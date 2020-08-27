Киев стал лидером по заболеваемости COVID-19 за сутки: выявлено 220 новых случаев, умерли 4 человека

По состоянию на утро 27 августа в Киеве коронавирусом заболели 220 человек.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Общее количество инфицированных составляет 12 480 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 178 человек, за минувшие сутки - 4. С начала эпидемии выздоровели 3 907 пациентов.

По состоянию на 27 августа количество активных больных составляет 8 383 человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки 1 974 новых случая COVID-19 и рекордные 49 летальных случаев

Позже мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram сообщил, что за минувшие сутки заболели 109 женщин в возрасте от 18 до 84 лет, 101 мужчина в возрасте от 18 до 87 лет, 5 девочек от 1 до 14 лет и 5 мальчиков от 6 лет до 15 лет. Заболели, в том числе, и 10 медиков.

"Впервые у нас такое большое количество госпитализированных больных. В больницы столицы за прошедшие сутки попали 63 пациента. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей", - написал он.

Вместе с тем Кличко сообщил, что больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 35, в Деснянском - 30, в Подольском районе - 27 случаев.

Отметим, что в тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также вошли Харьковская и Львовская области.

Так, на Харьковщине за минувшие сутки было зафиксировано 218 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, при этом умерли от осложнений 5 человек. Всего в области болеют 4 947 человек, выздоровели - 3 059.

Во Львовской области - 203 новых случая COVID-19. Всего 13 763 подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом, из которых 374 - летальные (7 за последние сутки) и 4 061 излечившихся.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 23 августа 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 307 человек.