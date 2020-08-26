К разговору с Лукашенко нужно привлечь Путина и мир, - член Координационного совета белорусской оппозиции Алексиевич

Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, входящая в Координационный совет белорусской оппозиции заявила, что для изменения ситуации в стране понадобится помощь мира и президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "TUT.by".

"Я вижу, что может быть, мир нам поможет, чтобы Лукашенко стал разговаривать с кем-то, потому что сейчас он разговаривает только с Путиным. Надо, может быть, и Путина привлечь к разговору, и мир, чтобы Лукашенко стал говорить, и понял, что нельзя ставить свою жизнь, жизнь своей семьи на одну доску со своим народом и его судьбой. Но тут нам должны помочь, навряд ли мы и наш Совет справимся с этой ситуацией. К сожалению, наше гражданское общество сильно, но пока еще не так сильно, поэтому нам нужна помощь мира, может быть, и России, если мы сможем вместе ее привлечь", - сказала Алексиевич.

Напомним, Светлана Алексиевич была сегодня допрошена в Следственном комитете Беларуси.

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