США ввели санкции против нескольких НИИ РФ: подозревают в разработке химического и биологического оружия. Москва "недоумевает"
США ввели санкции против нескольких научно-исследовательских институтов России: их подозревают в разработке химического и биологического оружия.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.Новости, об этом говорится в документе Бюро по вопросам промышленности и безопасности при Министерстве торговли США.
В список вошли:
- 33-й научно-исследовательский и испытательный институт;
- 48-й Центральный НИИ в Кирове, Екатеринбурге и Сергиевом Посаде, а также их отдельные филиалы,
- Государственный НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).
В документе говорится, что у Бюро есть "весомые основания полагать", что 33-й НИИ является объектом Минобороны РФ и связан с российской химической программой химического оружия, являясь полигоном для его испытаний. ГосНИИОХТ также подозревают в разработке химического оружия, а 48-й НИИ — биологического.
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что решение о санкциях "вызывает недоумение", передает российский Интерфакс. Он говорит, что "не предоставлено никаких доказательств, а используется размытая формулировка "наличия весомых оснований полагать"".
Антонов призвал Вашингтон объяснить "беспочвенные обвинения", а также заявил, что США "остаются единственным обладателем существенных запасов боевых отравляющих веществ и под различными предлогами затягивают с их уничтожением".
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.
Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.
24 августа немецкие врачи сообщили , что Навальный был отравлен.
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И в Украину лезут ОПЗЖ , сепары и прочие клоуны!!! ЗАДОЛБАЛИ!!!
"МОСКВА, 11 февраля 2020, 18:37 - REGNUM. Оборот внешней торговли между Россией и США в 2019 году составил $26,237 млрд, увеличившись на 4,9% по сравнению с предыдущим годом. Как сообщается, экспорт российской продукции в США в минувшем году вырос на 4,4% и в денежном выражении составил $13,049 млрд, импорт американских товаров в России увеличился на 5,3% и составил $13,188 "
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А чего там доумевать,кацапам санкции только на пользу! Того глядишь через годик ученые с голодухи начнут инфой и разными веществами приторговывать
Оказалось, что некоторые европейские посты радиационного контроля зафиксировали тогда в атмосфере большинства европейских стран радиоактивный элемент рутений-106. Специалисты из института ядерной и радиационной безопасности Франции (IRSN) высказали версию, что радиоактивное облако могло прийти из России.
Позже предположение французских ученых подтвердил главный онколог Челябинской области Андрей Важенин, который «призвал граждан России не беспокоиться из-за рутения, так как он не является чистым канцерогеном». Из имеющегося опыта после аварии на Чернобыльской АЭС граждане уже знают, что если СМИ сообщили: «радиоактивный фон незначительно превышает установленную норму», то нужно доставать паспорт, брать деньги, буханку хлеба и уезжать из города. Справочник поведал, что «Рутений-106» очень вредный радиоактивный элемент, который из организма человека вывести невозможно. Воздушным путем эта зараза попадает в организм человека и оседает в легких. Там он может содержаться до 10-и лет. Спиртными напитками, парным молоком и прочими продуктами его вывести из организма практически невозможно. Изотоп может спровоцировать даже онкологические заболевания. Правительство России было вынуждено признать, что на юге Урала в атмосферу действительно произошел «незначительный» выброс рутения-106 (Ru-106). Утечка этой гадости случилась вблизи уральского города Челябинска. Оттуда зараженное облако через российские города - Казань, Самару, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар и через Средиземное море проникло в Европу.
Европейское сообщество окончательно убедилось, что России пора назначить опекуна из представителей стран НАТО. Эта международная Комиссия будет иметь Мандат и осуществлять контроль над технологическими процессами, связанными с обогащением урана и безопасным хранением металлических ёмкостей со спорами сибирской язвы, которые она 49 лет производила на острове Возрождения в Аральском море. Если этого не сделать, Залесье может вскоре превратиться в одно большое «ДЫНЫРЫ» с пьяными солдатами на блокпостах между Россией и Китайской народной республикой на Урале.
Хвости краще ховати треба, москалики.
В расее ФСБ взяло военного ракетчика который якобы сотрудничал с СБУ....
-Какие ваши доказательсва?"