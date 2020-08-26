К разговору с Лукашенко нужно привлечь Путина и мир, - член Координационного совета белорусской оппозиции Алексиевич
Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, входящая в Координационный совет белорусской оппозиции заявила, что для изменения ситуации в стране понадобится помощь мира и президента РФ Владимира Путина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "TUT.by".
"Я вижу, что может быть, мир нам поможет, чтобы Лукашенко стал разговаривать с кем-то, потому что сейчас он разговаривает только с Путиным. Надо, может быть, и Путина привлечь к разговору, и мир, чтобы Лукашенко стал говорить, и понял, что нельзя ставить свою жизнь, жизнь своей семьи на одну доску со своим народом и его судьбой. Но тут нам должны помочь, навряд ли мы и наш Совет справимся с этой ситуацией. К сожалению, наше гражданское общество сильно, но пока еще не так сильно, поэтому нам нужна помощь мира, может быть, и России, если мы сможем вместе ее привлечь", - сказала Алексиевич.
Напомним, Светлана Алексиевич была сегодня допрошена в Следственном комитете Беларуси.
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На жаль це мало хто тут розуміє...
Алексієвич непогано описала наслідки совкової денаціоналізаці у п'ятитомнику "Час секонд-хенд". Ще б її активно читали, особливо у нас. Бо наслідки можна вже бачити на прикладі Білорусі та й у нас ленінське танго з відкатом на два кроки назад на прикладі кварталу доволі очевидне.
У "Кінці червоної людини" добре було сказано про те, що в радянські часи життя заміняли книги та "участь у творенні великої історії". Щоправда пані нобелівська лавреатка не написала навіть у дужках, що "творили" цю "велику історію" радянські люди переважно через газетну пропаганду та участь у військових місіях від Угорщини до Афганістану. Їх добре описали у нас А.Тєрєхов (Ангола, роман Malaria), Н.Шахрай (Ангола, короткий епізод у романі Сутінки удвох), С.Сингаївський (Ефіопія, роман Дорога на Асмару) та російською А.Константінов (автор Бандитського Петербурга, у романах Журналіст, екранізація у фільмі "Русский перевод", Лівія, Йемен, "Если кто меня слышит", Афганістан,та ще кількох).
Вона не лише активний збирач голосів совєцького минулого. Їй, крім усього іншого, вдалося - зовсім несвідомо і несподівано для неї самої - яскраво показати, чим завершився для всього суспільства розпочатий у російській літературі ще Достоєвським процес зрощення ката і жертви, коли знаходиться спостерігач, який спочатку одночасно жаліє і жертву, і її убивцю. Пізніше це класичне форматування суспільства відгукнулося у російській радянській літературі. Автори співчувають катові (від Бабеля до Булгакова) наділяють його правом убити чи відібрати останній шматок хліба, а жертву звинувачують у тому, що вона завдає клопоту катові, "примушує" його убивати.
"Кінець червоної людини" показує це зрощення на рівні суспільства у спогадах дітей "ворогів народу", яких розлучили з батьками та виховали по спецконцтаборах у Казахстані.
Діалоги записані майже без коментаря письменниці-упорядниці. Вийшло таке собі - що бачу-те-співаю.
Коментар вона дозволила собі лише нещодавно, у зв'язку з призначенням Хржановського худ.керівником меморіального проекту "Бабин яр". Набралася нахабства стверджувати, що досі на пострадянському просторі ніхто нічого відмінного від радянського не написав. Як видається, малася на увазі художня література та історіографія. Було гидко слухати. Хотілося тріснути по голові нашими історичними і художніми бібліотеками. Як мінімум 3-м томом Хвильового ("Я. Романтика") чи романом С.Сингаївського з його полковником Нефьодовим і посмішкою гієни у нічному Харарі. Або нашою "Історією повсякденного життя..."
Вкотре подякувала Всевишньому за те, що ми ету страну давно патєрялі.
Обязательно привлеките. И "путенвведи" не забудьте.
Если шо, в Донбабве всегда можете посмотреть, как оно получается, когда Путин помогает.
У себя потом посмотрят, коль уж они такие идиоты..
но у нас такой сюжет был бы в 100 раз интересней
уже помогает пропагандонами на ваших ТВ..
Нобелевский лауреат, а не мозгов, а не знания Истории..
Никогда не притронусь к ее книжкам - наверняка отстой и там..
У Алексиевич очень хорошо с эмоциями, она их отлично передает и втягивает читателя в сопереживание и в такое же истеричное состояние. Но вот с интеллектом, анализом информации у нее очень плохо.
Нобеля ей дали чисто по политическим мотивам.
А вот лауреаты премии Мира или пейсатели - сугубо политические фиоуры, с умом никак не связанные.
Нельсон Мандела вон тоже лауреат прамии Мира. При том что своими руками из процветающей страны сделал эталонную помойку.
Своих нормальных национальных каналов и не было в принципе.
для неё понятие абстрактное; а вот Путин (маниакальный террорист-убийца для всех соседей, крыса и убийца для собственного народа) - первичен.
Вот такие они белорусские оппозиционеры?!
Полизали усатому бульбохеру "бацьке", теперь пусть решит соседний х..лохер кому лизать.
П..пц.
Давайте, приглашайте.
Не знает историю своей страны, за всю жизнь даже в справочник не заглянула.
Где у Алексиевич "обращение к путену за помощью"?!
Тут констатация того факта, что головой Лукашенко - путен говорит.
Такая же ситуация, как трехсторонняя группа по Донбассу, нормадский формат.
Я с тобой согласен, что голова Луки это Путен.
Лука не хочет идти на диалог, устраивает силовой разгоны и преследования, отталкивается исключительно от своей позиции.
Догадайся с трёх раз, чьи это указания)
С какого перепугу, Путин будет идти на переговоры?
Хату отберут или работать заставят?)
Деньги не помидоры, если их нет, значит они есть у кого-то другого)
Вот весь остальной мир без его вмешательства так точно обойдётся.
ОГОВОРКА ПО ФРЕЙДУ - ХТО ЗВЕ ПУКІНА, ТОЙ НЕ ПРОТИ РУЦКОГО МИРУ