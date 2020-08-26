Суд отправил под стражу майора Холодного, который пьяным сбил курсанток военной медакадемии, - военная прокуратура
Шевченковский районный суд Киева отправил под стражу майора медицинской службы Владимира Холодного, подозреваемого в совершении ДТП, в результате которого пострадали курсантки военной медицинской академии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.
"26 августа 2020г. майору медицинской службы, подозреваемому в совершении ДТП, в результате которого пострадали курсантки военной медицинской академии, Шевченковским районным судом. Киева избрана мера пресечения", - сказано в сообщении.
Как отмечается, виновника ДТП задержали непосредственно после наезда на основании ст. 208 УПК Украины. На месте происшествия работала группа военных прокуроров Киевского гарнизона и следственно-оперативная группа Главного управления Нацполиции в Киеве.
"Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины и применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового", - отметили в военной прокуратуре.
Напомним, 25 августа на территории военного колледжа в Киеве на улице Зоологической нетрезвый майор совершил наезд на трех девушек-курсанток, которые приехали в заведение за формой.
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СРЕДА, 26 АВГУСТА 2020, 19:43
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https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/08/26/7264290/ https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/08/26/7264290/ https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/08/26/7264290/#comments 15 https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/3722370504440951?__xts__[0]=68.ARCGGtJfwrr6Ak-C9OdoblWEDr1fUJXxy6Gi4x4eetpqlx7f-TQ0JpDxVw__hLUFKVhgTfJl80UfZzjgBye0JvCHEutcmtFKuJrDF_xwSttdFl_U9JTBtjqWLNS_ADM8NDbLfSuOgH6uW1jMfEEjJQemigx9Psfo50O8Gl7zRl0MF-cfO_lb2jt60wBzV7plBjK3-D243H8VynvrOyt_oRBCHKuLchNotBOK2ZCJIrFRPsOk7MObg9JtYFipdLtHrBUfsmYm6bRlXyZ4UUDlHWgrUbs2rY9DZ22GYKr__UPkmNEjUmjS-b6UK6pVlMIZt6oweFLNvfg842pS0GuQew&__tn__=-R прокуратура Киева
Дословно: "Шевченковским районным судом. Киева принят оправдательный приговор судье Печерского районного суда города Киева, обвинявшейся в постановлении заведомо неправосудных решений ... Суд пришел к выводу об отсутствии в действиях судьи состава инкриминируемых уголовных правонарушений".
Детали: Во время дебатов прокурор поддержал весь объем приведенных в суде доказательств и попросил суд назначить обвиняемой наказание в виде 7 лет лишения свободы.
С решением суда прокуратура не соглашается и готовит апелляционную жалобу.
Предыстория:Светлана Волкова в 2014 отпустила из-под стражи под домашний арест фигуранта дела о расстреле 48 активистов Майдана экс-командира "Беркута" Дмитрия Садовника. Он скрылся.В сентябре 2016 Верховная Рада проголосовала за https://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/09/29/7122128/ отставку ряда судей , в том числе тех, кто выносил неправосудные решения в отношении активистов Евромайдана. Среди них была и Волкова.В 2019 году она восстановилась в должности судьи.
труба законы...
...блть, у нього ж 100% є бабло - дійсно проплатить собі віп-камеру.
Деньги какие-то конечно есть, но в первую очередь и уже они пойдут на помощь, покрытие потерпевшим, я так думаю.
А вообще, неплохо придумано - сидеть в тюрьме и за это же платить!
А як в Європі: 8 лет от звонка до звонка?
Так в Украине с 8 лет реального срока можно отсидеть 3,5 - и привет!
Так, до цієї трагедії Аваков, думаю, не має відношення. Чому ж в цьому випадку (не менш кричущому за "поліцейські") ніхто навіть не говорить про відповідальність вищих керівників, необхідність кадрових змін, реформ в МО та ГШ ЗСУ?
Відповідно, все ок?
А ви питаєте, як такі особи можуть знаходитись на військовій службі в МО та ЗСУ?
Допился майор твой, уже сидит на киче.
Які офіцери?..
По моему пониманию справедливости - батя одной из девочек, обязан завалить урода наглухо, но только при условии, что урод раскается, а если не раскается, то отрезать ноги его детям. Вот тогда счет будет равным.