Говорить о том, что мы с ними не общаемся... Ну а как бы они подписали, а с ними не общались? Не надо играться в политику, нужно реально на нее смотреть. Они там были и были на нашей встрече ТКГ недавно. Я с ними общался", - добавил он

Кравчук Леонид (1226) Донбасс (26955) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+12
Напомните ему,что ЛНР и ДНР-признаны террористическими организациями,с вытекающими последствиями.
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26.08.2020 17:32
+11
Морально гибкий Кравчук де-факто признает субъектность дыры. Похоже, что старик хочет успеть отметиться в максимальном число зашкваров.
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26.08.2020 17:31
+11
Схоже, старий маразматик дуже хоче прямих переговорів з ОРДіЛО... От тільки назва дійства в якому він бере участь - "Тристороння контактна група". З учасниками Євросоюз, Україна і Росія... Де тут ОРДіЛО???
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26.08.2020 17:32
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и шо ты им сказал? а они шо в ответ? и шо теперь?
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26.08.2020 17:28 Ответить
У деда в башке только .овно!
Дедушка старий, ему все равно. 😞
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26.08.2020 17:58 Ответить
Ж2 комуняка хоче поспілкуватися з терористами фуйла.
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26.08.2020 21:26 Ответить
Зря он туда полез . Мнение о нём изменилось . Кучма более патриот .
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26.08.2020 17:28 Ответить
А з ким Кучма зустрічався? Хіба не з тими самими?
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26.08.2020 17:37 Ответить
Навязывание мира и несопротивления - часть кацапской стратегии по нападению. Все кто это протягивают играют на руку кремля.
Давить на жалость - наступательный инструмент кремля. Кацапы по всех утюгах вещают как хорошо мириться, когда у них закончились деньги и нужно закрепиться,что восстановиться.
Кто прокремлевски давит на жалость и говорит о имитации мира или говорит о мире - скорее всего или враг украины или кацапская консерва.
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26.08.2020 18:44 Ответить
Продажный коммуняка на подтанцовке мертвечука , прос… ший ядерное оружие и не давший Украине вступить в НАТО !Всю жизнь пресмыкался перед олигархами ,подгавкивал,что тем выгодно было Заработал на «хатынку» для мамы в Щвейцарии
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26.08.2020 19:08 Ответить
Морально гибкий Кравчук де-факто признает субъектность дыры. Похоже, что старик хочет успеть отметиться в максимальном число зашкваров.
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26.08.2020 17:31 Ответить
Кравчук: С представителями "Л/ДНР" на заседании ТКГ общался. Они там всегда присутствуют - Цензор.НЕТ 8487
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26.08.2020 17:31 Ответить
Кравчук: С представителями "Л/ДНР" на заседании ТКГ общался. Они там всегда присутствуют - Цензор.НЕТ 1133
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26.08.2020 17:35 Ответить
Жуть какая......
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26.08.2020 17:37 Ответить
Дедушка старый, ему все равно.
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26.08.2020 18:00 Ответить
Та її ж не жувать. 😁
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26.08.2020 18:33 Ответить
Плядь...Ну нельзя же так!
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26.08.2020 18:05 Ответить
Мужичок-транс сейчас поцелует ватного комуняку...
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26.08.2020 18:49 Ответить
Мразота подкацапная
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26.08.2020 19:09 Ответить
Напомните ему,что ЛНР и ДНР-признаны террористическими организациями,с вытекающими последствиями.
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26.08.2020 17:32 Ответить
Кем признаны? Ни ООН, ни США ни Европарламент вроде не признавали
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26.08.2020 18:45 Ответить
Схоже, старий маразматик дуже хоче прямих переговорів з ОРДіЛО... От тільки назва дійства в якому він бере участь - "Тристороння контактна група". З учасниками Євросоюз, Україна і Росія... Де тут ОРДіЛО???
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26.08.2020 17:32 Ответить
Так было еще 1,5 года назад.
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26.08.2020 17:38 Ответить
За протоколом і нині так. Та хто ті протоколи, закони, Конституцію читав?
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26.08.2020 17:57 Ответить
Кравчук: С представителями "Л/ДНР" на заседании ТКГ общался. Они там всегда присутствуют - Цензор.НЕТ 654
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26.08.2020 17:32 Ответить
Откуда у вас нормальные сало и горилка , а картонки с курицей-мутантом сверните в трубы и затасуйте .....
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26.08.2020 18:52 Ответить
Представители Луганска и Донецка? Может это просто марионетки Кремля? Или перестаем называть все как есть?
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26.08.2020 17:33 Ответить
Старая комуняка нихера вжизни не понимет, она живет еще в том времени (
УГ. вот и все, что надо знать про кравчука, вся память - это тачка *кравчучка*
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26.08.2020 18:03 Ответить
cтарик нарабатывет себе еще на одну статью. Вместо места на Байковому кладовищі. плохо. Труднее будет отыскать могилу, чтоб от души помочиться. Но я думаю, добрые люди подскажут,направят.
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26.08.2020 17:34 Ответить
Це вже схоже на неймовірну сенсацію. Невже лугандонці-обдроченці були в Мінську? Ну тоді це все міняє.
Хоча для всіх - ця новина так собі.
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26.08.2020 17:36 Ответить
І шо? Теж "хароші хлопці", до яких у тебе нема претензій?..
Хоч не забув, куди попав?
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26.08.2020 17:39 Ответить
А ты думал? Возраст не обманешь...
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26.08.2020 17:50 Ответить
Ой діду прийшов час тобі вже з Захарченком спілкуватися, на пряму. А ти все думаєш як ще Україні побільше нашкодити.
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26.08.2020 17:47 Ответить
Вообще-то захарченко сдох. А плотницкий без вести пропал. Лишняя пара гвоздей в крышку гроба минским бумажкам. Просто зелемрази,прикрыв свою задницу старым идиотом хотят эти бумажки ещё больше легализировать.
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26.08.2020 17:49 Ответить
С представителями террористов ты общался, дурень старый.
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26.08.2020 17:50 Ответить
І пишається.
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26.08.2020 17:53 Ответить
уберите дедушку! ну сколько можно!!
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26.08.2020 17:50 Ответить
Даааааа, облажался старпёр. Макарыч, теперь тебе одна дорога, нет, не на Байковое, на свинарник. Там и зароем. С почестями. И памятник тебе там поставим. Вот такой:
Кравчук: З представниками "Л/ДНР" на засіданні ТКГ спілкувався. Вони там завжди присутні - Цензор.НЕТ 6424
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26.08.2020 17:54 Ответить
Генеральный конструктор тележки для нищих своей смертью не умрет.
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26.08.2020 17:56 Ответить
Тобто пійшла муйня що до легалізаціі Лугандона.... Це було очікувано ....до ворожки не ходи
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26.08.2020 17:57 Ответить
Общаться с этим бы длом после того как они привязывали украинку к столбу на остановке и били ее ногами и плевали на нее - это смертный грех. Неужели они не понимают, что Россия и Лугандон - вечный и подлый враг Украины навсегда! Их цель - уничтожить Украину и украинцевв.
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26.08.2020 18:31 Ответить
Когда же этого старого идиота понесут под музыку, которую он слышать не будет?
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26.08.2020 18:33 Ответить
Ъло готовится к приходу байдена - быстро обнулился на пеньках.
Теперь проститута зепредателя за грыву насаживает с перемирием. Когда через пару месяцев парашке легче будет свалить с крыма и донбасса. А зебил своим предательством сдает кацапам крым.И раковую опухоль - донбасс - управление украиной через своих террористов.
Зе проститутка - предатель уровня выше хмельницкого.

Если за воду в крым предлагают 2 млрд$. То зеленский за списание 20млрд штрафов получил 2-5 млрд. Теперь за сдачу украины, перемирие и прочие ********* - оно получает от 5до 10 млрд$
ТВАРЬ ВЫРЕЗАТЬ НАЪ С АП, КУВАЛДАМИ ВЫКОВЫРЯТЬ И ЗАРЫТЬ РЯДОМ.
со всем кварталом.
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26.08.2020 18:50 Ответить
С чертями бы ещё пообщался, поджидают уже.
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26.08.2020 18:51 Ответить
Скажите старому пердуну,что бы поменял батарейки в чудо-приборе от ковида.А то он что пасть не откроет--только запах сероводорода.
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26.08.2020 18:52 Ответить
Поскорей бы это уе@тзн,в честь которого назван возик,под акомпонимент Кобзона ,пообщался бы с Моторолой.
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26.08.2020 18:55 Ответить
*там их подписи стоят* , а кто они такие и в качестве кого они там представлены, эти трупы, не указано .дЭдушка старенький ,сосуды головного мозга сильно изношены , мозг атрофируется от недостатка О2,ему бы в сад,в сад ,а Зеро его напрягает и жестоко эксплуатирует...
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26.08.2020 19:05 Ответить
З ким-ким? Які ще лднр? Кравчук, ти ще ні разу правильної думки не висловив.
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26.08.2020 19:31 Ответить
Кравчук надеется не дожить до смены власти в Украине и до справедливого правосудия над ним за его предательские, антиукраинские действия.... Доживёте , Леонид Макарович , и присядете по статье за измену и участие в террористической организации и т.д.
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26.08.2020 20:54 Ответить
россия много что подписала и плевала на эти подписания и бумаги, а ты старый хрыч вцепился в эту бумашку.
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26.08.2020 21:14 Ответить
Роль Кравчучки в ТКГ озвучивать предательские идеи ЗеБанды.
"Там були представник від Луганська і представник від Донецька", так теперь ЗеБанда будет называть роssийских террористов, действующих в ОРДЛО. Именно с ними Кравчучка и будет решать судьбу всей Украины.
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26.08.2020 21:39 Ответить
Вот гавнюк старый....
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26.08.2020 22:49 Ответить
Этот коммунистический урод должен на скамье подсудимых показания давать за содеянное в своё время, а он рассказывает нам свои маразмы
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26.08.2020 23:02 Ответить
по-моему, здесь просто неуместно использовать глагол "общался". Корень слова как бы подразумевает, что у людей, участвующих в общении, есть что-то общее.

"говорил с представителями дыры" звучит намного лучше, на мой взгляд.
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27.08.2020 00:33 Ответить
 
 