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Новости Коронавирус и карантин
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Киев стал лидером по заболеваемости COVID-19 за сутки: выявлено 220 новых случаев, умерли 4 человека

Киев стал лидером по заболеваемости COVID-19 за сутки: выявлено 220 новых случаев, умерли 4 человека

По состоянию на утро 27 августа в Киеве коронавирусом заболели 220 человек.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Общее количество инфицированных составляет 12 480 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 178 человек, за минувшие сутки - 4. С начала эпидемии выздоровели 3 907 пациентов.

По состоянию на 27 августа количество активных больных составляет 8 383 человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки 1 974 новых случая COVID-19 и рекордные 49 летальных случаев

Позже мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram сообщил, что за минувшие сутки заболели 109 женщин в возрасте от 18 до 84 лет, 101 мужчина в возрасте от 18 до 87 лет, 5 девочек от 1 до 14 лет и 5 мальчиков от 6 лет до 15 лет. Заболели, в том числе, и 10 медиков.

"Впервые у нас такое большое количество госпитализированных больных. В больницы столицы за прошедшие сутки попали 63 пациента. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей", - написал он.

Вместе с тем Кличко сообщил, что больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 35, в Деснянском - 30, в Подольском районе - 27 случаев.

Киев стал лидером по заболеваемости COVID-19 за сутки: выявлено 220 новых случаев, умерли 4 человека 01

Отметим, что в тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также вошли Харьковская и Львовская области.

Так, на Харьковщине за минувшие сутки было зафиксировано 218 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, при этом умерли от осложнений 5 человек. Всего в области болеют 4 947 человек, выздоровели - 3 059.

Во Львовской области - 203 новых случая COVID-19. Всего 13 763 подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом, из которых 374 - летальные (7 за последние сутки) и 4 061 излечившихся.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 23 августа 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 307 человек.

Киев стал лидером по заболеваемости COVID-19 за сутки: выявлено 220 новых случаев, умерли 4 человека 02

карантин (16729) Киев (25483) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
В першу чергу дякуємо Галабародькі за розпродані маски та розпил на дорогах фонду боротьби з ковідом, у другу чергу - зебілів, що вважають вірус маячнею, та взагалі нічого не роблять для захисту від ковіду.
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27.08.2020 09:11
+3
Далі ще гірше буде.
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27.08.2020 09:03
+3
Это чо опять метрополитен закроют? А на чом же будет Сердючка колесить?

Киев стал лидером по заболеваемости COVID-19 за сутки: выявлено 220 новых случаев, умерли 4 человека - Цензор.НЕТ 7030
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27.08.2020 09:04
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Далі ще гірше буде.
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27.08.2020 09:03 Ответить
В першу чергу дякуємо Галабародькі за розпродані маски та розпил на дорогах фонду боротьби з ковідом, у другу чергу - зебілів, що вважають вірус маячнею, та взагалі нічого не роблять для захисту від ковіду.
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27.08.2020 09:11 Ответить
Як в Беларусі? Там через 2 дні вже нікого не залишиться, окрім омонівців (бо вони в масках).
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27.08.2020 09:52 Ответить
Это чо опять метрополитен закроют? А на чом же будет Сердючка колесить?

Киев стал лидером по заболеваемости COVID-19 за сутки: выявлено 220 новых случаев, умерли 4 человека - Цензор.НЕТ 7030
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27.08.2020 09:04 Ответить
это они на Плато)
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27.08.2020 09:12 Ответить
Представляю сколько этой заразы на День независимости разнесли
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27.08.2020 09:08 Ответить
Лідерство важка справа.Тре з усіх сил старатися,щоб лідером стати.
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27.08.2020 09:11 Ответить
Похоже идёт подготовка к установке по всей Украине режима "красной зоны".
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27.08.2020 09:28 Ответить
Вполне предсказуемое развитие событий.. потому что ежедневные "брифинги гидромедцентра" им. блющего Виталика и постоянные изменения властью параметров карантина, лишь бы вывести Киев из "не той зоны" только и могли к этому привести, и это только начало. По политической составляющей это конечно можно было понять, рейтинги падают, народ " устал", власть решила прикинуться " валенком" тем более впереди местные выборы.. Но как там говорится " сколько веревочке ни виться, конец будет " Вот оно все и идет к финальному акту.. Как там еще одна цитата " хотели как лучше, а получилось как всегда". Во во.. ( просчитали сиюминутную "выгоду", а на а даже на короткую перспективу, не говоря о тактике прос---ли)
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27.08.2020 10:15 Ответить
Школы еще откройте, бараны. Шоб быстрее.
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27.08.2020 11:17 Ответить
 
 