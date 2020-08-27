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Навального могли отравить веществом, схожим с тем, которым спецслужбы РФ пытались убить болгарского бизнесмена, - расследование Der Spiegel и Bellingcat

Навального могли отравить веществом, схожим с тем, которым спецслужбы РФ пытались убить болгарского бизнесмена, - расследование Der Spiegel и Bellingcat

Врачи берлинской клиники "Шарите", которые лечат Алексея Навального, обратились к коллегам из Болгарии из-за возможного сходства между отравлением российского политика и покушением на болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева, которого, предположительно, отравили нервно-паралитическим веществом класса "Новичок".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza, об этом говорится в совместном расследовании Der Spiegel и Bellingcat.

Врачи полагают, что при отравлении Навального и Гебрева могли использовать схожие вещества, пишут авторы расследования. По их данным, врачи допускают, что Навального отравили веществом из семейства органофосфатов, к которым относятся инсектициды и нервно-паралитические вещества зарин и "Новичок". Официально это не подтверждено.

Первоначально в "Шарите" говорили, что Алексея Навального отравили неопределенным веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, в которую в том числе входят органофосфаты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разработчик "Новичка" сомневается, что Навального отравили этим ядом

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.

24 августа немецкие врачи сообщили , что Навальный был отравлен.

Напомним также, что болгарский бизнесмен Емельян Гебрев и его сын Христо почувствовали себя плохо в конце апреля 2015 года, они находились в Софии. Гебрев впал в кому. Как сообщали СМИ со ссылкой на экспертов Хельсинкского университета, бизнесмен и сын могли быть отравлены "Новичком". Через месяц состояние бизнесмена начало улучшаться, однако после этого он вновь почувствовал себя плохо и в мае его повторно госпитализировали.

Позже (уже в 2019 году) следователи идентифицировали на записях видеокамер, установленных на парковке отеля, офицера ГРУ Дениса Сергеева (оперативное имя Сергей Федотов). Это был тот самый Сергеев, который прибыл в Британию вместе с "Бошировым" и "Петровым" в день отравления Скрипалей.

В ноябре 2019 года The Insider, Der Spiegel и Bellingcat сообщили, что к отравлению Гебрева могли быть причастны восемь сотрудников российской военной разведки.

отравление (1583) россия (95381) Навальный Алексей (855)


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Топ комментарии
+12
Дорогой москаль, вам может не привыкать, но в цивилизованном мире важен не мотив, а сам факт отравления, как метод политической борьбы. Передавайте привет ***** при случае.
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27.08.2020 08:41
+9
Навального могли отруїти речовиною, схожою з тією, якою спецслужби РФ намагалися вбити болгарського бізнесмена, - розслідування Der Spiegel та Bellingcat - Цензор.НЕТ 4979
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27.08.2020 08:53
+6
Отраву вроде новичка можно купить в любом военторге Орды.
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27.08.2020 08:35
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Важно всем рассказывать что Навальный агент Кремля и это все спец операция Гебухи пердухи
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27.08.2020 08:32 Ответить
Дорогой москаль, вам может не привыкать, но в цивилизованном мире важен не мотив, а сам факт отравления, как метод политической борьбы. Передавайте привет ***** при случае.
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27.08.2020 08:41 Ответить
привет передать не могу ибо я там не живу и я вам не дорогой москаль
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27.08.2020 20:04 Ответить
я думал, Какашкин стебется. Ан нет - он и правда считает что мы щас все кинемся рассказывать что Навальный - агент Кремля.
Какашкин такой какашкин..
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27.08.2020 09:26 Ответить
Версія,що має право на життя..
Навальний не агент Кремля..Він КРЕАТУРА однієї з "веж Кремля"..

і його отруєння -попередження однієї з Веж Іншій -"крок вправо,крок вліво ..."
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27.08.2020 09:43 Ответить
Ну вообще то я стебусь и я не москаль
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27.08.2020 20:03 Ответить
Отраву вроде новичка можно купить в любом военторге Орды.
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27.08.2020 08:35 Ответить
Если отравили, то зачем, кому это выгодно, с какой целью? И если типа "новичка", то его в аптеке не купишь.
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27.08.2020 08:36 Ответить
Шо значит - в аптеке не купишь? Фашисты в Макшании посмотрели на Беларусь и решили - нет лидера - восстание макак макшанских обречено на провал. Пошли в аптеку ФСБ и там купили отраву. Вот и все.
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27.08.2020 08:40 Ответить
А вот про аптеку ФСБ мое упущение, виноват.
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27.08.2020 09:09 Ответить
Навального могли отравить веществом, схожим с тем, которым спецслужбы РФ пытались убить болгарского бизнесмена, - расследование Der Spiegel и Bellingcat - Цензор.НЕТ 842...
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27.08.2020 08:41 Ответить
Навального могли отруїти речовиною, схожою з тією, якою спецслужби РФ намагалися вбити болгарського бізнесмена, - розслідування Der Spiegel та Bellingcat - Цензор.НЕТ 4979
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27.08.2020 08:53 Ответить
Зачем?
-Что-бы убрать конкуренкта а Навальный реальный конкурент *****!
-Кому это выгодно?
-Одному человеку в Лаптестане *****!
Почему Новичком?
-Потому что ***** похрен на запад! Запад ничего не сделает это понятно стало после Скрипалей, боинга и тд.... Но отравить тем веществом что-бы понятно кто это сделал это сигнал так называемой опозиции в лице Жирика, уомуняк и справед росов что будете пытаться с хера слезть поступим как с Навальным!
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27.08.2020 08:51 Ответить
И возразить-то нечего, правдоподобно!
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27.08.2020 09:08 Ответить
порохоботи(ольгінські), бачу, продовжують з "громовідводу протестів" ліпити образ ворога ХУ№ла ))))

дивіться,що пишуть справжні,ті хто змились "за бугор" російські опозиціонари:
https://kungurov.livejournal.com/268411.html



. Совсем уж не в состоянии понять недоразвитые, почему я, желая скорейшей смерти путлеровскому режиму, чаще всего сношаю не кремлевскую мафию, а всякую «оппозицию» либерастно-навального типа. У многих оппов так прямо шаблон трещит, и единственное объяснение, которое их скудный умишко выдает - это то, что Кунгуров продался Кремлю. Другая категория недовольных режЫмом (часто это оппы «поцреотического» разлива) вполне одобряют мое топтание по навальнистам и, горестно вздыхая, соглашаются: «Да, это не настоящая оппозиция, а так, петрушки, которую кукловодят из апэшки. Нам нужна настоящая боевая оппозиция!»

Мне оппозиция в Рашке не нужна. Вообще никакая - ни боевая, ни педирастическая, какая есть сейчас. Чем занимается оппозиция? Борется за власть. А еще она улучшает государство. Нахер мне нужен улучшенный рейх? Мне нужна не оппозиция, а движение сопротивления. Чуете разницу? Ладно, объясняю на пальцах. Представьте себе рейх образца 1944-го года. Тот, эталонный, гитлеровский. И как будто в нем есть оппозиция. Фронтмен оппозиции хер фон Навальнер яростно разоблачает коррупцию в ведомстве Геринга и требует смещения наркомана Геру с поста руководителя люфтваффе. В результате громкого скандала из-за обнародования данных о том, что рейхсмаршал спустил миллионы рейхсмарок из оборонного бюджета на шлюх и коллекции картин, последний арестован. Ценности конфискованы и переданы в фонд обороны. Благодаря этому промышленности удалось за квартал на 30% нарастить производство зенитных орудий, прикрывающих небо Германии от налетов англо-американских стервятников. Фон Навальнер получил личную благодарность от фюрера. Да здравствует Прекрасная Германия Будущего!
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27.08.2020 09:48 Ответить
Римскому контингенту в Иудее не было никакого смысла распинать Христа, которого никто и не знал толком, и вообще его слушали каких-то 12 человек на всю Иудею. Так что это еще большой вопрос - кто его распинал и кому это было выгодно.
И вообще римские легионеры несколько часов честно охраняли тело Христа, которое потом богатый иудей захорони за свой счет в семейном склепе!
Кстати, проверить бы, законным ли путем Иосиф Аримафейский приобрел землю для семейной гробницы в историческом районе Иерусалима - Голгофе!
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27.08.2020 09:30 Ответить
Так Римляне его и не распинали! Его распяли иудейские первосвященики!

Пилат, не найдя в Иисусе вины, склонился к тому, чтобы отпустить его, и сказал первосвященникам: «Я не нахожу никакой вины в этом человеке» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8 Лк. https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%82_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#23:4 23:4 ).
Решение Понтия Пилата вызвало волнение иудейской толпы, направляемой старейшинами и первосвященниками. Стараясь не допустить беспорядков, Пилат обратился к толпе с предложением отпустить Христа, следуя давнему обычаю отпускать на Пасху одного из преступников. Но толпа кричала: «Да будет распят» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F Мф. https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#27:22 27:22 ).
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27.08.2020 09:34 Ответить
о, я ждал от тебя этого высера))
прямо точно по кальке КГБ, вы мусора не меняетесь))
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27.08.2020 09:35 Ответить
Аффтор пиши есчо!
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27.08.2020 09:38 Ответить
Так ты сам написал что римским зелёным человечкам не выгодно было распинать Иесуса!
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27.08.2020 09:40 Ответить
вы дебилы даже откровенный стеб принимаете за чистую монету, пока вам методичку не подправят - ибо своих мыслей вообще не имеете.
жалкое зрелище. очень.
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27.08.2020 09:48 Ответить
Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом, и сказал: невиновен я в крови Праведника Сего; смотрите вы.
Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преториюhttp://www.patriarchia.ru/bible/mf/27/#s1 * , собрали на Него весь полкНавального могли отруїти речовиною, схожою з тією, якою спецслужби РФ намагалися вбити болгарського бізнесмена, - розслідування Der Spiegel та Bellingcat - Цензор.НЕТ 8192 и, раздев Его, надели на Него багряницу; и, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову и дали Ему в правую руку трость; и, становясь пред Ним на колени, насмехались над Ним, говоря: радуйся, Царь Иудейский! и плевали на Него и, взяв трость, били Его по голове.

И когда насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу, и одели Его в одежды Его, и повели Его на распятие.

И, придя на место, называемое Голгофа, что значит: Лобное место, дали Ему пить уксуса, смешанного с желчью; и, отведав, не хотел пить.
Распявшие же Его делили одежды Его, бросая жребий;Навального могли отруїти речовиною, схожою з тією, якою спецслужби РФ намагалися вбити болгарського бізнесмена, - розслідування Der Spiegel та Bellingcat - Цензор.НЕТ 8192и, сидя, стерегли Его там


Римские легионеры не при чем, ага, как и беркут и омон и прочие мусора по жизни)) прям по кальке кацапской, все как всегда))

а ты вонючка, даже своим умишком не смог осилить, что я хотел сказать - кацапы обожают накидать мутных "версий", чтобы отвести подозрение от преступников, и размыть вину, подвергая сомнению даже вполне очевидные факты.
Гореть вам за это в аду. и тебе лично - тоже.
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27.08.2020 09:47 Ответить
БОТИ !!??

ну от навіщо "Ліпити" з Навального Христа!?

Хто ж "купиться" ? ))
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27.08.2020 09:49 Ответить
Та ніхто з Навального Христа не ліпить, а ось випадок використати треба аби всьому світу нагадати, хто такий ***** і його лаптєстан. До того ж, непогано згадати його прихильників в Україні та за кордоном бо, вони де-факто його агентура тут і можуть робити схожі речі. Звичайно особисто Медведчук та Рабінович не будуть бігатиі пирскати на ручки але пропагувати можуть.
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27.08.2020 10:50 Ответить
Мордор сделал своё дело не нужно даже убивать по сути сделав с Навального овоща,которому уже будет какаяразница
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27.08.2020 08:45 Ответить
Палачи НКВД жили, жрали , срали!!! И путин со своими уродами не страдает от мук совести!!!
Надеюсь Америка когда-нибудь зачистит периметр!!!!
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27.08.2020 08:54 Ответить
То, что у него нашли, проявляется после введения лечебных препаратов, причем в Омске все стороны подписали, что в результатах анализов их нет. После лечения в Германии они появились
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27.08.2020 08:56 Ответить
в Омске много чего сделали и подписали, кацапчик.
кстати, незадолго до посадки в Омске экипаж получил звонок с земли по спецсвязи, где им запрещали сажать самолет до самого места первоначального прибытия в путевом листе (город Москва, лету 6 часов). Так что Навального хотели не просто отравить, а УБИТЬ.
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27.08.2020 09:33 Ответить
и кто это Вам поведал?
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27.08.2020 09:47 Ответить
і екіпаж НЕ ПОСЛУХАВ ?
В рашці ?
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27.08.2020 09:51 Ответить
что это ху*ло понятно, но стоит подождать компетентное заключение врачей клиники ...
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27.08.2020 09:01 Ответить
оно уже есть. и вполне ясно изложено.
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27.08.2020 09:34 Ответить
нужно читать внимательно ... изложено мнение журналистов
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27.08.2020 09:53 Ответить
Смертельная доза Новичка 25/10000 грамма для наружного контактного применения, вес капли дождя 1/12 грамма, одной капли дождя с "Новичка" хватит на 33 человека, проверьте, правильно ли посчитал. Пи. Си. Новичок-1 не самое сильное отравляющее вещество, есть на порядок страшнее, но их плохо применять, посколько их уже и не видно
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27.08.2020 09:14 Ответить
Опять вездессущий Биллингкет раскопал!
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27.08.2020 09:31 Ответить
І хто ж це міг зробити?
Які можуть бути припущення, є доведені факти, що засрашка знищила Лева Роберта, Степана Бандеру, громадянина Болгарії бізнесмена Еміліяна Гебрева і була спроба знищити Скрипалів у Великобюританії, але останніх спасли. Що стримує світ привести до відповідальності недолюдей? Чи чекають поки вони знищать весь світ?
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27.08.2020 09:32 Ответить
у него все симптомы гипогликемической комы, остальное фантазии заинтересованных лиц
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27.08.2020 09:46 Ответить
А в это время в мире идут рассуждения давать ли РФ статус " страны спонсирующей терроризм".. Да вы что ребята ... РФ сама и есть страной террористом, а спонсирование от крайне правых, откровенных нацистов и националистов и радикалов всех мастей до самых радикальных леваков это у них " хобби".
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27.08.2020 09:59 Ответить
Придурки, к группе веществ, содержащей "ингибиторов холинэстеразы" относится куча бытовой химии и что самое занимательное - ГРИБЫ, но дегенеративные пропагандоны с упорством маньяков ищут Новичок. Какого хрена немцам в его поисках обращаться к болгарам, если у британцев якобы самая ясная информация?
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27.08.2020 10:01 Ответить
Чтобы бытовой химией отравить, салон самолета должен был выглядеть прмерно так
Навального могли отруїти речовиною, схожою з тією, якою спецслужби РФ намагалися вбити болгарського бізнесмена, - розслідування Der Spiegel та Bellingcat - Цензор.НЕТ 5882
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27.08.2020 10:40 Ответить
У тебя одна картинка на все случаи, можно подумать, что отравление должно было быть непременно за 5 минут, как ему поплохело. Вполне мог сожрать грибы с поганкой за пару дней до полета.
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27.08.2020 10:50 Ответить
Не мели херни. С каких пор яд бледной поганки стал ингибитором ацетилхолинэстеразы?
К тому же, отравление ингибиторами ацетилхолинэстеразы (напр, бытовые инсектициды группы ФОС, нервно-паралитические ОВ) проявляется быстро, а не через несколько дней.
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27.08.2020 10:59 Ответить
Я не писал, что поганка бледная, в Вики написано "грибы", все ядовитые грибы - поганые.
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27.08.2020 11:03 Ответить
Какой Вам смысл ***** отмазывать? Из чувства вселенской справедливости? У грибов и растений отравляющие в-ва алкалоиды, они ацетилхолинэстеразу не блокируют.
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27.08.2020 11:07 Ответить
Насчет грибов - поправляй Вики, а не меня. Пока что отравление вообще не подтверждено 100%, тем более, если и было, то его намеренность никак не установлена, тем более - связь этого с Пу. Мы видим классический пример пропагандистской атаки на ровном месте, продолжающий серию прочих таких же безумных атак, вроде отравления Скрипалей, после которого злодеи какого то хера выкинули флакон с ядом в ящик пожертвований для бедных, чтоб еще десяток-сотня случайных людей траванулась и у полиции не было сомнений, что это было.
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27.08.2020 11:18 Ответить
Если хотите оправдывать *****, то Вы ошиблись сайтом.
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27.08.2020 11:23 Ответить
Правильно отмечено, что сайты, где допускают комментирование, это не площадки для обмена мнениями, споров и совместного поиска истины, а площадки для совместных молитв верующих в какую то херню, внушаемую соответствующим изданием.
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27.08.2020 12:19 Ответить
Давайте я напишу Вам ответ в стиле Вашего поста https://censor.net/ua/comments/locate/3216072/019214c3-8d84-714c-9ef6-96e549e7e337
https://censor.net/ua/comments/locate/3216072/019214c3-8d84-714c-9ef6-96e549e7e337Придурок, к группе веществ, содержащей "ингибиторы ацетилхолинэстеразы" не относятся вещества ГРИБОВ, но дегенеративные пропагандоны с упорством маньяков ищут как оправдать *****.
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27.08.2020 12:28 Ответить
В том же стиле:
Не мели херни, я привел цитату ниже из научной статьи, где грибы упоминаются.
Вообще у дегенеративных пропагандонов занимательная логика - ***** нельзя оправдывать от любых выдуманных обвинений, т.к. он - *****. Откуда мы знаем, что он - *****? Из выдуманных обвинений, которые нельзя оспаривать.
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27.08.2020 12:40 Ответить
Мы знаем, что ***** является *****м потому что он подло и изощренно убивает людей по всему миру. А те, кто его оправдывает и прикрывает - под*****вники.
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27.08.2020 12:51 Ответить
Ну да, а "знание" из вранья и пропаганды, которую нельзя ставить под сомнение.
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27.08.2020 13:40 Ответить
Вы не под сомнение ставите, а выдвигаете дебильные версии. Точь-в-точь как кацапы в деле о сбитии боинга рейса МН-7. Совпадение?
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27.08.2020 14:19 Ответить
По Навальному я не привел никакой для меня предпочтительной версии, а вообще их пока может быть 100500. По МН17 разные версии в РФ выдвигали разные люди и фирмы, это их право, даже Лукашевича про неумышленное уничтожение Боинга.
Вообще самую красивую версию выдвинул наш родной генерал Романенко, про то, что СБУ дала возможность русс. шпиону доложить в Москву про запланированный полет самолета ВСУ над ДНР, а потом шпиона взяла, полет отменила, а ДНР начала за ним охоту и ошибочно сбила Боинг. В этой версии красиво то, что при этом не были приняты никакие меры к дополнительной защите гражданских, хоть было известно (совершенно достоверно - минимум за 12 часов) , что Бук есть и опасность многократно возросла.
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27.08.2020 15:12 Ответить
Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу. Я Вам уже писал - Если хотите оправдывать *****, то Вы ошиблись сайтом.
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27.08.2020 15:27 Ответить
Где в Вики написано, что ядовитые грибы блокируют ацетилхолинэстеразу?
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27.08.2020 11:25 Ответить
Я ошибся не Вики, а в научной статье: http://www.poliklin.ru/article201003ld_26.php
"Активность ХЭ снижается при .... отравлении некоторыми инсектицидами и пестицидами (фосфорорганическими соединениями и карбаматами), применяемыми в сельском хозяйстве; грибами, мышьяком, миорелаксантами, использовании ингибиторов ХЭ для лечения глаукомы, болезни Альцгеймера, использовании ингибиторов овуляции."
Как видим, еще и куча медикаментов может отравить.
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27.08.2020 12:34 Ответить
При отравлении грибами прежде всего травится печень и от снижения функций гепатоцитов снижается выработка и уровень холинэстеразы, но грибы не содержат ингибиторов холинэстеразы.
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27.08.2020 12:44 Ответить
Ага, в "инсектицидами и пестицидами (фосфорорганическими соединениями и карбаматами)," тоже не содержатся.
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27.08.2020 12:48 Ответить
Чтобы отравить человека инсектицидом, его надо окуенное количество (см картинку, что я привел выше). Ацетилхолинэстераза насекомых отличается от человеческой, и ингибиторы АЦХ насекомых на теплокровных действуют гораздо слабее, иначе от баллончика дихлофоса весь многоэтажный дом травонулся бы.
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27.08.2020 12:54 Ответить
Я не знаю, и никто не знает, чем траванулся Навальный, может быть, лекарства съел от болезни Альцгеймера, а может быть вовсе не травился, но сходу видна согласованная пропагандистская компания, типа, как Кара Мурза всегда устраивает, когда внезапно обдрыщется.
Скорее всего, лет через 10, когда официально оформится союз РФ и Китая, обвинения в адрес российского отравительного терроризма, государственной поддержки допинга и т.д. сильно поутихнут.
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27.08.2020 13:47 Ответить
Союз? А ты бледных поганок не ел?
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27.08.2020 14:14 Ответить
А почему нет? Китай будет уже в 1,5 раза экономически крепче США, российские ресурсы ему не помешают, как и военная мощь РФ. Уже сейчас в международных делах Китай и РФ часто едины, вот Луку вместе быстро поздравили, Венесуэлу от америкосов спасают совместно.
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27.08.2020 15:01 Ответить
Потому, что у Союза один глава, и никто властью и баблом делиться с китайцами не будет.
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27.08.2020 16:24 Ответить
У НАТО так и есть, так и будет с РФ, но выбор невелик.
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27.08.2020 16:37 Ответить
Как-то с ядами у срашки херово получается Нужно по старой традиции - ледорубом
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27.08.2020 10:32 Ответить
пригожина надо травануть в отместку.
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27.08.2020 16:54 Ответить
Россия убивает

Антон Швец
Не писал про Навального, а теперь напишу.

Шарите уже заявили, что Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Это могло быть что-то из арсенала боевых ФОВ(фосфорорганика) - классические и отработанные зарины, зоманы, табуны и т.д. Может быть это была экзотика в виде какого либо из Новичков(Фолиант) или V-агентов(VX и прочие). Мог быть даже банальный карбофос, если пакетик из которого пил чай Навальный хорошо пропитали(но это врядли - оно все плохо растворяется в воде и таки воняет).

У всего этого говна есть последующее влияние - даже если вас откачают и вы не умрете, быть здоровым человеком у вас вряд ли выйдет. В зависимости от дозировки и конкретного ФОВ, пути попадания в организм, длительности воздействия до введения антидота, общей терапии во время отравления и личных особенностей организма и всякого такого, человек может остаться маломобильным на всю жизнь с уваленной нервной системой и нулевой работоспособностью.

То есть Навального убивали не только агенты кейджиби, которые пипеткой ему фосфорорганику в чай брызгали.

Навального убивали и обычные врачи обычной омской клиники. Потому что по симптомам и традиции отравлений всем было понятно, что это отравление, а анализ на ингибиторы холинэстеразы дело полусуток. До полуночи Навальный должен был получить дозу атропина, если бы он попал в обычную больницу обычного областного центра ЗА ПРЕДЕЛАМИ РФ.

Возможно то время, которое понадобилось Навальному, чтобы добраться от путинской больницы до Шарите сделает Навального инвалидом на всю оставшуюся жизнь.

Потому что в Шарите ему после первых же анализов вкатили атропина(классический антидот от ФОВ, вкалывали при отравлении Новичком Скрипалям). Аналогично в первые сутки можно было бы использовать дипироксим и изонитрозин - реактиваторы холинэстеразы для уменьшения токсического воздействия. Но в первые сутки Навальный был в России. В Омске. И вторые сутки.

Навального убивала вся эта путинская шваль, которой поросло все российское государство. Потому что ей так сказали.

Хотелось бы заметить что Навальному было ок с тем что теперь два миллиона крымчан оказались в зоне действия вот таких путинских больниц. А так же путинских ФСБ, которые неугодным ФОВ капают в чай и ручки новичком мажут.

Ему было с этим з@***** и опасность для крымчан оказаться инвалидом(потому что так сказали сверху и Путин приказал) для Навального всегда была меньше, чем опасность от изучения крымчанами украинского языка. Вот такой был Алексей долб@**. Если бы Омск был не под Путиным и не в составе РФ Навальный имел бы шансы получить лечение и помощь сразу.

По+уй было Навальному на все это, он был сторонником затягивания в этот кафкинаский Омск, которым является Россия, максимального количества людей из других государств, потому что риск отхл**нуть Новичка за оппозиционную деятельность, Алексей считал меньшим риском чем "угнетение меньшинств национальными государствами".

Когда Навальный придет в с**я ему придется жить с последствиями отравления и если от самого отравления он спастись не мог, то тяжесть последствий отравления находится в прямой зависимости от собственной позиции Навального. И в прямой зависимости от размеров России.

Вот что хотели передать граждане Украины Навальному и его единомышленникам словами про "не бутерброд".

Антон Швец
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28.08.2020 23:29 Ответить
 
 