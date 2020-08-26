Распространенные нарушения прав человека на оккупированных территориях Украины - задержания и пытки, - Миссия ООН
Мониторинговая миссия ООН по правам человека представит новый доклад об уголовных преследованиях в оккупированном Крыму и на неподконтрольных Украине территориях Донбасса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу организации.
"Незаконные и произвольные задержания и содержания под стражей, затяжные судебные процессы, отсутствие доступа к адвокату, пытки и жестокое обращение, а также отсутствие эффективных средств правовой защиты - распространенные нарушения прав человека, которые совершаются в контексте уголовных производств и процессов, связанных с конфликтами на востоке Украины, в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, временно оккупированных Российской Федерацией", - говорится в сообщении.
Отмечается, что доклад основан на:
более 1 300 детальных интервью с жертвами и свидетелями нарушений прав человека;
мониторинге 1 280 судебных заседаний;
изучении более 3 300 судебных документов и других соответствующих материалов.
Согласно информации, презентация пройдет 2 сентября в онлайн-режиме.
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