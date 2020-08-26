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Новости Революция в Беларуси
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К разговору с Лукашенко нужно привлечь Путина и мир, - член Координационного совета белорусской оппозиции Алексиевич

К разговору с Лукашенко нужно привлечь Путина и мир, - член Координационного совета белорусской оппозиции Алексиевич

Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, входящая в Координационный совет белорусской оппозиции заявила, что для изменения ситуации в стране понадобится помощь мира и президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "TUT.by".

"Я вижу, что может быть, мир нам поможет, чтобы Лукашенко стал разговаривать с кем-то, потому что сейчас он разговаривает только с Путиным. Надо, может быть, и Путина привлечь к разговору, и мир, чтобы Лукашенко стал говорить, и понял, что нельзя ставить свою жизнь, жизнь своей семьи на одну доску со своим народом и его судьбой. Но тут нам должны помочь, навряд ли мы и наш Совет справимся с этой ситуацией. К сожалению, наше гражданское общество сильно, но пока еще не так сильно, поэтому нам нужна помощь мира, может быть, и России, если мы сможем вместе ее привлечь", - сказала Алексиевич.

Напомним, Светлана Алексиевич была сегодня допрошена в Следственном комитете Беларуси.

Читайте: Швеция усиливает военное присутствие в Балтийском море из-за РФ и ситуации в Беларуси

Автор: 

Беларусь (7888) путин владимир (31214) россия (95372) Алексиевич Светлана (30)


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Топ комментарии
+33
"Надо, может быть, и Путина привлечь к разговору" - все что вы хотели бы знать о белорусской оппозиции, но стеснялись спросить.
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26.08.2020 17:37
+28
Ну вот и ответ как белорусы к кацапам относятся. А то тут некоторые распинаются, что де белорусы хотят быть подальше от кацапов.
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26.08.2020 17:36
+15
Кім Чин Іна запроси , дурепа ватна !
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26.08.2020 17:38
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Ну вот и ответ как белорусы к кацапам относятся. А то тут некоторые распинаются, что де белорусы хотят быть подальше от кацапов.
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26.08.2020 17:36 Ответить
Та вже всі зрозуміли, хто хотів, що Лука є самий більший з них русофоб
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26.08.2020 17:41 Ответить
До цього кіпішу так і було. Тепер він змушений лизати кацапам сраку та лякати НАТО, повторюючи застарілий ватний бред, якій навіть на затятих ватників вже не діє.
На жаль це мало хто тут розуміє...
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26.08.2020 17:51 Ответить
Куда идти антилопам - надо посоветоваться с крокодилом
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26.08.2020 18:26 Ответить
"Надо, может быть, и Путина привлечь к разговору" - все что вы хотели бы знать о белорусской оппозиции, но стеснялись спросить.
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26.08.2020 17:37 Ответить
https://www.facebook.com/tetiana.ievsieieva?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODY3MTQxMzk3Mzk1M18xMDE1ODY3MTYzNDU4Mzk1Mw%3D%3D Тетяна Євсєєва
Алексієвич непогано описала наслідки совкової денаціоналізаці у п'ятитомнику "Час секонд-хенд". Ще б її активно читали, особливо у нас. Бо наслідки можна вже бачити на прикладі Білорусі та й у нас ленінське танго з відкатом на два кроки назад на прикладі кварталу доволі очевидне.
У "Кінці червоної людини" добре було сказано про те, що в радянські часи життя заміняли книги та "участь у творенні великої історії". Щоправда пані нобелівська лавреатка не написала навіть у дужках, що "творили" цю "велику історію" радянські люди переважно через газетну пропаганду та участь у військових місіях від Угорщини до Афганістану. Їх добре описали у нас А.Тєрєхов (Ангола, роман Malaria), Н.Шахрай (Ангола, короткий епізод у романі Сутінки удвох), С.Сингаївський (Ефіопія, роман Дорога на Асмару) та російською А.Константінов (автор Бандитського Петербурга, у романах Журналіст, екранізація у фільмі "Русский перевод", Лівія, Йемен, "Если кто меня слышит", Афганістан,та ще кількох).
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26.08.2020 19:15 Ответить
Повертаючись до Світлани Алексієвич.
Вона не лише активний збирач голосів совєцького минулого. Їй, крім усього іншого, вдалося - зовсім несвідомо і несподівано для неї самої - яскраво показати, чим завершився для всього суспільства розпочатий у російській літературі ще Достоєвським процес зрощення ката і жертви, коли знаходиться спостерігач, який спочатку одночасно жаліє і жертву, і її убивцю. Пізніше це класичне форматування суспільства відгукнулося у російській радянській літературі. Автори співчувають катові (від Бабеля до Булгакова) наділяють його правом убити чи відібрати останній шматок хліба, а жертву звинувачують у тому, що вона завдає клопоту катові, "примушує" його убивати.
"Кінець червоної людини" показує це зрощення на рівні суспільства у спогадах дітей "ворогів народу", яких розлучили з батьками та виховали по спецконцтаборах у Казахстані.
Діалоги записані майже без коментаря письменниці-упорядниці. Вийшло таке собі - що бачу-те-співаю.
Коментар вона дозволила собі лише нещодавно, у зв'язку з призначенням Хржановського худ.керівником меморіального проекту "Бабин яр". Набралася нахабства стверджувати, що досі на пострадянському просторі ніхто нічого відмінного від радянського не написав. Як видається, малася на увазі художня література та історіографія. Було гидко слухати. Хотілося тріснути по голові нашими історичними і художніми бібліотеками. Як мінімум 3-м томом Хвильового ("Я. Романтика") чи романом С.Сингаївського з його полковником Нефьодовим і посмішкою гієни у нічному Харарі. Або нашою "Історією повсякденного життя..."
Вкотре подякувала Всевишньому за те, що ми ету страну давно патєрялі.
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26.08.2020 19:16 Ответить
Дааааа!!!

Обязательно привлеките. И "путенвведи" не забудьте.

Если шо, в Донбабве всегда можете посмотреть, как оно получается, когда Путин помогает.
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26.08.2020 17:38 Ответить
Нет, на Донбасе им смотреть не стоит..
У себя потом посмотрят, коль уж они такие идиоты..
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26.08.2020 18:24 Ответить
Кім Чин Іна запроси , дурепа ватна !
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26.08.2020 17:38 Ответить
Значит им нравится. Тому кому не нравится тот кусается и вырывается всеми способами.
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26.08.2020 19:13 Ответить
Так Хомяк уже в коме, так шо тока Путин.
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26.08.2020 20:25 Ответить
И это еще самая прозападная оппозиция говорит, чего же тогда от основной массы ждать.
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26.08.2020 17:38 Ответить
Еще одна идиотка. Если вы привлечете ***** то уже можете стать раком и отыметь себя страпоном сами
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26.08.2020 17:39 Ответить
Так вони раком все життя стоять.....
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26.08.2020 18:53 Ответить
Був би Усама Бен Ладен і його можна задіяти. "Нажаль" гітлер вже подох
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26.08.2020 17:39 Ответить
немцы сняли фильм "Он снова здесь",о том,как Алоизыч попал в наше время в Германии и опять накрутил толпу на хайлюшки..
но у нас такой сюжет был бы в 100 раз интересней
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26.08.2020 17:53 Ответить
путин вам поможет - кошелка ты старая..
уже помогает пропагандонами на ваших ТВ..
Нобелевский лауреат, а не мозгов, а не знания Истории..
Никогда не притронусь к ее книжкам - наверняка отстой и там..
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26.08.2020 17:39 Ответить
Лучше фильм С. Алексиевич «Любовь: Love in Russian» посмотрите, меньше времени потеряете.
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26.08.2020 17:52 Ответить
я когда-то, еще до того как ей дали Нобелевку, осилил ее книги по Чернобылю... Это капец, ни фактов ни сюжета, типичная бабская истерика. Берется какой-то слух "позвонили из Гомеля сказали что у них коровы сдохли" и яркая шизоидная истерика на 10 страниц.
У Алексиевич очень хорошо с эмоциями, она их отлично передает и втягивает читателя в сопереживание и в такое же истеричное состояние. Но вот с интеллектом, анализом информации у нее очень плохо.
Нобеля ей дали чисто по политическим мотивам.
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26.08.2020 17:53 Ответить
Наивные как дети .
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26.08.2020 17:40 Ответить
Леворуцыя набирает обороты!!! 😁
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26.08.2020 17:40 Ответить
правая тебя коробит
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26.08.2020 17:51 Ответить
І що мудра пані має на увазі?
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26.08.2020 18:00 Ответить
Дура, твой ***** уже поговорил с твоим Лукой и посоветовал вас п***ть пока кровь из жопы не пойдет а потом поставить вас в стойло еще на 50 лет.
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26.08.2020 17:41 Ответить
Бараны баранами
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26.08.2020 17:41 Ответить
Им есть о чём поговорить.
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26.08.2020 17:42 Ответить
я вважав ,що нобелівські лауреати розумні люди !
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26.08.2020 17:42 Ответить
оауреаты по науке - несомненно.
А вот лауреаты премии Мира или пейсатели - сугубо политические фиоуры, с умом никак не связанные.
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26.08.2020 17:56 Ответить
маєш на увазі політичні підстилки ? Семен ти звідки ? я з Глухова
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26.08.2020 18:07 Ответить
нет. Просто фигуры которые как бы диссиденты и страна у них такая к которой приковано внимание. Алексиевич как раз подошла.
Нельсон Мандела вон тоже лауреат прамии Мира. При том что своими руками из процветающей страны сделал эталонную помойку.
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26.08.2020 18:15 Ответить
Так от царей не избавляются . Изучайте историю .
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26.08.2020 17:42 Ответить
Путин и МИР, старая шняга, сопоставимі так же как ТІ и твой Нобелевский статус!
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26.08.2020 17:43 Ответить
Этой мадам нужно на Путина через Зеленского выходить. У него контакт налажен.
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26.08.2020 17:47 Ответить
Вата - ватная, мега-ватная!)) Пока «мышебратья» 3,4 пакета «града» не пульнут по Минску, нихрена не поймут... да и хрен с ними..
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26.08.2020 17:48 Ответить
чумошница непрычемыш
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26.08.2020 17:48 Ответить
засрали тетке мозги. Тираны не уходят после выборов, их сносят. А дед ***** им точно поможет.
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26.08.2020 17:48 Ответить
я не бачу там мозку ! лише совок і вата!
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26.08.2020 17:52 Ответить
Гаагский трибунал надо привлечь.
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26.08.2020 17:51 Ответить
У них одно пространство,в Минске ездят например яндекс такси,они наивные как дети в интервью на улице говорили мы хотим торговать с росией партнерами друзьями но незалежними,думаю ну-ну отпустит он вас так просто
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26.08.2020 17:51 Ответить
До розмови з Муссоліні тре запросити Гітлера
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26.08.2020 17:51 Ответить
походу беларусов уже не спасти ..
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26.08.2020 17:52 Ответить
увы
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26.08.2020 17:54 Ответить
Они полностью жили в ватном инфопросторе и с него и не вылазили.
Своих нормальных национальных каналов и не было в принципе.
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26.08.2020 17:56 Ответить
Из её слов напрашивается один вывод, что "мир" (цивилизация, свобода, правовые гос-ва)
для неё понятие абстрактное; а вот Путин (маниакальный террорист-убийца для всех соседей, крыса и убийца для собственного народа) - первичен.
Вот такие они белорусские оппозиционеры?!
Полизали усатому бульбохеру "бацьке", теперь пусть решит соседний х..лохер кому лизать.
П..пц.
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26.08.2020 17:53 Ответить
путина нужно привлечь к ответственности, за развязанные поддонком войны в Украине и Сирии, за сбитый МН17, отравленых жителей Солсбери, беспорядки в Каталонии, за анексию украинского Крыма.... Кому только Нобелевские премии стали давать?
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26.08.2020 17:53 Ответить
О ***, если ***** приедет, то только для того, что бы нарисовать линию разграничения по территории Беларуси.
Давайте, приглашайте.
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26.08.2020 17:54 Ответить
Яркий пример того, что Нобелевка по литературе дается не за ум, в отличие от Нобелевки по наукам.
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26.08.2020 17:58 Ответить
Если бы она была реалистом, то понимала, что разговаривать уже с двумя диктаторами сидящими в одной лодке, не самая удачная идея.
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26.08.2020 18:03 Ответить
Всё, что нужно знать о белорусской оппозиции.Лукашенко просит помощи у окурка и, так званая, оппозиция упала перед ним на колени😡
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26.08.2020 17:59 Ответить
Вот скажите, как такая умная женщина, как Алексиевич, может искренне верить в то, что хутин кому-нибудь станет помогать? Разве наш пример не показателен? Или беларусы склонны прыгать на собственные грабли? Ну тогда Бог в помощь!
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26.08.2020 18:03 Ответить
Она такая умная, что считает, что на территории Беларуси действовали только украинские каратели)
Не знает историю своей страны, за всю жизнь даже в справочник не заглянула.
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26.08.2020 18:07 Ответить
К разговору с Лукашенко нужно привлечь Путина и мир,потомучто это равнозначные понятия.- Алексиевич
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26.08.2020 18:09 Ответить
Да, Путин вам поможет...
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26.08.2020 18:09 Ответить
Еще одна в розовых очках. Т.е. то что он ощается только с Путиным ее не настораживает.
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26.08.2020 18:10 Ответить
Маразм крепчал!
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26.08.2020 18:12 Ответить
К разговору с Лукашенко нужно привлечь Путина и мир, - член Координационного совета белорусской оппозиции Алексиевич - Цензор.НЕТ 7238
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26.08.2020 18:12 Ответить
Дебилы, перечитайте статью!
Где у Алексиевич "обращение к путену за помощью"?!
Тут констатация того факта, что головой Лукашенко - путен говорит.
Такая же ситуация, как трехсторонняя группа по Донбассу, нормадский формат.
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26.08.2020 18:13 Ответить
так це ти за кривавого таргана голосував ?
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26.08.2020 18:17 Ответить
У тебя плохо с причинно-следственными связями)
Я с тобой согласен, что голова Луки это Путен.
Лука не хочет идти на диалог, устраивает силовой разгоны и преследования, отталкивается исключительно от своей позиции.
Догадайся с трёх раз, чьи это указания)
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26.08.2020 18:20 Ответить
Продолжаем)
С какого перепугу, Путин будет идти на переговоры?
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26.08.2020 18:22 Ответить
не треба лаятися. так ви праві, лука не бажає розмовляти ні з Меркель ні з ким би то іншим з еуропейців. Щоправда вони теж далі порожніх заяв та засуджень, в більшості своїй ще ніяк не відреагували (економічно) хіба перший відлуп від балтійців щодо електрики... і то як я розумію ще в перспективі...Можливо коли соляру, бензину чи ті ж добрива дівати буде нікуди і захоче розмовляти... Але сподіватись що ***** хоч якось забажає вплинути на таргана, щоб той прислухався до вимог протестувальників? вибачте, але всім відомо що таке *****...
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26.08.2020 18:39 Ответить
Не неси маячню. У білорусів немає основної мети окрім як скинути луку і оце все.... а далі те ж саме що було і раніше, дружба з х#йлом непорушна...) так і будете жити як вам скаже гебнявий недомірок...
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26.08.2020 19:05 Ответить
Многие украинцы (да и беларусы) никак не поймут, что такое беларусская "оппозиция". Это не патриоты. Это люди под патриотическими лозунгами и под технологиями пытаются прийти к власти, чтобы организовать дерибан и создать олигархию. Но не Тихановская или ее муж будут олигархами. Олигархами будут люди, которые сейчас не светятся. А Тихоновская и ее муж, в случае успеха, получат плату "за работу". Алексиевич возможно тоже что-то получит.
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26.08.2020 18:25 Ответить
А тебе с того что?
Хату отберут или работать заставят?)
Деньги не помидоры, если их нет, значит они есть у кого-то другого)
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26.08.2020 18:30 Ответить
без хутина - сябру никуда.....
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26.08.2020 18:32 Ответить
Алексиевич когда-то поучала ратующего за беларусский язык, что по важности сначала демократия, а затем язык. Она то ли не понимает простых вещей, то ли притворяется. Что сначала по важности государственность и территориальная целостность, а затем демократия, язык и все остальное. Так как в своем государстве можно решить все вопросы. Но если потеряется государственность, то это уже навсегда.
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26.08.2020 18:33 Ответить
Или мир привлекать или пукина... Мухи-котлеты
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26.08.2020 18:43 Ответить
Ну ,как же пророссийской беларусской оппозиции да без путина.
Вот весь остальной мир без его вмешательства так точно обойдётся.
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26.08.2020 18:49 Ответить
Вот поэтому нам не следует вмешиваться во внутренние дела Беларуси. Во всяком случае на стороне "оппозиции".
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26.08.2020 20:22 Ответить
Привлечь хутина и его мир?
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26.08.2020 18:50 Ответить
Не читай политические новости - купи расскраску и карандаши.
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26.08.2020 20:04 Ответить
Если вы хотите привлеч Путина, тогда закройте свои рты. У вас есть уже пастух.
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26.08.2020 20:56 Ответить
К разговору с Лукашенко нужно привлечь Путина и мир, - член Координационного совета белорусской оппозиции Алексиевич - Цензор.НЕТ 8486
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26.08.2020 21:22 Ответить
Без партизанов и коктейлей Молотова ничего не получится.
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26.08.2020 21:28 Ответить
Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, входящая в Координационный совет белорусской оппозиции заявила, что для изменения ситуации в стране понадобится помощь мира и президента РФ Владимира Путина. Источник: https://censor.net/n3216002

ОГОВОРКА ПО ФРЕЙДУ - ХТО ЗВЕ ПУКІНА, ТОЙ НЕ ПРОТИ РУЦКОГО МИРУ
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26.08.2020 21:46 Ответить
Даже нобелевские лауреаты иногда несут полную хрень...
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26.08.2020 21:48 Ответить
Баранов в стойло, холодильник в дом...
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26.08.2020 21:52 Ответить
К диалогу привлечь ВВХло !?!?!?!?, это всё что нужно знать о белорусской оппозиции. Ей Нобелевку наверное за самый тупой мозг дали
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26.08.2020 23:04 Ответить
А по моему это интересный ход. Я ненавижу крысу и смотрю вперед - когда будут свергнуты камунячи диктатуры на всем пространстве совка и дай Аллах весь примется за Китай. Потому что это тоже империя голодранцев, которые присвоили себе славу своих далеких предков и выдают себя за государство. Вариант, который прошел в Украине (а прошел ли? Зе может вам такое-такое показать, что мало не покажется ) - в Беларуси не может пройти. В Украине был практически материальный момент (безвиз в Европу - возможность найти нормально оплачиваемую работу - я не вижу никаких проблем заниматься сбором клубники или уходом за пожилыми людьми, лишь бы это хотя бы 1000 баксов), а в Беларуси все совсем по другому - расписывать слишком долго да и не аналитик я. Я только хочу, чтобы присутствовал анализ ситуации, потому что нужно, чтобы Беларусь выиграла и вырвалась из русни. То что просит Алексиевич - я ей верю, потому что давно-давно прочитал ее "У войны не женское лицо" - возможно сильно подорвет власть крысы, его авторитет, покажет всему миру что и он и таракан и шал поганый - что они все сейчас, именно в этот момент сидят обоссаные от страха и не знаю что им делать и как быть. Потому что Беларусь НЕ ДАЕТ им повода для начала военных действий. Крыса просто вылезет из своей норы и покажется. Или не вылезет и будет продолжать делать каменное мудрое лицо. Я читал, что беларусы так же как и бойцы УНА-УНСО, так же как и азиаты Большого Туркестана сражались против русни и камуняк во 2-ой Мировой Войне. Поэтому не стоит вот так слегонца и поверхностно судить о Беларуси и о ее возможности дать военный отпор русне. Они медлительные но не трусливые. Не одни вы свергаете камунячу русню, хотя вклад Украины очень весомый.
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27.08.2020 06:46 Ответить
 
 