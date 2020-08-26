Суд отправил под стражу майора Холодного, который пьяным сбил курсанток военной медакадемии, - военная прокуратура

Шевченковский районный суд Киева отправил под стражу майора медицинской службы Владимира Холодного, подозреваемого в совершении ДТП, в результате которого пострадали курсантки военной медицинской академии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"26 августа 2020г. майору медицинской службы, подозреваемому в совершении ДТП, в результате которого пострадали курсантки военной медицинской академии, Шевченковским районным судом. Киева избрана мера пресечения", - сказано в сообщении.

Как отмечается, виновника ДТП задержали непосредственно после наезда на основании ст. 208 УПК Украины. На месте происшествия работала группа военных прокуроров Киевского гарнизона и следственно-оперативная группа Главного управления Нацполиции в Киеве.

"Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины и применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового", - отметили в военной прокуратуре.

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Напомним, 25 августа на территории военного колледжа в Киеве на улице Зоологической нетрезвый майор совершил наезд на трех девушек-курсанток, которые приехали в заведение за формой.

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