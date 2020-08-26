Не России нас учить, что нельзя вмешиваться в дела других стран, - Линкявичюс

Обвинения из Москвы в том, что Литва вмешивается во внутренние дела Беларуси - необоснованные, и не России учить другие государства, что нельзя вмешиваться в дела других стран.

Об этом заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

"Не России учить о применении насилия и вмешательстве в дела других стран. Знаем из опыта, что уж точно не им учить", - сказал Линкявичюс журналистам в Вильнюсе.

Так он отреагировал на сформулированные накануне представителем МИД России Марией Захаровой обвинения в том, что Литва якобы дестабилизирует ситуацию в Беларуси и вмешивается во внутренние дела этой страны.

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"Не России учить правилам этикета, которые она сама давно не соблюдает", - отметил Линкявичюс.

Он подчеркнул, что Литва не навязывает Беларуси никаких решений или мнений.

"Только один момент, когда мы вмешались - помогли людям, перед которыми встала угроза - прямая угроза их здоровью, а, может, и жизни, как знать - здесь мы точно помогли, но это не вмешательство во внутренние дела страны", - сказал Линкявичюс.

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