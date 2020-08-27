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Новости Агрессия России против Украины
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Враг за сутки один раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

Враг за сутки один раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским воинами. Следуя полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня украинские военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, 26 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов противника не зафиксировано. За прошедшие сутки задокументировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, несколько выстрелов из стрелкового оружия прозвучало возле Марьинки.

"Вражеские провокации не несли угрозы нашим воинам, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 27 августа, в полосах ответственности боевых бригад ВСУ обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано, на всех участках фронта наблюдалась тишина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала в День Независимости шесть нарушений режима тишины на Донбассе

"Украинские военнослужащие продолжают выполнять поставленные задачи и находятся наготове предоставить отпор в случае угрозы их жизни или здоровью", - добавили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки один раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС 01

обстрел (26942) Донбасс (26955) Марьинка (713) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+6
ВПЕВНЕНО РУХАЄМОСЬ ДО ПРИДНІСТРОВ'Я-2
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27.08.2020 07:38
+6
Кстати тоже заметила эту(!!!) «формулировку» (если не ошибаюсь, то начали такое писать недели 2-3 назад).........раньше было: потерь(!!!) среди защитников Украины нет......
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27.08.2020 07:52
+5
Бойвих втрат немає, а не бойові, значить, є....
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27.08.2020 07:29
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Бойвих втрат немає, а не бойові, значить, є....
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27.08.2020 07:29 Ответить
Кстати тоже заметила эту(!!!) «формулировку» (если не ошибаюсь, то начали такое писать недели 2-3 назад).........раньше было: потерь(!!!) среди защитников Украины нет......
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27.08.2020 07:52 Ответить
Потери могут быть при скоплении людей, от бытового травматизма, неосторожного обращения, в результате ДТП, банального алкоголя, болезни, отравления и т.д. Неправильные формулировки, нагнетают напряженность, способствуют срыву неустойчивого перемирия.
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27.08.2020 08:02 Ответить
або від обстрілів чи підкладених москалями мін.
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27.08.2020 08:20 Ответить
Может и так случиться. На той стороне тоже такие же нервные все. А вам не нравится, это перемирие?
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27.08.2020 08:48 Ответить
Ні, не подобається.
Бо як кажуть чеченці - подивіться на наш мир з рашкою. Того ж вони прагнуть і від вас. І нічим вам не поступляться.
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27.08.2020 08:56 Ответить
Вам не нравится, что уже месяц, не гибнут Украинские Воины? Хотите горьких слёз жен и детей возле их могил?
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27.08.2020 09:09 Ответить
Мені не подобається, що марнуються життя, які українці пожертвували заради держави.
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27.08.2020 09:12 Ответить
І я хочу раз і назавжди покінчити з рашкою.
Спитайте в євреїв, чи не хочуть вони поступитись палестинцям. Скільки жертв вже....
Думаю, вони пошлють вас аж на прізвисько президента "тієї сторони".
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27.08.2020 09:14 Ответить
Нагадати скільки українських світів понищили рашизди ?
І вони не заспокоїлись.
Ваша присутність тут це доводить.
Чого ви прагнете від українців ? Миру на ваших умовах ?
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27.08.2020 09:48 Ответить
Боевики нарушили перемирие на Донбассе. Есть раненые

https://www.youtube.com/watch?v=u2p8f0rNKtc
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27.08.2020 10:11 Ответить
А я читал вашу переписку с https://censor.net/user/474615, и мне показалось, что это Вы, а не он нарушаете
заповеди этого форума, а именно пункт 4.3. Розпалювання міжнаціональної ворожнечі.
Вы не смогли ничего ему ответить, аргументированно и поэтому поскорее почистили
диалог?
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27.08.2020 12:40 Ответить
Вам помочь?
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27.08.2020 12:41 Ответить
Як ви читали, якщо тільки о 12:18 зайшли на сайт.
А може то ви і писали під ніком єнто я ?
пс. І з ким же я розпалюю ворожнечу ? Часом не з моковітами ?
Так ви і досі у вашій недостранє щорічно німців на 9 травня вбиваєте.
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27.08.2020 12:45 Ответить
А читать можно не заходя ни под каким ником. Я с утра дежурю возле компьютера, и между делом, пасьянсы раскладываю, и почитываю новости. Мне понравилось, у вас тут. Только слишком эмоционально Вы на всё реагируете. Это неправильно. Надо лучше отложить на время больной вопрос, что бы потом на холодную голову достойно ответить.
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27.08.2020 12:54 Ответить
Это Я 10bda82с,
я так понимаю, что Вы из секты «святой Вова».......
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27.08.2020 13:57 Ответить
Слава Україні!
Смерть ворогам !
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27.08.2020 07:30 Ответить
ВПЕВНЕНО РУХАЄМОСЬ ДО ПРИДНІСТРОВ'Я-2
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27.08.2020 07:38 Ответить
Что-то я уже не верю этим "сводкам" из фронта
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27.08.2020 08:03 Ответить
Не бойові втрати, тож не треба платити кошти на лікування, ні родині, ні фігуранту. Типу сам винуватий тиша на фронті а ти зумів собі осколок міни РФ встромити. Хитрозроблені при владі.
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27.08.2020 08:10 Ответить
"Следуя полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня ..."

Капаци, вже офіційно визнано, поранили двох наших бійців, та вони продовжують мусолити байки про "перемирие".
Плісняві лукаві словоблуди.
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27.08.2020 10:14 Ответить
https://censor.net/news/3215327/s_nachala_rejima_tishiny_na_donbasse_zafiksirovany_634_narusheniya_otchet_obse/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74480539
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27.08.2020 13:02 Ответить
https://espreso.tv/news/2020/08/23/na_fronti_polig_starshyy_leytenant_z_ternopilschyny На фронті поліг старший лейтенант з Тернопільщини
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27.08.2020 13:03 Ответить
Гибель Владимира Рудика вызывает много вопросов. О ней долго не сообщали, потом когда журналисты раскопали информацию, касающуюся его гибели
https://espreso.tv/news/2020/08/23/na_fronti_polig_starshyy_leytenant_z_ternopilschyny , где не указаны причины по которым он погиб, стали говорить, что он погиб от не острожного обращения с оружием!, в такое верится с трудом. Тем более учитывая случай Ярослава Журавля, которого оставили на четыре дня ,истекать кровью, в серой зоне, ради пиар-перемирия Зеленского (что Зе пообещал Путину, что бы тот согласился на это перемирие?), можно сделать вывод, что у командования ОСС нет моральных преград, что бы не врать нам о боевых потерях.
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27.08.2020 13:20 Ответить
 
 