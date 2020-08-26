Партии не должны заниматься благотворительностью, особенно во время избирательного процесса, - разъяснение НАПК

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) предоставило разъяснения относительно права политических партий осуществлять благотворительную деятельность.

В частности, политические партии во время ведения уставной деятельности не могут использовать свои имущество и средства на благотворительную деятельность, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Благотворительная помощь в период избирательного процесса не должна предоставляться от имени политической партии или каким-либо образом связываться с ее деятельностью.

Благотворительная помощь от партии в период избирательного процесса содержит признаки косвенного подкупа избирателей. Она предусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет или от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет (ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса Украины ).

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Избирательный процесс начинается за 50 дней до дня местных выборов - 5 сентября", - отмечается в сообщении.

Напомним, 8 августа Центральная избирательная комиссия назначила на воскресенье, 25 октября, первые выборы депутатов в сельских, поселковых, городских советов территориальных общин, а также сельских, поселковых и городских голов.

В тот же день Комиссия пришла к выводу о невозможности проведения выборов в 10 сельских, поселковых, городских территориальных общинах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 - Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.