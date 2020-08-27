РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6397 посетителей онлайн
Новости
1 522 12

Пенс согласился снова стать вице-президентом, если на выборах в США победит Трамп

Пенс согласился снова стать вице-президентом, если на выборах в США победит Трамп

Вице-президент Майк Пенс формально согласился снова занять должность, если на выборах президента победит действующий глава государства Дональд Трамп.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "КоммерсантЪ".

"С благодарностью за доверие, которое мне оказал президент Дональд Трамп, при поддержке нашей Республиканской партии и с божьей милостью я смиренно принимаю вашу номинацию баллотироваться и служить в качестве вице-президента США", - сказал господин Пенс на съезде Республиканской партии (цитата по CNN).

Ранее Республиканская партия выдвинула господина Трампа и господина Пенса кандидатами в президенты и вице-президенты.

Демократическая партия США утвердила своим кандидатом в президенты на предстоящих выборах Джо Байдена, а вице-президентом сенатора от Калифорнии — Камалу Харрис. Президентские выборы назначены на 3 ноября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В случае победы на выборах Трамп пообещал вводить торговые пошлины против других стран

выборы (24722) США (26439) Трамп Дональд (5106) Пенс Майк (106)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+2
3-е листопада .
показать весь комментарий
27.08.2020 08:22
+2
В США Пенсам хорошо живется. Один даже вице-президентом стал
показать весь комментарий
27.08.2020 11:54
+1
Вроде бы адекватный мужик...
показать весь комментарий
27.08.2020 09:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
скоро 3-е ноября.....!!!))
показать весь комментарий
27.08.2020 08:08 Ответить
3-е листопада .
показать весь комментарий
27.08.2020 08:22 Ответить
3-rd of November
показать весь комментарий
27.08.2020 08:39 Ответить
попкорн та пиво))
показать весь комментарий
27.08.2020 08:41 Ответить
який цікавий час почнеться... скільки свят .. спочатку 31-го жовтя Геловін... і плавно до 3-го листопада можна не гасити лихтарі Джека та не згортати столи)
показать весь комментарий
27.08.2020 08:44 Ответить
Пенс - прізвище? Думав, це так фамільярно про вік...
показать весь комментарий
27.08.2020 09:04 Ответить
В США Пенсам хорошо живется. Один даже вице-президентом стал
показать весь комментарий
27.08.2020 11:54 Ответить
Вроде бы адекватный мужик...
показать весь комментарий
27.08.2020 09:22 Ответить
Шел бы этот пенс на пенсию
показать весь комментарий
27.08.2020 10:25 Ответить
Нарцисс Трампопон полностью " обнулил" Пенса.., он его так задвинул и постоянно выпячивает себя " любимого" что должность Пенса превратилась при Трампопопне чисто в принеси падай", этакий швейцар при входе в Белый дом. ( ну это в стиле нынешнего "хозяина", поэтому и подбирает людей подходящих и согласных на эту роль, других он увольняет каждые две недели) В общем Пенс - "пустышка".
показать весь комментарий
27.08.2020 10:26 Ответить
Так у вице-президента США по сути нет никаких полномочий, направленно возложенных на эту должность. Вся суть вице-президента - стать новым президентом, если президент до конца полномочий не может выполнять обязанности (умер, отстранен и так далее).
показать весь комментарий
27.08.2020 11:59 Ответить
 
 