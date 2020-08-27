Зеленский проинформировал заместителя госсекретаря США Бигана о состоянии переговоров об окончании войны на Донбассе, - ОП

Находясь с рабочей поездкой в ​​Днепропетровской области, президент Украины Владимир Зеленский в родном Кривом Роге встретился с заместителем Госсекретаря США Стивеном Биганом, который прибыл на малую родину президента ради этой встречи.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, общение произошло после телефонного разговора Владимира Зеленского с Госсекретарем США Майком Помпео.

На встрече Зеленский поднял вопрос двустороннего сотрудничества Украины и США, в частности по финансовой и военной поддержке нашего государства. Биган отметил, что США являются стратегическим партнером Украины, и подчеркнул, что Украина имеет двухпартийную поддержку в Соединенных Штатах.

Зеленский подробно проинформировал о состоянии переговоров об окончании войны на Донбассе и продвижении к миру в Минском и нормандском форматах. Заместитель госсекретаря США назвал большим достижением сохранение всеобъемлющего и полного режима прекращения огня в течение 31 дня.

Также стороны обсудили стратегию действий государств в условиях пандемии. Зеленский отметил, что странам необходимо сотрудничать, чтобы как можно быстрее вернуться к нормальной жизни и восстановить работу всех отраслей экономики.

Говоря о международной политике, Стивен Биган очень высоко оценил позицию Украины относительно невмешательства в американские выборы.

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Дополнительно стороны обсудили события в Беларуси, согласившись, что ситуация требует стабилизации и мирного урегулирования.

Кроме того, Зеленский и заместитель Госсекретаря США посетили ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог". Предприятие является одним из крупнейших производителей стального проката в Украине. Оно специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки из обычных и низколегированных марок стали, также производит агломерат, концентрат, кокс, чугун, сталь, сортовой и фасонный прокат.

Зеленский и Биган также ознакомились с работой конвертерного цеха МНЛЗ.