В Украине растет количество госпитализированных с COVID-19: в больницах находятся 6 505 пациентов, на 3 тыс. больше, чем месяцем ранее, - Степанов

По состоянию на утро 27 августа в больницах Украины находятся 6 505 пациентов с COVID-19.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Коронавирус и дальше распространяется по всей стране. У нас растет количество больных. У нас растет количество людей, которые госпитализируются в больницы. По состоянию на сегодняшнее утро это 6 505, которые находятся в больницах. Для справки, на средину июля это количество было на уровне 3,5 тыс. Видете, что растет это количество". - рассказал Степанов.

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