Навального могли отравить веществом, схожим с тем, которым спецслужбы РФ пытались убить болгарского бизнесмена, - расследование Der Spiegel и Bellingcat

Врачи берлинской клиники "Шарите", которые лечат Алексея Навального, обратились к коллегам из Болгарии из-за возможного сходства между отравлением российского политика и покушением на болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева, которого, предположительно, отравили нервно-паралитическим веществом класса "Новичок".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza, об этом говорится в совместном расследовании Der Spiegel и Bellingcat.

Врачи полагают, что при отравлении Навального и Гебрева могли использовать схожие вещества, пишут авторы расследования. По их данным, врачи допускают, что Навального отравили веществом из семейства органофосфатов, к которым относятся инсектициды и нервно-паралитические вещества зарин и "Новичок". Официально это не подтверждено.

Первоначально в "Шарите" говорили, что Алексея Навального отравили неопределенным веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, в которую в том числе входят органофосфаты.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.

24 августа немецкие врачи сообщили , что Навальный был отравлен.

Напомним также, что болгарский бизнесмен Емельян Гебрев и его сын Христо почувствовали себя плохо в конце апреля 2015 года, они находились в Софии. Гебрев впал в кому. Как сообщали СМИ со ссылкой на экспертов Хельсинкского университета, бизнесмен и сын могли быть отравлены "Новичком". Через месяц состояние бизнесмена начало улучшаться, однако после этого он вновь почувствовал себя плохо и в мае его повторно госпитализировали.

Позже (уже в 2019 году) следователи идентифицировали на записях видеокамер, установленных на парковке отеля, офицера ГРУ Дениса Сергеева (оперативное имя Сергей Федотов). Это был тот самый Сергеев, который прибыл в Британию вместе с "Бошировым" и "Петровым" в день отравления Скрипалей.

В ноябре 2019 года The Insider, Der Spiegel и Bellingcat сообщили, что к отравлению Гебрева могли быть причастны восемь сотрудников российской военной разведки.