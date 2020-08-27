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Новости Коронавирус и карантин
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СOVID-19: за сутки в мире умерли 6,3 тыс. человек. Общее число жертв превысило 829,6 тыс., инфицированных - 24,3 млн

СOVID-19: за сутки в мире умерли 6,3 тыс. человек. Общее число жертв превысило 829,6 тыс., инфицированных - 24,3 млн

По состоянию на утро 27 августа в мире зарегистрировали 273 296 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 346 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 24 335 741 случай инфицирования, из них 273 296 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 829 676 человек, из них 6 346 за минувшие сутки.

Успешно преодолели болезнь и вылечились 16,8 млн человек.

СOVID-19: за сутки в мире умерли 6,3 тыс. человек. Общее число жертв превысило 829,6 тыс., инфицированных - 24,3 млн 01

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Бразилия, Индия, Россия и Южная Африка. Украина находится на 28-м месте этого рейтинга.

Так, число умерших в США достигло 183 653 (+ 1 289 за сутки), заболевших - 6 000 365 (+ 44 637 за сутки).

В Бразилии зафиксировано 3 722 004 инфицированных (+ 47 828 за сутки) и 117 756 (+ 1 090 за сутки) летальных случаев.

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В Индии ифицированы 3 307 749 человек (+ 75 995  за сутки), количество смертей - 60 629 (+ 1017 за сутки).

В России 970 865 заболевших (+ 4 676 за сутки) и 16 683 летальных случаев (+ 115 за сутки).

В Южной Африке количество заболевших достигло 615 701 человек (+ 2 684 за сутки), количество смертей - 13 507 (+ 194 за сутки).


СOVID-19: за сутки в мире умерли 6,3 тыс. человек. Общее число жертв превысило 829,6 тыс., инфицированных - 24,3 млн 02

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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СOVID-19: за добу у світі померли 6,3 тис. осіб. Загальна кількість жертв перевищила 829,6 тис., інфікованих - 24,3 млн - Цензор.НЕТ 4190
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27.08.2020 09:22 Ответить
Вера в Ковид уникальна своей антихристианской сущностью.
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27.08.2020 10:02 Ответить
 
 