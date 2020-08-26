"Приватизация госпакетов облэнерго будет сорвана из-за НКРЭКУ и ее методологии RAB", - нардеп от "Слуги народа" Буймистер
При предложенной НКРЭКУ ставке на старые активы 3% будет сорвана программа приватизации госпакетов облэнерго.
Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение высказала народный депутат Людмила Буймистер на заседании НКРЭКУ.
26.08.2020 государственным Регулятором НКРЭКУ была принята Методика стимулирующего тарифообразования с разделением активов компании на "старую" базу со ставкой доходности в 3% и "новую" базу со ставкой доходности в 16,74%. Народный депутат Людмила Буймистер высказала сомнения, что такой подход будет способствовать приватизации.
"С такой ставкой 3% на старые активы мы получим отрицательный денежный поток. Это означает, что и Программа приватизации, которая сегодня у Фонда государственного имущества, будет де-факто обесценена, потому что я прекрасно понимаю, что если методология показывает отрицательный денежный поток, то мы не получим того эффекта от приватизации. У нас закладываются из года в год поступления от приватизации в бюджет нашей страны, но с такой методологией мы не получим того эффекта, которого мы хотим достичь", - отметила Людмила Буймистер.
Буймистер отмечает, что причина в отрицательном денежном потоке, к которому приведут такие ставки: "Я посчитала модель с предложенными тремя и пятнадцатью процентами 15,72% которые сегодня есть в проекте постановления. Я вижу у себя отрицательный денежный поток во многих облэнерго в нынешних условиях. И особенно этот отрицательный денежный поток мы будем наблюдать именно на государственных облэнерго, которые находятся в значительно худшем денежном состоянии, чем некоторые другие облэнерго в нашей стране".
Напомним, ранее Олег Козачук, глава "Хмельницкоблэнрего" высказал мнение, что при параметрах RAB-регулирования от НКРЭКУ облэнерго не смогут привлекать ни инвестиции, ни кредиты в обновление сетей.
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Що зелібобі не зрозуміло?
Зе с пенсионерами проедает почки ваших детей и внуков.
Зе поднимает зарплатный минимум с воздуха, за счет почек ваших детей и внуков. Экономика валится, а он ДОБИРАЕТ И ДОБИРАЕТ, чтобы будущие такие дураки как он при падении экономики добирали еще больше кредитов.Кредит на кредите кредитом погоняет - это политика зеленского. Добрал миллиардов долларов в золото-в.фонд за 7% вместо 1%как пети давали.
Производства все меньше, уничтоженных приватизацией предприятий для уничтожения(а не для развития) ВСЕ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ.Зе это ДЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ и превращения городов в депрессивные спальные районы, с заложенными почками всех их жильцов и проданной землей международным финансовым мафиям. Фсб диверсант уруский под видом улучшения хочет добить все предприятия которые сложились, под видом вышли из оборонки или обнулились, но их можно было если такой как лукашенко поднять. Но зебил ДОБИВАЕТ СТРАНУ ДО РУЧКИ.Ни танка в всу или в тайланд, ни самолета из антонова и хапп, минобороны откат на откате. Краз нужно вернуть под крышу государства, живаго его с банком банкротит, чтобы сбу не отжало и ничего не вкладывает в развитие, потому что фсб-сбу перепишут регистрацию и все отожмут.
НА вынос, кацапов в ап слишком много, которые и устроили имитацию перемирия для капитуляции украины, когда у кацапов деньги кончились на войну под видом "лишьбынестреляли" и фсб-сводками "обстреловнебыло" для предразработки для капитуляции, о которой зе постоянно дипломатически лжет. ЗЕбил больше кацапов стал слушать, чем украинский народ, потому оно уже пожелтело, в концу осени оно будет цвета гавна. Петя в 100 раз лучше был. Петю нужно вернуть пока "дипломат" по лжи зебил не уничтожил украину и не ввел фсб в сбу на 2й этаж как янык.
А зеблу высшу.ю меру за предательство украины на высшем посту по ст 111(тотальная сдача украины) и весь квартал, изза которого он продал украинуобнулить.
І про емісію теж казала:
власні кошти, а чекають коли держава збере кошти з споживачів..
споживачі мають рятувати олігархів, щоб олігархи розвивали свій "бізнес"
- яхти і вілли в Європі
нафік таких "інвесторів", і чиновників теж