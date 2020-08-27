Часть трассы Киев-Чоп сегодня перекроют на три часа в связи с проведением учений боевой авиации
С 16:00 до 19:00 движение транспорта на участке автодороги М-06 Киев-Чоп между селами Крупец и Михайловка Радивиловского района будет ограничено из-за учений боевой авиации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".
На время действия ограничения будет обеспечен объезд указанного участка через с. Гнильче.
Как передает пресс-служба воздушного командования "Центр", ограничения вводятся в связи с проведением плановых учений и перемещением техники.
"Данные учения являются необходимым элементом подготовки и отработки определенных задач по назначению авиационных, зенитных ракетных и радиотехнических войск с целью защиты суверенитета и целостности Украины и ее граждан", - говорится в сообщении.
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...Он знал довольно по-латыне,
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это же надо!.. Шакаладный Марадёр мог украсть ЗРК с-300, а вместо этого он его восстановил и поставил небо Родины защищать..
ничего не понимаю.. может телевизор врет?!
2) Антон! когда нас "Беркут" 3,14дил, то мы его 3,14дили в ответ, а не шарики и цветочки дарили..