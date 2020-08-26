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Новости Революция в Беларуси
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Не России нас учить, что нельзя вмешиваться в дела других стран, - Линкявичюс

Не России нас учить, что нельзя вмешиваться в дела других стран, - Линкявичюс

Обвинения из Москвы в том, что Литва вмешивается во внутренние дела Беларуси - необоснованные, и не России учить другие государства, что нельзя вмешиваться в дела других стран.

Об этом заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

"Не России учить о применении насилия и вмешательстве в дела других стран. Знаем из опыта, что уж точно не им учить", - сказал Линкявичюс журналистам в Вильнюсе.

Так он отреагировал на сформулированные накануне представителем МИД России Марией Захаровой обвинения в том, что Литва якобы дестабилизирует ситуацию в Беларуси и вмешивается во внутренние дела этой страны.

Смотрите на Цензор.НЕТ: В цепь солидарности от Вильнюса до границы с Беларусью выстроились 50 тыс. человек, среди них - Науседа и Линкявичюс. ФОТОрепортаж

"Не России учить правилам этикета, которые она сама давно не соблюдает", - отметил Линкявичюс.

Он подчеркнул, что Литва не навязывает Беларуси никаких решений или мнений.

"Только один момент, когда мы вмешались - помогли людям, перед которыми встала угроза - прямая угроза их здоровью, а, может, и жизни, как знать - здесь мы точно помогли, но это не вмешательство во внутренние дела страны", - сказал Линкявичюс.

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Автор: 

Беларусь (7888) Литва (2445) россия (95372) Линкявичюс Линас (214)


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Топ комментарии
+25
Не Росії нас учити, що не можна втручатися в справи інших країн, - Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 9684
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26.08.2020 18:09
+23
26 августа 1382 года глубокоуважаемый хан Тохтамыш Туй-Ходжиевич захватил и сжег Москву.
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26.08.2020 18:05
+18
Збоченець.
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26.08.2020 18:17
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26 августа 1382 года глубокоуважаемый хан Тохтамыш Туй-Ходжиевич захватил и сжег Москву.
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26.08.2020 18:05 Ответить
Не день, а прямо какой-то праздник!
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26.08.2020 18:09 Ответить
Через два роки після міфічного звільнення від ординського іга, а "переможці" з Куликовова поля навіть не пискнули.
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26.08.2020 18:14 Ответить
Прям таки сжег. Не пишите ерунды - незачем Тохтамышу было СВОЙ ордынский город сжигать - так, проучил слегка вассала и все.
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26.08.2020 19:15 Ответить
Мы вмешивались,вмешиваемся и будем вмешиваться везде,где можем! - Линкявичус
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26.08.2020 18:07 Ответить
Не Росії нас учити, що не можна втручатися в справи інших країн, - Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 9684
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26.08.2020 18:09 Ответить
ЯБВДЛ...
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26.08.2020 18:16 Ответить
Збоченець.
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26.08.2020 18:17 Ответить
Прокладка кацапская Верещук ,случайно не ее близнец ?
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26.08.2020 18:42 Ответить
Не Росії нас учити, що не можна втручатися в справи інших країн, - Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 742
Фото опубликовал телеграм-канал https://t.me/nexta_live/9375 NEXTA
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26.08.2020 20:51 Ответить
Щас ***** ему ВКЛ припомнит.
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26.08.2020 18:10 Ответить
Правильно, вмешивайся и не стесняйся. Учись как надо.

США: Активисты захватили мэрию Портленд.
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26.08.2020 18:12 Ответить
Вам би на срусайти з новинами про Портленд, це там без США жити не можуть.
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26.08.2020 18:15 Ответить
Мені здається що ця жінка випадково заблукала😄
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26.08.2020 18:18 Ответить
Завжди думав що це чоловік.
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26.08.2020 18:22 Ответить
Лорі?Мені здається це жіноче ім'я.
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26.08.2020 18:23 Ответить
Може й Лорі, я читав як Юрій.
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26.08.2020 18:27 Ответить
Там написано Лорі.Юрій по іншому.😄Хоча може він навмисно жіночій нік створив.Думав що до спаму не потрапить.Бачив вже в троллів такий трюк😄
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26.08.2020 18:31 Ответить
Блін, а я стільки часу витратив на сварку з цією блондинкою.
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26.08.2020 18:48 Ответить
Буває😄
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26.08.2020 18:53 Ответить
Если слопатаедам удалить лишнюю хромосому, они превратятся в растения..
Типа лопухов, белены и чертополоха.
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26.08.2020 18:14 Ответить
Ну так на все случаи жизни есть русские же и поговорки " На воре и шапка горит" " лови вора", в русском варианте их нравоучения это как явка с повинной.
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26.08.2020 18:19 Ответить
молодец что окрыто сказал...кацапы уважают суровых латышей...
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26.08.2020 18:23 Ответить
Rosija vmesyvajetsia vse dela gde oni neproisxodili.Vmesto togo zanialis svojim liudmi gde provincijax 45% daze detej zyvut za certoj bednosti,oni vsex ucit kak nado zit.
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26.08.2020 18:33 Ответить
Красавец.Он сегодня красиво и нашего Макея отбрил ответным письмом...без грубостей,дипломатично и все в цвет.Но ваша Даля самая красивая.) Процветания Литуве!!!
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26.08.2020 18:52 Ответить
С теми кто считает тебя рабом так не разговаривают.
Только на поражение.
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26.08.2020 18:36 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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26.08.2020 18:39 Ответить
То есть ПТН ПНХ!
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26.08.2020 18:41 Ответить
Раніше в паре з цого приводу наші організовували румразі гімнопомазання(((
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26.08.2020 18:51 Ответить
Блазню надо учиться у Линкявичуса, как разговаривать с кремлевской хунтой.
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26.08.2020 18:56 Ответить
Нельзя, Кадыров потребует извинений. Один раз терпила дал слабину, теперь терпеть до скону.
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26.08.2020 21:17 Ответить
Не Росії нас учити, що не можна втручатися в справи інших країн, - Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 3476
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26.08.2020 20:13 Ответить
Никому нас не научить, что нельзя вмешиваться в дела других стран, - Линкявичюс
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26.08.2020 20:47 Ответить
Не Росії нас учити, що не можна втручатися в справи інших країн, - Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 8861
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27.08.2020 01:11 Ответить
Браво! Хоть кто-то и хоть что-то понятное простому человеку говорит русне то, что уже никак не перевернешь и не сделаешь морду валенком. Литве респект!
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27.08.2020 06:26 Ответить
 
 