Враг за сутки один раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским воинами. Следуя полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня украинские военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
Так, 26 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов противника не зафиксировано. За прошедшие сутки задокументировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, несколько выстрелов из стрелкового оружия прозвучало возле Марьинки.
"Вражеские провокации не несли угрозы нашим воинам, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток, 27 августа, в полосах ответственности боевых бригад ВСУ обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано, на всех участках фронта наблюдалась тишина.
"Украинские военнослужащие продолжают выполнять поставленные задачи и находятся наготове предоставить отпор в случае угрозы их жизни или здоровью", - добавили в пресс-центре ОС.
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Бо як кажуть чеченці - подивіться на наш мир з рашкою. Того ж вони прагнуть і від вас. І нічим вам не поступляться.
Спитайте в євреїв, чи не хочуть вони поступитись палестинцям. Скільки жертв вже....
Думаю, вони пошлють вас аж на прізвисько президента "тієї сторони".
І вони не заспокоїлись.
Ваша присутність тут це доводить.
Чого ви прагнете від українців ? Миру на ваших умовах ?
https://www.youtube.com/watch?v=u2p8f0rNKtc
заповеди этого форума, а именно пункт 4.3. Розпалювання міжнаціональної ворожнечі.
Вы не смогли ничего ему ответить, аргументированно и поэтому поскорее почистили
диалог?
А може то ви і писали під ніком єнто я ?
пс. І з ким же я розпалюю ворожнечу ? Часом не з моковітами ?
Так ви і досі у вашій недостранє щорічно німців на 9 травня вбиваєте.
я так понимаю, что Вы из секты «святой Вова».......
Смерть ворогам !
Капаци, вже офіційно визнано, поранили двох наших бійців, та вони продовжують мусолити байки про "перемирие".
Плісняві лукаві словоблуди.
https://espreso.tv/news/2020/08/23/na_fronti_polig_starshyy_leytenant_z_ternopilschyny , где не указаны причины по которым он погиб, стали говорить, что он погиб от не острожного обращения с оружием!, в такое верится с трудом. Тем более учитывая случай Ярослава Журавля, которого оставили на четыре дня ,истекать кровью, в серой зоне, ради пиар-перемирия Зеленского (что Зе пообещал Путину, что бы тот согласился на это перемирие?), можно сделать вывод, что у командования ОСС нет моральных преград, что бы не врать нам о боевых потерях.