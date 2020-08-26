РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4255 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
1 267 8

Распространенные нарушения прав человека на оккупированных территориях Украины - задержания и пытки, - Миссия ООН

Распространенные нарушения прав человека на оккупированных территориях Украины - задержания и пытки, - Миссия ООН

Мониторинговая миссия ООН по правам человека представит новый доклад об уголовных преследованиях в оккупированном Крыму и на неподконтрольных Украине территориях Донбасса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу организации.

"Незаконные и произвольные задержания и содержания под стражей, затяжные судебные процессы, отсутствие доступа к адвокату, пытки и жестокое обращение, а также отсутствие эффективных средств правовой защиты - распространенные нарушения прав человека, которые совершаются в контексте уголовных производств и процессов, связанных с конфликтами на востоке Украины, в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, временно оккупированных Российской Федерацией", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбассе сегодня - без обстрелов и пострадавших, - штаб ООС

Отмечается, что доклад основан на:

более 1 300 детальных интервью с жертвами и свидетелями нарушений прав человека;

мониторинге 1 280 судебных заседаний;

изучении более 3 300 судебных документов и других соответствующих материалов.

Согласно информации, презентация пройдет 2 сентября в онлайн-режиме.

Распространенные нарушения прав человека на оккупированных территориях Украины - задержания и пытки, - Миссия ООН 01

Также читайте: Арестованных и осужденных крымчан продолжают незаконно перемещать в Россию, - ООН

Автор: 

Крым (26365) ООН (4161) права человека (986) Донбасс (26955)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а місія не хоче перевірити здоров'я заручників в Донецьких катівнях ? ввести санкції за не допуск до в'язнів ? відосіки знімаєте ...
показать весь комментарий
26.08.2020 19:02 Ответить
ну вот... а по мнению некоторых упоротых и кравчука там только выборов и не хватает...
показать весь комментарий
26.08.2020 19:04 Ответить
Серьезно? А что скажут те европейские путинососы которые ездят на окупированный дамбас и крым по приглашению ***** в саунах попариться и порассказывать как там процветает жизнь без жидофошистов?
показать весь комментарий
26.08.2020 19:05 Ответить
Дайте им еще автономию, чтобы им никто не мешал.
показать весь комментарий
26.08.2020 19:06 Ответить
Так зельцман уже давно под эту зраду в Омане подписался ,а сейчас , чужими руками ( продажные маразматики без чести и совести кравчук ,фокин ) исполняют
показать весь комментарий
26.08.2020 19:21 Ответить
Пытки, зверства, убийства зафиксировали, задокументировали и... И что дальше? Претензий и вопросов к кремлёвской крысе нет? Пусть продолжает? Зато, к Украине миллион требований, претензий, условий....Украина, по мнению наблюдательных миссий, недостаточно усердно ублажает агрессора, не выполняет мгновенно все прихоти кремлёвской крысы....
показать весь комментарий
26.08.2020 20:22 Ответить
Найпоширеніші порушення прав людини на окупованих територіях України - затримання і катування, - місія ООН - Цензор.НЕТ 5052
показать весь комментарий
26.08.2020 20:51 Ответить
 
 