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Часть трассы Киев-Чоп сегодня перекроют на три часа в связи с проведением учений боевой авиации

Часть трассы Киев-Чоп сегодня перекроют на три часа в связи с проведением учений боевой авиации

С 16:00 до 19:00 движение транспорта на участке автодороги М-06 Киев-Чоп между селами Крупец и Михайловка Радивиловского района будет ограничено из-за учений боевой авиации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".

На время действия ограничения будет обеспечен объезд указанного участка через с. Гнильче.

Как передает пресс-служба воздушного командования "Центр", ограничения вводятся в связи с проведением плановых учений и перемещением техники.

"Данные учения являются необходимым элементом подготовки и отработки определенных задач по назначению авиационных, зенитных ракетных и радиотехнических войск с целью защиты суверенитета и целостности Украины и ее граждан", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Подразделения ПВО провели на Херсонщине учения по отражению воздушных нападений. ВИДЕО

Автор: 

авиация (2822) ВВС (259) военные учения (3457) трасса (107) Ровенская область (1229)


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Топ комментарии
+14
вчера, не скажу где, стоял в пробке, ждал пока провезут ЗРК с-300 со всеми машинами обеспечения.. видно что техника не новая, но все восстановлено, все покрашено, обновлено, все работает.. в целом состояние на твердую четвёрку..
это же надо!.. Шакаладный Марадёр мог украсть ЗРК с-300, а вместо этого он его восстановил и поставил небо Родины защищать..
ничего не понимаю.. может телевизор врет?!
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27.08.2020 09:39
+10
не правильно понял!.. Крым это временно оккупированная украинская территория.. и мы её вернем, а вату вышлем пешим ходом в мордовские болота создавать там "руцкиймир"..
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27.08.2020 10:12
+8
Будут отрабатывать приземление на проезжую часть?
Часть трассы Киев-Чоп сегодня перекроют на три часа в связи с проведением учений боевой авиации - Цензор.НЕТ 7157
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27.08.2020 09:15
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Будут отрабатывать приземление на проезжую часть?
Часть трассы Киев-Чоп сегодня перекроют на три часа в связи с проведением учений боевой авиации - Цензор.НЕТ 7157
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27.08.2020 09:15 Ответить
Тепер я зрозумів кого будуть бамбіть.
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27.08.2020 09:17 Ответить
А чому б ні, якраз в цьому районі є спеціальний участок траси спеціально пристосований для посадки військових літаків (без розподільчої смуги):
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27.08.2020 09:29 Ответить
Частину траси Київ-Чоп сьогодні перекриють на три години у зв'язку з проведенням навчань бойової авіації - Цензор.НЕТ 3076
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27.08.2020 09:33 Ответить
если серьезно, количество боевой авиации в Украине нужно увеличивать как минимум втрое
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27.08.2020 09:18 Ответить
нафіга ? Всех бомбить ?
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27.08.2020 09:34 Ответить
что ты знаешь об авиации, стратег? Что ее основателем был Авицена? Что увеличить? почему втрое?
...Он знал довольно по-латыне,
Чтоб эпиграфы разбирать,
Потолковать об Ювенале,
В конце письма поставить vale,
Да помнил, хоть не без греха,
Из Энеиды два стиха...

Бубочкин электорат, поди...
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27.08.2020 09:51 Ответить
вчера, не скажу где, стоял в пробке, ждал пока провезут ЗРК с-300 со всеми машинами обеспечения.. видно что техника не новая, но все восстановлено, все покрашено, обновлено, все работает.. в целом состояние на твердую четвёрку..
это же надо!.. Шакаладный Марадёр мог украсть ЗРК с-300, а вместо этого он его восстановил и поставил небо Родины защищать..
ничего не понимаю.. может телевизор врет?!
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27.08.2020 09:39 Ответить
И много из покрашенных С-300 сбито самолетов РФ в небе над Крымом ?
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27.08.2020 09:47 Ответить
1) покрашенные самолеты РФ боятся залетать в те районы, где дежурят наши ПВО.. техника надежная, личный состав обучен, потому что каждый год на "Алибее" стреляют по три-четыре раза в год.. поэтому залетать на нашу территорию - верное самоубийство..
2) Антон! когда нас "Беркут" 3,14дил, то мы его 3,14дили в ответ, а не шарики и цветочки дарили..
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27.08.2020 09:51 Ответить
Понял, Крым уже не ваша территория.
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27.08.2020 10:07 Ответить
не правильно понял!.. Крым это временно оккупированная украинская территория.. и мы её вернем, а вату вышлем пешим ходом в мордовские болота создавать там "руцкиймир"..
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27.08.2020 10:12 Ответить
Ты читаешь, что пишут? Шрек рассказал о восстановленной технике. В 14 году у Украины армии не было. Стало быть, не было и техники "на ходу"... и такие подковырки оставь себе... козявки в носу ковыряй и не пытайся **********...
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27.08.2020 09:55 Ответить
Я не про 14-ый год, а про 2020-ый. Война есть, ПВО есть, все покрашено и восстановлено. Вот только сбитых самолетов врага нет.
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27.08.2020 10:06 Ответить
ты имел в виду самолеты противника? Или недруга, супостата, врага, неприятеля? Поэт ты наш, *****...
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27.08.2020 10:12 Ответить
Шо там с митингами в беларуси, тьі нам роскажи єто лучше
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27.08.2020 10:06 Ответить
Затухают помаленьку.
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27.08.2020 10:07 Ответить
так ты за Луку Пожизненного с передачей престолонаследнику Коленьке ключей от бункера, где стратегические запасы бульбы хранятся?!
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27.08.2020 10:15 Ответить
Нет, я против.
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27.08.2020 10:16 Ответить
Сочувствую, крепитесь, Лука остается ??, прилетают санкции с Запада, дряхлеющая економика мордора валится и тянет туда же Беларусь, народного доверия Луке уже не будет, придется население мордовать и мстить за протестьі, Сев. Корея 2 ?
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27.08.2020 11:00 Ответить
Немного не там учения проводят. Мы с Евросоюзом собираемся воевать?
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27.08.2020 09:50 Ответить
Почему? Отрабатывается упражнение взлета и поспдки с конвейера... при чем здесь Европа?
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27.08.2020 09:58 Ответить
Запасні аеродроми мають бути всюди на випадок ворожого авіаудару.
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27.08.2020 11:07 Ответить
а зачем? мало Могилевской в труселях и зайчика?
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27.08.2020 10:01 Ответить
На мості Патона навчання тривають вже більше року(((
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27.08.2020 10:31 Ответить
 
 