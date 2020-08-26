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Новости Пьяные за рулем
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Одной из курсанток военного колледжа, пострадавшей от наезда пьяного водителя, пластунке Галине Николин нужна помощь

Одна из пострадавших курсанток военного колледжа в результате наезда пьяного водителя, пластунка Галина Николин нуждается в финансовой и информационной помощи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Пласта. 

В сообщении отмечается: "В Киеве на территории военного колледжа нетрезвый майор Владимир Холодный совершил наезд на трех девушек-курсанток. Девушек в тяжелом состоянии госпитализировали в военный госпиталь.

Одна из пострадавших - пластунка Галина Николин, воспитательница кружка "Валькирии", ответственная за финансы и мероприятия во Львовской Округе. У Гали разбитые кости, множественные переломы, разрывы связок, анемия средней степени. На данный момент врачи рассматривают возможную ампутации конечности.

Нужна ваша поддержка, финансовая и информационная  помощь. Реквизиты для сбора средств:
4441 1144 4654 7406 монобанк  4149 4390 0273 4014 ПриватБанк  Получатель: Галина Николин"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начальник академии о майоре, сбившем курсанток: Стыдно, что не смог разглядеть настоящее лицо военнослужащего

Напомним, 25 августа на территории военного колледжа в Киеве на улице Зоологической нетрезвый майор совершил наезд на трех девушек-курсанток, которые приехали в заведение за формой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ДТП с курсантками в Киеве: двум девушкам ампутировали ноги

Одной из курсанток военного колледжа, пострадавшей от наезда пьяного водителя, пластунке Галине Николин нужна помощь 01

Автор: 

ДТП (7671) помощь (7764) наезд (29)


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Топ комментарии
+54
так я думаю майору нужно продать все вплоть до своих органов чтобы помочь девочкам!!!
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26.08.2020 21:19
+42
Взагалі то трагедія сталась на території військової частини (коледжу) - відповідно лікування та реабілітація з бюджету міноборони, а не з карману її батьків.
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26.08.2020 21:29
+31
Девушку жалко , красавица и пострадала из-за дурных законов нашей дурной власти, которые позволяют пьяным идиотам разъезжать по улицам без особой ответственности. Депутаты Рады - это убийцы украинцев, такие они законы пишут. Убийцы, подонки, ублюдки и психопаты - сатанисты. Кому украинцы дали власть? Ау?
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26.08.2020 21:30
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Главное высрал по теме,помощь,наверное,уже оказал...
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26.08.2020 21:21 Ответить
Девушку жалко , красавица и пострадала из-за дурных законов нашей дурной власти, которые позволяют пьяным идиотам разъезжать по улицам без особой ответственности. Депутаты Рады - это убийцы украинцев, такие они законы пишут. Убийцы, подонки, ублюдки и психопаты - сатанисты. Кому украинцы дали власть? Ау?
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26.08.2020 21:30 Ответить
Тут речь не об этом. Зачем она пошла - это ее личное дело, ее жизнь и сложности жизни. У каждого свои трудности.
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27.08.2020 13:52 Ответить
Закони є.
Просто застосовують їх не так і не до усіх..
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28.08.2020 10:11 Ответить
Нормальные законы точные, ясные, понятные и толкуются просто и однозначно - убил пьяный водитель на дороге человека - пожизненное, убил нарушая правила - 25 лет. А законы, которые можно крутить вертеть как дышло пусть засунут себе в зад те, кто их написал.
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28.08.2020 17:09 Ответить
https://www.facebook.com/zupynylosia/posts/3361265533963797?hc_location=ufi https://www.facebook.com/1902803993143299/posts/3361265533963797/

Покидьок хоче уникнути правосуддя
https://www.facebook.com/zupynylosia/?hc_location=ufi ЗупиниЛося в коментах пишуть, що справу хочуть зам'ятиСкрыть комментарий или пожаловаться на негоhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=3114806485234726&set=p.3114806485234726&type=3 Одній з курсанток військового коледжу, яка постраждала від наїзду п'яного водія, пластунці Галині Николин потрібна допомога - Цензор.НЕТ 3340 https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MTAxNTc1MDE0MzAyNTczOTNfMTAxNTc1MDE2ODk3MDIzOTM%3D&av=100001618969728 5
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26.08.2020 22:24 Ответить
так я думаю майору нужно продать все вплоть до своих органов чтобы помочь девочкам!!!
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26.08.2020 21:19 Ответить
Модератор всех помирил, удалил всё подчистую.
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26.08.2020 21:22 Ответить
Взагалі то трагедія сталась на території військової частини (коледжу) - відповідно лікування та реабілітація з бюджету міноборони, а не з карману її батьків.
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26.08.2020 21:29 Ответить
а врачу и больнице похеру из чьего кармана!! главное деньги должны быть сдеся и сейчас! а хотите ходить по судам и доказывать кто тут осел то вперед токо девочка ждать не может пока вы посетите все суды вплоть до ЕСПЧ!!
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26.08.2020 21:43 Ответить
В чомусь ви праві. Допоки бюрократична машина почне хоч якісь рухи буде втрачено час.
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26.08.2020 21:45 Ответить
Це не виправдання! Має рухатись швидко, з випередженням!
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26.08.2020 21:49 Ответить
У нас быстро только картины арестовывают...
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26.08.2020 22:02 Ответить
А представьте себе сейчас, как министр Степанов в этот момент реформирует украинское здравоохранение, аж пыхтит наверное.
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26.08.2020 23:07 Ответить
министр степанов в это время гребет бабло и думает как бы дольше посидеть в кресле и как бы больше нагрести!! неужели кто реально верит что министр заботится о здравоохранении!!
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26.08.2020 23:26 Ответить
Ну Степанова поставил Коломойский, это ему откупные за Приватбанк. По факту 3 лярда баксов с бюджета уже тютю на кроновирус. Ну еще 3-5 ожидается, потом Степанов уйдет на заслуженный отдых.
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27.08.2020 12:14 Ответить
Й немаленьку компенсацію постраждалій. Має бути фонд для єкстрених випадків та швидкого реагування.... але не коли блаЗЕнь президент.
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26.08.2020 21:48 Ответить
А где находится "военный колледж"? Лицей им . Богуна знаю, колледж- первый раз слышу.
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27.08.2020 09:45 Ответить
Хотел отправить 100 грн. на счет, указанный в статье 4149 4390 0273 4014
Операция отклонена.
Почему?
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26.08.2020 21:30 Ответить
Только что скинул 100 грн. Все прошло
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26.08.2020 21:46 Ответить
Да, проходит.
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26.08.2020 21:50 Ответить
Тільки що на цей рахунок перевела гроші,все пройшло.
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26.08.2020 21:49 Ответить
транзакция в казино....
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27.08.2020 12:29 Ответить
Пройшли
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27.08.2020 13:41 Ответить
Усе працює, упевнився особисто. Тільки злочин вчинений на теріторії військової частини, куди не мають доступу звичайні "ГАЇшні" структури. Одже, алкаш міг бути впевненим, що тут він як у бога за пазухою. Хотів би бачити, як командування частини візьме відповідальність на себе.
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27.08.2020 19:16 Ответить
Наконец-то прошли 100 грн. Был сбой в банке.
Выздоравливай, красуня!
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27.08.2020 20:16 Ответить
У меня прошло сразу - 150
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27.08.2020 19:56 Ответить
С финансовой помощью мне понятно.
Кто-то мне объяснит, что такое "информационная помощь"?
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26.08.2020 21:33 Ответить
типа репост, не?
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26.08.2020 21:56 Ответить
Да, навеное.
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26.08.2020 21:59 Ответить
Вичислити з ким бухав той майор і за їх спільний рахунок хай проходить лікування дівчисько..
Плюс тим хто проводив спецпровірку того майора, реквізувати зарплату за декілька місяців в фонд лікування.
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26.08.2020 21:35 Ответить
Какую спецпроверку??? Он не в Штирлицы нанимался. Нажрался, сел за руль..( Таких случаев сотни. К сожалению.
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27.08.2020 09:49 Ответить
? Тебе щось бентежить?
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26.08.2020 21:50 Ответить
Начальник колледжа, который допустил пьянство на территории военного уч.заведения ( новоиспеченный майор проставлялся за получение должности) взыскание получит? А может оплатит лечение 3-девочек-красавиц. только что зачисленных на учебу? И протезы девочкам, оставшимся без ног в 17-18 лет собутыльники горе-майора должны оплатить. А минобороны вообще собирается что- то делать с этим бардаком в колледжах? А министр обороныне хочет материально им помочь?
Жалко девочек очень.
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26.08.2020 21:40 Ответить
начальнику трохи соромно ...
https://censor.net/news/3215983/*******************************************************************************************************************
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26.08.2020 21:48 Ответить
https://censor.net/news/3215983/******************************************************************************************************************* нє разглядєл, а торби з могоричами разлядєл нач.академії ? А на всяких пянках з майором бухав (за посаду, за звання, день народж, у відпустку, з відпустки)
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26.08.2020 22:54 Ответить
Та хз. Майор это обычное звание его дают в 30-35лет. В 35 если совсем себя плохо ведешь и не лижешь начальству задницу.
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27.08.2020 08:42 Ответить
Похоже что майор с очередной пьянки в академии и уезжал, напился в хлам и за руль, домой, обычное видать для них поведение.
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27.08.2020 08:49 Ответить
Закинув,все проходить
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26.08.2020 21:45 Ответить
Пусть ***** который наехал продает все майно и расчитывается всю свою сраную жизнь
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26.08.2020 21:45 Ответить
А хто ж его заставит?
Пока суды-пересуды, а девочке деньги сейчас нужны.
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26.08.2020 21:52 Ответить
Опять все на плечи народа ....
Хоть бы один депутат ******** выделил эти деньги ,все равно протухают за день два
Даже ради собственного пиара зажимают деньги
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26.08.2020 21:58 Ответить
Навіщо у людей, які не живуть, а виживають ще просити гроші, сподіваясь, що вони, як завжди, нехтуючи дітьми та собою віддадуть останнє??? ЦЕНЗОР - звернись до СЕБЕ, Зеленського, Коломойського, Ахметова, Авакова... Порошенка, до їх ублюдків та общін, яким вони грощі несуть, які ділять Україну та рвуть владу у друг друга, нехтуючи всіма заповідями...Може й не треба тоді буде здирати з голих останню копійку, тиснучи на жалобу та порядність українців??
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26.08.2020 22:28 Ответить
ну зачем так категорично. кто сколько сможет и кому как совесть позволит. сколько смог столько и отправил. разом нас багато, вот и поможем девчонке.
поставте себя на место пострадавшей. 18 лет и без ног. я в шоке. а эту мразь майоришку надо
пожизнено и пускай всю жизнь платит девчонкам за нанесенные увечья. мразь конченая.
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27.08.2020 12:18 Ответить
Столько комментов... Надеюсь, каждый по 100 грн отправил? Или так, просто пошуметь собрались?
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26.08.2020 22:37 Ответить
А само пример подало или, как всегда, поболтать ерундой самое то? Как в том анекдоте, когда в цирке все в дерьме, и тут появляется оно в белом костюме.
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27.08.2020 05:51 Ответить
Тебе платежку из Приватка приложить? Дай электронку, а ты в ответ свою покажешь... Помогать людям- не на цензоре пи.деть....Давай, «само» посмотрим, кто в цирке в дерьме ....
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27.08.2020 10:32 Ответить
От не хочеться так казати.Але допоки,хоча би одного п'яного за кермом не завалять,нічого не буде.Ці дівчата вже покалічення на все життя.
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26.08.2020 22:37 Ответить
Хто сідає за кермо бухий,той останній покидьок.Це стосується будько кого,хто таке зробить.
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26.08.2020 22:39 Ответить
Пластуны,это скауты
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_(%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F) Пласт - Национа́льная ска́утская организа́ция Украи́ны
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26.08.2020 22:55 Ответить
ага.хм.ну хоть в кавычки взять что ли .спасибо за разьяснения
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26.08.2020 23:15 Ответить
Прошу прощения.мои искренние соболезнования.это ужасно.очень.так-как сам понимаю что такое и как может поменять наши судьбы алкоголь и глупые поступки и иии быть сломленным не по своей воле..душевных.моральных.физических сил всем! близким и родным.каждого и тех кто совершил,по чьей вине пострадали и те пострадал от нее.
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26.08.2020 23:12 Ответить
ТАК ЗЕЛЕНСКИЙ В МАКДОНАЛЬДСЕ !!!
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26.08.2020 23:43 Ответить
Все финансовые затраты на лечение и протезирование понесет Минобороны, т.к. трагедия произошла на территории воинской части и с участием военнослужащих МО, при попустительстве руководства, допустившего коллективную пьянку подчиненных на территории колледжа. Нужны хорошие адвокаты и информационное сопровождение, что частично и наблюдаем. Девчатам - мужества, выдержки и терпения! Мудакам - увольнение без выслуги и суд!
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27.08.2020 06:04 Ответить
+500 хай лікуються виздоровлює дитина. Ще життя попереду. Терпіння батькам. Приват карта працює.
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27.08.2020 06:08 Ответить
Я не поняла кто она? Пластунка это что? Воспитательница, ответственная за финансы... Она курсантка или кто?
Здоровья и выздоровления! Но она не должна нуждаться в помощи. Если она курсантка, то полностью на гос обеспечении! Стыдно должно быть держимордам! Лечите девочек и не попрошайничайте!!!!!
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27.08.2020 08:43 Ответить
Я тоже не поняла из какого учебного заведения эти девочки. Какую форму они получали на территории ВМА? Черт ногу сломит...
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27.08.2020 09:54 Ответить
https://zaxid.net/na_likuvannya_zbitoyi_pyanim_viyskovim_23_richnoyi_divchini_z_lvivshhini_zbirayut_groshi_n1506861 У Києві на території військової частини нетверезий майор ЗСУ Володимир Холодний скоїв наїзд на трьох дівчат-курсанток Української військово-медичної академії. https://zaxid.net/news/
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27.08.2020 11:19 Ответить
ну вот почему этот майор-ган...н не наехал на медведчука, а сбил красавицу-патриотку??? где справедливость в мире?(((
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27.08.2020 11:15 Ответить
Бо у п*дараса Мертвечука є охрана яка замість нього кинеться під колеса автікви...
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27.08.2020 19:20 Ответить
Чергові жертви бухого бидла за кермом
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27.08.2020 12:23 Ответить
для начала начальника посадить надо, что у него на территории режимного обьекта пьяные мудаки на авто гоняют.
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27.08.2020 12:23 Ответить
Надо менять Уголовный кодекс Украины . Уроды должны сидеть не три - восемь , а тридцать - восемьдесят лет .
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27.08.2020 18:06 Ответить
Коли вже наїзд на пішохода у нетверезому стані буде прирівняно до навмисного вбивства в Україні ?

Якісь дебільні штрафи щоб наповнити бюджет, ця влада просто дно дебілізма
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27.08.2020 19:18 Ответить
 
 