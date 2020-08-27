Зеленский проинформировал заместителя госсекретаря США Бигана о состоянии переговоров об окончании войны на Донбассе, - ОП
Находясь с рабочей поездкой в Днепропетровской области, президент Украины Владимир Зеленский в родном Кривом Роге встретился с заместителем Госсекретаря США Стивеном Биганом, который прибыл на малую родину президента ради этой встречи.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, общение произошло после телефонного разговора Владимира Зеленского с Госсекретарем США Майком Помпео.
На встрече Зеленский поднял вопрос двустороннего сотрудничества Украины и США, в частности по финансовой и военной поддержке нашего государства. Биган отметил, что США являются стратегическим партнером Украины, и подчеркнул, что Украина имеет двухпартийную поддержку в Соединенных Штатах.
Зеленский подробно проинформировал о состоянии переговоров об окончании войны на Донбассе и продвижении к миру в Минском и нормандском форматах. Заместитель госсекретаря США назвал большим достижением сохранение всеобъемлющего и полного режима прекращения огня в течение 31 дня.
Также стороны обсудили стратегию действий государств в условиях пандемии. Зеленский отметил, что странам необходимо сотрудничать, чтобы как можно быстрее вернуться к нормальной жизни и восстановить работу всех отраслей экономики.
Говоря о международной политике, Стивен Биган очень высоко оценил позицию Украины относительно невмешательства в американские выборы.
Дополнительно стороны обсудили события в Беларуси, согласившись, что ситуация требует стабилизации и мирного урегулирования.
Кроме того, Зеленский и заместитель Госсекретаря США посетили ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог". Предприятие является одним из крупнейших производителей стального проката в Украине. Оно специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки из обычных и низколегированных марок стали, также производит агломерат, концентрат, кокс, чугун, сталь, сортовой и фасонный прокат.
Зеленский и Биган также ознакомились с работой конвертерного цеха МНЛЗ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
??? Що це ?
Бачать, що воно все здає, то їм з якого переляку воювати і боротися за Україну ?
А чого ти мене питаєш і смієшся ? То ж твоя ота оп-а таке сказала.
Він міг і полум*яний привіт передати від Трампа. І ще якусь цікаву інформацію, яку не скажеш через телефон. Але ти можеш себе потішити, що оте гундосе має якусь вагу ... та ще й в очах американців.
Мусять просто поки спілкуватися.
А трохи нижче ти написав "запам'ятайте цей коментар".
шо непонятного?
Жодна притомна людина не повірить, що отак побалакали і закінчили війну. Та й ще з москалями, територією-терористом.
А умови які такого =закінчення= ?
Я в шоці від одного цього слова =закінчити= !
Так як ото - закінчити обідню перерву, закінчити роботу ... просто, буденно ... звично.
Кошмар.
Примітив гундосий. Дурник підстрелений.
офіційна версія звичайно мир, Білорусь, бла-бла-бла-бла
«Але вони, (Зеленські), заплющують на це очі; і замість того, щоб забезпечити виконання Росією взятих на себе зобов'язань, - вони вішають на Україну нові зобов'язання у вигляді "формули Штайнмаєра". І Руху Опору Капітуляції, і нам, і небайдужому народу дуже великою кров'ю, зусиллями довелося в грудні місяці долати опір влади, її капітуляційну політику, щоб припинити це божевілля. Але вони все одно взяли на себе це зобов'язання» - П.Порошенко у виступі в спільному телеефірі "5 каналу", "Прямого" та "Еспресо" 24 серпня 2020р.
представник держдепу прибув на зустріч з Зеленським у те місце і той час, яке зручніше Зеленському
Виконує вправно.
Він таким чином фуйлу підлизав.
Напоминаю - вотчина Януковича поддерживала его до конца.
Влада- своє планує. Нарід- своє, додумує.
До влади в Україні дорвалась нечисть лукава.
Кацапська звичка...чи в нас підростає друге фуйло ...