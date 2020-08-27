Навального могли отравить веществом, схожим с тем, которым спецслужбы РФ пытались убить болгарского бизнесмена, - расследование Der Spiegel и Bellingcat
Врачи берлинской клиники "Шарите", которые лечат Алексея Навального, обратились к коллегам из Болгарии из-за возможного сходства между отравлением российского политика и покушением на болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева, которого, предположительно, отравили нервно-паралитическим веществом класса "Новичок".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza, об этом говорится в совместном расследовании Der Spiegel и Bellingcat.
Врачи полагают, что при отравлении Навального и Гебрева могли использовать схожие вещества, пишут авторы расследования. По их данным, врачи допускают, что Навального отравили веществом из семейства органофосфатов, к которым относятся инсектициды и нервно-паралитические вещества зарин и "Новичок". Официально это не подтверждено.
Первоначально в "Шарите" говорили, что Алексея Навального отравили неопределенным веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, в которую в том числе входят органофосфаты.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.
Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.
24 августа немецкие врачи сообщили , что Навальный был отравлен.
Напомним также, что болгарский бизнесмен Емельян Гебрев и его сын Христо почувствовали себя плохо в конце апреля 2015 года, они находились в Софии. Гебрев впал в кому. Как сообщали СМИ со ссылкой на экспертов Хельсинкского университета, бизнесмен и сын могли быть отравлены "Новичком". Через месяц состояние бизнесмена начало улучшаться, однако после этого он вновь почувствовал себя плохо и в мае его повторно госпитализировали.
Позже (уже в 2019 году) следователи идентифицировали на записях видеокамер, установленных на парковке отеля, офицера ГРУ Дениса Сергеева (оперативное имя Сергей Федотов). Это был тот самый Сергеев, который прибыл в Британию вместе с "Бошировым" и "Петровым" в день отравления Скрипалей.
В ноябре 2019 года The Insider, Der Spiegel и Bellingcat сообщили, что к отравлению Гебрева могли быть причастны восемь сотрудников российской военной разведки.
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Какашкин такой какашкин..
Навальний не агент Кремля..Він КРЕАТУРА однієї з "веж Кремля"..
і його отруєння -попередження однієї з Веж Іншій -"крок вправо,крок вліво ..."
-Что-бы убрать конкуренкта а Навальный реальный конкурент *****!
-Кому это выгодно?
-Одному человеку в Лаптестане *****!
Почему Новичком?
-Потому что ***** похрен на запад! Запад ничего не сделает это понятно стало после Скрипалей, боинга и тд.... Но отравить тем веществом что-бы понятно кто это сделал это сигнал так называемой опозиции в лице Жирика, уомуняк и справед росов что будете пытаться с хера слезть поступим как с Навальным!
дивіться,що пишуть справжні,ті хто змились "за бугор" російські опозиціонари:
https://kungurov.livejournal.com/268411.html
. Совсем уж не в состоянии понять недоразвитые, почему я, желая скорейшей смерти путлеровскому режиму, чаще всего сношаю не кремлевскую мафию, а всякую «оппозицию» либерастно-навального типа. У многих оппов так прямо шаблон трещит, и единственное объяснение, которое их скудный умишко выдает - это то, что Кунгуров продался Кремлю. Другая категория недовольных режЫмом (часто это оппы «поцреотического» разлива) вполне одобряют мое топтание по навальнистам и, горестно вздыхая, соглашаются: «Да, это не настоящая оппозиция, а так, петрушки, которую кукловодят из апэшки. Нам нужна настоящая боевая оппозиция!»
Мне оппозиция в Рашке не нужна. Вообще никакая - ни боевая, ни педирастическая, какая есть сейчас. Чем занимается оппозиция? Борется за власть. А еще она улучшает государство. Нахер мне нужен улучшенный рейх? Мне нужна не оппозиция, а движение сопротивления. Чуете разницу? Ладно, объясняю на пальцах. Представьте себе рейх образца 1944-го года. Тот, эталонный, гитлеровский. И как будто в нем есть оппозиция. Фронтмен оппозиции хер фон Навальнер яростно разоблачает коррупцию в ведомстве Геринга и требует смещения наркомана Геру с поста руководителя люфтваффе. В результате громкого скандала из-за обнародования данных о том, что рейхсмаршал спустил миллионы рейхсмарок из оборонного бюджета на шлюх и коллекции картин, последний арестован. Ценности конфискованы и переданы в фонд обороны. Благодаря этому промышленности удалось за квартал на 30% нарастить производство зенитных орудий, прикрывающих небо Германии от налетов англо-американских стервятников. Фон Навальнер получил личную благодарность от фюрера. Да здравствует Прекрасная Германия Будущего!
И вообще римские легионеры несколько часов честно охраняли тело Христа, которое потом богатый иудей захорони за свой счет в семейном склепе!
Кстати, проверить бы, законным ли путем Иосиф Аримафейский приобрел землю для семейной гробницы в историческом районе Иерусалима - Голгофе!
Пилат, не найдя в Иисусе вины, склонился к тому, чтобы отпустить его, и сказал первосвященникам: «Я не нахожу никакой вины в этом человеке» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8 Лк. https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%82_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#23:4 23:4 ).
Решение Понтия Пилата вызвало волнение иудейской толпы, направляемой старейшинами и первосвященниками. Стараясь не допустить беспорядков, Пилат обратился к толпе с предложением отпустить Христа, следуя давнему обычаю отпускать на Пасху одного из преступников. Но толпа кричала: «Да будет распят» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F Мф. https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#27:22 27:22 ).
прямо точно по кальке КГБ, вы мусора не меняетесь))
жалкое зрелище. очень.
Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преториюhttp://www.patriarchia.ru/bible/mf/27/#s1 * , собрали на Него весь полк и, раздев Его, надели на Него багряницу; и, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову и дали Ему в правую руку трость; и, становясь пред Ним на колени, насмехались над Ним, говоря: радуйся, Царь Иудейский! и плевали на Него и, взяв трость, били Его по голове.
И когда насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу, и одели Его в одежды Его, и повели Его на распятие.
И, придя на место, называемое Голгофа, что значит: Лобное место, дали Ему пить уксуса, смешанного с желчью; и, отведав, не хотел пить.
Распявшие же Его делили одежды Его, бросая жребий;и, сидя, стерегли Его там
Римские легионеры не при чем, ага, как и беркут и омон и прочие мусора по жизни)) прям по кальке кацапской, все как всегда))
а ты вонючка, даже своим умишком не смог осилить, что я хотел сказать - кацапы обожают накидать мутных "версий", чтобы отвести подозрение от преступников, и размыть вину, подвергая сомнению даже вполне очевидные факты.
Гореть вам за это в аду. и тебе лично - тоже.
ну от навіщо "Ліпити" з Навального Христа!?
Хто ж "купиться" ? ))
Надеюсь Америка когда-нибудь зачистит периметр!!!!
кстати, незадолго до посадки в Омске экипаж получил звонок с земли по спецсвязи, где им запрещали сажать самолет до самого места первоначального прибытия в путевом листе (город Москва, лету 6 часов). Так что Навального хотели не просто отравить, а УБИТЬ.
В рашці ?
Які можуть бути припущення, є доведені факти, що засрашка знищила Лева Роберта, Степана Бандеру, громадянина Болгарії бізнесмена Еміліяна Гебрева і була спроба знищити Скрипалів у Великобюританії, але останніх спасли. Що стримує світ привести до відповідальності недолюдей? Чи чекають поки вони знищать весь світ?
К тому же, отравление ингибиторами ацетилхолинэстеразы (напр, бытовые инсектициды группы ФОС, нервно-паралитические ОВ) проявляется быстро, а не через несколько дней.
https://censor.net/ua/comments/locate/3216072/019214c3-8d84-714c-9ef6-96e549e7e337Придурок, к группе веществ, содержащей "ингибиторы ацетилхолинэстеразы" не относятся вещества ГРИБОВ, но дегенеративные пропагандоны с упорством маньяков ищут как оправдать *****.
Не мели херни, я привел цитату ниже из научной статьи, где грибы упоминаются.
Вообще у дегенеративных пропагандонов занимательная логика - ***** нельзя оправдывать от любых выдуманных обвинений, т.к. он - *****. Откуда мы знаем, что он - *****? Из выдуманных обвинений, которые нельзя оспаривать.
Вообще самую красивую версию выдвинул наш родной генерал Романенко, про то, что СБУ дала возможность русс. шпиону доложить в Москву про запланированный полет самолета ВСУ над ДНР, а потом шпиона взяла, полет отменила, а ДНР начала за ним охоту и ошибочно сбила Боинг. В этой версии красиво то, что при этом не были приняты никакие меры к дополнительной защите гражданских, хоть было известно (совершенно достоверно - минимум за 12 часов) , что Бук есть и опасность многократно возросла.
"Активность ХЭ снижается при .... отравлении некоторыми инсектицидами и пестицидами (фосфорорганическими соединениями и карбаматами), применяемыми в сельском хозяйстве; грибами, мышьяком, миорелаксантами, использовании ингибиторов ХЭ для лечения глаукомы, болезни Альцгеймера, использовании ингибиторов овуляции."
Как видим, еще и куча медикаментов может отравить.
Скорее всего, лет через 10, когда официально оформится союз РФ и Китая, обвинения в адрес российского отравительного терроризма, государственной поддержки допинга и т.д. сильно поутихнут.
Антон Швец
Не писал про Навального, а теперь напишу.
Шарите уже заявили, что Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.
Это могло быть что-то из арсенала боевых ФОВ(фосфорорганика) - классические и отработанные зарины, зоманы, табуны и т.д. Может быть это была экзотика в виде какого либо из Новичков(Фолиант) или V-агентов(VX и прочие). Мог быть даже банальный карбофос, если пакетик из которого пил чай Навальный хорошо пропитали(но это врядли - оно все плохо растворяется в воде и таки воняет).
У всего этого говна есть последующее влияние - даже если вас откачают и вы не умрете, быть здоровым человеком у вас вряд ли выйдет. В зависимости от дозировки и конкретного ФОВ, пути попадания в организм, длительности воздействия до введения антидота, общей терапии во время отравления и личных особенностей организма и всякого такого, человек может остаться маломобильным на всю жизнь с уваленной нервной системой и нулевой работоспособностью.
То есть Навального убивали не только агенты кейджиби, которые пипеткой ему фосфорорганику в чай брызгали.
Навального убивали и обычные врачи обычной омской клиники. Потому что по симптомам и традиции отравлений всем было понятно, что это отравление, а анализ на ингибиторы холинэстеразы дело полусуток. До полуночи Навальный должен был получить дозу атропина, если бы он попал в обычную больницу обычного областного центра ЗА ПРЕДЕЛАМИ РФ.
Возможно то время, которое понадобилось Навальному, чтобы добраться от путинской больницы до Шарите сделает Навального инвалидом на всю оставшуюся жизнь.
Потому что в Шарите ему после первых же анализов вкатили атропина(классический антидот от ФОВ, вкалывали при отравлении Новичком Скрипалям). Аналогично в первые сутки можно было бы использовать дипироксим и изонитрозин - реактиваторы холинэстеразы для уменьшения токсического воздействия. Но в первые сутки Навальный был в России. В Омске. И вторые сутки.
Навального убивала вся эта путинская шваль, которой поросло все российское государство. Потому что ей так сказали.
Хотелось бы заметить что Навальному было ок с тем что теперь два миллиона крымчан оказались в зоне действия вот таких путинских больниц. А так же путинских ФСБ, которые неугодным ФОВ капают в чай и ручки новичком мажут.
Ему было с этим з@***** и опасность для крымчан оказаться инвалидом(потому что так сказали сверху и Путин приказал) для Навального всегда была меньше, чем опасность от изучения крымчанами украинского языка. Вот такой был Алексей долб@**. Если бы Омск был не под Путиным и не в составе РФ Навальный имел бы шансы получить лечение и помощь сразу.
По+уй было Навальному на все это, он был сторонником затягивания в этот кафкинаский Омск, которым является Россия, максимального количества людей из других государств, потому что риск отхл**нуть Новичка за оппозиционную деятельность, Алексей считал меньшим риском чем "угнетение меньшинств национальными государствами".
Когда Навальный придет в с**я ему придется жить с последствиями отравления и если от самого отравления он спастись не мог, то тяжесть последствий отравления находится в прямой зависимости от собственной позиции Навального. И в прямой зависимости от размеров России.
Вот что хотели передать граждане Украины Навальному и его единомышленникам словами про "не бутерброд".
Антон Швец