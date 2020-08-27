Количество активных больных COVID-19 за сутки выросло в 19 областях Украины и в Киеве, - СНБО

Количество активных больных COVID-19 за сутки сократилось в 4 регионах Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (220), в Харьковской области (218), во Львовской области (203), в Одесской области (185).

В целом за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 59 новых случаев заболевания Covid-19, 1 человек скончался, 32 выздоровели, сейчас в области болеет 961 человек (на 26 меньше за сутки);

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- в Волынской области 47 человек заболели, 2 умерли, 53 выздоровели, сейчас болеет 1 386 человек (на 8 меньше за сутки);

- в Днепропетровской области 40 новых случаев заболевания, 2 – смерти и 1 – выздоровления, сейчас болеет 858 человек (на 37 больше за сутки);

- в Донецкой области 22 человека заболели и 2 – выздоровели, сейчас болеет 401 человек (на 20 больше за сутки);

- в Житомирской области 39 человек заболели, 1 – умер, 17 – выздоровели, болеет 1 143 человека (на 21 больше за сутки);

- в Закарпатской области 82 новых случая заболевания, 3 – смерти, выздоровели 37 человек, сейчас болеет 3 848 человек (на 42 больше за сутки);

- в Запорожской области 15 человек заболели, 1 – умер, 35 – выздоровели, сейчас болеет 611 человек (на 21 меньше за сутки);

- в Ивано-Франковской области зафиксировано 164 новых случая заболевания, 4 случая смерти и 42 - выздоровления, сейчас болеют 5 183 человека (на 118 больше за сутки);

- в Киеве выявлено 220 новых случаев заболевания, 4 человека умерли и 68 – выздоровели, сейчас болеет 8 315 человек (на 148 больше за сутки);

- в Киевской области 94 человека заболели, 6 – скончались и 66 – выздоровели, сейчас болеет 1 707 человек (на 22 больше за сутки);

- в Кировоградской области 9 человек заболели и 3 человека выздоровели за сутки, сейчас болеет 58 человек (на 6 больше за сутки);

- в Луганской области 17 новых случаев заболевания, 14 человек выздоровели за сутки, сейчас болеет 95 человек (на 3 больше за сутки);

- во Львовской области подтверждены 203 новых случая заболевания Covid-19, 7 случаев смерти и 106 случаев выздоровления, сейчас болеют 9 328 человек (на 90 больше за сутки);

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- в Николаевской области 17 новых случаев заболевания, 1 человек умер и 10 выздоровели, сейчас болеет 458 человек (на 6 больше за сутки);

- в Одесской области 185 новых случаев заболевания и 3 человека скончались за сутки, сейчас болеет 4 755 человек (на 182 больше за сутки);

- в Полтавской области 11 человек заболели, 1 – скончался и 15 – выздоровели, сейчас болеет 194 человека (на 5 меньше за сутки);

- в Ривненской области 81 новый случай заболевания, 3 смерти и 95 - выздоровления, сейчас болеет 2 483 человека (на 17 меньше за сутки);

- в Сумской области 33 новых случая заболевания и 23 – выздоровления, сейчас болеет 712 человек (на 10 больше за сутки);

- в Тернопольской области 141 новый случай заболевания и 33 – выздоровления, сейчас болеют 2 302 человека (на 108 больше за сутки);

- в Харьковской области 218 новых случаев заболевания, 5 случаев смерти и 35 человек выздоровели, сейчас болеют 4 912 человек (на 178 больше, чем днем ранее);

- в Херсонской области 17 человек заболели и 4 – выздоровели, болеют 107 человек (на 13 больше за сутки);

- в Хмельницкой области 40 новых случаев заболевания и 3 - выздоровели, сейчас болеет 831 человек (на 37 больше за сутки);

- в Черкасской области 13 человек заболели и 4 – выздоровели за сутки, сейчас болеют 368 человек (на 9 больше за сутки);

- в Черновицкой области 159 новых случаев заболевания, 5 человек умерли и 65 – выздоровели за сутки, сейчас болеет 3 401 человек (на 89 больше за сутки);

- в Черниговской области 48 новых случаев заболевания, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас болеет 1 032 человека (на 48 больше за сутки).

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