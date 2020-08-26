Белорусские диджеи Соколовский и Галанов, которых арестовывали за песню Цоя "Перемен", выехали в Литву

Белорусские диджеи Владислав Соколовский и Кирилл Галанов, арестованные за срыв проправительственного мероприятия в Минске, покинули Беларусь и прибыли в Литву.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 26 августа сообщило агентство BNS.



По словам Соколовского, предложение о выезде поступило от посольства Литвы сразу после того, как он с коллегой вышел из СИЗО.



Диджей опасался длительного тюремного заключения, после того, как получил угрозы во время ареста и допроса в МВД. Один из чиновников заявил, что Соколовский отсидит не 10 дней, а 10 лет.



Он рассказал, что провел пять дней ареста в одиночном заключении, причем только две ночи смог поспать на раскладушке. Затем его перевели в шестиместную камеру, где находилось не менее 40 человек. В одну из ночей Соколовский слышал крики избиваемых людей.

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После президентских выборов в Беларуси Литва уже приняла 22 человека в гуманитарных целях, половина из них официально обратилась за политическим убежищем. Все эти люди находятся в безопасном месте, сказала BNS советник министра внутренних дел Литвы Божена Заборовска-Зданович.

Напомним, Кирилл Галанов и Владислав Соколовский 6 августа включили песню Виктора Цоя после того, как на концерт, организованный властями, пришли многочисленные сторонники Светланы Тихановской.

7 августа Центральный районный суд Минска отправил Соколовского и Галанова на 10 суток под арест.