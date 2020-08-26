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Кулеба обсудил с новым главой МИД Польши Рау сотрудничество в рамках "Люблинского треугольника" как важного регионального формата

Кулеба обсудил с новым главой МИД Польши Рау сотрудничество в рамках

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с новым министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, поздравил его с назначением на должность и заверил в готовности в дальнейшем развивать отношения между Украиной и Польшей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства в среду.

Министры подтвердили важность "Люблинского треугольника" Украины, Польши и Литвы и его дальнейшего укрепления как важного регионального формата взаимодействия.

Собеседники договорились о дальнейших контактах и ​​сотрудничестве. Глава МИД Украины пригласил польского коллегу посетить Украину с визитом.

В свою очередь, новый министр иностранных дел Польши выразил убежденность в будущем плодотворном сотрудничестве для успешного развития украинско-польских отношений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба о "Люблинском треугольнике": Сможем эффективно противостоять агрессивной политике РФ, и не только в военном измерении

Автор: 

Польша (8403) Кулеба Дмитрий (2880) Рау Збигнев (69) Люблинский треугольник (20)


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Меня глубоко волнует судьба мигрирующих через Украину летучих мышей ...
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26.08.2020 21:38 Ответить
Да я , *** , просто глубоко озабочен !
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26.08.2020 21:39 Ответить
А передать привет своему дружбану Чапутовичу, слабо?
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26.08.2020 21:42 Ответить
https://twitter.com/svecha62

https://twitter.com/svecha62 свічка

Фонд "Демократичні Ініціативи" запитали про "особливий статус" в ОРДЛО.
Насправді,все не так погано,як я думала.

Кулеба обсудил с новым главой МИД Польши Рау сотрудничество в рамках "Люблинского треугольника" как важного регионального формата - Цензор.НЕТ 4305
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26.08.2020 21:49 Ответить
новый глава МИД Польши министр Рау - это правильный политик правильного германского происхождения:

он глубоко презирает варварскую совковую Моцковию и безвольных западноевропейских политиков, этих "розовых пони", заигрывающих с путинской людоедской Ордой.
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26.08.2020 21:53 Ответить
Че ?правда зенки с глазами колет?
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26.08.2020 22:02 Ответить
 
 