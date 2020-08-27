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Зеленский проинформировал заместителя госсекретаря США Бигана о состоянии переговоров об окончании войны на Донбассе, - ОП

Зеленский проинформировал заместителя госсекретаря США Бигана о состоянии переговоров об окончании войны на Донбассе, - ОП

Находясь с рабочей поездкой в ​​Днепропетровской области, президент Украины Владимир Зеленский в родном Кривом Роге встретился с заместителем Госсекретаря США Стивеном Биганом, который прибыл на малую родину президента ради этой встречи.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, общение произошло после телефонного разговора Владимира Зеленского с Госсекретарем США Майком Помпео.

На встрече Зеленский поднял вопрос двустороннего сотрудничества Украины и США, в частности по финансовой и военной поддержке нашего государства. Биган отметил, что США являются стратегическим партнером Украины, и подчеркнул, что Украина имеет двухпартийную поддержку в Соединенных Штатах.

Зеленский подробно проинформировал о состоянии переговоров об окончании войны на Донбассе и продвижении к миру в Минском и нормандском форматах. Заместитель госсекретаря США назвал большим достижением сохранение всеобъемлющего и полного режима прекращения огня в течение 31 дня.

Также стороны обсудили стратегию действий государств в условиях пандемии. Зеленский отметил, что странам необходимо сотрудничать, чтобы как можно быстрее вернуться к нормальной жизни и восстановить работу всех отраслей экономики.

Говоря о международной политике, Стивен Биган очень высоко оценил позицию Украины относительно невмешательства в американские выборы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Помпео обсудили установление режима тишины на Донбассе

Дополнительно стороны обсудили события в Беларуси, согласившись, что ситуация требует стабилизации и мирного урегулирования.

Кроме того, Зеленский и заместитель Госсекретаря США посетили ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог". Предприятие является одним из крупнейших производителей стального проката в Украине. Оно специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки из обычных и низколегированных марок стали, также производит агломерат, концентрат, кокс, чугун, сталь, сортовой и фасонный прокат.

Зеленский и Биган также ознакомились с работой конвертерного цеха МНЛЗ.

Зеленский Владимир (20239) Кривой Рог (1389) США (26439) Донбасс (26955) Трехсторонняя контактная группа (842) Биган Стивен (13)


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Топ комментарии
+23
... о состоянии переговоров об окончании войны на Донбассе ...

??? Що це ?
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27.08.2020 07:17
+16
Ні. Але вони не ідіоти, на відміну від твого блазня і його підтримувачів.
Бачать, що воно все здає, то їм з якого переляку воювати і боротися за Україну ?
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27.08.2020 07:56
+13
Це просто жахіття !
Жодна притомна людина не повірить, що отак побалакали і закінчили війну. Та й ще з москалями, територією-терористом.
А умови які такого =закінчення= ?
Я в шоці від одного цього слова =закінчити= !
Так як ото - закінчити обідню перерву, закінчити роботу ... просто, буденно ... звично.
Кошмар.
Примітив гундосий. Дурник підстрелений.
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27.08.2020 07:59
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... о состоянии переговоров об окончании войны на Донбассе ...

??? Що це ?
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27.08.2020 07:17 Ответить
США зрадники?
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27.08.2020 07:44 Ответить
Ні. Але вони не ідіоти, на відміну від твого блазня і його підтримувачів.
Бачать, що воно все здає, то їм з якого переляку воювати і боротися за Україну ?
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27.08.2020 07:56 Ответить
ти вважаєш, що замісник секретаря держдепу особисто прилітав на зустріч з Зеленським, щоб дійсно обговорити те, що вказано у заголовку???????
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27.08.2020 08:07 Ответить
Заступник.

А чого ти мене питаєш і смієшся ? То ж твоя ота оп-а таке сказала.
Він міг і полум*яний привіт передати від Трампа. І ще якусь цікаву інформацію, яку не скажеш через телефон. Але ти можеш себе потішити, що оте гундосе має якусь вагу ... та ще й в очах американців.
Мусять просто поки спілкуватися.
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27.08.2020 08:17 Ответить
Нещодавно викладали скрін твого комента жовтня місяця 2019 про те, що вже через півроку буде небувале економічне зростання, "порохоботи" замовкнуть, бо не буде чого заперечити і т.д..
А трохи нижче ти написав "запам'ятайте цей коментар".
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27.08.2020 08:22 Ответить
А ты веселый дурошлеп,весь Осломонику
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27.08.2020 08:47 Ответить
подробно проинформировал о состоянии здоровья двух полутрупов, которые ведут переговоры в ТКГ.
шо непонятного?
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27.08.2020 07:51 Ответить
По-кварталівські, бла-бла-бла.
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27.08.2020 07:53 Ответить
Це просто жахіття !
Жодна притомна людина не повірить, що отак побалакали і закінчили війну. Та й ще з москалями, територією-терористом.
А умови які такого =закінчення= ?
Я в шоці від одного цього слова =закінчити= !
Так як ото - закінчити обідню перерву, закінчити роботу ... просто, буденно ... звично.
Кошмар.
Примітив гундосий. Дурник підстрелений.
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27.08.2020 07:59 Ответить
про що вони дійсно говорили - це невідомо
офіційна версія звичайно мир, Білорусь, бла-бла-бла-бла
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27.08.2020 08:10 Ответить
Ваше запитання про умови чисто риторичне. Їх ясно, чітно, послідовно, зверхньо-нахабно диктує Росія в своїх вимогах по виконанню Мінських домовленностей. А вот тут ЗЕ-президенту і хочеться і колеться, приходиться "корячитися" як тій корові в бомболюці літака в одному фільмі.
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27.08.2020 08:20 Ответить
Росія не просто диктує "вимоги по виконанню Мінських домовленностей". Вона не виконує свою частину покладених на неї обов'язків, але вимагає від нас додаткових, не передбачених документами ні від12 лютого 2015 року, ні від 5 вересня, ні від19 вересня 2014-го року.

«Але вони, (Зеленські), заплющують на це очі; і замість того, щоб забезпечити виконання Росією взятих на себе зобов'язань, - вони вішають на Україну нові зобов'язання у вигляді "формули Штайнмаєра". І Руху Опору Капітуляції, і нам, і небайдужому народу дуже великою кров'ю, зусиллями довелося в грудні місяці долати опір влади, її капітуляційну політику, щоб припинити це божевілля. Але вони все одно взяли на себе це зобов'язання» - П.Порошенко у виступі в спільному телеефірі "5 каналу", "Прямого" та "Еспресо" 24 серпня 2020р.
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27.08.2020 10:46 Ответить
Так вже пнуться різні "кравчуки" пропхати через Раду спецзакон про вибори, прийдеться знову повторювати грудневі протести. А ларчик, то просто відкривається - Росія виводить з Донбасу своїх "іхтамнетів" з військовою технікою ( її там мабуть більше, чим у всього НАТО), дає Україні доступ до кордону і все, санкції з неї знімаються. Але гопнику западло давати слабину.
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27.08.2020 16:20 Ответить
Ст. 111 УК Украины. Держзрада. Главзебил признался в преступлении.
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27.08.2020 07:23 Ответить
молодець Зеленський, зі щирими чесними широко відкритими очами, стверджувати на весь світ, що ЗСУ дотримується режиму тиші...
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27.08.2020 07:39 Ответить
однак, це явна повага з боку США
представник держдепу прибув на зустріч з Зеленським у те місце і той час, яке зручніше Зеленському
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27.08.2020 07:40 Ответить
Так він не застав його в Києві і "виловив" в Дніпрі (в місті, не в річці).
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27.08.2020 07:51 Ответить
Так я не понял какого числа война закончится официально?когда будет указом гидранта назначен праздник со слезами на глазах? орки рассосутся или даже уйдут(не зря в глаза смотрел)а Мордор всей страной за их счет будет востанавливать нам Донбасс
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27.08.2020 07:45 Ответить
Избирая квартального шута презедентом, 73% думали, что из него получится президент. Но чуда не произошло - он так и остался тупым клоуном в кресле главы государства
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27.08.2020 07:49 Ответить
Вони думали, як "ржать+жрать+срать". Ні за якого Президента і не думали.
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27.08.2020 10:48 Ответить
Зеленський поінформував заступника держсекретаря США Бігана щодо стану переговорів про закінчення війни на Донбасі, - ОП - Цензор.НЕТ 4674
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27.08.2020 07:59 Ответить
"Я вам нічєго нє должен".

Виконує вправно.
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27.08.2020 09:00 Ответить
Це вже не дипломатія, а квартальний цирк.
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27.08.2020 08:08 Ответить
даремно ти так про держдеп, США наші найкращі союзники на даний час
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27.08.2020 08:13 Ответить
И этот союзник гоняется за *********** по всей стране, чтоб пистон вставить
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27.08.2020 09:05 Ответить
Тобто, в штатах його вже не приймуть.
Він таким чином фуйлу підлизав.
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27.08.2020 09:52 Ответить
А кто победил в войне на донбасе?
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27.08.2020 08:17 Ответить
Зеленський поінформував заступника держсекретаря США Бігана щодо стану переговорів про закінчення війни на Донбасі, - ОП - Цензор.НЕТ 2177
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27.08.2020 08:38 Ответить
кацапы
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27.08.2020 08:54 Ответить
Хто почав війну? Війну почала засрашка, то ж вона має закінчувати її з виводом своїх військ і розпуску терористів-поліцаїв, а також відбудови зруйнованої інфраструктури. Мають повернути вивезені заводи і виплатити репарації, як це зробили німці.
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27.08.2020 08:18 Ответить
..Так як ту *засРашку * заставити це зробити !?
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27.08.2020 08:28 Ответить
Построить баллистические ракеты и навести их на москву. За 5 лет Южмаш мог это сделать.
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27.08.2020 08:40 Ответить
Зеленський поінформував заступника держсекретаря США Бігана щодо стану переговорів про закінчення війни на Донбасі, - ОП - Цензор.НЕТ 4871...
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27.08.2020 08:27 Ответить
Видимо америкосы решили о чем-то очень срочно предупредить бубочку - насколько срочно, что решили ловить его там, где он в данный момент болтается и послали замминистра иностранных дел - большего, видимо, бубочка не достоин
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27.08.2020 08:31 Ответить
О чем о чем???? Об окончании????
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27.08.2020 08:34 Ответить
Ну, хорошо хоть не главу офиса начальника туалета султана Кабуса "проинформировал", как в Омане. Растет Зеля! После Макдональдса может и с самим Помпео каким - нибудь разрешат поговорить секунд тридцать....
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27.08.2020 08:40 Ответить
Цензор хватит пиарить Ослика -три процента!
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27.08.2020 08:40 Ответить
ЗеГнида, что ещё сказать
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27.08.2020 09:26 Ответить
Что то ОманскийОсёл давно никуда не ездилЪ ...
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27.08.2020 09:28 Ответить
Зеленський поінформував заступника держсекретаря США Бігана щодо стану переговорів про закінчення війни на Донбасі, - ОП - Цензор.НЕТ 8145

Напоминаю - вотчина Януковича поддерживала его до конца.
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27.08.2020 09:35 Ответить
Єдине чим займається пліснява влада, це словоблуддя. Старанно підбирають формулювання, в яких не буде нічого конкретного. Які можна тлумачити, як заманеться.
Влада- своє планує. Нарід- своє, додумує.
До влади в Україні дорвалась нечисть лукава.
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27.08.2020 09:45 Ответить
Тобто Зе змусив американця бігати за ним по всій Україні ?
Кацапська звичка...чи в нас підростає друге фуйло ...
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27.08.2020 09:49 Ответить
Настоящмй воин. Всех пабедит переговорами. Геть перевернута свідомість піл дією наркотиків.
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27.08.2020 09:58 Ответить
Не, мы точно не колония
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27.08.2020 16:28 Ответить
Бовдур ти))) США є нашими союзниками. Хоча кацапу щось розповідати немає сенсу)
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27.08.2020 18:24 Ответить
Да говорю тебе стопроцентно - ну какая мы колония? Нами же никто не управляет из за лужи? И указания не даёт как и что нам делать. А кацапу можешь не рассказывать бовдур
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27.08.2020 18:56 Ответить
Зеленое чмо долго будет экскурсиями развлекаться?
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27.08.2020 23:28 Ответить
 
 