Кулеба обсудил с новым главой МИД Польши Рау сотрудничество в рамках "Люблинского треугольника" как важного регионального формата
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с новым министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, поздравил его с назначением на должность и заверил в готовности в дальнейшем развивать отношения между Украиной и Польшей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства в среду.
Министры подтвердили важность "Люблинского треугольника" Украины, Польши и Литвы и его дальнейшего укрепления как важного регионального формата взаимодействия.
Собеседники договорились о дальнейших контактах и сотрудничестве. Глава МИД Украины пригласил польского коллегу посетить Украину с визитом.
В свою очередь, новый министр иностранных дел Польши выразил убежденность в будущем плодотворном сотрудничестве для успешного развития украинско-польских отношений.
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Насправді,все не так погано,як я думала.
он глубоко презирает варварскую совковую Моцковию и безвольных западноевропейских политиков, этих "розовых пони", заигрывающих с путинской людоедской Ордой.