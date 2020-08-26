Одной из курсанток военного колледжа, пострадавшей от наезда пьяного водителя, пластунке Галине Николин нужна помощь

Одна из пострадавших курсанток военного колледжа в результате наезда пьяного водителя, пластунка Галина Николин нуждается в финансовой и информационной помощи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Пласта.

В сообщении отмечается: "В Киеве на территории военного колледжа нетрезвый майор Владимир Холодный совершил наезд на трех девушек-курсанток. Девушек в тяжелом состоянии госпитализировали в военный госпиталь.

Одна из пострадавших - пластунка Галина Николин, воспитательница кружка "Валькирии", ответственная за финансы и мероприятия во Львовской Округе. У Гали разбитые кости, множественные переломы, разрывы связок, анемия средней степени. На данный момент врачи рассматривают возможную ампутации конечности.

Нужна ваша поддержка, финансовая и информационная помощь. Реквизиты для сбора средств:

4441 1144 4654 7406 монобанк 4149 4390 0273 4014 ПриватБанк Получатель: Галина Николин"

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Напомним, 25 августа на территории военного колледжа в Киеве на улице Зоологической нетрезвый майор совершил наезд на трех девушек-курсанток, которые приехали в заведение за формой.

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