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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки 1 974 новых случая COVID-19 и рекордные 49 летальных случаев

В Украине за сутки 1 974 новых случая COVID-19 и рекордные 49 летальных случаев

В Украине по состоянию на утро четверга, 27 августа, зафиксированы 1 974 новых случая заражения. При этом 49 ранее заболевших умерли. Это самый высокий показатель суточной смертности с начала пандемии

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Днем ранее, 26 августа, сообщалось о 1 670 новых случаях, 25 августа - о 1 658, 24 августа - о 1 799 новых случаях, 23 августа - о 1 987, 22 августа - о рекордных 2 328 новых заразившихся за сутки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СOVID-19: за сутки в мире умерли 6,3 тыс. человек. Общее число жертв превысило 829,6 тыс., инфицированных - 24,3 млн

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро четверга 112 059 человек, умерли с начала пандемии 2 403 человека (за сутки 49), выздоровевших – 54 217 (за сутки 763), Сейчас в Украине COVID-19 болеют 55 439 человек, что на 1 162 больше, чем днем ранее. Таким образом количество активных больных в Украине превышает количество выздоровевших.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (220), Харьковской (218), Львовской (203), Одесской (185), Ивано-Франковской (164),Черновицкой (159) и Тернопольской (141) областях.

В Украине за сутки 1 974 новых случая COVID-19 и рекордные 49 летальных случаев 01
В Украине за сутки 1 974 новых случая COVID-19 и рекордные 49 летальных случаев 02
В Украине за сутки 1 974 новых случая COVID-19 и рекордные 49 летальных случаев 03
В Украине за сутки 1 974 новых случая COVID-19 и рекордные 49 летальных случаев 04
В Украине за сутки 1 974 новых случая COVID-19 и рекордные 49 летальных случаев 05
В Украине за сутки 1 974 новых случая COVID-19 и рекордные 49 летальных случаев 06

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
А положительный результат теста врачи где возьмут для этих ваших знакомых? Врач на месте не решает ставить диагноз COVID19 или нет, если есть положительный результат теста то ставит, если нет то не ставит. В статистику данные попадают из лабораторий, и врачи к этим данным отношения не имеют. Поэтому хватит уже разносить этот бред.
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27.08.2020 09:06
+6
В Україні за добу 1974 нові випадки COVID-19 і рекордні 49 летальних випадків - Цензор.НЕТ 6303
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27.08.2020 09:03
+6
Мне сосед по стоянке говорил, что его друг точно знает, что Зеленский - сын Путина и Кабаевой...
Откуда эти "друзья" взяли сейчас "обычный" грипп?
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27.08.2020 09:11
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Правила форума Совет форумчан
Саме час відкрити школи. Правда Зеленський?
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27.08.2020 08:49 Ответить
Ну зеленских может позволить своим детям личных педагогов прямо в Кончя-Заспе. Так что шерифа как говорится проблемы народа мало колышут
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27.08.2020 08:52 Ответить
В Украине за сутки 1 974 новых случая COVID-19 и рекордные 49 летальных случаев - Цензор.НЕТ 851
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27.08.2020 08:49 Ответить
Коллеги на работе говорят от двух слышал что ихние друзья которые переболели обычным гриппом,прм выписке врачи спрашивают а можна мы вам ковид запишем,те а зачем?говорят прибавка или повышение зп и увеличение финансирования,может просто совпадение
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27.08.2020 08:50 Ответить
Плять .ці *казочки * вже задовбали ... .
.Та всім хто працює з *ковіном * підняли оклади .
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27.08.2020 08:53 Ответить
Ці факти були тоді,коли ще не розгортались лікарні "другої хвилі"..

Зараз навпаки,родичі просять не записувати смерті від ковіду...за що мало би бути якесь покараня лікарів..
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27.08.2020 09:25 Ответить
А положительный результат теста врачи где возьмут для этих ваших знакомых? Врач на месте не решает ставить диагноз COVID19 или нет, если есть положительный результат теста то ставит, если нет то не ставит. В статистику данные попадают из лабораторий, и врачи к этим данным отношения не имеют. Поэтому хватит уже разносить этот бред.
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27.08.2020 09:06 Ответить
Мне сосед по стоянке говорил, что его друг точно знает, что Зеленский - сын Путина и Кабаевой...
Откуда эти "друзья" взяли сейчас "обычный" грипп?
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27.08.2020 09:11 Ответить
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27.08.2020 09:38 Ответить
Патякало ти! Ти на Мокшандію працюєш і пишеш тут усім про "пєрєболєвших друзєй"! Чим більше українців захворіє та помре тим краще для тебе та для твоїх кураторів з Московії...
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27.08.2020 09:22 Ответить
Если не вынайдут вакцину (от спида ж не вынашли), а коллективный иммунитет не выробатается у населения Земли, ведь ковидом можна заболеть повторно в ближайшей перспективе, тогда что?
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27.08.2020 08:50 Ответить
В Україні за добу 1974 нові випадки COVID-19 і рекордні 49 летальних випадків - Цензор.НЕТ 6303
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27.08.2020 09:03 Ответить
В Україні за добу 1974 нові випадки COVID-19 і рекордні 49 летальних випадків - Цензор.НЕТ 1348
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27.08.2020 09:06 Ответить
Кстати в чернобыльской зоне коронавируса нету
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27.08.2020 09:07 Ответить
Вакцину найдут, вопрос времени
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27.08.2020 09:09 Ответить
Коллективного иммунитета нет. И до создания вакцины от COVID-19 не будет?
Рост числа переболевших коронавирусом не остановит пандемию. В Германии и Южной Корее после новейших исследований на антитела https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BE%D1%82-covid-19-%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82/a-54188842 похоронили популярную концепцию борьбы с SARS-CoV-2.

Исследование King's College: Иммунный ответ быстро пропадает
Правда, в Берлине и в Сеуле с самого начала не делали ставку на быструю выработку коллективного иммунитета к COVID-19 благодаря большому числу переболевших. Этой концепции одно время придерживались в Лондоне и в определенной мере https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%B2-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC/a-52927965 в Стокгольме . Но возможность возникновения массовой невосприимчивости к инфекции по мере ее распространения https://www.dw.com/ru/%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BA-covid-19-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D1%89%D1%83%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82/a-53042183 и не исключали . Отголоском такого подхода стала, к примеру, нашумевшая фраза канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel), заявившей в средине марта со ссылкой на эпидемиологов, что заразиться могут до 70 процентов населения.---------------
також,що це муйня,свідчать факти повторного зараження Ковід...
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27.08.2020 10:04 Ответить
В Украине за сутки 1 974 новых случая COVID-19 и рекордные 49 летальных случаев - Цензор.НЕТ 5633
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27.08.2020 08:56 Ответить
Це ще нескоро закінчиться, з таким відношенням.
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27.08.2020 09:02 Ответить
МИ вже увійшли в двадцятку країн ,де найбільше смертей..
думаю,їх куди більше..

просто старших людей 75+ не дуже і тестують після на смерті на ковід..
списують на "час прийшов"..
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27.08.2020 09:56 Ответить
по смертності на мільйон ми на 75 місці..

навряд це правда,навіть якщо врахуємо,що значне зменшення смертності в країнах постсовка від Ковід дала прививка від туберкульозу...
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27.08.2020 10:00 Ответить
щас повылазят индивидуумы с расказами что все это развод и никто в это не верит
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27.08.2020 09:08 Ответить
контору в Лахті хіба зачинено ?
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27.08.2020 09:26 Ответить
Шведская модель и модель Белоруси окончательно победила. Карантины - полный провал. Убили людям нервную систему, имммунитет. Лишили работы, не дали оздоровиться и .... Зеленского и его горе управленцев в отставку
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27.08.2020 09:15 Ответить
ще один "заробітчанин" форумський з Мокшандії... кожен день тут сидить і пише, що COVID-19 - видумки. Ти краще б сказав оте оце що ти несеш тут - сім'ям тим, у кого померли рідні від COVID-19 про "швєдскую мадэль".
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27.08.2020 09:25 Ответить
в Ізраїлі це може розказати..

В Китай і на..уй авіть не посилаю..)))
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27.08.2020 09:28 Ответить
Уже восемь месяцев этого дурдома и что можно сказать из этой самой Беларуси - карантина нет, психоза нет, страх есть, точнее, ничего не понятно.
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27.08.2020 10:25 Ответить
Ти просто не бачиш скільки реально вмирає. Вам в Білорусії ніхто статистику не надає. Так само як і в Україні ніхто не звітує кожен день скільки вмирає від туберкульозу та онкології.
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27.08.2020 10:33 Ответить
вижу что херсон решил начать догонять всех
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27.08.2020 09:24 Ответить
"В Украине за сутки 1 974 новых случая COVID-19 и рекордные 49 летальных случаев" - это всё потому, что https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-prizval-ukraintsev-techenie-treh-1584131592.html Зеленский призвал украинцев вернуться в Украину и умышленно не обеспечил миллионам тогда ещё поверивших и вернувшихся двухнедельную изоляцию, а распустил разносить смертельный вирус по всей стране. За это надо будет отвечать.
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27.08.2020 09:41 Ответить
з темою "це все ..уйня,це все неправда" ольгінські вже закінчили ?
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27.08.2020 09:54 Ответить
На офіційній сторінці голови Донецької ОГА, вказана кількість захворілих 32.А на сайті МОЗ 22.
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27.08.2020 10:10 Ответить
 
 