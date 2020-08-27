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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине растет количество госпитализированных с COVID-19: в больницах находятся 6 505 пациентов, на 3 тыс. больше, чем месяцем ранее, - Степанов

В Украине растет количество госпитализированных с COVID-19: в больницах находятся 6 505 пациентов, на 3 тыс. больше, чем месяцем ранее, - Степанов

По состоянию на утро 27 августа в больницах Украины находятся 6 505 пациентов с COVID-19.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Коронавирус и дальше распространяется по всей стране. У нас растет количество больных. У нас растет количество людей, которые госпитализируются в больницы. По состоянию на сегодняшнее утро это 6 505, которые находятся в больницах. Для справки, на средину июля это количество было на уровне 3,5 тыс. Видете, что растет это количество". - рассказал Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки COVID-19 выявили у 65 детей и 137 медработников, - Степанов

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
В Украине растет количество госпитализированных с COVID-19: в больницах находятся 6 505 пациентов, на 3 тыс. больше, чем месяцем ранее, - Степанов - Цензор.НЕТ 498
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27.08.2020 09:28
+1
дебіле, ти щось чув про неспецифічний імунітет та Т-лімфоцити?
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27.08.2020 14:26
+1
дебіле, ти щось чув про неспецифічний імунітет та Т-лімфоцити?

ті антитіла і не потрібні
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27.08.2020 14:26
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В Украине растет количество госпитализированных с COVID-19: в больницах находятся 6 505 пациентов, на 3 тыс. больше, чем месяцем ранее, - Степанов - Цензор.НЕТ 498
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27.08.2020 09:28 Ответить
Гарними дорогами, які будуються за рахунок фондів, виділених на боротьбу з коронавірусом, буде можливість завозити трупи на цвинтарі. Стратег, що можна сказати.
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27.08.2020 09:52 Ответить
КОЛЕКТИВНИЙ ІМУНІТЕТ -,,,УЙНЯ "від дурантинофілів",прихильників"швецько-білоруської моделі"...
https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BE%D1%82-covid-19-%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82/a-54188842 Коллективного иммунитета нет. И до создания вакцины от COVID-19 не будет?



ученые лондонского King's College, с марта по июнь наблюдавшие за более чем 90 пациентами, установили, что концентрация антител в крови инфицированных достигала максимума через три недели после появления первых симптомов заболевания, а затем быстро, даже стремительно падала. На пике заболевания около 60 процентов демонстрировали сильный иммунный ответ, спустя три месяца его обнаружили только у 17 процентов.
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27.08.2020 10:06 Ответить
Карл Лаутербах: Переболевшие COVID-19 попадают в группу риска


Именно это исследование побудило немецкого политика Карла Лаутербаха (Karl Lauterbach) провозгласить 13 июля в Twitter фактический крах концепции коллективного иммунитета. Его заявление процитировали многие немецкие СМИ, поскольку бывший врач, считавшийся кандидатом на пост министра здравоохранения, является ведущим экспертом по медицинским вопросам парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ), а она входят в правящую в ФРГ правительственную коалицию.
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27.08.2020 10:08 Ответить
дебіле, ти щось чув про неспецифічний імунітет та Т-лімфоцити?
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27.08.2020 14:26 Ответить
ОЛЬГІНСЬКИЙ ТРОЛЬ спростував німецького політика(фахового лікаря),котрий опирався на англійське дослідження... погугливши кілька медичних термінів..)))))

Втім.. Хто б дивувася наглості Лахті...
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27.08.2020 19:08 Ответить
твої "аргументи" діють лише на таких само одноклітинних імбецилів, як ти сам
твій проплачений експерт просто замовчує існування Т-клітинного імунітету, хто б дивувався
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27.08.2020 23:23 Ответить
у АЗії взагалі повний пі..єц з даним питанням..
внаслідок трішки інших властивостей раси...




Антитела в крови жителей Южной Кореи не обнаружены (*****ВЗАГАЛІ)


Если в Германии концепцию коллективного иммунитета пока публично похоронил пусть и весьма авторитетный, но все же отдельный политик, то в Южной Корее, где уже не раз фиксировали https://www.dw.com/ru/%D0%B2-%D1%8E%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5-90-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC/a-53087741 повторные заражения , это сделали на официальном правительственном уровне. 12 июля на пресс-конференции в Сеуле министр здравоохранения Пак Нын Ху, согласно сообщению медиакомпании KBC, объявил, что выработать в южнокорейском обществе популяционный иммунитет де-факто невозможно.
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27.08.2020 10:10 Ответить
дебіле, ти щось чув про неспецифічний імунітет та Т-лімфоцити?

ті антитіла і не потрібні
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27.08.2020 14:26 Ответить
ага.. я теж вмію гуглити )))

https://www.radiosvoboda.org/a/koronavirus-imunitet/30714375.html Надію хворим із COVID-19 можуть дати Т-лімфоцити - шведський імунолог




- Де можна зробити тест на Т-лімфоцити - в кожній лабораторії, де й тест на антитіла?


- На жаль, тести на Т-лімфоцити значно складніші. Для них потрібна спеціалізована дослідницька лабораторія. Для них іноді, коли йдеться про матеріал від зараженої особи, потрібні спеціальні заходи безпеки, потрібні досить передові технології й методології. Так що на цей час їх не можна зробити в звичайних лабораторіях. Але ми, звичайно, сподіваємося, що в майбутньому це стане можливим.
- Так що, навіть не кожна країна зараз має такі лабораторії?
- Різною мірою мають. Але для таких тестів також потрібні досвідчені вчені
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27.08.2020 19:27 Ответить
дебіле, які в біса тести? в 99% випадків зараження вірус не йде далі слизової оболонки рота, оскільки Т-лімфоцити його там знищують
вони є у ВСІХ людей, але у хроніків, звичайно, цей механізм протидії вірусам значно ослаблений, тому й вони нерідко помирають

про дослідження Т-клітинного імунітету в боротьбі з коронавірусом
https://swprs.files.wordpress.com/2020/06/tagesanzeiger-antibody-study-june-2020.pdf
переводь і вивчай, аби далі не писати безглузду нісенітницю
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27.08.2020 23:21 Ответить
Феерично.Бабки из фонда борьбы-в Укравтодоре,разворовывают.
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27.08.2020 11:06 Ответить
А що ви хотіли як відкрили всі центри надання соціальних послуг? Це ще квіточки, ягідки будуть після 10 вересня.
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27.08.2020 11:51 Ответить
До кінця жовтня можуть бути заповнені середньо і важкохворими всі місця у лікарнях першої і другої хвилі на 90-95 відсотків...
це 90 і 30 відсотків заповнення зараз...

Далі прийдеться хворих середньої важкості лікарям вирішувати,кого додому..Це будуть ,звичайно,ті бідніші прошарки..НЕважливо по...уїсти чи хто не зумів вберегтися в силу багатьох причин...
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27.08.2020 11:54 Ответить
 
 