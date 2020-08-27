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Новости Санкции против России
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США ввели санкции против нескольких НИИ РФ: подозревают в разработке химического и биологического оружия. Москва "недоумевает"

США ввели санкции против нескольких НИИ РФ: подозревают в разработке химического и биологического оружия. Москва

США ввели санкции против нескольких научно-исследовательских институтов России: их подозревают в разработке химического и биологического оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.Новости, об этом говорится в документе Бюро по вопросам промышленности и безопасности при Министерстве торговли США.

В список вошли:

- 33-й научно-исследовательский и испытательный институт;

- 48-й Центральный НИИ в Кирове, Екатеринбурге и Сергиевом Посаде, а также их отдельные филиалы,

- Государственный НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

В документе говорится, что у Бюро есть "весомые основания полагать", что 33-й НИИ является объектом Минобороны РФ и связан с российской химической программой химического оружия, являясь полигоном для его испытаний. ГосНИИОХТ также подозревают в разработке химического оружия, а 48-й НИИ — биологического.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заместитель Помпео Биган заявил, что Вашингтон может принять "серьезные меры" против Кремля из-за отравления Навального

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что решение о санкциях "вызывает недоумение", передает российский Интерфакс. Он говорит, что "не предоставлено никаких доказательств, а используется размытая формулировка "наличия весомых оснований полагать"".

Антонов призвал Вашингтон объяснить "беспочвенные обвинения", а также заявил, что США "остаются единственным обладателем существенных запасов боевых отравляющих веществ и под различными предлогами затягивают с их уничтожением".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обвинения в покушении на Навального - пустой шум, повода для расследования нет, - Песков

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.

24 августа немецкие врачи сообщили , что Навальный был отравлен.

россия (95381) санкции (11258) США (26439) Навальный Алексей (855)


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Топ комментарии
+30
Отключите их от денег!!!! Сколько можно терпеть этот сранный Гулаг!!! Ну так охота пожить!!
И в Украину лезут ОПЗЖ , сепары и прочие клоуны!!! ЗАДОЛБАЛИ!!!
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27.08.2020 08:48
+17
Страна,несущая смерть,и каждый в ней-притворщик
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27.08.2020 08:52
+16
Правильно - пацаков - мордой в их же лайно, а они недоумевают. И - респект Бюро по безопасности США !
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27.08.2020 08:48
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"господа, я в недоумении!"))
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27.08.2020 08:45 Ответить
Отключите их от денег!!!! Сколько можно терпеть этот сранный Гулаг!!! Ну так охота пожить!!
И в Украину лезут ОПЗЖ , сепары и прочие клоуны!!! ЗАДОЛБАЛИ!!!
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27.08.2020 08:48 Ответить
Бред!!! ОПЗЖ лезет а Украину, они здесь родились и имеют право по Конституции Украины разговаривать на удобном для них языке(владея мовой),а также иметь свое мнение о событиях происходящих в Украине.
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27.08.2020 09:36 Ответить
сходное с мнение рашистского окупанта и создателя кровопролитной войны в Украине,,,,,
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27.08.2020 09:54 Ответить
https://censor.net/user/466698 - зажоп типовий
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27.08.2020 11:04 Ответить
На якій це мові, "зажоп типовий"?
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27.08.2020 12:24 Ответить
А может ты не прав, а КАЦАП?
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27.08.2020 12:33 Ответить
як думаєш,а чи не вказує ось цей "мысля" https://censor.net/user/466698--Бред!!! ОПЗЖ лезет а Украину, они здесь родились и имеют право по Конституции Украины разговаривать на удобном для них языке(владея мовой),а также иметь свое мнение о событиях происходящих в Украине.- на таку ,яка стала причиною рашистської окупації українського Криму і частини українського Донбасу,через створення підконтрольних рашису ордло .котрі ведуть війну з Украиною російською зброєю?- А может ты не прав, а КАЦАП?
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27.08.2020 14:42 Ответить
Смени "иконку" США на украинский флаг я тогда поверю, что ты не с кацапстана.
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27.08.2020 15:30 Ответить
ти не в прапорці вір,а в написане... адже кацапи теж українські прапорці чіпляють,
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27.08.2020 23:39 Ответить
ну тоді вони взагалі, розповзуться по світку, як клопи...
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27.08.2020 09:37 Ответить
Правильно - пацаков - мордой в их же лайно, а они недоумевают. И - респект Бюро по безопасности США !
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27.08.2020 08:48 Ответить
Страна,несущая смерть,и каждый в ней-притворщик
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27.08.2020 08:52 Ответить
Vsio verno,nado davit rasku gde mozno.ES toze vedut poslenyje na neft,gaz i ugol dlia raski s 2023 goda,konecno mogli i ranse,vot kak togda budet?
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27.08.2020 08:55 Ответить
Сколько бессмысленных санкций, которые не несут никакой функции...
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27.08.2020 08:59 Ответить
А чего ж тогда этот "антонов" пищит?
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27.08.2020 10:07 Ответить
Шо, іскандри знову гигочуть?
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27.08.2020 10:59 Ответить
Москва ох@евает правильнее, просто чтобы не выражаться
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27.08.2020 08:59 Ответить
100 % известны имена "ученых "-разработчиков этой дряни, лучший способ , объявить награду за головы этих преступников , учитывая уровень преступности в России и соответственно избыток желающих получить эти деньги , то эти "учёные" будут боятся даже из дому выйти.
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27.08.2020 09:05 Ответить
что то от лапотников уже не слышно что санкции их укрепляют да и искандеры ржать перестали...
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27.08.2020 09:06 Ответить
Санкции? Не, не слышал.
"МОСКВА, 11 февраля 2020, 18:37 - REGNUM. Оборот внешней торговли между Россией и США в 2019 году составил $26,237 млрд, увеличившись на 4,9% по сравнению с предыдущим годом. Как сообщается, экспорт российской продукции в США в минувшем году вырос на 4,4% и в денежном выражении составил $13,049 млрд, импорт американских товаров в России увеличился на 5,3% и составил $13,188 "
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27.08.2020 09:16 Ответить
Сравните. Удивите нас.
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27.08.2020 09:33 Ответить
Хорошо. Но я этого не говорил
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27.08.2020 09:36 Ответить
На них гикавка напала.
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27.08.2020 11:00 Ответить
Москва "недоумевает"

====================
А чего там доумевать,кацапам санкции только на пользу! Того глядишь через годик ученые с голодухи начнут инфой и разными веществами приторговывать
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27.08.2020 09:07 Ответить
Московии нужен опекун. Соединенные Штаты Америки ввели санкции против нескольких научно-исследовательских институтов России. В «черный список» попали 48-й Центральный НИИ в Кирове, Екатеринбурге и Сергиевом Посаде и их филиалы. Пентагон получил «сигналы» от своих «кротов», что Кремль продолжает разрабатывать и производить химическое и биологическое оружие. Несколько лет назад, с наступлением осени стал испытывать небольшое недомогание. Оно выразилось в периодическом головокружении и тошноте, чего раньше не замечал. До рвоты дело не доходило. - Видно приблизилась старость, - подумал я. Но каково же было мое удивление, когда молодые сослуживцы жаловались на работе на такие же симптомы. Медицинское обследование показало, что причиной недуга является обнаруженный в моём организме радиоактивный элемент рутений-106. Порывшись в химических справочниках, удалось установить, что этот элемент был открыт ещё в 1844 году и получил имя от слова «Ruthenium» - названия Руси на латыни. Но откуда в небе над моей Бессарабией мог появиться радиоактивный изотоп?
Оказалось, что некоторые европейские посты радиационного контроля зафиксировали тогда в атмосфере большинства европейских стран радиоактивный элемент рутений-106. Специалисты из института ядерной и радиационной безопасности Франции (IRSN) высказали версию, что радиоактивное облако могло прийти из России.
Позже предположение французских ученых подтвердил главный онколог Челябинской области Андрей Важенин, который «призвал граждан России не беспокоиться из-за рутения, так как он не является чистым канцерогеном». Из имеющегося опыта после аварии на Чернобыльской АЭС граждане уже знают, что если СМИ сообщили: «радиоактивный фон незначительно превышает установленную норму», то нужно доставать паспорт, брать деньги, буханку хлеба и уезжать из города. Справочник поведал, что «Рутений-106» очень вредный радиоактивный элемент, который из организма человека вывести невозможно. Воздушным путем эта зараза попадает в организм человека и оседает в легких. Там он может содержаться до 10-и лет. Спиртными напитками, парным молоком и прочими продуктами его вывести из организма практически невозможно. Изотоп может спровоцировать даже онкологические заболевания. Правительство России было вынуждено признать, что на юге Урала в атмосферу действительно произошел «незначительный» выброс рутения-106 (Ru-106). Утечка этой гадости случилась вблизи уральского города Челябинска. Оттуда зараженное облако через российские города - Казань, Самару, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар и через Средиземное море проникло в Европу.
Европейское сообщество окончательно убедилось, что России пора назначить опекуна из представителей стран НАТО. Эта международная Комиссия будет иметь Мандат и осуществлять контроль над технологическими процессами, связанными с обогащением урана и безопасным хранением металлических ёмкостей со спорами сибирской язвы, которые она 49 лет производила на острове Возрождения в Аральском море. Если этого не сделать, Залесье может вскоре превратиться в одно большое «ДЫНЫРЫ» с пьяными солдатами на блокпостах между Россией и Китайской народной республикой на Урале.
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27.08.2020 09:11 Ответить
Трамп перед выборами притворяется что потужно борется с рашкой.
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27.08.2020 09:22 Ответить
Хай ще чотири роки так "притворяется". Краще нього "притворялся" тільки Рейган.
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27.08.2020 11:02 Ответить
Почувствовали что Байдену ничего не светит? На лету переобуваетесь. Как не стыдно старый конь.
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27.08.2020 12:55 Ответить
Пройде час і будуть можливості втсановити, що коронавірус вийшов із московії. У мене є чуйка, що тільки ці недролюди могли таку пакость вкинути для гальмування розвитку і страху. Вони давно розробили і маютбь бактеріологічну зброю і колись її закинуть у розвинуті країни.
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27.08.2020 09:25 Ответить
"недоумение" в них.

Хвости краще ховати треба, москалики.
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27.08.2020 09:34 Ответить
Та зачем, они все равно безрукие делать ничего сами не умеют
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27.08.2020 09:37 Ответить
Кроме дерьма
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27.08.2020 10:09 Ответить
Офф топ
В расее ФСБ взяло военного ракетчика который якобы сотрудничал с СБУ....
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27.08.2020 09:40 Ответить
А зачем предоставлять доказательства кацапам, смысл какой?! Один хрен они их не признают.
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27.08.2020 10:19 Ответить
Уважаемые США! Насрите на их "недоумение" и продолжайте в том же духе!
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27.08.2020 12:57 Ответить
Вспоминается фильм "Жара"
-Какие ваши доказательсва?"
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27.08.2020 13:52 Ответить
 
 