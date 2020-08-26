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Новости Революция в Беларуси
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Белорусские диджеи Соколовский и Галанов, которых арестовывали за песню Цоя "Перемен", выехали в Литву

Белорусские диджеи Соколовский и Галанов, которых арестовывали за песню Цоя

Белорусские диджеи Владислав Соколовский и Кирилл Галанов, арестованные за срыв проправительственного мероприятия в Минске, покинули Беларусь и прибыли в Литву.

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом 26 августа сообщило агентство BNS.

По словам Соколовского, предложение о выезде поступило от посольства Литвы сразу после того, как он с коллегой вышел из СИЗО.

Диджей опасался длительного тюремного заключения, после того, как получил угрозы во время ареста и допроса в МВД. Один из чиновников заявил, что Соколовский отсидит не 10 дней, а 10 лет.

Он рассказал, что провел пять дней ареста в одиночном заключении, причем только две ночи смог поспать на раскладушке. Затем его перевели в шестиместную камеру, где находилось не менее 40 человек. В одну из ночей Соколовский слышал крики избиваемых людей.

Читайте на Цензор.НЕТ - Поставившиего песню "Перемен" на провластном концерте в Минске звукорежиссера Соколовского опять задержали

После президентских выборов в Беларуси Литва уже приняла 22 человека в гуманитарных целях, половина из них официально обратилась за политическим убежищем. Все эти люди находятся в безопасном месте, сказала BNS советник министра внутренних дел Литвы Божена Заборовска-Зданович.

Напомним, Кирилл Галанов и Владислав Соколовский 6 августа включили песню Виктора Цоя после того, как на концерт, организованный властями, пришли многочисленные сторонники Светланы Тихановской.

7 августа Центральный районный суд Минска отправил Соколовского и Галанова на 10 суток под арест.

Автор: 

Беларусь (7888) музыка (786)


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Топ комментарии
+18
Цой
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26.08.2020 20:37
+9
Ты бачив яке в Бацьки i його малого сина ружжо? Нiхто тепер в вiвчарнi бунтувати не буде
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26.08.2020 20:49
+8
революции конец а кто слушал молодец
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26.08.2020 20:47
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А хто бунтувати буде?
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26.08.2020 20:34 Ответить
Цой
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26.08.2020 20:37 Ответить
Ок. Тоді йому й бульбу копать!
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26.08.2020 20:47 Ответить
Ты бачив яке в Бацьки i його малого сина ружжо? Нiхто тепер в вiвчарнi бунтувати не буде
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26.08.2020 20:49 Ответить
Лукашенко заборонив Цоя?
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26.08.2020 20:38 Ответить
вот попёрло так попёрло!
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26.08.2020 20:38 Ответить
а чому не до Зелі??Він же такий дерьмократ
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26.08.2020 20:43 Ответить
Вот и добились перемен ! Теперь будут сиднем сидеть литовский язык изучать)))
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26.08.2020 20:44 Ответить
Дійсно, це ж саме страшне, вивчити іншу мову крім староболгарської.
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26.08.2020 20:47 Ответить
200 000 біларусів виїдуть в Литву, на їх місце приїде 200 000 китайців, всі задоволені, конкурс "Слов'янський базар" переїжджає в Ухань.
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26.08.2020 20:46 Ответить
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26.08.2020 20:47 Ответить
Ne tolko v Litvu no i drugyje strani.Latvija priglasajet kompaniji s Belorus u nix rabotat,znacyt tam budet zit i platyt nalogi.V Litve studentam bezplatnaja ucioba ziljio,stipendija pravda nemnogo 200 evro.
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26.08.2020 20:52 Ответить
200 євро це більше двох зарплат педагога в дитсадку в концтаборі Луки.
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26.08.2020 20:53 Ответить
Mnogyje studenti rabotajet ecio po vyxodnim ,toze mozno zarabotat po 30-40 evro v den
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26.08.2020 20:57 Ответить
конечно работают, иначе с голоду умрут.
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26.08.2020 22:33 Ответить
S golodu nepomrut,tut diosevo produkti.
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26.08.2020 22:39 Ответить
U nix jest stolovyje sup,kotleti,salat i sok vot za eto vsio 1 evro,eto mnogo?
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26.08.2020 22:50 Ответить
да, конечно.
20 раз в месяц студент только пообедает за 20 евро.
еще ему надо 10 обедов без столовой, в выходной, 30 затраков, 30 ужинов.
и заплатить за общежитие.
в литве еще осталось уродское бесплатное совковое образование? или уже как в демократической америке и британии только за деньги?
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26.08.2020 23:03 Ответить
Litve vobce nicego neostalos sovkovogo .Bezplatnoje eto ne sovkovoje sovsem,u svedov toze mnogo sto bezplatnoje.Zdes toze vot ucenikam bezplatni obed pervyx klasov zdelali,jest autobusi gorodax bezplatynje ,bolnici lekarstvo toze dopsutim pensioneram bezplatnyje ili tam centi za nix i t.d
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26.08.2020 23:45 Ответить
Білорусів у Польщі лише трохи меньше числом, чим українців. Так люди давно бачать, що те, де вони живуть - це не життя. Так само, як бачать це ті, хто з громадян України працював в ЕС.
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26.08.2020 21:04 Ответить
а більшість гадає, що тільки наші їздять. А в Ізраїлі якраз білорусів "завдяки" лукашенку набагато більше ніж наших і їх на відміну від наших ніхто не депортує. Так що геть не добре в соцтаборі білоруському
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26.08.2020 21:49 Ответить
революции конец а кто слушал молодец
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26.08.2020 20:47 Ответить
Хіба це революція, так ,далекі підступи. А от чому кінець, це казочці про бацька Луку і стабільну Біларусь. Трохи колупнули і виліз Пол Пот.
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26.08.2020 20:50 Ответить
А мне вот стало интересно - если бы мы на Майдане разбегались по Польшам, Литвам..., овощное быдло до сих пор бы сидело в Украине.
Правда, щас **************** таки получило статус президента, но таки на демократических выборах.
И шота мне сдается, шо не досидит оно...
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26.08.2020 20:49 Ответить
Ну справедливости ради если вспомнить то во время Майдана украинцы тоже разбегались по Польшам и Литвам. Вспомни. Только вот единственное что Украине Запад поддержал революцию, а на беларуский народ все насрали. Не хорошо ето.
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26.08.2020 20:57 Ответить
Может, я шота пропустил, но особо разбежавшихся не помню.
А вот беларусы оказались слишком "культурными" для настоящей революции.
У нас в ответ на действия беркутни рождалась злость, а у них карнавал с шариками.
Лукашонка это понял и снова взялся за репрессии. Я прям щас смотрю прямой эфир по "Настоящему времени".
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26.08.2020 21:19 Ответить
готов побольше послушать про злость. в ноябре, декабре 2013...
украинцы сопли жевали 4 месяца, пока пашинский винтовкой не помог.
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26.08.2020 22:36 Ответить
не было бегущих из Украины
ты бредишь
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26.08.2020 21:28 Ответить
Значит иди лечи склероз. если не помнишь как наши некоторые активисты прятались от беркута за границей и вернулись только когда Януковощ убежал.
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26.08.2020 21:33 Ответить
это тебе лечить склероз нужно, ******** ты ************ бот!
будешь тут мне, украинцу, принимавшему участие в майдане-1 и -2, что-то врать!
ПНХ
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26.08.2020 21:43 Ответить
https://censor.net/user/397186 - то "кандидат політичних наук", який правда чомусь тільки матом спілкується...
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26.08.2020 21:51 Ответить
Це був "героїчний вчинок"!
Будут тепер від ЕС допомогу отримувати, як політичні біженці.
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26.08.2020 20:49 Ответить
Будуть, а ще будуть розказувати знайомим, що таке бути незалежним, а не рабом.
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26.08.2020 20:52 Ответить
Первыми с корабля бегут.....
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26.08.2020 20:52 Ответить
Леніни в Женеву.
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26.08.2020 20:56 Ответить
NEXTA Live, [26.08.20 20:38]
[ Відео ]
На Площади Независимости несколько минут назад была такая атмосфера.
------------------------------------------------FIN ?----------------------------------------------------------------

❗️Сейчас же сообщают о том, что происходит разгон, количество задержанных неизвестно!
NEXTA Live, [26.08.20 20:42]
[ Альбом ]
‼️Сообщают, что более 100 человек спрятались от карателей в Красном костёле. ОМОН заблокировал все двери в церковном здании!
Слабовики снова звереют!
NEXTA Live, [26.08.20 20:42]
⚡️ В Минске практически полностью отключен мобильный интернет.
NEXTA Live, [26.08.20 20:44]
[Переслано від Euroradio]
[ Відео ]
Амапаўцы зачынілі ўсе дзверы ў Чырвоным касцёле, нікога не выпускаюць
NEXTA Live, [26.08.20 20:45]
[Переслано від Euroradio]
[ Відео ]
Мінск. Вось так АМАП зачыніў дзверы ў Чырвоны касцёл. Журналісты @euroradio і некаторця іншыя хаваліся там ад дажджу.
NEXTA Live, [26.08.20 20:50]
[ Фото ]
Взяли в кольцо несколько девушек и молодых ребят. Подъезжают автозаки!
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26.08.2020 20:53 Ответить
А що вони хтіли, влада оговталась і почалась реакція.
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26.08.2020 20:58 Ответить
Можно было смело поляковские "шлёпки" ставить.
Тогда и финал вышел бы по сценарию.
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26.08.2020 21:00 Ответить
Главное шо они не майданутые))
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26.08.2020 21:02 Ответить
Рано или поздно в Белорпше плоявится свой Лех Валенса и профсоюз Солидарность...Вопрос времени
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26.08.2020 21:06 Ответить
50 років?
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26.08.2020 21:15 Ответить
А шо делать белорусскому Валенсе в стране, которая срослась с кацапстаном, как сиамские близнецы?
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26.08.2020 21:28 Ответить
Ну может через лет 50 или 100
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26.08.2020 21:08 Ответить
Молодежь в Белоруси уже давно не советская...
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26.08.2020 21:09 Ответить
Партии рыгобыдла в молодых регионов Дамбсса в Белоруси не было...
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26.08.2020 21:11 Ответить
Только уехали, а уже сочиняют - "40 человек в шестиместной камере"!
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26.08.2020 21:11 Ответить
У нас, у діда Лук'яна по 20 сиділо
Без всякої революції.
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26.08.2020 21:17 Ответить
отбунтовались болотные рабы, теперь нужно получать вид на жительство как страстотерпцы и лишенцы кровавого луки.
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26.08.2020 21:13 Ответить
Ты уже победил путина, чмошник?
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26.08.2020 21:16 Ответить
ни тебе , смерду болотному у меня чтото спрашивать.
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26.08.2020 21:18 Ответить
Форумный дурачок, чмо и ничтожество.
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26.08.2020 21:21 Ответить
раб . ты уже помолился на портрет твоего нового царька коленьку?
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26.08.2020 21:24 Ответить
Ты реальный дятел - когда в атаку на Крым пойдешь?
Чей Крым, лапоть?
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26.08.2020 21:30 Ответить
а ты как думал? вы наглые смерды на подсосе у изгойки 10 лет сидели и полько похрюкивали о братцтве и адиннаротстве, а сейчас мордва вам чуток кислород перекрыла и вы заблеяли о свободе? не бывает так. рожденный болотным рабом никогда свободным человеком не станет.
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26.08.2020 21:45 Ответить
Вот я, например, абсолютно свободен, живу в достатке, в чистоте,если надо, выезжаю куда захочу. в чем твоя проблема?
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27.08.2020 00:11 Ответить
Ты снова с русней в десны
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26.08.2020 21:34 Ответить
Дни Лукашенко и Путлера сочтены...
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26.08.2020 21:15 Ответить
щасс. имея такую покладистую и смирную популяцию холопов лукавому отказываться от власти?
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26.08.2020 21:17 Ответить
І хто їх рахував? Ці дні.
Така нечисть не тільки тримається за владу, а і за життя. Бо стільки "зроблено"!
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26.08.2020 21:20 Ответить
Вони чорту і богу хабар здатні дати.
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26.08.2020 21:21 Ответить
Август 1991 года перекликается с августом 2020...а знаете что означают 2 ноля ?Открываем таблицу Пифагора и смотрим....
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26.08.2020 21:17 Ответить
2 плюс двойка означают СМЕРТЬ
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26.08.2020 21:20 Ответить
В сети появилось новое видео издевательств белорусских силовиков над задержанными https://www.ukrinform.ru/rubric-world/3088125-v-seti-poavilos-video-izdevatelstv-belorusskih-silovikov-nad-zaderzannymi.html
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26.08.2020 21:21 Ответить
это болотные изнасиловики воспитывают зело неблагодарных холопов.
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26.08.2020 21:26 Ответить
ничего подобного. больше чем уверен, что опущенные, будут всеми правдами и неправдами избегать сизо и тюрьмы, по очевидным показаниям.
скорее всего, они в беспорядках больше замеченыы не будут.
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26.08.2020 22:48 Ответить
Білоруські ді-джеї Соколовський і Галанов, яких заарештовували за пісню Цоя "Перемен", виїхали до Литви - Цензор.НЕТ 5114
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26.08.2020 21:24 Ответить
сейчас очень многие будут бежать из Беларуси
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26.08.2020 21:26 Ответить
главное их нигде не принимать.
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26.08.2020 21:27 Ответить
ну чо это? примут...
поскольку в своей стране они порядок не могут, то там будет Лука, а потом - Коленька
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26.08.2020 21:29 Ответить
Білоруські ді-джеї Соколовський і Галанов, яких заарештовували за пісню Цоя "Перемен", виїхали до Литви - Цензор.НЕТ 8675 один до кричался...
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26.08.2020 21:26 Ответить
Сегодня слышишь "Перемен" ,
а завтра - NATO взяло в плен !
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26.08.2020 21:27 Ответить
Гибнет совок Мавзолейный
С улицы Бассейной
А тут хрясь Навальный
Отравил Новичком КГБиста
Не террориста....
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26.08.2020 21:32 Ответить
Галанин? Это из камеди-клаб?
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26.08.2020 21:37 Ответить
А знаете как умирал Джугашвили?Авторхан Авторханов восстановил все события по минутам начиная с 3 марта 1953 года...захлебнулся в собственной блевотине и моче...2 суток никто в комнату Сралина не входил...
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26.08.2020 21:40 Ответить
Не надо приравнивать Лукашенко из Сралиным и даже с Чаушеску. Сралин виноват в гибели миллионов граждан СССР, а Чаушеску 60 тыс румын.
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26.08.2020 22:11 Ответить
На Беларашке падает рубль, скоро Луке придется включать печатный станок чтобы своим мусорам и охране платить чтобы его сами не пристрелили
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26.08.2020 21:57 Ответить
Білоруські ді-джеї Соколовський і Галанов, яких заарештовували за пісню Цоя "Перемен", виїхали до Литви - Цензор.НЕТ 4292
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26.08.2020 22:03 Ответить
Эта песня сделала важную роль в развале СССР. Разваливать же Беларусь не надо.
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26.08.2020 22:05 Ответить
vot liudiam luce znat sto im luce,za nix nikto nemozet resat kak teper samozvanec Lukosenko.Nikto ego nepriznajiot kak prezidenta daze Serbija i ta nepriznala
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26.08.2020 22:26 Ответить
китай и россия признали, это 25% населения земли.
сша и часть европы - нет, это 8% населения земли.
67% абсолютно плевать на выборы в белоруссии.
как гласит демократия, которую литва должна уважать, 8% должны признать право и решения 25%. выбор большинства - демократия.
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26.08.2020 22:56 Ответить
Kitaj i rosija po MVF oni nescytajetsia razvetami stranami.plius tak diktaturi vo vlasti.Razvetyje strani ne odna ego nepriznala.Litva kak i ves ES i drugyje strani nepriznajiot etix vyborov,vsio pravilno tak i dolzno bit.Vybori ne prozracnyje,ne svobodnyje,falstifikacija biuletenev.Vot takoje mi nemozem priznat
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26.08.2020 23:11 Ответить
китай - экономическая сверхдержава, первая экономика мира. это в литве так учат, что китай отсталый? китая боится даже сша.
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27.08.2020 08:42 Ответить
Eto mezdunordni valiutni fond tak resil pro Kitaj.Ne ja pridumal.eto pokazyvajet sto razvetyje strani eto gorazdo vyse uroven po priznakam ekonomiceskogo,socialnogo i politiceskogo strojaJest kvalifikacija stran,vot oni nepopadajet v kategoriju razvetix stran.Pro armiju nebudem govorit tut ne ob etom ja pisal
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27.08.2020 08:51 Ответить
Политические беженцы. В Европе примут, предоставят убежище и помогут.
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26.08.2020 22:30 Ответить
Мабуть люди не бачать надії тому втікають.
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27.08.2020 11:13 Ответить
 
 