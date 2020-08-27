Пенс согласился снова стать вице-президентом, если на выборах в США победит Трамп

Вице-президент Майк Пенс формально согласился снова занять должность, если на выборах президента победит действующий глава государства Дональд Трамп.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "КоммерсантЪ".

"С благодарностью за доверие, которое мне оказал президент Дональд Трамп, при поддержке нашей Республиканской партии и с божьей милостью я смиренно принимаю вашу номинацию баллотироваться и служить в качестве вице-президента США", - сказал господин Пенс на съезде Республиканской партии (цитата по CNN).

Ранее Республиканская партия выдвинула господина Трампа и господина Пенса кандидатами в президенты и вице-президенты.

Демократическая партия США утвердила своим кандидатом в президенты на предстоящих выборах Джо Байдена, а вице-президентом сенатора от Калифорнии — Камалу Харрис. Президентские выборы назначены на 3 ноября.

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