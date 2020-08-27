В Украине за сутки 1 974 новых случая COVID-19 и рекордные 49 летальных случаев
В Украине по состоянию на утро четверга, 27 августа, зафиксированы 1 974 новых случая заражения. При этом 49 ранее заболевших умерли. Это самый высокий показатель суточной смертности с начала пандемии
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
Днем ранее, 26 августа, сообщалось о 1 670 новых случаях, 25 августа - о 1 658, 24 августа - о 1 799 новых случаях, 23 августа - о 1 987, 22 августа - о рекордных 2 328 новых заразившихся за сутки.
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро четверга 112 059 человек, умерли с начала пандемии 2 403 человека (за сутки 49), выздоровевших – 54 217 (за сутки 763), Сейчас в Украине COVID-19 болеют 55 439 человек, что на 1 162 больше, чем днем ранее. Таким образом количество активных больных в Украине превышает количество выздоровевших.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (220), Харьковской (218), Львовской (203), Одесской (185), Ивано-Франковской (164),Черновицкой (159) и Тернопольской (141) областях.
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.Та всім хто працює з *ковіном * підняли оклади .
Зараз навпаки,родичі просять не записувати смерті від ковіду...за що мало би бути якесь покараня лікарів..
Откуда эти "друзья" взяли сейчас "обычный" грипп?
Рост числа переболевших коронавирусом не остановит пандемию. В Германии и Южной Корее после новейших исследований на антитела https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BE%D1%82-covid-19-%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82/a-54188842 похоронили популярную концепцию борьбы с SARS-CoV-2.
Исследование King's College: Иммунный ответ быстро пропадает
Правда, в Берлине и в Сеуле с самого начала не делали ставку на быструю выработку коллективного иммунитета к COVID-19 благодаря большому числу переболевших. Этой концепции одно время придерживались в Лондоне и в определенной мере https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%B2-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC/a-52927965 в Стокгольме . Но возможность возникновения массовой невосприимчивости к инфекции по мере ее распространения https://www.dw.com/ru/%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BA-covid-19-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D1%89%D1%83%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82/a-53042183 и не исключали . Отголоском такого подхода стала, к примеру, нашумевшая фраза канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel), заявившей в средине марта со ссылкой на эпидемиологов, что заразиться могут до 70 процентов населения.---------------
також,що це муйня,свідчать факти повторного зараження Ковід...
думаю,їх куди більше..
просто старших людей 75+ не дуже і тестують після на смерті на ковід..
списують на "час прийшов"..
навряд це правда,навіть якщо врахуємо,що значне зменшення смертності в країнах постсовка від Ковід дала прививка від туберкульозу...
В Китай і на..уй авіть не посилаю..)))