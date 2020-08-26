Одной из курсанток военного колледжа, пострадавшей от наезда пьяного водителя, пластунке Галине Николин нужна помощь
Одна из пострадавших курсанток военного колледжа в результате наезда пьяного водителя, пластунка Галина Николин нуждается в финансовой и информационной помощи.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Пласта.
В сообщении отмечается: "В Киеве на территории военного колледжа нетрезвый майор Владимир Холодный совершил наезд на трех девушек-курсанток. Девушек в тяжелом состоянии госпитализировали в военный госпиталь.
Одна из пострадавших - пластунка Галина Николин, воспитательница кружка "Валькирии", ответственная за финансы и мероприятия во Львовской Округе. У Гали разбитые кости, множественные переломы, разрывы связок, анемия средней степени. На данный момент врачи рассматривают возможную ампутации конечности.
Нужна ваша поддержка, финансовая и информационная помощь. Реквизиты для сбора средств:
4441 1144 4654 7406 монобанк 4149 4390 0273 4014 ПриватБанк Получатель: Галина Николин"
Напомним, 25 августа на территории военного колледжа в Киеве на улице Зоологической нетрезвый майор совершил наезд на трех девушек-курсанток, которые приехали в заведение за формой.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Просто застосовують їх не так і не до усіх..
Покидьок хоче уникнути правосуддя
https://www.facebook.com/zupynylosia/?hc_location=ufi ЗупиниЛося в коментах пишуть, що справу хочуть зам'ятиСкрыть комментарий или пожаловаться на негоhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=3114806485234726&set=p.3114806485234726&type=3 https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MTAxNTc1MDE0MzAyNTczOTNfMTAxNTc1MDE2ODk3MDIzOTM%3D&av=100001618969728 5
Операция отклонена.
Почему?
Выздоравливай, красуня!
Кто-то мне объяснит, что такое "информационная помощь"?
Плюс тим хто проводив спецпровірку того майора, реквізувати зарплату за декілька місяців в фонд лікування.
Жалко девочек очень.
https://censor.net/news/3215983/*******************************************************************************************************************
Пока суды-пересуды, а девочке деньги сейчас нужны.
Хоть бы один депутат ******** выделил эти деньги ,все равно протухают за день два
Даже ради собственного пиара зажимают деньги
поставте себя на место пострадавшей. 18 лет и без ног. я в шоке. а эту мразь майоришку надо
пожизнено и пускай всю жизнь платит девчонкам за нанесенные увечья. мразь конченая.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_(%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F) Пласт - Национа́льная ска́утская организа́ция Украи́ны
Здоровья и выздоровления! Но она не должна нуждаться в помощи. Если она курсантка, то полностью на гос обеспечении! Стыдно должно быть держимордам! Лечите девочек и не попрошайничайте!!!!!
Якісь дебільні штрафи щоб наповнити бюджет, ця влада просто дно дебілізма