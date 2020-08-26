Активистка из Днепра Новикова опубликовала справку о снятии побоев, нанесенных охраной Зеленского и обвинила УГО во лжи. ДОКУМЕНТ

Активистка Алина Новикова (Рыбка Днепр), которую побила охран Зеленского в Днепре обвинила УГО во вранье и опубликовала справку от нанесении ей побоев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Активистка отметила: "Пока я получаю трогательные соболезнования от многих украинцев, Зеохрана цинично опровергает, что меня били и поломали ребро во время мирной (!) акции Движения сопротивления капитуляции на глазах у самого Владимира Александровича.

Поэтому вынуждена еще раз ткнуть их всех зеленым носом в официальные результаты моего медицинского обследования.

На этом мероприятии я хотела задать их пострадавшему боссу несколько вопросов:

1. Готов ли он заплатить отставкой за капитуляцию, которой не хочет украинский народ?

2. Он хочет провести выборы в ОРДЛО и сделать депутатами сепарастив, которые резали животы за украинский флаг и рубили руки за трезубец украинском на моем родном Донбассе?

3. Как ему спится после гибели украинского воина Журавля, который истек кровью на жаре, в то время, как Зе "взял вопрос под личный контроль" и поехал в отпуск?

Она продолжила: "Но вместо того, чтобы извиниться, разобраться, открыть уголовное производство и привлечь виновных в избиении людей (а нас несколько пострадавших, в том числе Надежда Святун и Валерий Гарагуц), они снова врут и сc#т нам всем в глаза.

Поэтому я прошу жителей следующего украинского города, в котором будет гастролировать Зе, кажется, это будут Черкассы, задать ему в глаза мои вопросы, а также добавить пару-тройку своих. Такой себе "днепровский челлендж".

А мое ребро срастется, заживет до свадьбы и и ббудет колоть разве что лживые одолженные Зеглаза".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее в Днепре во время мероприятий с участием президента Украины Владимира Зеленского возник конфликт между местными активистами, полицией и охраной главы государства в результате, которого была травмирована одна из активисток.

Позже Управление Госохраны опровергло эти факты и заявило, что информация о том, что военнослужащие УГО якобы применили физическую силу к митингующим, является откровенной ложью и содержит признаки спланированной информационной провокации.