Партии не должны заниматься благотворительностью, особенно во время избирательного процесса, - разъяснение НАПК
Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) предоставило разъяснения относительно права политических партий осуществлять благотворительную деятельность.
В частности, политические партии во время ведения уставной деятельности не могут использовать свои имущество и средства на благотворительную деятельность, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.
"Благотворительная помощь в период избирательного процесса не должна предоставляться от имени политической партии или каким-либо образом связываться с ее деятельностью.
Благотворительная помощь от партии в период избирательного процесса содержит признаки косвенного подкупа избирателей. Она предусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет или от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет (ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса Украины ).
Избирательный процесс начинается за 50 дней до дня местных выборов - 5 сентября", - отмечается в сообщении.
Напомним, 8 августа Центральная избирательная комиссия назначила на воскресенье, 25 октября, первые выборы депутатов в сельских, поселковых, городских советов территориальных общин, а также сельских, поселковых и городских голов.
В тот же день Комиссия пришла к выводу о невозможности проведения выборов в 10 сельских, поселковых, городских территориальных общинах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 - Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.
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и будет это делать тихо, без пиара...и каждому...
Они должны привносить свои краски в полуватный и почти всегда глухокоррупционный парламент.
Кто будет регулировать всяких пиюарасов типа кивы и
Хотя они могут выступать против порошенка чтобы заработать на содержание организации(Но должны кратно отработать на интересы украины за такие грехи).
от шо он для себя пиарился? )))) может он для нас всех скидку на те маски отрабатывал? ))))
Світлина, де це недолуге виступає з трибуни, на який зображено не державний символ (герб чи хоча б прапор), а лого збориська сосен вже всім очи намозолила.
"Благотворительная помощь от партии в период избирательного процесса содержит признаки косвенного подкупа избирателей. "Источник: https://censor.net/n3216016
І де на наведеній вами ж світлині згадка про партію? Ну хоч якась згадка хоч про якусь партію...
Я б побажав вам Сердючку в голову та Потапа в штани, але, здається у вас і так все є...
https://pershij.com.ua/peredvyborchyi-vandalizm-v-uzhhorodi-nevidomi-poshkodyly-bil-bordy-zi-svitlynamy-chleniv-partii-vid-opozytsiinoi-platformy-za-zhyttia-foto/
- А з якої ви партії?
- Ми вам не скажемо! Таємниця!
Кумедно виглядає такий діалог.
до официального ЧИСЛА РАЗДАЙ ТОННАМИ ГРЕЧКУ потому что нет нарушения