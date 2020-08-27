В Украине за сутки 1 974 новых случая COVID-19 и рекордные 49 летальных случаев

В Украине по состоянию на утро четверга, 27 августа, зафиксированы 1 974 новых случая заражения. При этом 49 ранее заболевших умерли. Это самый высокий показатель суточной смертности с начала пандемии

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Днем ранее, 26 августа, сообщалось о 1 670 новых случаях, 25 августа - о 1 658, 24 августа - о 1 799 новых случаях, 23 августа - о 1 987, 22 августа - о рекордных 2 328 новых заразившихся за сутки.

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Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро четверга 112 059 человек, умерли с начала пандемии 2 403 человека (за сутки 49), выздоровевших – 54 217 (за сутки 763), Сейчас в Украине COVID-19 болеют 55 439 человек, что на 1 162 больше, чем днем ранее. Таким образом количество активных больных в Украине превышает количество выздоровевших.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (220), Харьковской (218), Львовской (203), Одесской (185), Ивано-Франковской (164),Черновицкой (159) и Тернопольской (141) областях.















