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Активистка из Днепра Новикова опубликовала справку о снятии побоев, нанесенных охраной Зеленского и обвинила УГО во лжи. ДОКУМЕНТ

Активистка Алина Новикова (Рыбка Днепр), которую побила охран Зеленского в Днепре обвинила УГО во вранье и опубликовала справку от нанесении ей побоев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Активистка отметила: "Пока я получаю трогательные соболезнования от многих украинцев, Зеохрана цинично опровергает, что меня били и поломали ребро во время мирной (!) акции Движения сопротивления капитуляции на глазах у самого Владимира Александровича.

Активистка из Днепра Новикова опубликовала справку о снятии побоев, нанесенных охраной Зеленского и обвинила УГО во лжи 01

Поэтому вынуждена еще раз ткнуть их всех зеленым носом в официальные результаты моего медицинского обследования.

Активистка из Днепра Новикова опубликовала справку о снятии побоев, нанесенных охраной Зеленского и обвинила УГО во лжи 02

На этом мероприятии я хотела задать их пострадавшему боссу несколько вопросов:

1. Готов ли он заплатить отставкой за капитуляцию, которой не хочет украинский народ?

2. Он хочет провести выборы в ОРДЛО и сделать депутатами сепарастив, которые резали животы за украинский флаг и рубили руки за трезубец украинском на моем родном Донбассе?

3. Как ему спится после гибели украинского воина Журавля, который истек кровью на жаре, в то время, как Зе "взял вопрос под личный контроль" и поехал в отпуск?

Она продолжила: "Но вместо того, чтобы извиниться, разобраться, открыть уголовное производство и привлечь виновных в избиении людей (а нас несколько пострадавших, в том числе Надежда Святун и Валерий Гарагуц), они снова врут и сc#т нам всем в глаза.

Поэтому я прошу жителей следующего украинского города, в котором будет гастролировать Зе, кажется, это будут Черкассы, задать ему в глаза мои вопросы, а также добавить пару-тройку своих.  Такой себе "днепровский челлендж".

А мое ребро срастется, заживет до свадьбы и и ббудет колоть разве что лживые одолженные Зеглаза".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее в Днепре во время мероприятий с участием президента Украины Владимира Зеленского возник конфликт между местными активистами, полицией и охраной главы государства в результате, которого была травмирована одна из активисток.

Позже Управление Госохраны опровергло эти факты и заявило, что информация о том, что военнослужащие УГО якобы применили физическую силу к митингующим, является откровенной ложью и содержит признаки спланированной информационной провокации.

Активистка из Днепра Новикова опубликовала справку о снятии побоев, нанесенных охраной Зеленского и обвинила УГО во лжи 03

Автор: 

Днепр (4398) повреждение (165) УГО (179)


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Топ комментарии
+50
Нашему клоуну не дают покоя лавры Лукашенко. Поскольку у него нет Коли кому он даст автомат? Юльке Мендель?
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26.08.2020 20:14
+39
О, так це були активісти Руху Опору капітуляції...
До речі, десь проскакувало, що оця Аліна Новікова (Рыбка Днепр) - дончанка, патріотка, вимушена переселенка з окупованої території.
Ну, зебіли скажуть "Порох організував, заплатив"...
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26.08.2020 20:14
+33
а не надо так смеяться))) мендель голыми..(о чем это я? ))) а! голыми руками за беззащитного бубосика... всех уколошкает!
Активистка из Днепра Новикова опубликовала справку о снятии побоев, нанесенных охраной Зеленского и обвинила УГО во лжи - Цензор.НЕТ 3167

..
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26.08.2020 20:18
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Прзидент Зеленський
(свой парень из народа)Активістка з Дніпра Новикова опублікувала довідку про зняття побоїв, завданих охороною Зеленського і звинуватила УДО у брехні - Цензор.НЕТ 4878
Президент Порошенко
(барига)

Активістка з Дніпра Новикова опублікувала довідку про зняття побоїв, завданих охороною Зеленського і звинуватила УДО у брехні - Цензор.НЕТ 5284
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27.08.2020 11:10 Ответить
Порох, в городе, который за него не голосовал! https://www.youtube.com/watch?v=OxdHmO0Ymo8 Кстати, он точно так вел себя там когда приезжал в и качестве действующего президента!
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27.08.2020 11:19 Ответить
Зе быдло балдеет, что девочке сломали ребро! Справка им не нравиться... ребро сломано!!! а справка - дело десятое. Сцикло спряталось за спинами мордоворотов... и портит памперсы. Зебилы! - вы об этот мечтали; предать страну, унизить армию, капитулировать... и в награду, получить по рёбрам/яйцам. Зе ублюдки...
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27.08.2020 12:10 Ответить
Вот никогда такого не было и вот опять, зебилы никогда не врут.
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27.08.2020 15:11 Ответить
Кстати судя по количеству вылезших зе-ботов, новость для бубочки зельцмана зашкварная, точно такое же нашествие одноразовых зебилов было под новостями про предательство и срыв операции задержания вагнеровцев.
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27.08.2020 15:13 Ответить
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