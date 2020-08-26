Кравчук: С представителями "Л/ДНР" на заседании ТКГ общался. Они там всегда присутствуют

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что общался с членами группировок "ДНР" и "ЛНР" на заседании ТКГ 19 августа, которое состоялось в формате видеоконференции.

Об этом он сообщил журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новостей Донбасса".

"Там были представитель от Луганска и представитель от Донецка. Собственно говоря, они там всегда присутствуют. Это мы делаем вид, что их там нет", - сказал Кравчук.



На уточняющий вопрос, идет ли речь о представителях "Л/ДНР", глава украинской делегации в ТКГ ответил: "Безусловно".

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Кравчук напомнил, что подписи тогдашних главарей "Л/ДНР" Александра Захарченко и Игоря Плотницкого стоят в документе 2015 года - Комплексе мер по выполнению Минских соглашений.



"Говорить о том, что мы с ними не общаемся... Ну а как бы они подписали, а с ними не общались? Не надо играться в политику, нужно реально на нее смотреть. Они там были и были на нашей встрече ТКГ недавно. Я с ними общался", - добавил он