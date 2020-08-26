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Новости Местные выборы-2020
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Партии не должны заниматься благотворительностью, особенно во время избирательного процесса, - разъяснение НАПК

Партии не должны заниматься благотворительностью, особенно во время избирательного процесса, - разъяснение НАПК

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) предоставило разъяснения относительно права политических партий осуществлять благотворительную деятельность.

В частности, политические партии во время ведения уставной деятельности не могут использовать свои имущество и средства на благотворительную деятельность, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Благотворительная помощь в период избирательного процесса не должна предоставляться от имени политической партии или каким-либо образом связываться с ее деятельностью.

Благотворительная помощь от партии в период избирательного процесса содержит признаки косвенного подкупа избирателей. Она предусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет или от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет (ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса Украины ).

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК утвердил порядок информирования теризбиркомами граждан о ходе местных выборов

Избирательный процесс начинается за 50 дней до дня местных выборов - 5 сентября", - отмечается в сообщении.

Напомним, 8 августа Центральная избирательная комиссия назначила на воскресенье, 25 октября, первые выборы депутатов в сельских, поселковых, городских советов территориальных общин, а также сельских, поселковых и городских голов.

В тот же день Комиссия пришла к выводу о невозможности проведения выборов в 10 сельских, поселковых, городских территориальных общинах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 - Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

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благотворительность (610) местные выборы (2752) партия (562) НАПК (1220)


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Топ комментарии
+12
та не волнуйтесь Вы так... гадить в портки зелешушаре он не прекратит...
и будет это делать тихо, без пиара...и каждому...
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26.08.2020 18:31
+11
Ви так навесні, під час карантину, не "погречкосіїли" ? А може ваша бубАчка вАва хоч маску купила? А чому? Через вроджений жлобізм і ненажерливість?
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26.08.2020 18:38
+7
От якби ж ви ще свою шизоїдну маячню фактами підтвердили, було б круто.
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26.08.2020 18:33
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Правила форума Совет форумчан
що ж тепер буде робити сивочолий барига???він ж неньку терзав засовуючи свої руки до державної кишені і тепер зась піариться)))
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26.08.2020 18:26 Ответить
та не волнуйтесь Вы так... гадить в портки зелешушаре он не прекратит...
и будет это делать тихо, без пиара...и каждому...
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26.08.2020 18:31 Ответить
От якби ж ви ще свою шизоїдну маячню фактами підтвердили, було б круто.
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26.08.2020 18:33 Ответить
Вечная заезженная пластинка уже который год ездит по ушам зелохов. Когда что- нибудь новенькое придумаете, или указания не было?
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26.08.2020 18:56 Ответить
лапоть, проснись - ты серешь
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26.08.2020 20:32 Ответить
Согласен , зеля не должен презентовать своих мэров .
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26.08.2020 18:26 Ответить
Нужно дать 5% националистам на след выборах. Конечно их власть будет портить, их будут подъедать чекисты своими ловушками, компроматами, запугиваниями, подкупами, будет поджирать коррупция. Это стандартно, просто у них должно постоянно дозревать что-то новое. Должен быть постоянный поток кадров новых проукраинских лиц, быть соцлифтом для украинцев.А не соцлифтом чекистов всяких имитаторов и чекистских консерв.Которые при первых подозрениях на интересы кремля должны отсылаться в бан, сначала временный и исправительный как пример для гордона, но если повторится то бан увеличивать(главное чтобы количество мелких предательств не превышало некоторое число на единицу времени для всех и не часто для одного человека).А для придурка кивы бан генеральный- это любитель помахать по ***** всяким типа моделям, продаст изза писты и денег что угодно и кого угодно. Киву за поребрик.Кива должен стать припримером для других что глухо гоняться за баблом не всегда успешно.
Они должны привносить свои краски в полуватный и почти всегда глухокоррупционный парламент.
Кто будет регулировать всяких пиюарасов типа кивы и
Хотя они могут выступать против порошенка чтобы заработать на содержание организации(Но должны кратно отработать на интересы украины за такие грехи).
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26.08.2020 19:00 Ответить
Вам с омерики виднее, кто там у нас националист в Украине? Подскажите, плиз! Кремлевско-бабломойские прихвостни свободовцы или белый вошдь с нацженами билецкий???? Или кто??? Кто из этих продажных тварей может назвать себя настоящим националистом, который сейчас защищает РЕАЛЬНО Украину, а не выполняет задание по обливанию грязью Порошенко за баблосы. Ну например, кто сейчас из них противостоит капитуляции зеленогнойного балаганщика? А? тягнывбок, что ли? Так он с прошлого года как втянул язык в зад, так и не может вытащить его до сих пор. билецкий? Вошдь или киздит языком и ничего не делает, или воюет с придуманными свинарчуками за бабломойскую деньгу и устраивает провокации жоппоблоку, чтобы дискредитировать националистов. Такая вот у нас печаль полная с националистами.
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26.08.2020 21:07 Ответить
І це шо святий Петро не зможе продовжувати гречкосійство?
Партии не должны заниматься благотворительностью, особенно во время избирательного процесса, - разъяснение НАПК - Цензор.НЕТ 6323
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26.08.2020 18:30 Ответить
Зато Зеленый Осел может минималку поднять! Эсли это не гречкосейство то ты кацап!
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26.08.2020 18:33 Ответить
Ви так навесні, під час карантину, не "погречкосіїли" ? А може ваша бубАчка вАва хоч маску купила? А чому? Через вроджений жлобізм і ненажерливість?
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26.08.2020 18:38 Ответить
"А може" це саме те гречкосійство, котре викорінити хтось обіцяв ще в 2014-му році.
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26.08.2020 18:43 Ответить
Це відмазка для паталогічного жлобства зеленського? Не канає.
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26.08.2020 18:47 Ответить
Та мені з високої гори плювати на "патологічне жлобство Зеленьського" - я вам нагадую обіцянки ще 2014-го року, що таке огидне явище, як гречкосійство, буде викорінено.
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26.08.2020 18:50 Ответить
тож не плутай гречкосійство з благодійністю ! і тих кому потрібна допомога ,з тими хто за 200 грн продає свій голос !
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26.08.2020 18:57 Ответить
Та ви шо? З якого переляку допомогу старим, одиноким людям, під час карантину, більше ніж за пів року до виборів, обізвали "гречкосійством"? Тоді і допомогу лікарям, яких зеленський обікрав, залишивши без засобів захисту, можна вважати, виходячи з вашої схибнутої "логіки" гречкосійством. Хай би працювали без масок, костюмів, рукавичок, дезинфекторів.
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26.08.2020 19:00 Ответить
Тобто ви навмисно хочете завуалювати той факт, що саме продуктові набори "допомогу старим, одиноким людям" перед виборами і прозвали гречкосійством?
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26.08.2020 19:08 Ответить
Перед виборами? Може й у появі вірусу, "перед виборами", винен Порошенко? А допомога лікарям, "перед виборами", це благочинність, чи "ганебне гречкосійство"?
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26.08.2020 19:38 Ответить
Та я розумію, що у вас безвихідь і ви вже на біле кажете чорне, а на чорне - біле. Але як бути з фактом, що ще в далеких нині 2014-2015-х роках цю "благочинність" перед виборами дехто обіцяв викорінити з української політики, як ганебне явище підкупу виборців?
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26.08.2020 19:58 Ответить
Я розумію, що спілкуюсь з людиною, у якої абсолютно відсутнє логічне мислення. Тому, довбіть мізки своїм рідним.
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26.08.2020 20:05 Ответить
Я також розумію, що спілкуюсь з людиною, котра вважає https://censor.net/ua/photo_news/3214581/muzeyi_vyborchogo_treshu_vidkryvsya_u_harkovi_foto нормальним явищем, а не банальним підкупом виборців.
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26.08.2020 20:16 Ответить
Люди і лікарі отримали допомогу одночасно з одного фонду. Допомога лікарям це "ганебне гречкосійчтво", чи допомога в критичній ситуації? До того, як дасте відповідь на це питання, говорити нема про що.
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26.08.2020 20:33 Ответить
Чаечка, не спорьте со штатной кремлелядью нестором. Кстати , реальный нестор летописец- один из самых больших лжецов в истории всего мира. Большинство им написаное- полные исторические фейки. И этот нестор с Цензора , мерзопакость, всем давно известен , как мокшанская лапотная балайка. Поэтому шлите-ка вы его на ..... три веселых буквы, т.е. туда, откуда он пришел)))))
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26.08.2020 21:11 Ответить
т.е., во всем мире помогать больным - это благотворительность, и только у сраных зебилов - это гречкосейство. Проснись, лапоть, ты серешь
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26.08.2020 20:34 Ответить
ну вот зачем Вы так? )))) а кто для гереги и его эпицентра самолеты встречал? )))
от шо он для себя пиарился? )))) может он для нас всех скидку на те маски отрабатывал? ))))
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26.08.2020 18:44 Ответить
а скільки гречки роздав потерпілий , а я забув в нього ж всі гроші в офшорах ! і кому жид щось давав ?
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26.08.2020 18:46 Ответить
Та нікому і нічого! Він зара їздить по країні за державний кошт і рекламує своїх недоумків. Перевищення службових повноважень вже не вперше асоціюється з найвеличнішим.
Світлина, де це недолуге виступає з трибуни, на який зображено не державний символ (герб чи хоча б прапор), а лого збориська сосен вже всім очи намозолила.
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26.08.2020 19:27 Ответить
Дядьку, а ви читати вмієте?
"Благотворительная помощь от партии в период избирательного процесса содержит признаки косвенного подкупа избирателей. "Источник: https://censor.net/n3216016

І де на наведеній вами ж світлині згадка про партію? Ну хоч якась згадка хоч про якусь партію...
Я б побажав вам Сердючку в голову та Потапа в штани, але, здається у вас і так все є...
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26.08.2020 19:19 Ответить
І то правда! Жодного натяку там на жодну партію!
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26.08.2020 19:21 Ответить
От і я про те ж кажу. Не те, що ЗЕ! Приїхав, як офіційна особа до області, виступає з трибуни... Весь такий офіційний, навіть в краватці! А на трибуні замість державних символів - логотип ЗЕ! Це ж не реклама і піар! А головне не власним, а державним коштом! "Ай, маладєц!"
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26.08.2020 19:55 Ответить
А ці дії можна сприймати як благодійність??)))

https://pershij.com.ua/peredvyborchyi-vandalizm-v-uzhhorodi-nevidomi-poshkodyly-bil-bordy-zi-svitlynamy-chleniv-partii-vid-opozytsiinoi-platformy-za-zhyttia-foto/
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26.08.2020 18:33 Ответить
Поздравление с дем независимости от ОПЗЖ выглядит как поздравление Гитлера с песаком!
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26.08.2020 18:36 Ответить
Это от души.
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26.08.2020 19:00 Ответить
Может у кого-то есть потребность делать добрые дела, а их лишили этой возможности.
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26.08.2020 18:35 Ответить
То робіть собі, але без партійної символіки і все буде законно.
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26.08.2020 19:21 Ответить
- Ось вам продуктовий набір! Щиро!
- А з якої ви партії?
- Ми вам не скажемо! Таємниця!
Кумедно виглядає такий діалог.
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26.08.2020 20:01 Ответить
Але ж законно
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26.08.2020 20:11 Ответить
Процесс уже давно пошёл .
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26.08.2020 18:44 Ответить
Партии не должны заниматься благотворительностью, особенно во время избирательного процесса, - разъяснение НАПК напк "закон запрещает" во время избирательного процесса раздавать гречку ..Официальный старт предвыборной кампании говорит ЦВК (ч вк)

до официального ЧИСЛА РАЗДАЙ ТОННАМИ ГРЕЧКУ потому что нет нарушения
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26.08.2020 19:36 Ответить
или чеши зебилам по ушам о большой стройке ... придорожного сортира
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26.08.2020 20:36 Ответить
А агітація зеленського під час так званих робочих поїздок по країні за державний кошт- це можна? А підняття, хоча і символічне, мінімалки перед виборами - це не гречкосійство?
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26.08.2020 22:04 Ответить
Передбачена кримінальна відповідальність,а кого ви посадили по цій статті?
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26.08.2020 22:17 Ответить
 
 