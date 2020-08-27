ЕС и Канада призвали Лукашенко согласиться на посредничество ОБСЕ: У Беларуси есть международные обязательства, и мы ждем их выполнения

Европейский Союз и Канада призвали власти Беларуси согласиться на посредничество Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для разрешения политического кризиса в стране. Они призвали власти Беларуси к национальному диалогу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и министра иностранных дел Канады Франсуа-Филиппа Шампаня, сообщает сайт ЕС.

"Массовые демонстрации в Минске и по всей стране в воскресенье, 23 августа, должны были дать понять властям, что сейчас необходимо срочно начать открытый и конструктивный национальный диалог, чтобы найти путь вперед для Беларуси", - говорится в документе, распространенном в среду вечером в Брюсселе.

Боррель и Шампань заявили, что поддерживают стремление белорусского народа к демократическим переменам.

"Мы четко и неоднократно выражали нашу позицию относительно проведения президентских выборов 9 августа в Беларуси и их последствий. Президентские выборы не были ни свободными, ни справедливыми", - сказано в совместном заявлении руководителей европейской и канадской дипломатий.

Они напомнили, что Беларусь как государство-участник Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ): "У Беларуси есть международные обязательства, и мы ждем от властей их выполнения. Как государство-участник ОБСЕ Беларусь взяла на себя обязательства проводить подлинно демократические выборы и обеспечивать права человека и основные свободы".

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"Только мирный и демократический процесс может снизить эскалацию ситуации и найти надежные решения", - подчеркивается в документе.

Боррель и Шампань заявили о поддержке предложения албанского председательства в ОБСЕ содействовать диалогу в Беларуси в процессе совместного визита действующего председателя организации, премьер-министра и министра иностранных дел Албании Эди Рамы и будущего председателя организации, главы МИД Швеции Анн Линде.

"Мы призываем белорусские власти безотлагательно принять это предложение. Мы призываем все другие государства-участники ОБСЕ также поддержать это предложение", - говорится в совместном документе.

Авторы заявления пообещали внимательно следить за ситуацией и быть готовыми внести свой вклад в усилия по мирному урегулированию кризиса в Беларуси.

"Канада и Европейский союз будут и дальше поддерживать народ Беларуси и продолжать работать с нашими международными партнерами, чтобы его голос был услышан, а его права были защищены", - заявили высокий представитель ЕС по иностранным делам и глава МИД Канады.

Напомним, в Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен Александр Лукашенко.

В Европейском союзе не признали результаты выборов в Беларуси и начали работу над санкциями.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности Европейского союза вместе с ОБСЕ выступить посредником для разрешения политического кризиса в Беларуси.