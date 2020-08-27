Часть трассы Киев-Чоп сегодня перекроют на три часа в связи с проведением учений боевой авиации

С 16:00 до 19:00 движение транспорта на участке автодороги М-06 Киев-Чоп между селами Крупец и Михайловка Радивиловского района будет ограничено из-за учений боевой авиации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".

На время действия ограничения будет обеспечен объезд указанного участка через с. Гнильче.

Как передает пресс-служба воздушного командования "Центр", ограничения вводятся в связи с проведением плановых учений и перемещением техники.

"Данные учения являются необходимым элементом подготовки и отработки определенных задач по назначению авиационных, зенитных ракетных и радиотехнических войск с целью защиты суверенитета и целостности Украины и ее граждан", - говорится в сообщении.

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