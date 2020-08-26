Белорусские диджеи Соколовский и Галанов, которых арестовывали за песню Цоя "Перемен", выехали в Литву
Белорусские диджеи Владислав Соколовский и Кирилл Галанов, арестованные за срыв проправительственного мероприятия в Минске, покинули Беларусь и прибыли в Литву.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом 26 августа сообщило агентство BNS.
По словам Соколовского, предложение о выезде поступило от посольства Литвы сразу после того, как он с коллегой вышел из СИЗО.
Диджей опасался длительного тюремного заключения, после того, как получил угрозы во время ареста и допроса в МВД. Один из чиновников заявил, что Соколовский отсидит не 10 дней, а 10 лет.
Он рассказал, что провел пять дней ареста в одиночном заключении, причем только две ночи смог поспать на раскладушке. Затем его перевели в шестиместную камеру, где находилось не менее 40 человек. В одну из ночей Соколовский слышал крики избиваемых людей.
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После президентских выборов в Беларуси Литва уже приняла 22 человека в гуманитарных целях, половина из них официально обратилась за политическим убежищем. Все эти люди находятся в безопасном месте, сказала BNS советник министра внутренних дел Литвы Божена Заборовска-Зданович.
Напомним, Кирилл Галанов и Владислав Соколовский 6 августа включили песню Виктора Цоя после того, как на концерт, организованный властями, пришли многочисленные сторонники Светланы Тихановской.
7 августа Центральный районный суд Минска отправил Соколовского и Галанова на 10 суток под арест.
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20 раз в месяц студент только пообедает за 20 евро.
еще ему надо 10 обедов без столовой, в выходной, 30 затраков, 30 ужинов.
и заплатить за общежитие.
в литве еще осталось уродское бесплатное совковое образование? или уже как в демократической америке и британии только за деньги?
Правда, щас **************** таки получило статус президента, но таки на демократических выборах.
И шота мне сдается, шо не досидит оно...
А вот беларусы оказались слишком "культурными" для настоящей революции.
У нас в ответ на действия беркутни рождалась злость, а у них карнавал с шариками.
Лукашонка это понял и снова взялся за репрессии. Я прям щас смотрю прямой эфир по "Настоящему времени".
украинцы сопли жевали 4 месяца, пока пашинский винтовкой не помог.
ты бредишь
будешь тут мне, украинцу, принимавшему участие в майдане-1 и -2, что-то врать!
ПНХ
Будут тепер від ЕС допомогу отримувати, як політичні біженці.
[ Відео ]
На Площади Независимости несколько минут назад была такая атмосфера.
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❗️Сейчас же сообщают о том, что происходит разгон, количество задержанных неизвестно!
NEXTA Live, [26.08.20 20:42]
[ Альбом ]
‼️Сообщают, что более 100 человек спрятались от карателей в Красном костёле. ОМОН заблокировал все двери в церковном здании!
Слабовики снова звереют!
NEXTA Live, [26.08.20 20:42]
⚡️ В Минске практически полностью отключен мобильный интернет.
NEXTA Live, [26.08.20 20:44]
[Переслано від Euroradio]
[ Відео ]
Амапаўцы зачынілі ўсе дзверы ў Чырвоным касцёле, нікога не выпускаюць
NEXTA Live, [26.08.20 20:45]
[Переслано від Euroradio]
[ Відео ]
Мінск. Вось так АМАП зачыніў дзверы ў Чырвоны касцёл. Журналісты @euroradio і некаторця іншыя хаваліся там ад дажджу.
NEXTA Live, [26.08.20 20:50]
[ Фото ]
Взяли в кольцо несколько девушек и молодых ребят. Подъезжают автозаки!
Тогда и финал вышел бы по сценарию.
Без всякої революції.
Чей Крым, лапоть?
Така нечисть не тільки тримається за владу, а і за життя. Бо стільки "зроблено"!
скорее всего, они в беспорядках больше замеченыы не будут.
поскольку в своей стране они порядок не могут, то там будет Лука, а потом - Коленька
а завтра - NATO взяло в плен !
С улицы Бассейной
А тут хрясь Навальный
Отравил Новичком КГБиста
Не террориста....
сша и часть европы - нет, это 8% населения земли.
67% абсолютно плевать на выборы в белоруссии.
как гласит демократия, которую литва должна уважать, 8% должны признать право и решения 25%. выбор большинства - демократия.