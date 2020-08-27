США ввели санкции против нескольких НИИ РФ: подозревают в разработке химического и биологического оружия. Москва "недоумевает"

США ввели санкции против нескольких научно-исследовательских институтов России: их подозревают в разработке химического и биологического оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.Новости, об этом говорится в документе Бюро по вопросам промышленности и безопасности при Министерстве торговли США.

В список вошли:

- 33-й научно-исследовательский и испытательный институт;

- 48-й Центральный НИИ в Кирове, Екатеринбурге и Сергиевом Посаде, а также их отдельные филиалы,

- Государственный НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

В документе говорится, что у Бюро есть "весомые основания полагать", что 33-й НИИ является объектом Минобороны РФ и связан с российской химической программой химического оружия, являясь полигоном для его испытаний. ГосНИИОХТ также подозревают в разработке химического оружия, а 48-й НИИ — биологического.

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Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что решение о санкциях "вызывает недоумение", передает российский Интерфакс. Он говорит, что "не предоставлено никаких доказательств, а используется размытая формулировка "наличия весомых оснований полагать"".

Антонов призвал Вашингтон объяснить "беспочвенные обвинения", а также заявил, что США "остаются единственным обладателем существенных запасов боевых отравляющих веществ и под различными предлогами затягивают с их уничтожением".

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.

24 августа немецкие врачи сообщили , что Навальный был отравлен.